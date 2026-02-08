Cinci sfaturi care te ajută să te relaxezi în numai 30 de minute

Pe cît sînt de frumoase şi încărcate de magie, pe cît de mult le aşteptăm şi pe cît de fericite suntem la gîndul celor cîteva zile petrecute în sînul familiei, pe atît pot fi de stresante sărbătorile de iarnă. Pregătirile pentru masa de Crăciun, întîlnirile cu zeci de rude şi prieteni şi stresul cumpărăturilor nu ne mai lasă prea mult timp pentru noi, transmite csid.roPotrivit csid.ro cu aju

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Noi.md