Fratele mai mic al regelui Charles a scurs informații oficiale. Ce rapoarte îi trimitea lui Epstein
ProTV.md, 9 februarie 2026 14:30
Fratele mai mic al regelui Charles a scurs informații oficiale. Ce rapoarte îi trimitea lui Epstein
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 10 minute
14:50
Încă o lovitură pentru Putin. Producţia de petrol a Rusiei a scăzut pentru a doua lună la rând, pe fondul sancțiunilor americane # ProTV.md
Încă o lovitură pentru Putin. Producţia de petrol a Rusiei a scăzut pentru a doua lună la rând, pe fondul sancțiunilor americane
14:50
Seattle Seahawks - noua campioană a ligii profesioniste de fotbal american. Cel mai important eveniment sportiv al anului în SUA, numit Super Bowl, a adunat și de această dată un stadion plin - VIDEO # ProTV.md
Seattle Seahawks - noua campioană a ligii profesioniste de fotbal american. Cel mai important eveniment sportiv al anului în SUA, numit Super Bowl, a adunat și de această dată un stadion plin - VIDEO
Acum 30 minute
14:40
Un bărbat - amendat, după ce a plătit mai mulți alegători să voteze „NU" la referendumul din 2024. Ce sumă va trebui să achite # ProTV.md
Un bărbat - amendat, după ce a plătit mai mulți alegători să voteze „NU" la referendumul din 2024. Ce sumă va trebui să achite
14:30
Protest la 100 de zile de activitate a Guvernului: Cu pancarte în mâini, reprezentanții partidului MAN s-au adunat în fața executivului. Reacția guvernării - VIDEO # ProTV.md
Protest la 100 de zile de activitate a Guvernului: Cu pancarte în mâini, reprezentanții partidului MAN s-au adunat în fața executivului. Reacția guvernării - VIDEO
14:30
Fratele mai mic al regelui Charles a scurs informații oficiale. Ce rapoarte îi trimitea lui Epstein # ProTV.md
Fratele mai mic al regelui Charles a scurs informații oficiale. Ce rapoarte îi trimitea lui Epstein
Acum o oră
14:20
Au încercat să scoată din țară zeci de pachete de țigări, fără a le declara: Doi bărbați - documentați la vama Sculeni. Unde au ascuns cele peste 8 mii de țigări - FOTO # ProTV.md
Au încercat să scoată din țară zeci de pachete de țigări, fără a le declara: Doi bărbați - documentați la vama Sculeni. Unde au ascuns cele peste 8 mii de țigări - FOTO
14:10
O barcă cu migranți s-a răsturnat în Marea Mediterană: 53 de oameni au murit sau sunt dați dispăruți # ProTV.md
O barcă cu migranți s-a răsturnat în Marea Mediterană: 53 de oameni au murit sau sunt dați dispăruți
14:00
Percheziții la Bălți: Peste 300 de monede din diferite epoci istorice - ridicate de polițiști. Ar fi fost păstrate ilegal și oferite spre vânzare - GALERIE FOTO # ProTV.md
Percheziții la Bălți: Peste 300 de monede din diferite epoci istorice - ridicate de polițiști. Ar fi fost păstrate ilegal și oferite spre vânzare - GALERIE FOTO
Acum 2 ore
13:30
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
13:20
Spion al lui Putin, angajat la o bancă din Kiev: indica ținte pentru bombardamente și furniza Rusiei informații sensibile # ProTV.md
Spion al lui Putin, angajat la o bancă din Kiev: indica ținte pentru bombardamente și furniza Rusiei informații sensibile
13:10
Cum arată economia Bulgariei după prima lună cu euro. Bugetul pe anul în curs ar putea necesita măsuri structurale serioase # ProTV.md
Cum arată economia Bulgariei după prima lună cu euro. Bugetul pe anul în curs ar putea necesita măsuri structurale serioase
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 09.02.2026
Acum 4 ore
12:50
Termoelectrica a trimis o solicitare către ANRE privind ajustarea tarifelor la energia termică # ProTV.md
Termoelectrica a trimis o solicitare către ANRE privind ajustarea tarifelor la energia termică
12:50
Procesul lui Ion Creangă pentru trădare de patrie - rise.md
12:30
Pretinsul organizator al organizației criminale de deținuți „Kitaeț” - reținut de polițiști, la Bălți. Cu ce se ocupau - VIDEO # ProTV.md
Pretinsul organizator al organizației criminale de deținuți „Kitaeț” - reținut de polițiști, la Bălți. Cu ce se ocupau - VIDEO
12:00
Locuitorii cartierului Telecentru au rămas fără căldură pentru 4 ore. Termoelectrica anunță care este cauza # ProTV.md
