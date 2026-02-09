„Luna sculptorilor români”: Artiști din R. Moldova pregătesc expoziția dedicată lui Constantin Brâncuși
9 februarie 2026
În atelierele sculptorilor din Republica Moldova este, în aceste zile, forfotă mare. Artiștii lucrează la ultimele detalii ale creațiilor care vor fi prezentate la unul dintre cele mai importante evenimente artistice ale anului – expoziția dedicată aniversării a 150 de ani de la nașterea marelui sculptor român Constantin Brâncuși.
• • •
Expoziție internațională de câini la Chișinău: peste 350 de patrupezi din 17 țări, în competiție # Moldova1
Peste 350 de câini de rasă s-au întrecut, în acest weekend, pentru titluri prestigioase, inclusiv cel de cel mai bun patruped din Europa Centrală și de Est. Concursul s-a desfășurat la Chișinău, unde stăpânii și-au pregătit minuțios animalele, le-au dresat și le-au prezentat în fața juriului. Concurența a fost una acerbă, la expoziția–concurs participând crescători din 17 țări.
Cheltuielile militare ascunse și planurile Rusiei în afara războiului din Ucraina: Avertismentul serviciilor germane # Moldova1
Rusia cheltuie pentru război mult mai mult decât recunoaște oficial, iar ambițiile Kremlinului nu se limitează la Ucraina. Potrivit unei analize a serviciilor de informații germane, Moscova maschează cheltuieli militare uriașe, estimate la circa 250 de miliarde de euro în 2025, bani care ar putea alimenta nu doar conflictul din Ucraina, ci și o posibilă escaladare pe flancul estic al NATO.
Judecătorul Ghenadie Tocaiuc, trimis pe banca acuzaților pentru conducere în stare de ebrietate # Moldova1
Judecătorul din Soroca, Ghenadie Tocaiuc, acuzat că a urcat la volan în stare de ebrietate în toamna anului trecut, va compărea în fața magistraților. Procuratura municipiului Chișinău anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea dosarului în instanța de judecată.
Gerul și gheața afectează fauna din Orheiul Vechi. Rezervația a pregătit hrană suplimentară pentru animale # Moldova1
Animalele sălbatice din pădurile Rezervației Cultural-Naturale Orheiul Vechi beneficiază, în această perioadă, de hrană suplimentară, în contextul condițiilor meteo dificile din ultimele zile. Din cauza gerului, a dezghețului urmat de ploi și a stratului de zăpadă acoperit cu gheață, fauna își găsește cu dificultate hrana naturală, anunță administrația rezervației.
Olimpiada de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo a ajuns la ziua a patra și ne oferă schi alpin, patinaj viteză, sărituri cu schiurile și multe alte momente spectaculoase. Moldova 1 și Moldova 2 vor transmite concursurile în care sportivii vor lupta pentru medalii.
Atacuri rusești cu drone în sudul Ucrainei: Victime și distrugeri în Odesa și Dnipropetrovsk # Moldova1
Rusia a atacat cu drone orașul Odesa în noaptea de duminică spre luni, 9 februarie, a anunțat șeful administrației militare regionale, Serghei Lîsîak. Potrivit autorităților locale, o persoană a murit, iar mai multe clădiri rezidențiale și elemente de infrastructură au fost avariate.
Expert militar despre cheltuielile militare ascunse și planurile Rusiei dincolo de Ucraina: avertismentul serviciilor germane # Moldova1
Rusia cheltuie pentru război mult mai mult decât recunoaște oficial, iar ambițiile Kremlinului nu se limitează la Ucraina. Potrivit unei analize a serviciilor de informații germane, Moscova maschează cheltuieli militare uriașe, estimate la circa 250 de miliarde de euro în 2025, bani care ar putea alimenta nu doar conflictul din Ucraina, ci și o posibilă escaladare pe flancul estic al NATO, inclusiv în Europa.
Nostalgie, recunoștință și amintiri prețioase. După ani îndelungați, adulții s-au întors în băncile școlii. În instituțiile de învățământ din întreaga țară a fost organizată tradiționala Întâlnire cu Absolvenții. Profesorii s-au bucurat să-și revadă elevii de altădată, i-au privit cu mândrie și au depănat amintiri din copilărie, lăudându-i pentru drumul parcurs de atunci.
