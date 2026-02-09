Maia Sandu pleacă la Munchen. Evenimentul la care va participa împreună cu Rutte și Merz
Realitatea.md, 9 februarie 2026 10:10
Maia Sasndu urmează să meargă la Munchen. Președinta Moldovei se va afla în orașul german în perioada 13-15 februarie 2026. Șefa statului urmează să participa la Conferința de Securitate de la Munchen. Printre liderii europeni care vor mai participa la eveniment se numără cancelarul german Friedrich Merz, președintele Lituaniei Gitanes Nauseda, președinta Băncii Europene de […] Articolul Maia Sandu pleacă la Munchen. Evenimentul la care va participa împreună cu Rutte și Merz apare prima dată în Realitatea.md.
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 5 minute
10:30
Exploatare necorespunzătoare a sobei. O femeie de 80 de ani s-a intoxicat cu fum la Leova # Realitatea.md
O femeie de 80 de ani a ajuns la spital după ce s-a intoxicat cu fum, în urma folosirii necorespunzătoarea sobei. Incidentul s-a produs în după-amiaza zilei de 8 februarie, într-o gospodărie din satul Orac, raionul Leova, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 16:11. Femeia […] Articolul Exploatare necorespunzătoare a sobei. O femeie de 80 de ani s-a intoxicat cu fum la Leova apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Mai multe loturi de lapte praf au fost retrase de pe piață de către Danone, ca măsură de precauție, după ce ar putea depăși nivelurile recomandate conform noilor orientări EFSA. Compania precizează că toate produsele rămân sigure și nu au fost descoperite probleme legate de Bacillus Cereus. Retragerea vizează respectarea noilor limite științifice și are […] Articolul Mai multe loturi de lapte praf retrase din nou de pe piață apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
10:10
La începutul lunii februarie 2026, prețurile cerealelor din Republica Moldova rămân, în mare parte, neschimbate, potrivit unei analize realizate de economistul Iurie Rija. Stabilitatea este însă menținută la un nivel scăzut, nefavorabil pentru fermieri, iar piața nu oferă semnale clare de creștere, transmite bani.md. Grâul continuă să se vândă la aceleași prețuri ca în lunile […] Articolul Prețurile la grâu rămân neschimbate. Fermierii speră la o creștere apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Acum o oră
09:50
Flashmob în fața Guvernului, la 100 de zile de activitate. MAN acuză lipsa rezultatelor concrete # Realitatea.md
Mișcarea Alternativa Națională a organizat un flashmob în fața sediului Guvernul Republicii Moldova, la împlinirea a 100 de zile de activitate ale Cabinetului condus de Alexandru Munteanu. Acțiunea s-a desfășurat sub lozinca „Guvernul ZERO” și a vizat, potrivit organizatorilor, incompetența Executivului și lipsa rezultatelor concrete în primele 100 de zile de guvernare, perioadă în care […] Articolul Flashmob în fața Guvernului, la 100 de zile de activitate. MAN acuză lipsa rezultatelor concrete apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Judecătorul Ghenadie Tocaiuc din Soroca, trimis în judecată după ce a fost prins beat la volan # Realitatea.md
Judecătorul de la Soroca, Ghenadie Tocaiuc, a fost trimis în judecată pentru că a fost prins în stare de ebrietate avansată la volan. Despre aceasta anunță Procuratura municipiului Chișinău. „Potrivit probelor, învinuitul, la 09 octombrie 2025, pe timp de seară, aflându-se în stare de ebrietate alcoolică, a urcat la volanul autoturismului marca „Volkswagen Passat”, parcat […] Articolul Judecătorul Ghenadie Tocaiuc din Soroca, trimis în judecată după ce a fost prins beat la volan apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
09:20
Financial Times: Republica Moldova combate propaganda rusească înaintea întregii Europe # Realitatea.md
Războiul hibrid al Rusiei nu a dat rezultatele scontate în Republica Moldova, potrivit unei analize publicate de Peter Pomerantsev în Financial Times, preluată de DISINFO.MD. Autorul arată că, deși Kremlinul ar fi investit sute de milioane de euro în atacuri cibernetice, scheme de cumpărare a voturilor și influențarea presei, Vladimir Putin nu a reușit să-și […] Articolul Financial Times: Republica Moldova combate propaganda rusească înaintea întregii Europe apare prima dată în Realitatea.md.
