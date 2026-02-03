5 pași pentru protejarea adolescenților în utilizarea ChatGPT
ZdGust, 3 februarie 2026 14:50
Consultantul în inteligență artificială Denis Zacon a oferit, pe pagina sa de Facebook, recomandări pentru părinți, pentru ca adolescenții să folosească ChatGPT în mod sigur și responsabil. 5 pași recomandați de Denis Zacon: Asigură-te că utilizează ChatGPT dintr-un cont în care este menționată vârsta sa reală. Astfel, platforma va evita să îi ofere răspunsuri sensibile. [...]
• • •
Consultantul în inteligență artificială Denis Zacon a oferit, pe pagina sa de Facebook, recomandări pentru părinți, pentru ca adolescenții să folosească ChatGPT în mod sigur și responsabil. 5 pași recomandați de Denis Zacon: Asigură-te că utilizează ChatGPT dintr-un cont în care este menționată vârsta sa reală. Astfel, platforma va evita să îi ofere răspunsuri sensibile.
„Am 22 de ani și, chiar dacă sunt în remisie, știu că lupta nu s-a terminat”. Un tânăr din R. Moldova are nevoie de donații pentru a continua tratamentul # ZdGust
Vlad Gîlca, un tânăr din R. Moldova, a depășit etapa cea mai dificilă a unei forme rare și agresive de cancer. În prezent, are nevoie de un transplant autolog și de tratamente post-transplant timp de un an pentru a reduce riscul de recidivă, însă costurile depășesc posibilitățile financiare ale familiei. „Urmează un an greu, cu [...]
Francezul care a scris un roman întreg fără litera „e”. Cine e și ce spune, de fapt, această lipsă # ZdGust
Publicat în 1969, romanul La Disparition, cartea care l-a făcut celebru pe Georges Perec, are aproape 300 de pagini și respectă o regulă radicală: nu conține deloc vocala „e”. Dincolo de performanța tehnică, această lipsă deliberată a devenit semnătura cărții și motivul pentru care este considerată una dintre cele mai cunoscute experimente literare ale secolului [...]
Conform datelor statistice, în luna ianuarie, numărul accidentelor rutiere cu consecințe grave a continuat să scadă comparativ cu anii precedenți. În ianuarie 2026 au fost înregistrate 135 de accidente, față de 192 înregistrate în aceeași perioadă a anului 2017. O evoluție pozitivă se observă și în ceea ce privește consecințele acestor accidente: numărul persoanelor decedate [...]
Medicul pediatru Mihai Craiu din România, cu peste 30 de ani de experiență în îngrijirea și sănătatea copiilor, a vorbit despre importanța imunității în podcastul „Creștem mari”, subliniind că antrenarea sistemului imunitar trebuie făcută zilnic. Potrivit specialistului, cel mai bun „antrenament” pentru imunitate este un regim corect de odihnă. Lipsa somnului la copii este demonstrată [...]
Situată în Oceanul Pacific, în apropierea Australiei, Papua Noua Guinee se remarcă drept țara cu cele mai multe limbi vorbite din lume, potrivit datelor lingvistice recente, scrie TimesOfIndia. Peste 840 de limbi vii distincte coexistă pe teritoriul său, depășind la un loc totalul Europei și al Americii de Nord. Asta înseamnă că această țară are mai multe [...]
Nașteri în ambulanță: două fetițe au venit pe lume cu ajutorul echipelor de Asistență Medicală Urgentă # ZdGust
Doi copii s-au născut în ambulanță, în municipiul Chișinău și în raionul Fălești, după ce echipele de asistență medicală urgentă au intervenit prompt și au asistat nașterile în condiții de prespital. Atât mamele, cât și nou-născuții se află în stare satisfăcătoare, anunță Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (IMSP CNAMUP). Primul caz a fost [...]