Locuitorii cartierului Telecentru au rămas fără căldură pentru 4 ore. Termoelectrica anunță care este cauza
11:40
Rusia spune că are mărturii că Serviciul de Securitate al Ucrainei se află în spatele tentativei de asasinat din Moscova. Kievul a negat # ProTV.md
Rusia spune că are mărturii că Serviciul de Securitate al Ucrainei se află în spatele tentativei de asasinat din Moscova. Kievul a negat
11:30
30 de șoferi au urcat băuți la volan, iar peste o mie au depășit limita de viteză. Ce alte încălcări au depistat polițiștii în weekend # ProTV.md
30 de șoferi au urcat băuți la volan, iar peste o mie au depășit limita de viteză. Ce alte încălcări au depistat polițiștii în weekend
11:10
Atenție, consumatori: Mai multe tipuri de lapte praf pentru copii - retrase de ANSA de pe rafturile magazinelor. Despre care produse este vorba - FOTO # ProTV.md
Atenție, consumatori: Mai multe tipuri de lapte praf pentru copii - retrase de ANSA de pe rafturile magazinelor. Despre care produse este vorba - FOTO
11:10
−10% pentru toți îndrăgostiții de Milanin Durlești
Acum 6 ore
10:50
O femeie din Leova - transportată la spital, după ce s-a intoxicat cu fum, în propria casă. Cum s-a întâmplat totul # ProTV.md
O femeie din Leova - transportată la spital, după ce s-a intoxicat cu fum, în propria casă. Cum s-a întâmplat totul
10:50
Sechestre pe bunuri în valoare totală de peste 5,2 milioane de lei - aplicate de ARBI săptămâna trecută. Sinteza CNA # ProTV.md
Sechestre pe bunuri în valoare totală de peste 5,2 milioane de lei - aplicate de ARBI săptămâna trecută. Sinteza CNA
10:40
Incendiu la Cahul: O mașină - cuprinsă de flăcări în plină stradă. Momentul când arde ca o torță - VIDEO # ProTV.md
Incendiu la Cahul: O mașină - cuprinsă de flăcări în plină stradă. Momentul când arde ca o torță - VIDEO
10:30
Cum să alegi apartamentul ideal?
10:10
Noi atacuri cu drone rusești în Ucraina. Printre morți, o mamă și fiul ei. Apelul Kievului: „Doar Trump poate opri războiul” # ProTV.md
Noi atacuri cu drone rusești în Ucraina. Printre morți, o mamă și fiul ei. Apelul Kievului: „Doar Trump poate opri războiul”
09:50
Moscova afirmă că serviciile secrete ucrainene sunt în spatele tentativei de asasinare a oficialului GRU. „Suspecții au mărturisit” # ProTV.md
Moscova afirmă că serviciile secrete ucrainene sunt în spatele tentativei de asasinare a oficialului GRU. „Suspecții au mărturisit”
09:30
Un judecător din Soroca - trimis în judecată, după ce a urcat băut la volan. Ce pedeapsă ar putea primi # ProTV.md
Un judecător din Soroca - trimis în judecată, după ce a urcat băut la volan. Ce pedeapsă ar putea primi
09:30
O nouă catastrofă în Liban, la câteva săptămâni distanță. Cel puţin nouă persoane au murit în urma prăbuşirii unei clădiri # ProTV.md
O nouă catastrofă în Liban, la câteva săptămâni distanță. Cel puţin nouă persoane au murit în urma prăbuşirii unei clădiri
09:30
După protestele sângeroase, Iranul trece la arestări. Lideri reformiști, capturați de forțele de securitate # ProTV.md
După protestele sângeroase, Iranul trece la arestări. Lideri reformiști, capturați de forțele de securitate
09:10
Atenție, șoferi! Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă în toată țara: Pe alocuri este polei și zăpadă - FOTO # ProTV.md
Atenție, șoferi! Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă în toată țara: Pe alocuri este polei și zăpadă - FOTO
09:10
Experții ISW dezvăluie planul lui Putin privind centrala nucleară de la Zaporojie
09:00
Bad Bunny a făcut spectacol la Super Bowl. A adus un omagiu pentru Puerto Rico - GALERIE FOTO # ProTV.md
Bad Bunny a făcut spectacol la Super Bowl. A adus un omagiu pentru Puerto Rico - GALERIE FOTO
Acum 8 ore
08:50
Elon Musk anunță că SpaceX se va concentra pe construirea unui oraș pe Lună cât mai rapid # ProTV.md
Elon Musk anunță că SpaceX se va concentra pe construirea unui oraș pe Lună cât mai rapid
08:30
Seattle Seahawks a câștigat Super Bowl 2026, după ce a învins New England Patriots
08:20
Kievul cere o întâlnire directă Zelenski–Putin și spune că doar Trump poate forța un acord de pace # ProTV.md