09:10
Cu ocazia Zilei Internaționale a Pizzei, marcată pe 9 februarie, Glovo Moldova celebrează unul dintre cele mai îndrăgite preparate din lume cu oferte speciale și date interesante despre obiceiurile de consum ale utilizatorilor din Republica Moldova în 2025. De la perioadele cu cele mai multe comenzi, până la preferințele culinare ale moldovenilor, platforma dezvăluie cum, […] Articolul Pizza în cifre: ce spun obiceiurile de comandă ale moldovenilor în 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
09:10
Prim-ministrul ceh Andrej Babiš și-a exprimat pentru prima dată sprijinul pentru interzicerea accesului copiilor sub 15 ani la rețelele de socializare. Declarațiile au fost făcute într-un videoclip publicat duminică pe Facebook, potrivit Agerpres. „Sunt de acord”, a afirmat Babiš în mesajul video. „Trebuie să ne protejăm copiii”, a adăugat premierul ceh. Tema restricționării accesului minorilor […] Articolul Cehia ar putea interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Moscova transmite un avertisment: Lavrov spune că Rusia va riposta militar dacă va fi provocată # Realitatea.md
Rusia nu intenționează să atace Europa, însă este pregătită să răspundă militar în cazul în care situația o va impune, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. „Nu vom ataca nicio parte a Europei. Nu avem absolut niciun motiv să facem acest lucru. Şi dacă Europa decide să-şi pună în aplicare ameninţările de a […] Articolul Moscova transmite un avertisment: Lavrov spune că Rusia va riposta militar dacă va fi provocată apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
08:30
Performanță la Zagreb Open 2026. Mihail Bradu aduce medalia de argint pentru Moldova # Realitatea.md
Luptătorul de stil greco-roman Mihail Bradu a cucerit medalia de argint la Zagreb Open 2026, competiție desfășurată în perioada 4–8 februarie, la Zagreb, Croația. Potrivit Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale, Bradu a urcat pe a doua treaptă a podiumului la categoria de greutate de până la 82 kg, după ce a obținut trei […] Articolul Performanță la Zagreb Open 2026. Mihail Bradu aduce medalia de argint pentru Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Horoscopul zilei de 9 februarie 2026. Zodia care trebuie să se înarmeze cu răbdare multă # Realitatea.md
Ziua de 9 februarie 2026 este marcată de faza de Ultim Pătrar al Lunii în Scorpion, un moment astral cu încărcătură emoțională intensă, asociat cu ceea ce astrologii numesc o adevărată „criză a conștiinței”. Nu este o perioadă favorabilă noilor începuturi, ci una dedicată clarificării, eliberării și renunțării la tipare emoționale care nu mai reflectă […] Articolul Horoscopul zilei de 9 februarie 2026. Zodia care trebuie să se înarmeze cu răbdare multă apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Chișinăul, sub cod galben de polei și ghețuș: Cum se circulă în Capitală și unde intervin serviciile municipale # Realitatea.md
Serviciile municipale au intervenit pe parcursul nopții și continuă să activeze pentru a asigura desfășurarea traficului rutier în condiții de iarnă, în contextul avertizărilor de cod galben. Conform autorităților locale, intervențiile s-au concentrat atât pe deszăpezire, cât și pe împrăștierea materialului antiderapant. Reprezentanții municipalității precizează că echipele au acționat cu prioritate în zonele cu flux […] Articolul Chișinăul, sub cod galben de polei și ghețuș: Cum se circulă în Capitală și unde intervin serviciile municipale apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
Pe 9 februarie, vremea va fi specifică sezonului de iarnă. Ninsori slabe sunt prognozate în Capitală și în zona de centru a țării, în timp ce în nord și sud cerul va fi predominant noros. Meteorologii avertizează că poleiul se va forma pe întreg teritoriul țării, iar pe drumuri va fi ghețuș, condiții ce pot […] Articolul Polei și ghețuș pe drumuri: Prognoza meteo pentru 9 februarie apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Revista TIMPUL din România, ediția din Republica Moldova, organizează cea de-a patra Gală a Premiilor pentru Curaj, un eveniment dedicat vocilor intelectuale care au ales să nu rămână tăcute în fața tragediilor și ororilor contemporane, în special în contextul războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei. Premiile Revistei TIMPUL pentru Curaj au fost înființate în […] Articolul Premiile revistei TIMPUL pentru curaj. Când și unde se vor decerna anul acesta apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