Prevenția este sănătate: Tot ce trebuie să știi de la Cristina Ipati, medic colposcopist, pentru a preveni cancerul de col uterin # ZdGust
Aproximativ 300-330 de femei sunt diagnosticate cu cancer de col uterin, iar alte 150-160 de decese sunt înregistrate în fiecare an. În același timp, anual, 600-700 de femei sunt diagnosticate cu leziuni precanceroase, ceea ce accentuează importanța depistării timpurii. Cancerul de col uterin este o afecțiune care poate fi prevenită. În acest context, multe femei [...]
Un sondaj realizat de Statista Consumer Insights a descoperit că nu toate prejudecățile despre iubitorii de modă casual sunt corecte atunci când ne uităm la țările care preferă acest stil. Țările vorbitoare de limbă engleză au obținut un scor general ridicat, dar, surprinzător, mai mulți britanici și australieni au declarat că le place să se [...]
Când nu știi ce să gătești și cum ți-ai putea face viața mai ușoară ca să nu stai în fiecare zi în bucătărie, G4Food propune să pregătești mâncarea pe câteva zile sau să gândești un meniu pentru întreaga săptămână. Iată ce vă propune pentru meniul acestei săptămâni Luni 2 februarie Pentru micul dejun omletă cu spanac și [...]
Câtă sare ar trebui să consume copiii și de ce excesul le poate afecta sănătatea pe termen lung # ZdGust
Sarea este necesară în organism. Fie că vorbim de copii, adulți sau bătrâni, cu toții avem nevoie de sare. Însă consumată în exces, pe termen lung, ne expune la unele riscuri pentru sănătate. Iar alimentele ultraprocesate din magazin sau conservate care conțin prea mult sodiu ne dau peste cap consumul de sare din dietă. Astfel, [...]
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea oficială și, ulterior, nimicirea unui lot de 15000 kg de mărar proaspăt de import. Decizia a fost luată după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise (LMA) de reziduuri de pesticid Penconazol . Substanța poate prezenta risc pentru sănătatea consumatorilor. Imediat, după confirmarea prezenței de pesticid, inspectorii ANSA au [...]
Moment istoric la Grammy: Bad Bunny, primul artist care cântă în spaniolă premiat cu Albumul Anului # ZdGust
Bad Bunny a scris istorie la Premiile Grammy din acest an, devenind primul artist din istoria de 68 de ani a Premiilor Grammy care câștigă trofeul pentru Albumul Anului cu un album interpretat integral în limba spaniolă – „Debí Tirar Más Fotos”. Bad Bunny i-a devansat în această categorie pe Justin Bieber („Swag”), Sabrina Carpenter [...]
Cât de mult trăiesc oamenii ar putea depinde într-o măsură mult mai mare de genetică decât se credea anterior, potrivit unui nou studiu din Israel, scrie Ynetnews. Cercetătorii estimează acum că genele explică aproximativ jumătate din variațiile duratei de viață, contestând decenii de ipoteze științifice. Rolul geneticii în longevitate, reevaluat Timp de ani de zile, oamenii [...]
Când îți dorești un dulce fără zahăr și făină, poți prepara rapid câteva bomboane raw vegane. Ingrediente: 1 banană coaptă (pentru dulceață naturală). 2-3 linguri de cacao 100% (după gust). 2-3 linguri de fulgi sau praf de cocos. 2 linguri de migdale sfărâmate. 2 linguri de nuci sfărâmate. Preparare bomboane raw: Pregătim banana: Pasează banana [...]
Ne dorim să creștem un copil care are încredere în sine. După sănătate, ceea ce ne dorim cel mai mult pentru copiii noștri este fericirea. Ne dorim să creștem copii plini de încredere în ei, optimiști, siguri pe ei, curajoși și care să-și asume deciziile și părerile. Studiile din ultimii ani arată că, deși abilitățile [...]