Festivalul „În Re major”, ediție jubiliară la Casa Radio: Wagner și Ceaikovski într-o sală modernizată # Moldova1
Cea de-a zecea ediție a Festivalului Internațional de Muzică Clasică „În Re major” a avut loc la Casa Radio. Sub bagheta dirijoarei Stasie Gonikberg, din Statele Unite ale Americii, Orchestra Națională Simfonică a Companiei Teleradio-Moldova a oferit publicului un concert de excepție, într-o sală recent modernizată, apreciată pentru acustica sa.
Fabricile pot exporta mai mult, dar rămân fără oameni: criza de angajați lovește industria locală # Moldova1
Fabricile și întreprinderile din Republica Moldova au oportunitatea să se dezvolte cu sprijinul fondurilor europene și să exporte produse la prețuri avantajoase. În realitate însă, multe dintre ele se confruntă cu o problemă tot mai acută: lipsa forței de muncă.
Corespondență Dan Alexe | Predarea limbii ruse în Franța redusă prin decizie ministerială # Moldova1
În ultimul său număr, cunoscutul săptămânal francez „Charlie Hebdo” revelează că Ministerul francez al Învățământului a decis să nu creeze noi posturi de limba rusă în 2026. De altfel, într-o lungă analiză, „Charlie Hebdo”, care nu publică doar caricaturi, ci practică și un autentic jurnalism de investigație, pune întrebarea:„Ar trebui oare ca elevii să învețe limba unui agresor?”
Polei și carosabil umed pe drumurile din țară: Drumarii au intervenit pe parcursul nopții # Moldova1
Circulația rutieră pe drumurile naționale din Republica Moldova se desfășoară în condiții de iarnă, în dimineața zilei de 9 februarie, anunță Administrația Națională a Drumurilor (AND). Potrivit autorităților, carosabilul este parțial umed, iar pe alocuri se înregistrează polei sau zăpadă.
Ziua a doua de concurs de la Jocurile Olimpice de iarnă a fost umbrită de căderea pe pârtia de la Cortina d'Ampezzo a campioanei olimpice, americancei Lindsey Vonn, la scurt timp după ce pornise în cursă.„Regina vitezei”, campioana olimpică din 2010, s-a izbit violent de pistă, rămânând întinsă la pământ, înainte de a primi îngrijiri de la personalul medical, conform imaginilor de la postul public de televizune Moldova 1, care a transmis în direct proba de coborâre, fiind apoi întreruptă.
Proteste anti-Olimpiadă la Milano: violențe în stradă și sabotaj feroviar în nordul Italiei # Moldova1
Mii de oameni au protestat la Milano, în contextul desfășurării Jocurilor Olimpice de iarnă. Manifestațiile, la care au participat persoane nemulțumite de organizarea evenimentului sportiv în orașul italian, au degenerat în violențe. Forțele de ordine au intervenit cu tunuri de apă pentru a dispersa mulțimea. În paralel, rețeaua feroviară din nordul Italiei a fost ținta unor acte de sabotaj, provocând întârzieri masive chiar în prima zi a Olimpiadei.
Programul „Curtea Europeană”, blocat de iarnă: locatarii din Ciocana reclamă lucrări abandonate # Moldova1
Curți de bloc transformate în șantiere și lucrări oprite odată cu venirea iernii. În sectorul Ciocana al capitalei, pe strada Mircea cel Bătrân, mai mulți locatari semnalează că lucrările desfășurate în cadrul programului „Curtea Europeană” au fost abandonate.
Șoseaua Muncești, plină de gropi după ninsori: șoferii circulă cu viteze de până la 20 km/h # Moldova1
Strada Muncești din capitală s-a transformat, după ninsorile din ultimele săptămâni, într-un traseu dificil pentru șoferi. Carosabilul este plin de gropi adânci, iar circulația se desfășoară cu dificultate, conducătorii auto fiind nevoiți să reducă drastic viteza pentru a evita accidentele și avariile.
Ucraina și-a desemnat oficial reprezentanta la Eurovision Song Contest 2026. În urma finalei naționale Vidbir, desfășurată sâmbătă, 7 februarie, artista Leléka a obținut victoria și va urca pe scena concursului de la Viena cu piesa „Ridnym”.
