Noi atacuri cu drone rusești în Ucraina. Printre morți, o mamă și fiul ei. Apelul Kievului: „Doar Trump poate opri războiul”
ProTV.md, 9 februarie 2026 10:10
Acum 5 minute
10:30
Cum să alegi apartamentul ideal?
Acum 30 minute
10:10
Noi atacuri cu drone rusești în Ucraina. Printre morți, o mamă și fiul ei. Apelul Kievului: „Doar Trump poate opri războiul”
Acum o oră
09:50
Moscova afirmă că serviciile secrete ucrainene sunt în spatele tentativei de asasinare a oficialului GRU. „Suspecții au mărturisit” # ProTV.md
Moscova afirmă că serviciile secrete ucrainene sunt în spatele tentativei de asasinare a oficialului GRU. „Suspecții au mărturisit”
Acum 2 ore
09:30
Un judecător din Soroca - trimis în judecată, după ce a urcat băut la volan. Ce pedeapsă ar putea primi # ProTV.md
Un judecător din Soroca - trimis în judecată, după ce a urcat băut la volan. Ce pedeapsă ar putea primi
09:30
O nouă catastrofă în Liban, la câteva săptămâni distanță. Cel puţin nouă persoane au murit în urma prăbuşirii unei clădiri # ProTV.md
O nouă catastrofă în Liban, la câteva săptămâni distanță. Cel puţin nouă persoane au murit în urma prăbuşirii unei clădiri
09:30
După protestele sângeroase, Iranul trece la arestări. Lideri reformiști, capturați de forțele de securitate # ProTV.md
După protestele sângeroase, Iranul trece la arestări. Lideri reformiști, capturați de forțele de securitate
09:10
Atenție, șoferi! Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă în toată țara: Pe alocuri este polei și zăpadă - FOTO # ProTV.md
Atenție, șoferi! Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă în toată țara: Pe alocuri este polei și zăpadă - FOTO
09:10
Experții ISW dezvăluie planul lui Putin privind centrala nucleară de la Zaporojie
09:00
Bad Bunny a făcut spectacol la Super Bowl. A adus un omagiu pentru Puerto Rico - GALERIE FOTO # ProTV.md
Bad Bunny a făcut spectacol la Super Bowl. A adus un omagiu pentru Puerto Rico - GALERIE FOTO
08:50
Elon Musk anunță că SpaceX se va concentra pe construirea unui oraș pe Lună cât mai rapid # ProTV.md
Elon Musk anunță că SpaceX se va concentra pe construirea unui oraș pe Lună cât mai rapid
Acum 4 ore
08:30
Seattle Seahawks a câștigat Super Bowl 2026, după ce a învins New England Patriots
08:20
Kievul cere o întâlnire directă Zelenski–Putin și spune că doar Trump poate forța un acord de pace # ProTV.md
Kievul cere o întâlnire directă Zelenski–Putin și spune că doar Trump poate forța un acord de pace
08:20
Curs valutar BNM pentru 9 februarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:10
Lavrov: „Rusia nu va ataca Europa, dar va răspunde printr-o reacţie militară pe scară largă” # ProTV.md
Lavrov: „Rusia nu va ataca Europa, dar va răspunde printr-o reacţie militară pe scară largă”
08:10
Ninsori în centrul și nordul țării. Câte grade se vor înregistra astăzi și în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
Ninsori în centrul și nordul țării. Câte grade se vor înregistra astăzi și în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 12 ore
22:30
Un nou pariu al Kievului în plin război. Zelenski mută industria de armament în Europa
22:00
Accidentare violentă la Jocurile Olimpice: americanca Lindsey Vonn a căzut la 12 secunde după startul probei de coborâre la schi alpin - VIDEO # ProTV.md
Accidentare violentă la Jocurile Olimpice: americanca Lindsey Vonn a căzut la 12 secunde după startul probei de coborâre la schi alpin - VIDEO
22:00
Motociclismul viteză revine spectaculos: Alex Marquez stabilește tonul la Sepang, iar Kuala Lumpur se transformă într-un show urban - VIDEO # ProTV.md
Motociclismul viteză revine spectaculos: Alex Marquez stabilește tonul la Sepang, iar Kuala Lumpur se transformă într-un show urban - VIDEO
22:00
Arsenal domină campionatul englez cu un succes clar împotriva lui Sunderland, iar United și Chelsea țin aproape de podium cu patru victorii consecutive - VIDEO # ProTV.md
Arsenal domină campionatul englez cu un succes clar împotriva lui Sunderland, iar United și Chelsea țin aproape de podium cu patru victorii consecutive - VIDEO
21:50
