Spion al lui Putin, angajat la o bancă din Kiev: indica ținte pentru bombardamente și furniza Rusiei informații sensibile
ProTV.md, 9 februarie 2026 13:20
Spion al lui Putin, angajat la o bancă din Kiev: indica ținte pentru bombardamente și furniza Rusiei informații sensibile
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 10 minute
13:30
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
Acum 30 minute
13:20
Spion al lui Putin, angajat la o bancă din Kiev: indica ținte pentru bombardamente și furniza Rusiei informații sensibile # ProTV.md
Spion al lui Putin, angajat la o bancă din Kiev: indica ținte pentru bombardamente și furniza Rusiei informații sensibile
13:10
Cum arată economia Bulgariei după prima lună cu euro. Bugetul pe anul în curs ar putea necesita măsuri structurale serioase # ProTV.md
Cum arată economia Bulgariei după prima lună cu euro. Bugetul pe anul în curs ar putea necesita măsuri structurale serioase
Acum o oră
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 09.02.2026
12:50
Termoelectrica a trimis o solicitare către ANRE privind ajustarea tarifelor la energia termică # ProTV.md
Termoelectrica a trimis o solicitare către ANRE privind ajustarea tarifelor la energia termică
12:50
Procesul lui Ion Creangă pentru trădare de patrie - rise.md
Acum 2 ore
12:30
Pretinsul organizator al organizației criminale de deținuți „Kitaeț” - reținut de polițiști, la Bălți. Cu ce se ocupau - VIDEO # ProTV.md
Pretinsul organizator al organizației criminale de deținuți „Kitaeț” - reținut de polițiști, la Bălți. Cu ce se ocupau - VIDEO
12:00
Locuitorii cartierului Telecentru au rămas fără căldură pentru 4 ore. Termoelectrica anunță care este cauza # ProTV.md
Locuitorii cartierului Telecentru au rămas fără căldură pentru 4 ore. Termoelectrica anunță care este cauza
Acum 4 ore
11:40
Rusia spune că are mărturii că Serviciul de Securitate al Ucrainei se află în spatele tentativei de asasinat din Moscova. Kievul a negat # ProTV.md
Rusia spune că are mărturii că Serviciul de Securitate al Ucrainei se află în spatele tentativei de asasinat din Moscova. Kievul a negat
11:30
30 de șoferi au urcat băuți la volan, iar peste o mie au depășit limita de viteză. Ce alte încălcări au depistat polițiștii în weekend # ProTV.md
30 de șoferi au urcat băuți la volan, iar peste o mie au depășit limita de viteză. Ce alte încălcări au depistat polițiștii în weekend
11:10
Atenție, consumatori: Mai multe tipuri de lapte praf pentru copii - retrase de ANSA de pe rafturile magazinelor. Despre care produse este vorba - FOTO # ProTV.md
Atenție, consumatori: Mai multe tipuri de lapte praf pentru copii - retrase de ANSA de pe rafturile magazinelor. Despre care produse este vorba - FOTO
11:10
−10% pentru toți îndrăgostiții de Milanin Durlești
10:50
O femeie din Leova - transportată la spital, după ce s-a intoxicat cu fum, în propria casă. Cum s-a întâmplat totul # ProTV.md
O femeie din Leova - transportată la spital, după ce s-a intoxicat cu fum, în propria casă. Cum s-a întâmplat totul
10:50
Sechestre pe bunuri în valoare totală de peste 5,2 milioane de lei - aplicate de ARBI săptămâna trecută. Sinteza CNA # ProTV.md
Sechestre pe bunuri în valoare totală de peste 5,2 milioane de lei - aplicate de ARBI săptămâna trecută. Sinteza CNA
10:40
Incendiu la Cahul: O mașină - cuprinsă de flăcări în plină stradă. Momentul când arde ca o torță - VIDEO # ProTV.md
Incendiu la Cahul: O mașină - cuprinsă de flăcări în plină stradă. Momentul când arde ca o torță - VIDEO
10:30
Cum să alegi apartamentul ideal?