Ninsori așteptate în noaptea de 8 spre 9 februarie: Intervenții continue pe rețeaua rutieră națională # Moldova1
Circulația pe toate drumurile naționale din Republica Moldova se desfășoară în condiții de iarnă, iar pe timpul nopții sunt prognozate ninsori pe întreg teritoriul țării. În acest context, echipele de drumari intervin continuu pentru prevenirea formării poleiului și menținerea siguranței rutiere.
Fără diplomă, dar cu experiență? Natalia Plugaru: „Experiența ta contează, chiar dacă nu ai diplomă” # Moldova1
Persoanele care au experiență practică într-un domeniu, dar nu dețin o diplomă de studii, pot obține un certificat oficial care le validează competențele profesionale. Precizarea a fost făcută de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, într-un material informativ dedicat acestui mecanism de certificare.
Fără diplomă, dar cu experiență: competențele profesionale pot fi certificate oficial în Moldova # Moldova1
Persoanele care au experiență practică într-un domeniu, dar nu dețin o diplomă de studii, pot obține un certificat oficial care le validează competențele profesionale. Precizarea a fost făcută de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, într-un material informativ dedicat acestui mecanism de certificare.
Circulația pe toate drumurile naționale din Republica Moldova se desfășoară în condiții de iarnă, iar pe timpul nopții sunt prognozate ninsori pe întreg teritoriul țării. În acest context, echipele de drumari intervin continuu pentru prevenirea formării poleiului și menținerea siguranței rutiere.
Scandalul diplomelor de rezidențiat: Nemerenco spune că stagiile trebuie făcute strict în bazele clinice universitare # Moldova1
Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a comentat în podcastul realizat de Lorena Bogza scandalul legat de diplomele de rezidențiat obținute de 12 medici din România, subiect care a generat controverse atât la Chișinău, cât și la București.
De la Madrid la Zürich: Moldova mizează pe autenticitate, vin și experiențe rurale pentru turiștii străini # Moldova1
Republica Moldova face pași importanți în consolidarea vizibilității sale pe piața internațională a turismului, promovându-se drept o destinație autentică, competitivă și bogată în experiențe memorabile. Recent, reprezentanți ai industriei turistice din țară au participat la expoziții internaționale de profil desfășurate în Spania și Elveția, unde oferta națională a fost prezentată profesioniștilor din domeniu, presei internaționale și publicului larg.
Nicușor Dan: Decizia privind prezența României la Consiliul de Pace va fi luată după consultări cu SUA # Moldova1
România a primit invitația de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, programată pentru 19 februarie, la Washington. Anunțul a fost făcut de președintele României, Nicușor Dan, care a precizat că autoritățile române analizează condițiile în care o eventuală participare ar fi compatibilă cu angajamentele internaționale ale statului român.
Renumitul schior norvegian Johannes Klaebo a mai făcut un pas spre visul său de mărire. Acesta a cucerit medalia de aur la schiatlon, la Jocurile Olimpice de la Milano și Cortina d'Ampezzo. Este al 6-lea titlu olimpic a lui Klaebo, care visează să doboare recordul de 8 medalii de aur, ce le aparține altor 3 norvegieni.
Vive la France! Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Lou Jeanmonnot și Julia Simon au triumfat la biatlon, ștafetă mixtă de 4 a câte 6 kilometri # Moldova1
Echipa Franței a triumfat în ștafetă mixtă de 4 a câte 6 kilometri, una ce a reprezentat deschiderea întrecerilor olimpice de biatlon. Formula câștigătoare a Franței a fost: Éric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Lou Jeanmonnot și Julia Simon. Francezii au impresionat la trageri, având nevoie de doar 7 cartușe suplimentare în cele 8 ședințe efectuate.
Turism apicol la Țaul: „Casa Mierii” - o pensiune dezvoltată cu sprijinul Uniunii Europene atrage turiști din țară și din străinătate # Moldova1
Terapii cu zumzet de albine, bucate tradiționale și peisaje pitorești. Asta oferă o pensiune din satul Țaul, raionul Dondușeni. Afacerea a fost pusă pe roate de doi antreprenori pasionați de apicultură. Copiii i-au îndemnat să aplice la proiecte finanțate de Uniunea Europeană care i-au ajutat să-și transforme visul în realitate.
