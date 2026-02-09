Răsturnare de situație în dosarul Plahotniuc. Procurorii scot asul din mânecă: „un martor sub acoperire”
Procurorii au confirmat în instanță că în dosarul în care este vizat Vladimir Plahotniuc a fost utilizat un investigator sub acoperire în perioada anilor 2020–2021, în faza de urmărire penală. Totuși, la moment instanța a respins citirea declarațiilor martorului sub acoperire, deoarece nu au fost prezentate dovezi suficiente care să justifice imposibilitatea audierii acestuia în
Vladimir Plahotniuc va trebui să achite 100 000 de lei pentru că a fost extrădat din Grecia în luna septembrie. Procurorul pe caz, Alexandru Cernei spune că așa prevede legea, ca inculpatul să achite cheltuielile. „Am depus o cerere prin care am solicitat anexarea actelor ce confirmă cheltuielile de extrădare, în valoare de aproximativ 100
Compensațiile pentru ianuarie ajung pe carduri luni! Când vor fi disponibile și la poștă # Realitatea.md
Compensațiile pentru energie termică încep să fie achitate luni. Pe parcursul zilei de 9 februarie, vor fi efectuate transferurile pe conturile bancare ale beneficiarilor De marți, 10 februarie, ajutoarele pentru perioada rece a anului vor putea fi ridicate de la oficiile poștale. Persoanele le vor putea primi în baza unui act de identitate. Pentru cele
Răsturnare de situație în dosarul Plahotniuc. Procurorii scot asul din mânecă: „un martor sub acoperire” # Realitatea.md
În Chișinău căldura se ieftinește, iar la Bălți se scumpește! Ce calcule au prezentat furnizorii la ANRE # Realitatea.md
Termoelectrica S.A. a depus astăzi, 9 februarie, o solicitare oficială de ajustare a prețului pentru energia electrică produsă, precum și a tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor în anul 2026. Astfel, Termoelectrica solicită un preț la energia termică de 2180 de lei/Gcal, cu aproape 14% mai mic. În prezent, tariful este de 2.510 lei/Gcal. La Bălți însă,
Vladimir Plahotniuc urmează să se prezinte joi, 12 februarie, în fața instanței, pentru a fi audiat în dosarul în care este vizat. Inițial, acesta trebuia să se prezinte marți, pe 10 februarie, însă potrivit avocatului nu reușește să se pregătească. „Din start, instanța ne-a comunicat orientativ când ar fi dispus să fie audiat domnul Vladimir
Fostul candidat Călin Georgescu, în fața justiției pentru propagandă legionară: află ce spune rechizitoriul # Realitatea.md
Procesul în care Călin Georgescu, fost candidat independent în primul tur al alegerilor prezidențiale din România din 2024, este acuzat de propagandă legionară va începe după ce, pe 9 februarie, Tribunalul București a pronunțat soluția în complet de divergență, scrie stirileprotv.ro. Dosarul a intrat în etapa preliminară pe 6 februarie, însă a fost blocat din
Maia Sandu a urmărit alegerile din Portugalia și Japonia. Mesajele de felicitare pentru candidații învingători # Realitatea.md
Maia Sandu a transmis mesaje de felicitare învingătorilor la alegerile din Japonia și Portugalia. Președinta a menționat că autoritățile din Moldova speră la cooperare cu aceste state. În Țara Soarelui Răsare s-au desfășurat alegeri parlamentare. Acolo a învins partidul liberal democrat, condus de prim-ministra Takaichi Sanae. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de
Ambasadorul Arabiei Saudite le-a spus adio lui Popșoi și Munteanu. A primit și distincție la final de mandat # Realitatea.md
Ambasadorul Arabiei Saudite în Moldova, cu reședință la București, Mohammed Abdulghani Khayat, își încheie mandatul. Diplomatul a avut întrevederi de rămas bun cu ministrul Afacerilor Externe Mihai Popșoi și cu premierul Alexandru Munteanu. Ministrul Mihai Popșoi a apreciat pentru activitatea ambasadorului și pentru contribuția acestuia la consolidarea relațiilor bilaterale. Mohammed Abdulghani Khayat a primit de
