ANSA dezminte informațiile privind lipsa echipamentelor necesare pentru detectarea metronidazolului în Republica Moldova

ProTV.md, 9 februarie 2026 17:50

ANSA dezminte informațiile privind lipsa echipamentelor necesare pentru detectarea metronidazolului în Republica Moldova

Acum 30 minute
17:50
ANSA dezminte informațiile privind lipsa echipamentelor necesare pentru detectarea metronidazolului în Republica Moldova
ANSA dezminte informațiile privind lipsa echipamentelor necesare pentru detectarea metronidazolului în Republica Moldova
17:40
Atac ca în filmele de acțiune în sudul Italiei: o bandă înarmată cu Kalașnikov a aruncat în aer o dubă cu bani, a incendiat mașini și a dispărut fără urmă - VIDEO
Atac ca în filmele de acțiune în sudul Italiei: o bandă înarmată cu Kalașnikov a aruncat în aer o dubă cu bani, a incendiat mașini și a dispărut fără urmă - VIDEO
Acum o oră
17:20
„Se întâmplă exact opusul". Lavrov critică puternic administrația Trump
„Se întâmplă exact opusul”. Lavrov critică puternic administrația Trump
17:10
Accident grav la Călărași: o fetiță de șapte ani, rănită după ce sania a ajuns sub roata unei autospeciale de poliție
Accident grav la Călărași: o fetiță de șapte ani, rănită după ce sania a ajuns sub roata unei autospeciale de poliție
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Valeria Capra - 09.02.2026
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Valeria Capra - 09.02.2026
Acum 2 ore
17:00
Incident rutier în Bravicea: o fetiță de 7 ani, rănită după ce sania a ajuns sub roata unei autospeciale de Poliție
Incident rutier în Bravicea: o fetiță de 7 ani, rănită după ce sania a ajuns sub roata unei autospeciale de Poliție
16:50
Încă un consilier de top al premierului britanic a demisionat în urma scandalului generat de dosarele Epstein. Anunțul lui Keir Starmer
Încă un consilier de top al premierului britanic a demisionat în urma scandalului generat de dosarele Epstein. Anunțul lui Keir Starmer
16:40
Un ucrainean arestat în Elveția, pus sub acuzare în Germania în ancheta despre coletele-bombă legate de serviciile secrete ruse
Un ucrainean arestat în Elveția, pus sub acuzare în Germania în ancheta despre coletele-bombă legate de serviciile secrete ruse
16:30
Armata rusă primește noi avioane Su-57, de generația a cincea: „Este cel mai bun avion din clasa sa"
Armata rusă primește noi avioane Su-57, de generația a cincea: „Este cel mai bun avion din clasa sa”
Acum 4 ore
16:00
Un bărbat, bănuit de crearea și conducerea unei organizații criminale, formată din deținuți de la penitenciarul 18 din Brănești - reținut la Bălți. Detaliile poliției - VIDEO
Un bărbat, bănuit de crearea și conducerea unei organizații criminale, formată din deținuți de la penitenciarul 18 din Brănești - reținut la Bălți. Detaliile poliției - VIDEO
16:00
Moldindconbank își consolidează poziția pe piață în 2025 și intră în anul aniversar cu rezultate puternice
Moldindconbank își consolidează poziția pe piață în 2025 și intră în anul aniversar cu rezultate puternice
15:50
Imaginea zilei la Jocurile Olimpice a venit de la finala de slalom uriaș paralel la snowboard. Bulgarul Tervel Zamfirov și-a învins adversarul pentru un vârf de deget
Imaginea zilei la Jocurile Olimpice a venit de la finala de slalom uriaș paralel la snowboard. Bulgarul Tervel Zamfirov și-a învins adversarul pentru un vârf de deget
15:40
Opt persoane - cercetate pentru deținerea, consumul și distribuirea substanțelor narcotice, în capitală. Ce tipuri de droguri aveau asupra lor - VIDEO
Opt persoane - cercetate pentru deținerea, consumul și distribuirea substanțelor narcotice, în capitală. Ce tipuri de droguri aveau asupra lor - VIDEO
15:30
Atacuri devastatoare cu drone ale Rusiei în Harikov, Dnipro și Odesa: 5 persoane au fost ucise, iar 13 au fost rănite - VIDEO
Atacuri devastatoare cu drone ale Rusiei în Harikov, Dnipro și Odesa: 5 persoane au fost ucise, iar 13 au fost rănite - VIDEO
15:20
Un nou scandal la biserica din Dereneu: Episcopul Mitropoliei Moldovei a oficiat slujba în fața polițiștilor în timp ce lăcașul ar fi fost blocat din interior de către preotul care reprezintă Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove - VIDEO