10:10
Noi atacuri cu drone rusești în Ucraina. Printre morți, o mamă și fiul ei. Apelul Kievului: „Doar Trump poate opri războiul” # ProTV.md
Noi atacuri cu drone rusești în Ucraina. Printre morți, o mamă și fiul ei. Apelul Kievului: „Doar Trump poate opri războiul”
09:50
Moscova afirmă că serviciile secrete ucrainene sunt în spatele tentativei de asasinare a oficialului GRU. „Suspecții au mărturisit” # ProTV.md
Moscova afirmă că serviciile secrete ucrainene sunt în spatele tentativei de asasinare a oficialului GRU. „Suspecții au mărturisit”
Acum 6 ore
09:30
Un judecător din Soroca - trimis în judecată, după ce a urcat băut la volan. Ce pedeapsă ar putea primi # ProTV.md
Un judecător din Soroca - trimis în judecată, după ce a urcat băut la volan. Ce pedeapsă ar putea primi
09:30
O nouă catastrofă în Liban, la câteva săptămâni distanță. Cel puţin nouă persoane au murit în urma prăbuşirii unei clădiri # ProTV.md
O nouă catastrofă în Liban, la câteva săptămâni distanță. Cel puţin nouă persoane au murit în urma prăbuşirii unei clădiri
09:30
După protestele sângeroase, Iranul trece la arestări. Lideri reformiști, capturați de forțele de securitate # ProTV.md
După protestele sângeroase, Iranul trece la arestări. Lideri reformiști, capturați de forțele de securitate
09:10
Atenție, șoferi! Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă în toată țara: Pe alocuri este polei și zăpadă - FOTO # ProTV.md
Atenție, șoferi! Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă în toată țara: Pe alocuri este polei și zăpadă - FOTO
09:10
Experții ISW dezvăluie planul lui Putin privind centrala nucleară de la Zaporojie
09:00
Bad Bunny a făcut spectacol la Super Bowl. A adus un omagiu pentru Puerto Rico - GALERIE FOTO # ProTV.md
Bad Bunny a făcut spectacol la Super Bowl. A adus un omagiu pentru Puerto Rico - GALERIE FOTO
08:50
Elon Musk anunță că SpaceX se va concentra pe construirea unui oraș pe Lună cât mai rapid # ProTV.md
Elon Musk anunță că SpaceX se va concentra pe construirea unui oraș pe Lună cât mai rapid
08:30
Seattle Seahawks a câștigat Super Bowl 2026, după ce a învins New England Patriots
08:20
Kievul cere o întâlnire directă Zelenski–Putin și spune că doar Trump poate forța un acord de pace # ProTV.md
Kievul cere o întâlnire directă Zelenski–Putin și spune că doar Trump poate forța un acord de pace
08:20
Curs valutar BNM pentru 9 februarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:10
Lavrov: „Rusia nu va ataca Europa, dar va răspunde printr-o reacţie militară pe scară largă” # ProTV.md
Lavrov: „Rusia nu va ataca Europa, dar va răspunde printr-o reacţie militară pe scară largă”
08:10
Ninsori în centrul și nordul țării. Câte grade se vor înregistra astăzi și în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
Ninsori în centrul și nordul țării. Câte grade se vor înregistra astăzi și în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 24 ore
22:30
Un nou pariu al Kievului în plin război. Zelenski mută industria de armament în Europa
22:00
Accidentare violentă la Jocurile Olimpice: americanca Lindsey Vonn a căzut la 12 secunde după startul probei de coborâre la schi alpin - VIDEO # ProTV.md
Accidentare violentă la Jocurile Olimpice: americanca Lindsey Vonn a căzut la 12 secunde după startul probei de coborâre la schi alpin - VIDEO
22:00
Motociclismul viteză revine spectaculos: Alex Marquez stabilește tonul la Sepang, iar Kuala Lumpur se transformă într-un show urban - VIDEO # ProTV.md
Motociclismul viteză revine spectaculos: Alex Marquez stabilește tonul la Sepang, iar Kuala Lumpur se transformă într-un show urban - VIDEO
22:00
Arsenal domină campionatul englez cu un succes clar împotriva lui Sunderland, iar United și Chelsea țin aproape de podium cu patru victorii consecutive - VIDEO # ProTV.md
Arsenal domină campionatul englez cu un succes clar împotriva lui Sunderland, iar United și Chelsea țin aproape de podium cu patru victorii consecutive - VIDEO
21:50
Dortmund reduce diferența față de Bayern: gol decisiv al lui Guirassy, în timp ce lidera campionatului caută revanșa împotriva lui Hoffenheim - VIDEO # ProTV.md
Dortmund reduce diferența față de Bayern: gol decisiv al lui Guirassy, în timp ce lidera campionatului caută revanșa împotriva lui Hoffenheim - VIDEO