Liderii europeni se întâlnesc pe mai multe fronturi în această săptămână: ce discuții și summituri vor avea loc # Realitatea.md
Uniunea Europeană se pregătește pentru o săptămână intensă, în care liderii europeni vor aborda unele dintre cele mai dificile întrebări cu care se confruntă continentul, scrie Politico, citat de MediaFax. Obiectivul oficialilor este ca Europa să devină un actor global mai puternic într-o lume tot mai tensionată. „Europa se poate redresa și poate deveni cu
Reguli stricte pentru grădinile zoologice: Se impun autorizația și condiții de procurarea și evidență a animalelor # Realitatea.md
Autoritățile din Moldova vor reglementa strict activitatea grădinilor zoologice. Guvernul urmează să aprobe un proiect de lege care să stabilească modul de activitate a acestor parcuri. Conform noilor reglementări, se vor supune autorizării toate unitățile permanente în care se dețin animale din specii sălbatice, în scopul prezentării către public, pentru o perioadă de minimum șapte
Ion Ceban a semnat repetat: Se alocă 3 milioane de lei pentru blocul din Durlești afectat de incendiu # Realitatea.md
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, anunță că a semnat dispoziția privind alocarea repetată a sumei de 3 milioane de lei pentru lichidarea consecințelor incendiului care a distrus mansarda unui bloc de locuit din Durlești anul trecut. Edilul susține că a solicitat Ministerului Finanțelor să ofere suportul tehnic necesar pentru ca banii să poată fi
Tragicul accident de la Strășeni: Ce spune medici despre starea de sănătate a minorei # Realitatea.md
Fata accidentată săptămâna trecută pe o trecere de pietoni din Strășeni se simte mai bine. După cinci zile petrecute în Secția de terapie intensivă, ea a fost transferată în Secția de ortopedie. Purtătorul de cuvânt al Institutului Mamei și Copilului, Maxim Cazacu, a declarat pentru IPN că pacienta va continua perioada de reabilitare în secția
Tragedie în Mediterană: 53 de migranți morți sau dispăruți, în urma răsturnării unei ambarcațiuni # Realitatea.md
În urma răsturnării unei ambarcațiuni în Marea Mediterană, în largul coastei libiene, 53 de persoane au murit sau sunt date dispărute, iar doar doi supraviețuitori au fost salvați, transmite ONU, citată de The Guardian. Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) a precizat că incidentul a avut loc vineri, 6 februarie, la nord de Zuwaraa. „Doar două
Poate costa până la 4 milioane de euro. Moldova vrea să cumpere sediu pentru Misiunea diplomatică pe lângă UE # Realitatea.md
Ministerul Afacerilor Externe vrea să cumpere un sediu pentru Misiunea diplomatică a țării noastre pe lângă Uniunea Europeană. Guvernul urmează să instituie o comisie care va identifica imobilul, iar prețul ar putea ajunge la 4 milioane de euro, fără taxele pentru perfectarea actelor de proprietate. Responsabilii din cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE) susțin că achiziționarea
Moldindconbank își consolidează poziția pe piață în 2025 și intră în anul aniversar cu rezultate puternice # Realitatea.md
În spatele fiecărui rezultat financiar sunt oameni, planuri împlinite și afaceri care cresc. Pentru Moldindconbank, anul 2025 a însemnat o dezvoltare puternică și echilibrată, într-un moment cu o încărcătură specială: în 2026, banca va marca 35 de ani de activitate pe piața din Republica Moldova. La sfârșitul anului trecut, activele totale ale băncii au ajuns
Tentativă de asasinat asupra generalului Alekseev: Rusia acuză Ucraina și serviciile poloneze # Realitatea.md