Dortmund reduce diferența față de Bayern: gol decisiv al lui Guirassy, în timp ce lidera campionatului caută revanșa împotriva lui Hoffenheim - VIDEO # ProTV.md
Dortmund reduce diferența față de Bayern: gol decisiv al lui Guirassy, în timp ce lidera campionatului caută revanșa împotriva lui Hoffenheim - VIDEO
21:50
FC Barcelona trece fără emoții de Mallorca, scor 3-0, se distanțează la patru puncte de Real Madrid - VIDEO # ProTV.md
FC Barcelona trece fără emoții de Mallorca, scor 3-0, se distanțează la patru puncte de Real Madrid - VIDEO
21:50
Primul record olimpic: Italia câștigă proba de 3000 de metri la patinaj viteză, iar Francesca Lollobrigida stabilește cel mai bun timp și ia aurul - VIDEO # ProTV.md
Primul record olimpic: Italia câștigă proba de 3000 de metri la patinaj viteză, iar Francesca Lollobrigida stabilește cel mai bun timp și ia aurul - VIDEO
Acum 24 ore
21:30
Big air masculin la Livigno: sărituri spectaculoase, manevre de mare dificultate și un salt memorabil reușit de un sportiv japonez - VIDEO # ProTV.md
Big air masculin la Livigno: sărituri spectaculoase, manevre de mare dificultate și un salt memorabil reușit de un sportiv japonez - VIDEO
21:30
Sărituri cu schiurile feminine la Predazzo: competiție încărcată de emoție și simbolism, iar aurul merge în Norvegia cu Anna Odine Strom - VIDEO # ProTV.md
Sărituri cu schiurile feminine la Predazzo: competiție încărcată de emoție și simbolism, iar aurul merge în Norvegia cu Anna Odine Strom - VIDEO
21:20
Tunuri cu apă și gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii din Milano, nemulțumiți de prețuri și efectele competiției olimpice asupra mediului - VIDEO # ProTV.md
Tunuri cu apă și gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii din Milano, nemulțumiți de prețuri și efectele competiției olimpice asupra mediului - VIDEO
21:20
O meduză rară, uriașă, surprinsă în apele din largul Argentinei în timpul unei expediții marine spectaculoase - VIDEO # ProTV.md
O meduză rară, uriașă, surprinsă în apele din largul Argentinei în timpul unei expediții marine spectaculoase - VIDEO
21:00
Record și distracție la Harbin: pinguinii defilează în cel mai mare parc de gheață din lume și încântă turiștii - VIDEO # ProTV.md
Record și distracție la Harbin: pinguinii defilează în cel mai mare parc de gheață din lume și încântă turiștii - VIDEO
20:50
Imagini cu impact emoțional: un carusel s-a defectat și s-a prăbușit cu oameni la pământ în India. O persoană a murit, iar 13 au fost rănite – VIDEO # ProTV.md
Imagini cu impact emoțional: un carusel s-a defectat și s-a prăbușit cu oameni la pământ în India. O persoană a murit, iar 13 au fost rănite – VIDEO
20:40
Codul galben de ger se face simțit în nordul țării: ninsori, temperaturi în scădere și până la –17 grade în următoarele zile - VIDEO # ProTV.md
Codul galben de ger se face simțit în nordul țării: ninsori, temperaturi în scădere și până la –17 grade în următoarele zile - VIDEO
20:40
Suspectul care l-a împușcat pe adjunctul șefului spionajului militar rus, reținut în Dubai și adus sub escortă la Moscova. Kievul respinge orice implicare - VIDEO # ProTV.md
Suspectul care l-a împușcat pe adjunctul șefului spionajului militar rus, reținut în Dubai și adus sub escortă la Moscova. Kievul respinge orice implicare - VIDEO
20:30
Zăpada s-a topit, asfaltul a dispărut: străzile din capitală, pline de gropi, îi trimit pe șoferi direct la service: „Am intrat într-un crater și mi-am stricat mașina” - VIDEO # ProTV.md
Zăpada s-a topit, asfaltul a dispărut: străzile din capitală, pline de gropi, îi trimit pe șoferi direct la service: „Am intrat într-un crater și mi-am stricat mașina” - VIDEO
20:20
„Am găsit o a doua casă”. Povestea Olgăi Kosych, care a transformat refugiul într-o lecție de curaj, a învățat româna și promovează cultura Moldovei pe TikTok – VIDEO # ProTV.md
„Am găsit o a doua casă”. Povestea Olgăi Kosych, care a transformat refugiul într-o lecție de curaj, a învățat româna și promovează cultura Moldovei pe TikTok – VIDEO
20:20
Ucraina și-a ales reprezentanta la Eurovision: Leleka câștigă selecția națională de la Kiev, iar Satoshi urcă pe scenă cu o nouă versiune „Viva, Moldova” - VIDEO # ProTV.md