La această oră, pe drumurile naționale circulația rutieră are loc în condiții de iarnă, cu carosabil parțial umed și sectoare afectate de polei sau zăpadă. Administrația Națională a Drumurilor informează că pentru asigurarea circulației în condiții de siguranță și menținerea stării de viabilitate a drumurilor, în această noapte echipele de drumari au desfășurat acțiuni de […] Articolul FOTO Drumarii, mobilizați pe traseele naționale: Situația la această oră apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Banca Națională a Moldovei a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru astăzi. Un euro are valoarea de 20 de lei și 72 bani. Dolarul american costă 17 lei și 02 de bani. Leul românesc costă 3 lei și 94 de bani. Rubla rusească costă 22 de bani, iar hrivna ucraineană – 39 de bani. […] Articolul Curs valutar 9 februarie 2026: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
06:20
Atunci când alegi plantele pentru casa sau grădina ta, te ghidezi după aspect, dimensiune ori culoare. Totuși, specialiștii în Feng Shui avertizează că unele plante, deși decorative, pot influența negativ energia locuinței și pot fi chiar periculoase pentru sănătatea oamenilor sau a animalelor de companie. Dacă îți dorești o atmosferă armonioasă și sigură în casă, […] Articolul Plante care pot atrage energie negativă în casă apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
20:50
Cât timp mai poate exista viața pe Pământ. Scenariile sfârșitului lumii, explicate de oamenii de știință # Realitatea.md
Deși planeta Pământ oferă în prezent condiții ideale pentru viață, oamenii de știință avertizează că existența umană are un termen limită, dictat de evoluția Soarelui și a Universului, transmite adevărul.ro. Potrivit estimărilor astronomilor, planeta noastră ar putea deveni nelocuibilă în câteva sute de milioane de ani, iar distrugerea completă ar putea avea loc peste aproximativ […] Articolul Cât timp mai poate exista viața pe Pământ. Scenariile sfârșitului lumii, explicate de oamenii de știință apare prima dată în Realitatea.md.
20:00
Cine este fostul iubit al Andreei Bostănică și cum ar fi acumulat o avere uriașă prin scheme financiare și corupție # Realitatea.md
Un scandal monden aparent banal între Andreea Bostănică, cea poreclită „regina tiktokului” și un afacerist de origine uzbecă scoate la iveală o poveste deprinsă parcă din filme, scrie România TV. Influencerița Andreea Bostanică s-a despărțit de milionarul de origine uzbecă Akbar Abdullaev, poreclit Abush. Scandalul public a scos la iveală faptul că Abush i-ar fi […] Articolul Cine este fostul iubit al Andreei Bostănică și cum ar fi acumulat o avere uriașă prin scheme financiare și corupție apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
Poliţia din Macedonia de Nord a confiscat 40 de tone de canabis, un record în această ţară # Realitatea.md
Poliția din Macedonia de Nord a confiscat peste 40 de tone de canabis, un record național, în urma unei operațiuni împotriva unor întreprinderi autorizate să producă canabis terapeutic, a anunțat Ministerul de Interne, scrie presa română. Cultura de canabis medical este legală din 2016 în această țară din Balcani, însă autoritățile au descoperit „nereguli și […] Articolul Poliţia din Macedonia de Nord a confiscat 40 de tone de canabis, un record în această ţară apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
Zelenski, noi sancțiuni pentru furnizorii de piese pentru rachetele și dronele rusești # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat duminică, 8 februarie curent, decretele prin care impune sancțiuni drastice companiilor străine care livrează componente critice pentru arsenalul Moscovei, potrivit Reuters, scrie hotnews.ro. „Producerea acestor arme ar fi imposibilă fără componente străine esențiale, pe care rușii continuă să le obțină eludând sancțiunile”, a transmis liderul ucrainean pe platforma X. […] Articolul Zelenski, noi sancțiuni pentru furnizorii de piese pentru rachetele și dronele rusești apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Campanie națională pentru utilizarea sigură a inteligenței artificiale de către copii # Realitatea.md