Autoritățile ruse au anunțat că suspecții în tentativa de asasinat asupra adjunctului șef al GRU, Vladimir Alekseev, au pledat vinovați și susțin că au acționat sub ordinul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), scrie presa rusă. Este vorba despre Liubomir Korba și Viktor Vasin, reținuți în legătură cu atacul asupra generalului-locotenent Alekseev, care a fost
Noi condiții pentru nota 10 din oficiu la BAC, la limba străină. Cine sunt elevii eligibili # Realitatea.md
Începând cu 2026, elevii care dețin certificate sau diplome obținute în urma unor examinări modulare sau a mai multor sesiuni de testare, vor primi 10 din oficiu la examenul de Bacalaureat, la proba limbii străine. Condiția este ca evaluările să fie la același tip de examen. Calificativele vor fi introduse într-un document unic, eliberat oficial
VIDEO Lavrov atacă SUA: „Am acceptat propunerile, ca niște bărbați, iar Washington s-a retras privind Ucraina” # Realitatea.md
Într-un interviu acordat unui post de televiziune rus, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că Statele Unite nu mai sunt pregătite să implementeze propunerile privind Ucraina, convenite la întâlnirea dintre Vladimir Putin și Donald Trump de la Anchorage, Alaska. „Așadar, se pare că ni se spune că problema ucraineană trebuie rezolvată. Ei bine,
Termoelectrica S.A. a depus astăzi, 9 februarie, o solicitare oficială de ajustare a prețului pentru energia electrică produsă, precum și a tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor în anul 2026. Anunțul vine după ce ANRE a aprobat, la 3 februarie 2026, un nou tarif reglementat la gazele naturale pentru consumatorii casnici. Compania nu spune însă
Bărbat amendat cu 55.000 de lei după ce a oferit bani pentru „NU” la referendumul privind aderarea la UE # Realitatea.md
Un bărbat a fost amendat cu 55.o00 de lei pentru că a oferit bani în schimbului susținerii opțiunii „NU" la referendumul privind aderarea Moldovei la Uniunea Europeană. Infracțiunea a fost comisă în perioada august – octombrie 2024, în localitatea Stolniceni, raionul Hîncești, dar și în alte regiuni, conform procurorilor. Pe lângă votul „NU" la referendum,
Pericolul gerului! Într-o săptămână, ambulanța a fost chemată la 14 pacienți cu hipotermie și la 12 cu degerături # Realitatea.md
Timp de o săptămână, medicii de pe ambulanță au acordat ajutor la 14 pacienți cu hipotermie și 12 cu degerături. În perioada 2-8 februarie, la urgență au parvenit 16.427 de solicitări, dintre care 1868 se refereau la urgențe traumatologice. După acordarea asistenței medicale urgente prespitalicești 6823 pacienți, dintre care 5499 maturi și 1324 copii, au
Criza de pe piața imobiliară a ajuns și în vizorul autorităților. Reducerea vânzărilor de locuințe cu peste 60 la sută, prețurile mari pentru un metru pătrat și lipsa proiectelor imobiliare au fost subiecte de discuție între deputații Comisiei parlamentare pentru Buget și Finanțe și membrii Asociației Agențiilor Imobiliare. Autoritățile promit mai multe terenuri pentru construcții
Crește numărul virozelor și al gripei în Chișinău: peste 3.100 de cazuri de boli infecțioase într-o săptămână # Realitatea.md
Situația epidemiologică din Chișinău arată o creștere a numărului de îmbolnăviri, potrivit datelor prezentate în cadrul ședinței Primăriei din 9 februarie. În unitățile de primiri urgențe ale spitalelor clinice municipale au fost înregistrate, în perioada de raportare, 3.440 de adresări, dintre care 1.720 au necesitat internare. Printre cele mai frecvente diagnostice se numără bronhopneumoniile, virozele
Peste 85.000 de elevi din Chișinău primesc pachete alimentare după orele online din cauza poleiului # Realitatea.md
Peste 85 de mii de elevi vor beneficia de pachete alimentare, după ce au desfășurat lecțiile în regim online pe fondul condițiilor meteo dificile de săptămâna trecută. Anunțul a fost făcut de Andrei Pavaloi, șeful Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport din Chişinău. „Acordarea în perioada de luni, marți, miercuri, a pachetelor pentru elevii care