Kievul cere o întâlnire directă Zelenski–Putin și spune că doar Trump poate forța un acord de pace
08:20
Curs valutar BNM pentru 9 februarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:10
Lavrov: „Rusia nu va ataca Europa, dar va răspunde printr-o reacţie militară pe scară largă” # ProTV.md
Lavrov: „Rusia nu va ataca Europa, dar va răspunde printr-o reacţie militară pe scară largă”
08:10
Ninsori în centrul și nordul țării. Câte grade se vor înregistra astăzi și în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
Ninsori în centrul și nordul țării. Câte grade se vor înregistra astăzi și în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 24 ore
22:30
Un nou pariu al Kievului în plin război. Zelenski mută industria de armament în Europa
22:00
Accidentare violentă la Jocurile Olimpice: americanca Lindsey Vonn a căzut la 12 secunde după startul probei de coborâre la schi alpin - VIDEO # ProTV.md
Accidentare violentă la Jocurile Olimpice: americanca Lindsey Vonn a căzut la 12 secunde după startul probei de coborâre la schi alpin - VIDEO
22:00
Motociclismul viteză revine spectaculos: Alex Marquez stabilește tonul la Sepang, iar Kuala Lumpur se transformă într-un show urban - VIDEO # ProTV.md
Motociclismul viteză revine spectaculos: Alex Marquez stabilește tonul la Sepang, iar Kuala Lumpur se transformă într-un show urban - VIDEO
22:00
Arsenal domină campionatul englez cu un succes clar împotriva lui Sunderland, iar United și Chelsea țin aproape de podium cu patru victorii consecutive - VIDEO # ProTV.md
Arsenal domină campionatul englez cu un succes clar împotriva lui Sunderland, iar United și Chelsea țin aproape de podium cu patru victorii consecutive - VIDEO
21:50
Dortmund reduce diferența față de Bayern: gol decisiv al lui Guirassy, în timp ce lidera campionatului caută revanșa împotriva lui Hoffenheim - VIDEO # ProTV.md
Dortmund reduce diferența față de Bayern: gol decisiv al lui Guirassy, în timp ce lidera campionatului caută revanșa împotriva lui Hoffenheim - VIDEO
21:50
FC Barcelona trece fără emoții de Mallorca, scor 3-0, se distanțează la patru puncte de Real Madrid - VIDEO # ProTV.md
FC Barcelona trece fără emoții de Mallorca, scor 3-0, se distanțează la patru puncte de Real Madrid - VIDEO
21:50
Primul record olimpic: Italia câștigă proba de 3000 de metri la patinaj viteză, iar Francesca Lollobrigida stabilește cel mai bun timp și ia aurul - VIDEO # ProTV.md
Primul record olimpic: Italia câștigă proba de 3000 de metri la patinaj viteză, iar Francesca Lollobrigida stabilește cel mai bun timp și ia aurul - VIDEO
21:30
Big air masculin la Livigno: sărituri spectaculoase, manevre de mare dificultate și un salt memorabil reușit de un sportiv japonez - VIDEO # ProTV.md
Big air masculin la Livigno: sărituri spectaculoase, manevre de mare dificultate și un salt memorabil reușit de un sportiv japonez - VIDEO
21:30
Sărituri cu schiurile feminine la Predazzo: competiție încărcată de emoție și simbolism, iar aurul merge în Norvegia cu Anna Odine Strom - VIDEO # ProTV.md
Sărituri cu schiurile feminine la Predazzo: competiție încărcată de emoție și simbolism, iar aurul merge în Norvegia cu Anna Odine Strom - VIDEO
21:20
Tunuri cu apă și gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii din Milano, nemulțumiți de prețuri și efectele competiției olimpice asupra mediului - VIDEO # ProTV.md
Tunuri cu apă și gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii din Milano, nemulțumiți de prețuri și efectele competiției olimpice asupra mediului - VIDEO
21:20
O meduză rară, uriașă, surprinsă în apele din largul Argentinei în timpul unei expediții marine spectaculoase - VIDEO # ProTV.md
O meduză rară, uriașă, surprinsă în apele din largul Argentinei în timpul unei expediții marine spectaculoase - VIDEO
21:00
Record și distracție la Harbin: pinguinii defilează în cel mai mare parc de gheață din lume și încântă turiștii - VIDEO # ProTV.md
Record și distracție la Harbin: pinguinii defilează în cel mai mare parc de gheață din lume și încântă turiștii - VIDEO
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.