Ucraina și-a ales reprezentanta la Eurovision: Leleka câștigă selecția națională de la Kiev, iar Satoshi urcă pe scenă cu o nouă versiune „Viva, Moldova” - VIDEO
20:10
Elevii din Chișinău revin la școală cu prezență fizică - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Daniela Andreev - 08.02.2026
19:50
O săptămână sub foc continuu în Ucraina: peste 2.000 de drone, 1.200 de bombe ghidate și peste 100 de rachete lansate de Rusia asupra orașelor și satelor - VIDEO # ProTV.md
O săptămână sub foc continuu în Ucraina: peste 2.000 de drone, 1.200 de bombe ghidate și peste 100 de rachete lansate de Rusia asupra orașelor și satelor - VIDEO
19:30
Poveste de film la Abu Dhabi: cehoaica Sara Bejlek, venită din calificări, o învinge pe Ekaterina Alexandrova și cucerește trofeul în fața unei jucătoare din Top 15 mondial - VIDEO # ProTV.md
Poveste de film la Abu Dhabi: cehoaica Sara Bejlek, venită din calificări, o învinge pe Ekaterina Alexandrova și cucerește trofeul în fața unei jucătoare din Top 15 mondial - VIDEO
19:30
„Iată cu ce fac focul, cu crenguțe ude care doar fumegă”: Iarna devine un test de supraviețuire pentru bătrânii de la sate, unde lemnul a ajuns un lux - VIDEO # ProTV.md
„Iată cu ce fac focul, cu crenguțe ude care doar fumegă”: Iarna devine un test de supraviețuire pentru bătrânii de la sate, unde lemnul a ajuns un lux - VIDEO
19:00
Cum încerca Epstein să se apropie de Vladimir Putin și alți oficiali ruși. Mesajul pentru liderul de la Kremlin # ProTV.md
Cum încerca Epstein să se apropie de Vladimir Putin și alți oficiali ruși. Mesajul pentru liderul de la Kremlin
18:30
Dosarele Epstein fac valuri la Londra. Șeful de cabinet al premierului britanic Keir Starmer și-a anunțat demisia # ProTV.md
Dosarele Epstein fac valuri la Londra. Șeful de cabinet al premierului britanic Keir Starmer și-a anunțat demisia
16:50
Șeful diplomației ucrainene: Doar „câteva” puncte mai blochează obținerea păcii. Liderii Kievului și Moscovei trebuie să se întâlnească, iar Trump „poate face acordul posibil” # ProTV.md
Șeful diplomației ucrainene: Doar „câteva” puncte mai blochează obținerea păcii. Liderii Kievului și Moscovei trebuie să se întâlnească, iar Trump „poate face acordul posibil”
15:40
Accidentare violentă la Jocurile Olimpice: americanca Lindsey Vonn a căzut la 12 secunde după startul probei de coborâre la schi alpin # ProTV.md
Accidentare violentă la Jocurile Olimpice: americanca Lindsey Vonn a căzut la 12 secunde după startul probei de coborâre la schi alpin
15:20
Iranul, mesaj ferm pentru Donald Trump: „Nimeni nu are dreptul să ne dicteze ce să facem” # ProTV.md
Iranul, mesaj ferm pentru Donald Trump: „Nimeni nu are dreptul să ne dicteze ce să facem”
15:10
Giorgia Meloni, supărată după protestul anti-olimpiadă și sabotajul de la calea ferată: „Sunt dușmanii Italiei” # ProTV.md
Giorgia Meloni, supărată după protestul anti-olimpiadă și sabotajul de la calea ferată: „Sunt dușmanii Italiei”
14:50
Elevii din Chișinău revin la școală cu prezență fizică
14:00
Olimpiada sub asediu: Arestări la Milano după proteste violente și suspiciuni de sabotaj feroviar în prima zi a competiției # ProTV.md
Olimpiada sub asediu: Arestări la Milano după proteste violente și suspiciuni de sabotaj feroviar în prima zi a competiției
13:50
Moment periculos surprins de camerele de supraveghere: un adolescent a căzut sub gheață, dar a scăpat doar cu o sperietură - VIDEO # ProTV.md
Moment periculos surprins de camerele de supraveghere: un adolescent a căzut sub gheață, dar a scăpat doar cu o sperietură - VIDEO
13:40
Impact periculos în trafic: o mașină a fost proiectată pe trecerea de pietoni după ce un șofer nu a frânat la timp. Momentul a fost surprins de o cameră de bord – VIDEO # ProTV.md
Impact periculos în trafic: o mașină a fost proiectată pe trecerea de pietoni după ce un șofer nu a frânat la timp. Momentul a fost surprins de o cameră de bord – VIDEO
13:10
Naftogaz din Ucraina afirmă că Rusia a atacat instalaţiile sale în timpul nopţii
12:30
SpaceX amână planurile pentru Marte şi mută prioritatea pe o misiune pe Lună în 2027