VIDEO Catastrofă în nordul Libanului: nouă persoane au murit după prăbușirea unei clădiri # Realitatea.md
Cel puțin nouă persoane au murit, iar alte șase au fost scoase de sub dărâmături, după prăbușirea unui bloc de locuit cu mai multe etaje în orașul Tripoli, din nordul Libanului, relatează ABC News. Incidentul s-a produs în data de 8 februarie. Imagini apărute pe rețelele de socializare arată cum la fața locului au intervenit
Ion Ceban: Autoritățile municipale vor interveni pe toate adresele unde au apărut gropi # Realitatea.md
Autoritățile municipale vor interveni pe toate adresele unde au apărut gropi imediat ce condițiile meteo vor permite, dă asigurări primarul capitalei, Ion Ceban. Edilul a precizat că toate porțiunile de drum afectate sunt cunoscute, evaluate și luate la evidență, transmite IPN. La ședința operativă de la Primărie, Ion Ceban a declarat că astfel de situații
Un VIDEO pe TikTok despre cum nășteau femeile atunci și acum, în vizorul ANPCV: Contribuie la normalizarea violenței # Realitatea.md
Un filmuleț publicat de blogherul Dragoș Munteanu, cunoscut pentru fraza „de 7 ani trăiesc la București", a ajuns în vizorul Agenției Naționale de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și a Violenței în Familie (ANPCV). Directoarea instituției, Viorica Țîmbalari, afirmă că asemenea
VIDEO Reținut pentru coordonarea unei organizații criminale. Un bărbat de 25 de ani, prins de poliție # Realitatea.md
Un bărbat de 25 de ani a fost reținut de oamenii legii, fiind bănuit de crearea și conducerea unei organizații criminale. Potrivit informațiilor oficiale, reținerea a fost efectuată de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai Inspectoratul Național de Investigații, în comun cu procurorii Procuratura Hîncești – oficiul Leova. În […] Articolul VIDEO Reținut pentru coordonarea unei organizații criminale. Un bărbat de 25 de ani, prins de poliție apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Noapte de foc în Ucraina: zeci de răniți și morți, printre care o mamă și copilul ei # Realitatea.md
Atac nocturn asupra Ucrainei lansat de armata Moscovei a dus la zeci de victime, după ce bombardamentele au vizat mai multe regiuni ale țării, provocând morți, răniți și distrugeri semnificative. În orașul-port Odesa, un bărbat și-a pierdut viața, iar alte două persoane au fost rănite, după ce o explozie a lovit un bloc de locuit […] Articolul VIDEO Noapte de foc în Ucraina: zeci de răniți și morți, printre care o mamă și copilul ei apare prima dată în Realitatea.md.
121 de școli continuă să desfășoare procesul educațional online din cauza condițiilor meteo, potrivit Ministerului Educației și Cercetării. Cele mai multe școli care funcționează exclusiv online se află în raionul Anenii Noi (29), Ștefan Vodă (27), Călărași (26) și Căușeni (25). În 25 de instituții activitatea se desfășoară în format mixt, cu prezență fizică și […] Articolul Peste 100 de școli din patru raioane învață online și luni apare prima dată în Realitatea.md.
Republica Moldova are circa 26.000 de tineri cetățeni care nu și-au perfectat buletinul de identitate # Realitatea.md
Republica Moldova are circa 26.000 de cetățeni care nu dețin buletin de identitate, însă numărul lor ar putea fi mai mare, potrivit șefului Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu. Oficialul nu exclude că o parte dintre persoanele stabilite peste hotare nu au transcris certificatele de naștere ale copiilor. Funcționarul a precizat la podcastul „ZdCe” că după […] Articolul Republica Moldova are circa 26.000 de tineri cetățeni care nu și-au perfectat buletinul de identitate apare prima dată în Realitatea.md.
