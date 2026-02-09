Răsturnare de situație în dosarul Plahotniuc. Procurorii scot asul din mânecă: „un martor sub acoperire”

15:20

Uniunea Europeană se pregătește pentru o săptămână intensă, în care liderii europeni vor aborda unele dintre cele mai dificile întrebări cu care se confruntă continentul, scrie Politico, citat de MediaFax. Obiectivul oficialilor este ca Europa să devină un actor global mai puternic într-o lume tot mai tensionată. „Europa se poate redresa și poate deveni cu […]