21:50
FC Barcelona trece fără emoții de Mallorca, scor 3-0, se distanțează la patru puncte de Real Madrid - VIDEO # ProTV.md
FC Barcelona trece fără emoții de Mallorca, scor 3-0, se distanțează la patru puncte de Real Madrid - VIDEO
21:50
Primul record olimpic: Italia câștigă proba de 3000 de metri la patinaj viteză, iar Francesca Lollobrigida stabilește cel mai bun timp și ia aurul - VIDEO # ProTV.md
Primul record olimpic: Italia câștigă proba de 3000 de metri la patinaj viteză, iar Francesca Lollobrigida stabilește cel mai bun timp și ia aurul - VIDEO
21:30
Big air masculin la Livigno: sărituri spectaculoase, manevre de mare dificultate și un salt memorabil reușit de un sportiv japonez - VIDEO # ProTV.md
Big air masculin la Livigno: sărituri spectaculoase, manevre de mare dificultate și un salt memorabil reușit de un sportiv japonez - VIDEO
21:30
Sărituri cu schiurile feminine la Predazzo: competiție încărcată de emoție și simbolism, iar aurul merge în Norvegia cu Anna Odine Strom - VIDEO # ProTV.md
Sărituri cu schiurile feminine la Predazzo: competiție încărcată de emoție și simbolism, iar aurul merge în Norvegia cu Anna Odine Strom - VIDEO
21:20
Tunuri cu apă și gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii din Milano, nemulțumiți de prețuri și efectele competiției olimpice asupra mediului - VIDEO # ProTV.md
Tunuri cu apă și gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii din Milano, nemulțumiți de prețuri și efectele competiției olimpice asupra mediului - VIDEO
21:20
O meduză rară, uriașă, surprinsă în apele din largul Argentinei în timpul unei expediții marine spectaculoase - VIDEO # ProTV.md
O meduză rară, uriașă, surprinsă în apele din largul Argentinei în timpul unei expediții marine spectaculoase - VIDEO
21:00
Record și distracție la Harbin: pinguinii defilează în cel mai mare parc de gheață din lume și încântă turiștii - VIDEO # ProTV.md
Record și distracție la Harbin: pinguinii defilează în cel mai mare parc de gheață din lume și încântă turiștii - VIDEO
20:50
Imagini cu impact emoțional: un carusel s-a defectat și s-a prăbușit cu oameni la pământ în India. O persoană a murit, iar 13 au fost rănite – VIDEO # ProTV.md
Imagini cu impact emoțional: un carusel s-a defectat și s-a prăbușit cu oameni la pământ în India. O persoană a murit, iar 13 au fost rănite – VIDEO
20:40
Codul galben de ger se face simțit în nordul țării: ninsori, temperaturi în scădere și până la –17 grade în următoarele zile - VIDEO # ProTV.md
Codul galben de ger se face simțit în nordul țării: ninsori, temperaturi în scădere și până la –17 grade în următoarele zile - VIDEO
20:40
Suspectul care l-a împușcat pe adjunctul șefului spionajului militar rus, reținut în Dubai și adus sub escortă la Moscova. Kievul respinge orice implicare - VIDEO # ProTV.md
Suspectul care l-a împușcat pe adjunctul șefului spionajului militar rus, reținut în Dubai și adus sub escortă la Moscova. Kievul respinge orice implicare - VIDEO
20:30
Zăpada s-a topit, asfaltul a dispărut: străzile din capitală, pline de gropi, îi trimit pe șoferi direct la service: „Am intrat într-un crater și mi-am stricat mașina” - VIDEO # ProTV.md
Zăpada s-a topit, asfaltul a dispărut: străzile din capitală, pline de gropi, îi trimit pe șoferi direct la service: „Am intrat într-un crater și mi-am stricat mașina” - VIDEO
20:20
„Am găsit o a doua casă”. Povestea Olgăi Kosych, care a transformat refugiul într-o lecție de curaj, a învățat româna și promovează cultura Moldovei pe TikTok – VIDEO # ProTV.md
„Am găsit o a doua casă”. Povestea Olgăi Kosych, care a transformat refugiul într-o lecție de curaj, a învățat româna și promovează cultura Moldovei pe TikTok – VIDEO
20:20
Ucraina și-a ales reprezentanta la Eurovision: Leleka câștigă selecția națională de la Kiev, iar Satoshi urcă pe scenă cu o nouă versiune „Viva, Moldova” - VIDEO # ProTV.md
Ucraina și-a ales reprezentanta la Eurovision: Leleka câștigă selecția națională de la Kiev, iar Satoshi urcă pe scenă cu o nouă versiune „Viva, Moldova” - VIDEO
20:10
Elevii din Chișinău revin la școală cu prezență fizică - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Daniela Andreev - 08.02.2026
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.