Tot mai multe cazuri de escrocherii online au fost semnalate în ultima perioadă, folosind pagini web, SMS, e-mail sau rețele de socializare. Escrocii pot folosi denumirea Poștei Moldovei, elemente vizuale, nume de conducere sau semnături false pentru a obține date personale sau bani. Poșta Moldovei subliniază că nu solicită niciodată date bancare sau transferuri de […] Articolul Tot mai multe cazuri de escrocherii online. Poșta Moldovei avertizează clienții apare prima dată în Realitatea.md.
Avarie la Termoelectrica: Cartierul Telecentru din Chișinău a rămas fără căldură după deconectări neautorizate # Realitatea.md
Consumatorii din cartierul Telecentru al sectorului Centru au fost afectați de perturbări în livrarea agentului termic, după ce, pe 8 februarie 2026, au avut loc trei deconectări ale alimentării cu energie electrică la Stația de Pompare nr. 19, necoordonate cu „Termoelectrica” S.A. Potrivit întreprinderii, întreruperile au dus la oprirea în cascadă a Stațiilor de Pompare […] Articolul Avarie la Termoelectrica: Cartierul Telecentru din Chișinău a rămas fără căldură după deconectări neautorizate apare prima dată în Realitatea.md.
Mașină cuprinsă de flăcări la Cahul. Focul a distrus aproape în totalitate vehiculul # Realitatea.md
Un automobil a fost cuprins de flăcări în această dimineață, pe strada Alexandr Pușkin din municipiul Cahul, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:57, iar la fața locului a intervenit de urgență o echipă de pompieri. Salvatorii au stabilit că incendiul a izbucnit în timpul […] Articolul Mașină cuprinsă de flăcări la Cahul. Focul a distrus aproape în totalitate vehiculul apare prima dată în Realitatea.md.
Șeful ASP: Tânărul devenit apatrid nu și-a fi perfectat buletinul, pentru că ar fi avut antecedente penale # Realitatea.md
Tânărul moldovean, care a efectuat serviciul militar, dar s-a trezit apatrid, nu și-ar fi perfectat buletinul de identitate pentru că ar fi avut antecedente penale, afirmă șeful Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu. Oficialul declară că modificările la lege, adoptate în 2025, de fapt ar fi impus mecanisme suplimentare de stabilire a identității. Dacă guvernarea a […] Articolul Șeful ASP: Tânărul devenit apatrid nu și-a fi perfectat buletinul, pentru că ar fi avut antecedente penale apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Om de afaceri acuzat de contrabandă cu țigări pledează nevinovat într-un dosar PCCOCS # Realitatea.md
O nouă ședință de judecată în dosarul contrabandei cu țigări la Vama Leușeni a avut loc joi, 5 februarie, la judecătoria Chișinău sediul Buiucani. În instanță s-a prezentat și omul de afaceri Nicolae Baciu, care are statut de învinuit în acest dosar. Baciu pledează nevinovat și afirmă că dosarul ar fi unul fabricat. „Nu am […] Articolul VIDEO Om de afaceri acuzat de contrabandă cu țigări pledează nevinovat într-un dosar PCCOCS apare prima dată în Realitatea.md.
Exploatare necorespunzătoare a sobei. O femeie de 80 de ani s-a intoxicat cu fum la Leova # Realitatea.md
O femeie de 80 de ani a ajuns la spital după ce s-a intoxicat cu fum, în urma folosirii necorespunzătoarea sobei. Incidentul s-a produs în după-amiaza zilei de 8 februarie, într-o gospodărie din satul Orac, raionul Leova, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 16:11. Femeia […] Articolul Exploatare necorespunzătoare a sobei. O femeie de 80 de ani s-a intoxicat cu fum la Leova apare prima dată în Realitatea.md.