Brioșele conțin făină de migdale și nucă de cocos, care înlocuiesc făina obișnuită, ceea ce ajută la scăderea carbohidraților. Un pic de zahăr brun și sos de mere adaugă o notă de dulceață acestora. Potrivit EatingWell, aceste brioșe cu mere și scorțișoară, se potrivesc perfect cu o ceașcă caldă de ceai într-o zi rece. Ca [...]
A murit Catherine O’Hara, mama lui Kevin din „Singur Acasă”: „Mama. Credeam că mai avem timp”, a scris Macaulay Culkin # ZdGust
Catherine O’Hara, actrița canadiană cunoscută pentru rolurile sale în „Schitt’s Creek”, „Singur Acasă”, „Best in Show”, a murit la vârsta de 71 de ani, transmite The Guardian. O’Hara a interpretat rolul mamei lui Macaulay Culkin în comedia de succes din 1990 „Singur Acasă”, rol pe care l-a reluat și în cel de-al doilea film din [...]
Fie că ești romantic incurabil, amator de muzică live sau pur și simplu vrei să creezi o amintire specială de 14 februarie, în Chișinău și împrejurimi ai de unde alege. De la concerte cu nume mari și spectacole de balet, la seri culinare într-un castel sau petreceri până dimineața – iată cele mai reușite opțiuni [...]
Un moment istoric pentru comunitatea SEO din Moldova. O specialitate care timp de mulți ani a fost „invizibilă” din punct de vedere juridic este acum recunoscută oficial la nivel național, pentru angajatori, stat, instituții educaționale și piața muncii, anunță compania RocketSEO. Profesia „SEO Specialist” a fost inclusă oficial în Clasificatorul Ocupațiilor din Republica Moldova (CORM), [...]
Balul de Caritate Impact Moldova, la a III-a ediție: generozitate și solidaritate pentru copiii în situații de risc din R. Moldova # ZdGust
Pe 24 ianuarie 2026, peste 200 de moldoveni, români și reprezentanți ai altor comunități din Luxemburg și împrejurimi s-au reunit la cea de-a treia ediție a Balului de Caritate Impact Moldova din Luxemburg. Evenimentul și-a propus, ca de fiecare dată, să susțină un scop nobil: strângerea de fonduri pentru proiectul „Un an de grijă, impact [...]
Symptive: aplicația pentru monitorizarea simptomelor menopauzei, dezvoltată de o moldoveancă # ZdGust
Symptive este o aplicație gratuită pentru iPhone și iPad concepută pentru a ajuta utilizatoarele să urmărească sănătatea hormonală, în special în perioada de perimenopauză și menopauză, oferind claritate și sprijin pe baza propriilor simptome și tipare. Aplicația a fost dezvoltată de Cristina Andronic împreună cu soțul ei. Funcționalități principale: Check‑in zilnic AI: Poți nota cum te [...]
Euronews România a anunțat că emisiunea „România lui Vitalie”, realizată de jurnalistul Vitalie Cojocari, originar din Republica Moldova, nu va mai face parte din programul de seară, după patru ani de difuzare. Vitalie Cojocari declară că își va continua cariera dezvoltând proiecte digitale și producții video online, axate pe analize politice și socio-economice. Postul î-a [...]
Euronews România a anunțat că emisiunea „România lui Vitalie”, realizată de jurnalistul Vitalie Cojocari, originar din Republica Moldova, nu va mai face parte din programul de seară, după patru ani de difuzare. Vitalie Cojocari declară că își va continua cariera dezvoltând proiecte digitale și producții video online, axate pe analize politice și socio-economice. Postul î-a [...]
Bocetul la înmormântare – tradiție păgână sau expresie a durerii? Preotul Maxim Melinti explică # ZdGust
Invitat la podcastul „Mulțumesc pentru întrebare” al Natei Albot, preotul Maxim Melinti a vorbit despre bocetul la înmormântări, pe care îl consideră o tradiție păgână. „Despre acest obicei a vorbit mult preotul-poet Alexei Mateevici, iar în 600 de ani lucrurile nu s-au schimbat. Rău este că preoții nu doar tolerează fenomenul, dar uneori îl și [...]
