Maia Sandu pleacă la Munchen. Evenimentul la care va participa împreună cu Rutte și Merz

Un copil din Tiraspol a trecut prin momente de groază după ce a căzut sub gheață. Incidentul a avut loc după un antrenament, când mai mulți copii au ieșit la plimbare și au decis să testeze rezistența gheții. Din imaginile video se vede cum la un moment dat, unul dintre băieți a căzut în apă, […]