Autoritățile, în parteneriat cu organizațiile implicate, desfășoară campania națională „Hai să utilizăm inteligența artificială în siguranță”, menită să protejeze copiii în mediul digital și să încurajeze utilizarea responsabilă a tehnologiilor bazate pe inteligență artificială. Prin această campanie, organizatorii își propun să susțină mediul educațional privind utilizarea sigură a inteligenței artificiale, să crească nivelul de informare […] Articolul Campanie națională pentru utilizarea sigură a inteligenței artificiale de către copii apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Trei schiori au murit în urma unor avalanşe în regiunile unde se desfăşoară Jocurile Olimpice de iarnă # Realitatea.md
Trei schiori au murit sâmbătă în urma unor avalanşe în munţii din Trentino Alto Adige şi Lombardia, două regiuni care găzduiesc unele dintre probele Jocurilor Olimpice de iarnă Milano Cortina, relatează news.ro. Două avalanşe au lovit zona Marmolada din Dolomiţi, nu departe de Cortina d’Ampezzo, unde se desfăşoară competiţiile feminine de schi alpin. Salvamontul a […] Articolul Trei schiori au murit în urma unor avalanşe în regiunile unde se desfăşoară Jocurile Olimpice de iarnă apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Iranul transmite că „nu se teme de mobilizarea militară a SUA” în Orientul Mijlociu. Mesaj ferm de la Teheran # Realitatea.md
Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a insistat, duminică, 8 februarie curent, că țara sa nu se lasă intimidată de creșterea prezenței militare a Statelor Unite în Orientul Mijlociu, scriu știrileprotv.ro. Vorbind la un forum din Teheran, Araghchi a subliniat că Iranul nu va renunța la programul său nuclear, chiar dacă un conflict „ne este […] Articolul Iranul transmite că „nu se teme de mobilizarea militară a SUA” în Orientul Mijlociu. Mesaj ferm de la Teheran apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Republica Moldova ia în considerare interzicerea importului și exportului de blănuri de pisică și câine, precum și a produselor care conțin astfel de blănuri. Un proiect în acest sens este propus spre consultări publice de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), transmite IPN. Potrivit instituției, măsura face parte din acțiunile prevăzute în Programul național de […] Articolul Moldova ar putea interzice comercializarea blănurilor de pisică și câine apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Alexei Buzu: Reforma APL nu este despre economii, ci despre dezvoltarea localităților # Realitatea.md
Reforma Administrației Publice Locale nu este despre economii imediate, ci despre capacitatea de dezvoltare a localităților, susține secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu. Oficialul a declarat, în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RLIVE TV, că reforma nu trebuie evaluată doar prin prisma eventualelor economii financiare, subliniind că scopul acesteia nu este reducerea cheltuielilor. „Costul real […] Articolul Alexei Buzu: Reforma APL nu este despre economii, ci despre dezvoltarea localităților apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Mii de ruși își retrag copiii din școli și aleg educația la domiciliu pe fondul propagandei militare # Realitatea.md
Aproape 100.000 de copii ruși învață la domiciliu, potrivit datelor Ministerului Educației din Federația Rusă. Conform statisticilor citate de RBK, în 2025, 14.300 de elevi au fost transferați la această formă de învățământ, ceea ce reprezintă o creștere de 16,8% față de anul precedent, scrie adevărul.ro. În total, în școlile din Rusia învață aproximativ 18 […] Articolul Mii de ruși își retrag copiii din școli și aleg educația la domiciliu pe fondul propagandei militare apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Luni, 9 februarie curent, elevii din Chișinău vor reveni la cursuri cu prezență fizică, după o perioadă în care instituțiile de învățământ au desfășurat lecțiile online din cauza ghețușului format pe străzile din capitală, anunță Primăria Chișinău. Autoritățile mulțumesc părinților, profesorilor și elevilor pentru răbdarea și înțelegerea manifestate în această perioadă. Potrivit Primăriei, pentru a […] Articolul Școlile se redeschid luni, 9 februarie: Elevii revin la lecții cu prezență fizică apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Ion Ceban, despre primele 100 de zile ale Guvernului Munteanu: „Încă un Executiv slab din istoria Republicii Moldova” # Realitatea.md
Primarul Chișinăului și liderul MAN, Ion Ceban, a comentat primele 100 de zile ale Guvernului Munteanu, spunând că, deși a fost prezentat ca un factor-cheie în redresarea economică, activitatea sa ridică semne de întrebare privind eficiența. În opinia lui Ceban, Guvernul a întâmpinat dificultăți în negocierile cu FMI, ceea ce ar putea conduce la contractarea […] Articolul Ion Ceban, despre primele 100 de zile ale Guvernului Munteanu: „Încă un Executiv slab din istoria Republicii Moldova” apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Planul SUA pentru încheierea războiului din Ucraina: calendar accelerat și presiuni pentru un acord până în vară # Realitatea.md