10 milioane de euro pentru siguranța și bunăstarea copiilor din Moldova: parteneriat moldo-german cu UNICEF pentru servicii extinse destinate copiilor # ZdGust
Guvernul Republicii Moldova, Guvernul Germaniei, prin Banca Germană de Dezvoltare KfW, și UNICEF își vor uni eforturile pentru a consolida și extinde serviciile esențiale pentru copii și familii din întreaga țară, inclusiv pentru refugiații ucraineni și comunitățile gazdă. Faza a II-a a proiectului și sprijinul financiar Susținut de un grant în valoare de 10 milioane [...]
Orange Moldova și site-ul de anunțuri 999.md atenționează despre noi metode de înșelătorie. Ai primit mesaje despre instalarea „aplicațiilor 5G”? # ZdGust
Cel mai mare operator de telefonie mobilă din Moldova – Orange, își atenționează clienții despre pericolul fraudelor puse la cale de persoane străine de companie, care, sub pretextul „instalării unor aplicații 5G”, înșeală oamenii pentru a le fura banii. Astfel, compania îndeamnă utilizatorii de telefonie mobilă să nu ofere persoanelor străine acces la telefoanele lor. [...]
Succesul impresionant al criptomonedelor precum Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Solana (SOL) si altele, au trezit interesul pentru activele virtuale atât din partea publicului larg, cât și din partea escrocilor, care s-au adaptat rapid și integrează pe larg tehnologiile Web3 și inteligența artificială pentru crearea unor fraude tot mai inovatoare și mai sofisticate. Cea mai recentă schemă de fraudă cu [...]
„Nu putem controla gheața de pe străzi, dar putem controla «climatul» din propria locuință și din suflet” – sfaturile unei psihologe # ZdGust
Poleiul care a cuprins drumurile și trotuarele din R. Moldova în aceste zile nu afectează doar circulația, dar și starea noastră psihică. Psihologa Daniela Terzi-Barbăroșie avertizează că în astfel de contexte, protejarea siguranței fizice trebuie să meargă mână în mână cu grija pentru echilibrul emoțional. „Nu putem controla gheața de pe străzi, dar putem controla [...]
Această rețetă transformă desertul prăjit într-o brioșă delicioasă și mult mai dietetică. O brioșă-papanaș poate fi servită la micul dejun cu o linguriță de gem sau dulceață, iaurt grecesc sau smântână, notează G4Food. Ingredientele pentru papanașii-brioșă la cuptor 250 g brânză de vaci (e important să fie bine scursă); 1 ou; 2–3 linguri de făină sau griș [...]
Autoritățile se pregătesc pentru condiții meteo severe în perioada 30 ianuarie – 2 februarie 2026. Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a convocat, pe 29 ianuarie, instituțiile responsabile și a anunțat un set de măsuri la nivel național pentru prevenirea și gestionarea efectelor intemperiilor. Una dintre propunerile CNMC către Guvern vizează reducerea zilei de [...]
Atunci când vorbim despre copii și alimente ultraprocesate, riscul este să alunecăm spre poziții rigide: „fac rău” sau „trebuie evitate complet” sunt cele mai frecvente afirmații, deși realitatea este mult mai nuanțată decât un simplu alb sau negru. În prezent nu există dovezi solide care să demonstreze că un aliment ultraprocesat, luat individual, este dăunător [...]
Trei motive pentru care suntem mai obosiți iarna și soluții pentru a crește nivelul de energie # ZdGust
Zilele de iarnă, mai scurte, și temperaturile mai reduse scad nivelul de energie al organismului. Lipsa luminii solare „comandă” corpului să-și încetinească ritmul. Nu-i nimic neobișnuit. Din fericire, există câteva soluții de compensare a acestei scăderi sezoniere, notează HotNews. Fără doar și poate, lunile reci și mohorâte de iarnă și cu lumină mai puțină își [...]