PRIMA Olimpiadă Națională de Fizică pentru Fete, în Moldova: competiția va avea loc în martie 2026 # Moldova1
Republica Moldova marchează un moment istoric în educația științifică: prima Competiție Națională de Fizică dedicată exclusiv fetelor a fost anunțată oficial și urmează să se desfășoare în perioada 6–8 martie 2026. Evenimentul își propune să stimuleze interesul elevelor pentru disciplinele exacte și să încurajeze participarea lor activă în domeniul fizicii.
Dezastru pentru legendara Lindsey Vonn la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo. Schioarea americană, care a intrat în concursul probei de coborâre cu o ruptură completă a ligamentului încrucișat anterior la genunchi, a căzut chiar la începutul cursei.
Procesul educațional în toate instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău se va desfășura mâine, 9 februarie, cu prezență fizică, anunță Primăria capitalei, prin Direcția Generală Educație, Tineret și Sport.
Administrația Statelor Unite pregătește prima reuniune a Consiliului Păcii, inițiativă lansată de președintele Donald Trump, potrivit informațiilor publicate de CNN, care citează un oficial american și un diplomat dintr-o țară invitată.
Turismul durabil, pus în valoare la Soroca: specialiști din Moldova și România, reuniți într-un atelier de formare # Moldova1
Peste 50 de specialiști în turism, reprezentanți ai instituțiilor culturale, profesori și elevi care studiază turismul s-au reunit la Soroca, în cadrul atelierului de formare „Promovarea și valorificarea patrimoniului cultural material”. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Cultură și Turism Durabil pentru Incluziune Socială și Inovație în Republica Moldova și România”, fiind dedicat schimbului de experiență și consolidării cooperării transfrontaliere.
Noapte de foc în Ucraina: Trei copii morți într-un incendiu în regiunea Lviv și civili răniți după atacuri rusești asupra mai multor orașe # Moldova1
Ucraina a fost din nou vizată de o noapte de foc, după ce forțele ruse au atacat mai multe regiuni ale țării. Bombardamentele și loviturile cu drone au afectat orașele Herson, Odesa și regiunea Poltava, provocând victime în rândul civililor, incendii și distrugeri ale locuințelor și obiectivelor industriale, potrivit autorităților ucrainene.
Fundașul primei reprezentatve a țării noastre a contribuit la victoria echipei sale de club ŁKS Łódź. El a înscris în partida cu Polonia Bytom din etapa a 20-a a diviziei secunde a fotbalului polonez. Crăciun a înscris când echipa sa era condusă cu 0:2 reducând din handicap în minutul 61 al partidei și dînd star unei spectaculoase răsturnări de scor.
Drumurile naționale rămân practicabile, iar toți consumatorii afectați de chiciură au fost reconectați la energie # Moldova1
Drumurile din rețeaua națională sunt, la această oră, practicabile, anunță Administrația Națională a Drumurilor. Partea carosabilă este umedă, iar pe anumite sectoare din Nord și Centru se semnalează ghețuș. În ultimele 12 ore, drumarii au continuat lucrările de patrulare și intervenție pentru prevenirea și combaterea lunecușului, astfel încât circulația să se desfășoare în condiții de siguranță.
Derby cu „scântei” la Cluj! Antrenorul echipei „Universitatea”, Cristiano Bergodi, a sărit să-l bată pe un fotbalist de la CFR # Moldova1
Scandal uriaș după derby-ul orașului Cluj dintre formațiile CFR și Universitatea! Cristiano Bergodi, antrenorul „șepcilor roșii”, a intrat pe teren după fluierul final și a sărit să-l bată pe Andrei Cordea, pe care l-a apucat de gât. Imediat au intervenit jucătorii și staff-urile ambelor echipe, iar totul s-a transformat într-o încăierare de amploare.
FSB anunță reținerea la Dubai a suspectului în atentatul asupra unui general rus de rang înalt # Moldova1
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat că bărbatul suspectat de atacul armat asupra unui înalt oficial al serviciilor de informații militare ruse a fost reținut la Dubai și predat autorităților ruse, anunță Reuters.