Un nou scandal la biserica din Dereneu: Episcopul Mitropoliei Moldovei a oficiat slujba în fața polițiștilor în timp ce lăcașul ar fi fost blocat din interior de către preotul care reprezintă Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove - VIDEO
15:20
Fotbalistul moldovean Artur Crăciun a marcat primul său gol din noul an. Fundașul naționalei noastre a contribuit la victoria echipei sale
Fotbalistul moldovean Artur Crăciun a marcat primul său gol din noul an. Fundașul naționalei noastre a contribuit la victoria echipei sale
15:10
Schiorul norvegian Johannes Klaebo este imperial. Nordicul a cucerit a 6-a sa medalie de aur la Jocurile Olimpice - VIDEO
Schiorul norvegian Johannes Klaebo este imperial. Nordicul a cucerit a 6-a sa medalie de aur la Jocurile Olimpice - VIDEO
14:50
Încă o lovitură pentru Putin. Producţia de petrol a Rusiei a scăzut pentru a doua lună la rând, pe fondul sancțiunilor americane
Încă o lovitură pentru Putin. Producţia de petrol a Rusiei a scăzut pentru a doua lună la rând, pe fondul sancțiunilor americane
14:50
Seattle Seahawks - noua campioană a ligii profesioniste de fotbal american. Cel mai important eveniment sportiv al anului în SUA, numit Super Bowl, a adunat și de această dată un stadion plin - VIDEO
Seattle Seahawks - noua campioană a ligii profesioniste de fotbal american. Cel mai important eveniment sportiv al anului în SUA, numit Super Bowl, a adunat și de această dată un stadion plin - VIDEO
14:40
Un bărbat - amendat, după ce a plătit mai mulți alegători să voteze „NU" la referendumul din 2024. Ce sumă va trebui să achite
Un bărbat - amendat, după ce a plătit mai mulți alegători să voteze „NU" la referendumul din 2024. Ce sumă va trebui să achite
14:30
Protest la 100 de zile de activitate a Guvernului: Cu pancarte în mâini, reprezentanții partidului MAN s-au adunat în fața executivului. Reacția guvernării - VIDEO
Protest la 100 de zile de activitate a Guvernului: Cu pancarte în mâini, reprezentanții partidului MAN s-au adunat în fața executivului. Reacția guvernării - VIDEO
14:30
Fratele mai mic al regelui Charles a scurs informații oficiale. Ce rapoarte îi trimitea lui Epstein
Fratele mai mic al regelui Charles a scurs informații oficiale. Ce rapoarte îi trimitea lui Epstein
14:20
Au încercat să scoată din țară zeci de pachete de țigări, fără a le declara: Doi bărbați - documentați la vama Sculeni. Unde au ascuns cele peste 8 mii de țigări - FOTO
Au încercat să scoată din țară zeci de pachete de țigări, fără a le declara: Doi bărbați - documentați la vama Sculeni. Unde au ascuns cele peste 8 mii de țigări - FOTO
14:10
O barcă cu migranți s-a răsturnat în Marea Mediterană: 53 de oameni au murit sau sunt dați dispăruți
O barcă cu migranți s-a răsturnat în Marea Mediterană: 53 de oameni au murit sau sunt dați dispăruți
Acum 6 ore
14:00
Percheziții la Bălți: Peste 300 de monede din diferite epoci istorice - ridicate de polițiști. Ar fi fost păstrate ilegal și oferite spre vânzare - GALERIE FOTO
Percheziții la Bălți: Peste 300 de monede din diferite epoci istorice - ridicate de polițiști. Ar fi fost păstrate ilegal și oferite spre vânzare - GALERIE FOTO
13:30
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
13:20
Spion al lui Putin, angajat la o bancă din Kiev: indica ținte pentru bombardamente și furniza Rusiei informații sensibile
Spion al lui Putin, angajat la o bancă din Kiev: indica ținte pentru bombardamente și furniza Rusiei informații sensibile
13:10
Cum arată economia Bulgariei după prima lună cu euro. Bugetul pe anul în curs ar putea necesita măsuri structurale serioase
Cum arată economia Bulgariei după prima lună cu euro. Bugetul pe anul în curs ar putea necesita măsuri structurale serioase
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 09.02.2026
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 09.02.2026
12:50
Termoelectrica a trimis o solicitare către ANRE privind ajustarea tarifelor la energia termică
Termoelectrica a trimis o solicitare către ANRE privind ajustarea tarifelor la energia termică
12:50
Procesul lui Ion Creangă pentru trădare de patrie - rise.md
Procesul lui Ion Creangă pentru trădare de patrie - rise.md
12:30