Alergiile alimentare au un impact major asupra vieții persoanei care suferă de ele, iar problema cea mai complicată este faptul că nu sunt întotdeauna ușor de identificat. Alergia este o reacție a sistemului imunitar la un aliment sau la componentele acestuia, care, în cazuri foarte severe, poate duce chiar și la deces. Simptomele comune ale [...]
Învățarea nu ar trebui să se oprească odată cu înaintarea în vârstă. De la citit, cursuri de limbi străine și activități creative, precum pictura, modelajul și activitățile de voluntariat, până la participarea în programe dedicate seniorilor, învățarea continuă contribuie nu doar la stimularea memoriei, ci și la combaterea izolării, creșterea încrederii în sine și o [...]
Ceaiul verde se remarcă prin potențialul său de a proteja inima, creierul și metabolismul, reducând în același timp riscul unor boli cronice majore. În schimb, ceaiurile îmbuteliate îndulcite și bubble tea pot face mai mult rău decât bine, notează ScienceDaily. Un amplu studiu de sinteză arată că ceaiul, în special ceaiul verde, este asociat în [...]
6 sfaturi alimentare pentru a-ți îmbunătăți starea de spirit în această iarnă, potrivit dieteticienilor # ZdGust
Zilele reci și orele reduse de lumină naturală pot avea un impact semnificativ asupra stării de spirit. Unele persoane se pot simți doar mai obosite, însă aproximativ 5% dintre oameni pot avea tulburarea afectivă sezonieră (SAD), transmite Health. Însă, anumite alegeri alimentare ar putea contribui la ameliorarea simptomelor. SAD este cauzată în mare parte de [...]
Autoritățile sanitare din India au confirmat două cazuri de infecție cu virusul Nipah, iar în acest context, Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) informează că situația este monitorizată de autoritățile internaționale și vine cu recomandări pentru persoanele care călătoresc sau revin din zonele cu risc. Potrivit datelor oficiale ale Centrului Național pentru Controlul Bolilor (NCDC) [...]
Autoritățile sanitare din India au confirmat două cazuri de infecție cu virusul Nipah, iar în acest context, Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) informează că situația este monitorizată de autoritățile internaționale și vine cu recomandări pentru persoanele care călătoresc sau revin din zonele cu risc. Potrivit datelor oficiale ale Centrului Național pentru Controlul Bolilor (NCDC) [...]
Maia Sandu a adoptat recent al doilea câine fără stăpân. A fost întrebată la Strasbourg despre problema câinilor fără adăpost din R. Moldova
Vlad Gîlca, un tânăr din R. Moldova, a depășit etapa cea mai dificilă a unei forme rare și agresive de cancer. În prezent, are nevoie de un transplant autolog și de tratamente post-transplant timp de un an pentru a reduce riscul de recidivă, însă costurile depășesc posibilitățile financiare ale familiei.
Maia Sandu a adoptat recent al doilea câine fără stăpân. Ce a spus la Strasbourg despre problema câinilor fără adăpost # ZdGust
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost întrebată despre problema câinilor fără stăpân în cadrul sesiunii de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), desfășurată la Strasbourg, în timpul sesiunii de întrebări și răspunsuri. Întrebarea adresată de Victoria Tibblom, membră a delegației suedeze și a grupului Conservatorii Europeni, Patrioți și Afiliați, a vizat numărul mare de câini fără stăpân din Moldova și măsurile luate de autorități pentru rezolvarea acestei probleme.
Maia Sandu a adoptat recent al doilea câine fără stăpân. Ce a spus despre problema câinilor fără adăpost în cadrul Consiliului Europei # ZdGust
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost întrebată despre problema câinilor fără stăpân în cadrul sesiunii de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), desfășurată la Strasbourg, în timpul sesiunii de întrebări și răspunsuri. Întrebarea adresată de Victoria Tibblom, membră a delegației suedeze și a grupului Conservatorii Europeni, Patrioți și Afiliați, a vizat numărul mare [...]