Târg de carte cu scop caritabil: 90 de antreprenori au devenit autori pentru o cauză nobilă # Moldova1
Cum se construiește o afacere de succes sau cum să combini viața personală cu cea profesională într-o armonie desăvârșită. Sunt câteva dintre subiectele abordate de zeci de antreprenori care au răspuns unei provocări speciale. Să scrie cărți. Acestea au fost vândute, iar banii colectați au fost donați secției de Traumatologie și Ortopedie de la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău.
Ambulanțe blocate în noroi, deblocate de salvatori: 35 de misiuni IGSU în ultimele 24 de ore # Moldova1
În ultimele 24 de ore, angajații Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) au realizat 35 de misiuni, intervenind ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova. Salvatorii și pompierii au fost solicitați în special pentru deblocarea și tractarea mijloacelor de transport rămase blocate sau derapate de pe carosabil, inclusiv a ambulanțelor aflate în misiune.
Olimpiada de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo continuă astăzi cu mai multă intensitate și mai mult spectacol. Posturile naționale de televiziune Moldova 1 și Moldova 2 vor transmite în direct și în exclusivitate schi alpin, schi fond, biatlon și sanie.
Vocea diasporei moldovenești, mai aproape de UE: Inițiativa creării Consiliului Diasporei, lansată la Bruxelles # Moldova1
Reprezentanți ai diasporei Republicii Moldova din 12 țări europene s-au reunit, la sfârșitul acestei săptămâni, la Bruxelles, pentru a pune bazele unui Consiliu al Diasporei – o structură menită să reprezinte vocea moldovenilor de peste hotare în relația cu instituțiile Uniunii Europene și cu autoritățile de la Chișinău.
Ziua de 7 februarie 2026 a marcat intrarea deplină în competiție a celei de-a 25-a ediții a Jocurilor Olimpice de iarnă, găzduită de Italia, la Milano și Cortina d'Ampezzo. Cu 92 de țări participante, aproximativ 2.900 de sportivi și competiții desfășurate în 16 discipline olimpice, reunite în 8 sporturi de iarnă, prima zi cu medalii a oferit spectacol, emoție și primele momente memorabile ale ediției.
Sâmbătă, 7 februarie, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo, au fost decernate primele medalii. A fost concurență acerbă în schi alpin, schi fond, patinaj viteză, sărituri cu schiurile și snowboard.
Condițiile meteo nefavorabile continuă să creeze dificultăți în mai multe regiuni ale Republicii Moldova, afectând atât alimentarea cu energie electrică, cât și circulația rutieră. Autoritățile anunță că toate serviciile responsabile rămân mobilizate în teren.
Drumul din Mărtinești, asfaltat în premieră: investiție de 2.3 milioane de lei pentru un tronson așteptat de zeci de ani # Moldova1
Drumul din centrul satului Mărtinești, comuna Greblești, Strășeni, reprezintă de mult timp un obstacol pentru locuitorii care îl parcurg zilnic pentru a merge la serviciu sau pentru a-și duce copiii la școală și grădiniță. În câteva luni însă, situația urmează să se schimbe. Tronsonul va intra în reparație capitală și, în premieră, va fi asfaltat. Drumul va fi reabilitat cu o investiție totală de 2.3 milioane de lei, dintre care 2 milioane de lei sunt alocate de Guvern, iar 300 de mii de lei reprezintă contribuția Primăriei.
Produse cu grăsimi vegetale vândute ca „unt”: ANSA explică ce trebuie să știe consumatorii # Moldova1
Unele produse de pe rafturile din magazine generează confuzii în rândul cetățenilor. Vorbim despre unt, margarină sau spreaduri. Problema este în informațiile esențiale de pe etichetă, care sunt tipărite cu caractere minuscule. În acest sens, responsabilii de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) vin cu precizări, dar și recomandări pentru magazine.
Intervenție rapidă după noaptea de polei: soldați și drumari au curățat trotuarele din Capitală # Moldova1
După o noapte în care drumurile din Capitală au fost acoperite de gheață, 300 de soldați au fost mobilizați să curețe căile de acces către instituțiile publice. Astăzi, situația s-a mai ameliorat, spun locuitorii orașului. Doar că meteorologii au anunțat un nou Cod Galben de scădere a temperaturilor pe întreg teritoriul țării. Așa că poleiul s-ar putea așterne din nou pe drumuri. Șoferii sunt îndemnați să fie prudenți și să adapteze viteza la condițiile de drum.