Pretinsul organizator al organizației criminale de deținuți „Kitaeț" - reținut de polițiști, la Bălți. Cu ce se ocupau - VIDEO
Pretinsul organizator al organizației criminale de deținuți „Kitaeț” - reținut de polițiști, la Bălți. Cu ce se ocupau - VIDEO
Acum 8 ore
12:00
Locuitorii cartierului Telecentru au rămas fără căldură pentru 4 ore. Termoelectrica anunță care este cauza
Locuitorii cartierului Telecentru au rămas fără căldură pentru 4 ore. Termoelectrica anunță care este cauza
11:40
Rusia spune că are mărturii că Serviciul de Securitate al Ucrainei se află în spatele tentativei de asasinat din Moscova. Kievul a negat
Rusia spune că are mărturii că Serviciul de Securitate al Ucrainei se află în spatele tentativei de asasinat din Moscova. Kievul a negat
11:30
30 de șoferi au urcat băuți la volan, iar peste o mie au depășit limita de viteză. Ce alte încălcări au depistat polițiștii în weekend
30 de șoferi au urcat băuți la volan, iar peste o mie au depășit limita de viteză. Ce alte încălcări au depistat polițiștii în weekend
11:10
Atenție, consumatori: Mai multe tipuri de lapte praf pentru copii - retrase de ANSA de pe rafturile magazinelor. Despre care produse este vorba - FOTO
Atenție, consumatori: Mai multe tipuri de lapte praf pentru copii - retrase de ANSA de pe rafturile magazinelor. Despre care produse este vorba - FOTO
11:10
−10% pentru toți îndrăgostiții de Milanin Durlești
−10% pentru toți îndrăgostiții de Milanin Durlești
10:50
O femeie din Leova - transportată la spital, după ce s-a intoxicat cu fum, în propria casă. Cum s-a întâmplat totul
O femeie din Leova - transportată la spital, după ce s-a intoxicat cu fum, în propria casă. Cum s-a întâmplat totul
10:50
Sechestre pe bunuri în valoare totală de peste 5,2 milioane de lei - aplicate de ARBI săptămâna trecută. Sinteza CNA
Sechestre pe bunuri în valoare totală de peste 5,2 milioane de lei - aplicate de ARBI săptămâna trecută. Sinteza CNA
10:40
Incendiu la Cahul: O mașină - cuprinsă de flăcări în plină stradă. Momentul când arde ca o torță - VIDEO
Incendiu la Cahul: O mașină - cuprinsă de flăcări în plină stradă. Momentul când arde ca o torță - VIDEO
10:30
Cum să alegi apartamentul ideal?
Cum să alegi apartamentul ideal?
10:10
Noi atacuri cu drone rusești în Ucraina. Printre morți, o mamă și fiul ei. Apelul Kievului: „Doar Trump poate opri războiul"
Noi atacuri cu drone rusești în Ucraina. Printre morți, o mamă și fiul ei. Apelul Kievului: „Doar Trump poate opri războiul”
Acum 12 ore
09:50
Moscova afirmă că serviciile secrete ucrainene sunt în spatele tentativei de asasinare a oficialului GRU. „Suspecții au mărturisit"
Moscova afirmă că serviciile secrete ucrainene sunt în spatele tentativei de asasinare a oficialului GRU. „Suspecții au mărturisit”
09:30
Un judecător din Soroca - trimis în judecată, după ce a urcat băut la volan. Ce pedeapsă ar putea primi
Un judecător din Soroca - trimis în judecată, după ce a urcat băut la volan. Ce pedeapsă ar putea primi
09:30
O nouă catastrofă în Liban, la câteva săptămâni distanță. Cel puţin nouă persoane au murit în urma prăbuşirii unei clădiri
O nouă catastrofă în Liban, la câteva săptămâni distanță. Cel puţin nouă persoane au murit în urma prăbuşirii unei clădiri
09:30
După protestele sângeroase, Iranul trece la arestări. Lideri reformiști, capturați de forțele de securitate
După protestele sângeroase, Iranul trece la arestări. Lideri reformiști, capturați de forțele de securitate
09:10
Atenție, șoferi! Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă în toată țara: Pe alocuri este polei și zăpadă - FOTO
Atenție, șoferi! Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă în toată țara: Pe alocuri este polei și zăpadă - FOTO
09:10
Experții ISW dezvăluie planul lui Putin privind centrala nucleară de la Zaporojie
Experții ISW dezvăluie planul lui Putin privind centrala nucleară de la Zaporojie
09:00
Bad Bunny a făcut spectacol la Super Bowl. A adus un omagiu pentru Puerto Rico - GALERIE FOTO
Bad Bunny a făcut spectacol la Super Bowl. A adus un omagiu pentru Puerto Rico - GALERIE FOTO
08:50
Elon Musk anunță că SpaceX se va concentra pe construirea unui oraș pe Lună cât mai rapid
Elon Musk anunță că SpaceX se va concentra pe construirea unui oraș pe Lună cât mai rapid