6 sfaturi alimentare pentru a-ți îmbunătăți starea de spirit în această iarnă, potrivit dieteticienilor # ZdGust
Zilele reci și orele reduse de lumină naturală pot avea un impact semnificativ asupra stării de spirit. Unele persoane se pot simți doar mai obosite, însă aproximativ 5% dintre oameni pot avea tulburarea afectivă sezonieră (SAD), transmite Health. Însă, anumite alegeri alimentare ar putea contribui la ameliorarea simptomelor. SAD este cauzată în mare parte de lipsa luminii solare în lunile de iarnă.
Grant de 10 milioane de euro pentru extinderea serviciilor de protecție și sănătate destinate copiilor din R. Moldova și refugiaților ucraineni # ZdGust
Un grant în valoare de 10 milioane de euro va susține, în perioada 2026–2028, faza a II-a a proiectului „Protecția copilului și accesul la servicii de Apă, Sanitație, Igienă (WASH), sănătate și sociale pentru refugiații ucraineni și comunitățile gazdă din Republica Moldova”, care urmărește extinderea accesului copiilor moldoveni și ucraineni la servicii esențiale de protecție, [...]
Arheologii au scos la iveală, în orașul bulgăresc Varna, un cimitir din Epoca Bronzului care conține cele mai vechi artefacte din aur cunoscute până în prezent, transmite Live Science. Necropola a fost descoperită accidental în toamna anului 1972, când muncitori care efectuau lucrări de construcție în Varna, oraș situat pe litoralul Mării Negre, au dat [...]
Cum alegi cea mai bună ciocolată neagră, de calitate și sănătoasă: sfaturile nutriționiștilor # ZdGust
Ciocolata neagră nu este doar un răsfăț delicios: în variantele sale de calitate, conține substanțe bioactive care pot sprijini sănătatea inimii și funcția cognitivă. Pentru a beneficia de aceste efecte, specialiștii în nutriție recomandă să știi cum să alegi corect un produs de ciocolată neagră – fără să te lași păcălit de etichete atrăgătoare sau [...]
Peste 634 de milioane de adulți din întreaga lume trăiesc cu toleranță scăzută la glucoză, una dintre formele de prediabet, potrivit celei mai recente ediții a IDF Diabetes Atlas, publicată de Federația Internațională de Diabet. Estimările arată că, până în 2050, numărul ar putea urca la aproximativ 846 de milioane, scrie HotNews. Ce este prediabetul și [...]
Michael Schumacher nu mai este imobilizat la pat. Actualizare despre starea de sănătate a legendei F1 # ZdGust
Michael Schumacher, legenda Formulei 1, nu a mai fost văzut în public din decembrie 2013, când un accident de schi i-a provocat o leziune gravă la cap. Însă, după ani de terapie fizică, au apărut vești pozitive despre starea sa de sănătate. Potrivit presei internaționale, Schumacher, în vârstă de 57 de ani, poate acum să [...]
Ai o carte preferată? Pașii prin care elevii pot participa la concursul național de book trailer-e # ZdGust
Un concurs național de book trailer-e este organizat pentru elevii de gimnaziu și liceu din Republica Moldova, cu scopul de a încuraja lectura și creativitatea prin realizarea unor materiale video inspirate din cărțile preferate, anunță Ministerul Culturii. Elevii pasionați de lectură și creație video pot participa la Concursul Național de Book Trailer-e, realizând videoclipuri verticale [...]
Un concurs național de book trailer-e este organizat pentru elevii de gimnaziu și liceu din Republica Moldova, cu scopul de a încuraja lectura și creativitatea prin realizarea unor materiale video inspirate din cărțile preferate, anunță Ministerul Culturii. Elevii pasionați de lectură și creație video pot participa la Concursul Național de Book Trailer-e, realizând videoclipuri verticale [...]