Statele Unite încearcă să accelereze negocierile pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina, propunând un calendar ambițios care ar include un acord de pace, organizarea de alegeri și un referendum în Ucraina, dar și un termen-limită până la începutul verii pentru finalizarea negocierilor, transmite România TV. Discuțiile sunt, însă, marcate de scepticism și de blocaje […] Articolul Planul SUA pentru încheierea războiului din Ucraina: calendar accelerat și presiuni pentru un acord până în vară apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Un copil din Tiraspol a trecut prin momente de groază după ce a căzut sub gheață. Incidentul a avut loc după un antrenament, când mai mulți copii au ieșit la plimbare și au decis să testeze rezistența gheții. Din imaginile video se vede cum la un moment dat, unul dintre băieți a căzut în apă, […] Articolul Incident periculos la Tiraspol: Un copil a căzut sub gheață, dar a scăpat nevătămat apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
FSB: Bărbatul suspectat că l-a împușcat pe generalul Alekseiev la Moscova, reținut în Dubai și predat Rusiei # Realitatea.md
Un cetățean rus a fost reținut în Dubai, fiind suspectat că l-a împușcat și rănit pe Vladimir Alekseiev, prim adjunct al șefului Direcției de Informații Militare (GRU), a anunțat serviciul de securitate rus FSB, scrie antena3.ro. Bărbatul, în vârstă de aproximativ 60 de ani, a fost „arestat și predat Rusiei” după ce a fugit în Emiratele […] Articolul FSB: Bărbatul suspectat că l-a împușcat pe generalul Alekseiev la Moscova, reținut în Dubai și predat Rusiei apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
IGSU mobilizat: Peste 100 de angajați și 47 de unități de tehnică pentru intervenții în întreaga țară # Realitatea.md
Salvatorii și pompierii au intervenit pentru deblocarea și tractarea vehiculelor, inclusiv a ambulanțelor blocate sau derapate. În ultimele 24 de ore, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI a realizat 35 de misiuni pe drumurile din raioanele Hîncești, Căușeni, Criuleni, Ștefan Vodă, Anenii Noi și UTA Găgăuzia. Potrivit IGSU, în dimineața zilei de 07 […] Articolul IGSU mobilizat: Peste 100 de angajați și 47 de unități de tehnică pentru intervenții în întreaga țară apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Italia, în alertă! JO amenințate: incendii, cabluri tăiate și trenuri blocate. Procuror: „Act de terorism” # Realitatea.md
Mii de pasageri au fost blocați în gări și mai multe trenuri au întârziat ore în șir, după ce două incendii provocate au avariat cabluri esențiale pe liniile ferate din Pesaro și Bologna, chiar în ziua deschiderii Jocurilor Olimpice Milano–Cortina, scrie adevărul.ro. Două incendii provocate, la Pesaro și în apropiere de Bologna, au avariat cabluri […] Articolul Italia, în alertă! JO amenințate: incendii, cabluri tăiate și trenuri blocate. Procuror: „Act de terorism” apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Serviciile municipale au acționat pe toată durata nopții pentru prevenirea și îndepărtarea poleiului în oraș. Potrivit Primăriei Chișinău, echipele au aplicat material antiderapant pe arterele și trotuarele principale, scări, în stațiile de transport public și pe trecerile de pietoni. „Autoritățile municipale informează că intervențiile continuă în regim de permanență, prin ture de serviciu, în toate […] Articolul Municipalitatea intervine continuu pentru a menține drumurile și trotuarele sigure apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Ministerul Energiei: Toți consumatorii afectați de chiciură au fost reconectați la rețeaua electrică # Realitatea.md
Toţi consumatorii care au rămas fără energie electrică în urma chiciurei din ultimele zile, au fost reconectaţi la reţea pe parcursul nopţii trecute, informează Ministerul Energiei al Republicii Moldova. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a mulțumit inginerilor care au lucrat în teren pentru a restabili energia electrică și căldura în locuințele cetățenilor. „Până la ora 6 […] Articolul Ministerul Energiei: Toți consumatorii afectați de chiciură au fost reconectați la rețeaua electrică apare prima dată în Realitatea.md.