Mai multe loturi de lapte praf au fost retrase de pe piață de către Danone, ca măsură de precauție, după ce ar putea depăși nivelurile recomandate conform noilor orientări EFSA. Compania precizează că toate produsele rămân sigure și nu au fost descoperite probleme legate de Bacillus Cereus. Retragerea vizează respectarea noilor limite științifice și are […] Articolul Mai multe loturi de lapte praf retrase din nou de pe piață apare prima dată în Realitatea.md.
La începutul lunii februarie 2026, prețurile cerealelor din Republica Moldova rămân, în mare parte, neschimbate, potrivit unei analize realizate de economistul Iurie Rija. Stabilitatea este însă menținută la un nivel scăzut, nefavorabil pentru fermieri, iar piața nu oferă semnale clare de creștere, transmite bani.md. Grâul continuă să se vândă la aceleași prețuri ca în lunile […] Articolul Prețurile la grâu rămân neschimbate. Fermierii speră la o creștere apare prima dată în Realitatea.md.
Maia Sandu pleacă la Munchen. Evenimentul la care va participa împreună cu Rutte și Merz # Realitatea.md
Maia Sasndu urmează să meargă la Munchen. Președinta Moldovei se va afla în orașul german în perioada 13-15 februarie 2026. Șefa statului urmează să participa la Conferința de Securitate de la Munchen. Printre liderii europeni care vor mai participa la eveniment se numără cancelarul german Friedrich Merz, președintele Lituaniei Gitanes Nauseda, președinta Băncii Europene de […] Articolul Maia Sandu pleacă la Munchen. Evenimentul la care va participa împreună cu Rutte și Merz apare prima dată în Realitatea.md.
Flashmob în fața Guvernului, la 100 de zile de activitate. MAN acuză lipsa rezultatelor concrete # Realitatea.md
Mișcarea Alternativa Națională a organizat un flashmob în fața sediului Guvernul Republicii Moldova, la împlinirea a 100 de zile de activitate ale Cabinetului condus de Alexandru Munteanu. Acțiunea s-a desfășurat sub lozinca „Guvernul ZERO” și a vizat, potrivit organizatorilor, incompetența Executivului și lipsa rezultatelor concrete în primele 100 de zile de guvernare, perioadă în care […] Articolul Flashmob în fața Guvernului, la 100 de zile de activitate. MAN acuză lipsa rezultatelor concrete apare prima dată în Realitatea.md.
Judecătorul Ghenadie Tocaiuc din Soroca, trimis în judecată după ce a fost prins beat la volan # Realitatea.md
Judecătorul de la Soroca, Ghenadie Tocaiuc, a fost trimis în judecată pentru că a fost prins în stare de ebrietate avansată la volan. Despre aceasta anunță Procuratura municipiului Chișinău. „Potrivit probelor, învinuitul, la 09 octombrie 2025, pe timp de seară, aflându-se în stare de ebrietate alcoolică, a urcat la volanul autoturismului marca „Volkswagen Passat”, parcat […] Articolul Judecătorul Ghenadie Tocaiuc din Soroca, trimis în judecată după ce a fost prins beat la volan apare prima dată în Realitatea.md.
Financial Times: Republica Moldova combate propaganda rusească înaintea întregii Europe # Realitatea.md
Războiul hibrid al Rusiei nu a dat rezultatele scontate în Republica Moldova, potrivit unei analize publicate de Peter Pomerantsev în Financial Times, preluată de DISINFO.MD. Autorul arată că, deși Kremlinul ar fi investit sute de milioane de euro în atacuri cibernetice, scheme de cumpărare a voturilor și influențarea presei, Vladimir Putin nu a reușit să-și […] Articolul Financial Times: Republica Moldova combate propaganda rusească înaintea întregii Europe apare prima dată în Realitatea.md.