Ieri
10:30
Toate traseele naționale sunt practicabile, însă carosabilul rămâne umed și alunecos # Realitatea.md
Toate traseele naționale sunt practicabile duminică dimineața, 8 februarie curent, anunță Administrația Națională a Drumurilor. Totodată instituția precizează că carosabilul este umed, iar pe anumite porțiuni din nordul și centrul țării se înregistrează ghețuș. În ultimele 12 ore, au fost distribuite peste 299 tone de material antiderapant, fiind implicate 45 utilaje speciale și 20 muncitori […] Articolul Toate traseele naționale sunt practicabile, însă carosabilul rămâne umed și alunecos apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Pe 8 februarie, în nordul țării sunt prognozate precipitații slabe, sub formă de ploaie, iar izolat – lapoviță. În restul teritoriului, cerul va fi predominant noros. Temperaturile maxime din timpul zilei vor ajunge până la +3 grade Celsius, în timp ce pe parcursul nopții valorile termice vor scădea până la –3 grade. La nord, temperaturile […] Articolul Cer noros și ploi slabe în nordul țării, duminică, 8 februarie apare prima dată în Realitatea.md.
00:00
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că, în contextul situației meteorologice și al prognozelor pentru perioada 6–9 februarie, olimpiadele raionale, municipale și zonale programate pentru sâmbătă și duminică, 7 și 8 februarie 2026, vor fi reprogramate. Decizia a fost luată împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, în coordonare cu organele locale de specialitate […] Articolul Olimpiadele școlare din 7–8 februarie, reprogramate din cauza vremii apare prima dată în Realitatea.md.
7 februarie 2026
23:00
Trump și Netanyahu ar putea avea o întâlnire pe 19 februarie pentru reconstrucția Gazei # Realitatea.md
Președintele american Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu s-ar putea întâlni pe 19 februarie, înainte ca Trump să convoace prima reuniune a „Consiliului pentru Pace”. Casa Albă intenționează să folosească întâlnirea pentru a impulsiona implementarea celei de-a doua faze a acordului de încetare a focului în Gaza și pentru a strânge fonduri pentru reconstrucție, […] Articolul Trump și Netanyahu ar putea avea o întâlnire pe 19 februarie pentru reconstrucția Gazei apare prima dată în Realitatea.md.
21:50
Ploile sezoniere au transportat cantități mari de deșeuri din gropile ilegale de gunoi în râul Drina din Bosnia, unde acestea se acumulează în spatele barierelor unei hidrocentrale din Visegrad. Utilajele de construcții lucrează non-stop pentru a îndepărta tonele de deșeuri, care includ sticle de plastic, bucăți de lemn, mobilier, butoaie ruginite, electrocasnice și chiar animale […] Articolul FOTO Dezastru ecologic în Bosnia: râul Drina acoperit de gunoaie din trei țări apare prima dată în Realitatea.md.
20:50
Ministerul Energiei a anunțat că, la ora 18:00, 2 167 de consumatori erau afectați de întreruperi avariate în rețeaua de energie electrică, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. În zona de deservire a CS „Premier Energy Distribution” SA sunt afectați 1 011 consumatori, în special în: Congaz, raionul Comrat Copceac, raionul Taraclia În zona de deservire […] Articolul Ministerul Energiei: peste 2 000 de gospodării afectate de avarii electrice apare prima dată în Realitatea.md.
19:50
VIDEO UPDATE Situația din ultimele 12 ore: toate traseele curățate, circulația se desfășoară în condiții de iarnă # Realitatea.md
Administrația Națională a Drumurilor a prezentat situația drumurilor din ultimele 12 ore. Potrivit instituției, toate drumurile au fost curățate, iar circulația în regiunile Nord, Centru și Sud se desfășoară în condiții de iarnă, partea carosabilă fiind umedă. Drumarii au intervenit intens în sectoarele Briceni, Florești, Soroca, Glodeni, Rîșcani, Bălți, Fălești, Orhei, Strășeni, Ungheni, Anenii Noi, […] Articolul VIDEO UPDATE Situația din ultimele 12 ore: toate traseele curățate, circulația se desfășoară în condiții de iarnă apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
VIDEO Ion Ceban, într-o nouă retrospectivă a săptămânii: evenimentele și intervențiile autorităților # Realitatea.md
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj video în care a făcut un bilanț al intervențiilor din această săptămână, în contextul condițiilor meteo extreme care au afectat țara în ultimele săptămâni. Edilul a precizat că, în ultimele ore, toate echipele municipale au fost mobilizate pentru prevenire și intervenție, iar lucrările de […] Articolul VIDEO Ion Ceban, într-o nouă retrospectivă a săptămânii: evenimentele și intervențiile autorităților apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
Una dintre figurile principale ale fotojurnalismului și ale presei pentru copii și adolescenți din Republica Moldova, Valeriu Volontir, s-a stins din viață la vârsta de 73 de ani. Ministerul Culturii a transmis condoleanțe familiei și apropiaților. Jurnalistul, fotograful, publicistul și editorul Valeriu Volontir s-a născut la 9 octombrie 1953, în localitatea Glinjeni, raionul Șoldănești, într-o […] Articolul Doliu în presă: a murit jurnalistul și fotograful Valeriu Volontir apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Atac misterios asupra trenurilor în Italia, chiar în timpul Olimpiadei Milano-Cortina 2026 # Realitatea.md
În apropierea gării din Bologna, Italia, au fost descoperite cabluri electrice rupte și un dispozitiv exploziv, provocând trei incidente care au afectat circulația trenurilor, chiar la startul Jocurilor Olimpice Milano-Cortina 2026. Anchetele sunt în desfășurare, iar autoritățile nu exclud o posibilă acțiune de inspirație anarhistă, similară cu cele înregistrate la Paris în 2024, deși nimeni […] Articolul Atac misterios asupra trenurilor în Italia, chiar în timpul Olimpiadei Milano-Cortina 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI a anunțat inaugurarea, pe 6 februarie 2026, a unui Post Voluntar de Salvatori și Pompieri în localitatea Cîrnățenii Noi, raionul Căușeni. Proiectul a fost realizat prin colaborarea autorităților publice locale și a partenerilor externi, având ca obiectiv consolidarea capacităților de intervenție în situații de urgență și sporirea […] Articolul IGSU: un nou post voluntar de salvatori și pompieri inaugurat la Cîrnățenii Noi apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Rusia: un suspect reținut în tentativa de asasinat asupra adjunctului șefului Statului Major General # Realitatea.md
Autoritățile din Rusia au reținut un suspect implicat în tentativa de asasinat asupra adjunctului șefului Direcției Principale a Statului Major General al Forțelor Armate, Vladimir Alekseev. Incidentul a avut loc pe 7 februarie, într-o zonă rezidențială din Moscova unde acesta locuia. Potrivit presei ruse, suspectul a fost adus pentru interogatoriu, iar ulterior urmează formularea acuzațiilor. […] Articolul Rusia: un suspect reținut în tentativa de asasinat asupra adjunctului șefului Statului Major General apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Dialog între CCI și Ministerul Dezvoltării: care sunt prioritățile în cadrul întâlnirii # Realitatea.md
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova a organizat o ședință de dialog public-privat, pe 6 februarie, cu Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, în cadrul căreia au fost abordate priorități comune și soluții pentru susținerea mediului de afaceri. La întrevedere a participat ministrul Eugen Osmochescu. Discuțiile au vizat evaluarea progreselor în politicile industriale, măsuri […] Articolul Dialog între CCI și Ministerul Dezvoltării: care sunt prioritățile în cadrul întâlnirii apare prima dată în Realitatea.md.