Cu ocazia Zilei Internaționale a Pizzei, marcată pe 9 februarie, Glovo Moldova celebrează unul dintre cele mai îndrăgite preparate din lume cu oferte speciale și date interesante despre obiceiurile de consum ale utilizatorilor din Republica Moldova în 2025. De la perioadele cu cele mai multe comenzi, până la preferințele culinare ale moldovenilor, platforma dezvăluie cum, […] Articolul Pizza în cifre: ce spun obiceiurile de comandă ale moldovenilor în 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
Prim-ministrul ceh Andrej Babiš și-a exprimat pentru prima dată sprijinul pentru interzicerea accesului copiilor sub 15 ani la rețelele de socializare. Declarațiile au fost făcute într-un videoclip publicat duminică pe Facebook, potrivit Agerpres. „Sunt de acord”, a afirmat Babiš în mesajul video. „Trebuie să ne protejăm copiii”, a adăugat premierul ceh. Tema restricționării accesului minorilor […] Articolul Cehia ar putea interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale apare prima dată în Realitatea.md.
Moscova transmite un avertisment: Lavrov spune că Rusia va riposta militar dacă va fi provocată # Realitatea.md
Rusia nu intenționează să atace Europa, însă este pregătită să răspundă militar în cazul în care situația o va impune, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. „Nu vom ataca nicio parte a Europei. Nu avem absolut niciun motiv să facem acest lucru. Şi dacă Europa decide să-şi pună în aplicare ameninţările de a […] Articolul Moscova transmite un avertisment: Lavrov spune că Rusia va riposta militar dacă va fi provocată apare prima dată în Realitatea.md.
Performanță la Zagreb Open 2026. Mihail Bradu aduce medalia de argint pentru Moldova # Realitatea.md
Luptătorul de stil greco-roman Mihail Bradu a cucerit medalia de argint la Zagreb Open 2026, competiție desfășurată în perioada 4–8 februarie, la Zagreb, Croația. Potrivit Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale, Bradu a urcat pe a doua treaptă a podiumului la categoria de greutate de până la 82 kg, după ce a obținut trei […] Articolul Performanță la Zagreb Open 2026. Mihail Bradu aduce medalia de argint pentru Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Horoscopul zilei de 9 februarie 2026. Zodia care trebuie să se înarmeze cu răbdare multă # Realitatea.md
Ziua de 9 februarie 2026 este marcată de faza de Ultim Pătrar al Lunii în Scorpion, un moment astral cu încărcătură emoțională intensă, asociat cu ceea ce astrologii numesc o adevărată „criză a conștiinței”. Nu este o perioadă favorabilă noilor începuturi, ci una dedicată clarificării, eliberării și renunțării la tipare emoționale care nu mai reflectă […] Articolul Horoscopul zilei de 9 februarie 2026. Zodia care trebuie să se înarmeze cu răbdare multă apare prima dată în Realitatea.md.
Chișinăul, sub cod galben de polei și ghețuș: Cum se circulă în Capitală și unde intervin serviciile municipale # Realitatea.md
Serviciile municipale au intervenit pe parcursul nopții și continuă să activeze pentru a asigura desfășurarea traficului rutier în condiții de iarnă, în contextul avertizărilor de cod galben. Conform autorităților locale, intervențiile s-au concentrat atât pe deszăpezire, cât și pe împrăștierea materialului antiderapant. Reprezentanții municipalității precizează că echipele au acționat cu prioritate în zonele cu flux […] Articolul Chișinăul, sub cod galben de polei și ghețuș: Cum se circulă în Capitală și unde intervin serviciile municipale apare prima dată în Realitatea.md.
Pe 9 februarie, vremea va fi specifică sezonului de iarnă. Ninsori slabe sunt prognozate în Capitală și în zona de centru a țării, în timp ce în nord și sud cerul va fi predominant noros. Meteorologii avertizează că poleiul se va forma pe întreg teritoriul țării, iar pe drumuri va fi ghețuș, condiții ce pot […] Articolul Polei și ghețuș pe drumuri: Prognoza meteo pentru 9 februarie apare prima dată în Realitatea.md.
