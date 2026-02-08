Situație critică în Delta Dunării: cai sălbatici morți, risc epidemiologic în creștere
Noi.md, 8 februarie 2026 12:30
Gerul puternic din ultimele zile a provocat o situație critică în Delta Dunării, unde zeci de cai sălbatici au fost găsiți morți din cauza lipsei de hrană și apă. Specialiștii avertizează că există risc de dezechilibru ecologic, iar animalele care au supraviețuit sînt într-o stare gravă.Cele mai multe cazuri au fost semnalate pe grindul Dranov, unde medicii veterinari au identificat aproximati
• • •
Potrivit prim-ministrului Alexandru Munteanu, întreruperile de curent de proporții, similare cu cele din 31 ianuarie, se pot repeta. Asta înseamnă că trebuie să ne pregătim din timp pentru astfel de crize.Ne amintim cum s-a întîmplat și reflectăm asupra lecțiilor pe care ar trebui să le învețe autoritățile țării și cetățenii obișnuiți din recentul blackout. Materialul îl puteți cit
12:00
Naționala Moldovei a participat la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă 2026 din Italia. Evenimentul are loc pe stadionul San Siro din Milano. Drapelul a fost purtat de Elizaveta Hlusovici și Iulian Luchin, sportivi care concurează la proba de schi fond.Parada națiunilor este unul dintre momentele culminante ale ceremoniei de deschidere, la care participă sportivi din 92 de co
11:30
Serviciile municipale au intervenit pe parcursul nopții la capacitate maximă pentru a preveni formarea poleiului și pentru a combate ghețușul apărut pe străzile orașului, în contextul condițiilor meteo nefavorabile.Potrivit Primăriei municipiului Chișinău, echipele de intervenție au împrăștiat material antiderapant pe principalele artere rutiere și trotuare, precum și în zonele cu risc sporit
11:30
Peste 1.500 de persoane din Republica Moldova au fost acționate în judecată anul trecut pentru că nu au achitat prima de asigurare medicală obligatorie. Cele mai multe cazuri vizează persoane neangajate care au ignorat notificările transmise de Compania Națională de Asigurări în Medicină.Instituția explică faptul că datoriile pot fi recuperate în instanță în termen de pînă la trei ani de la ap
11:30
Moldova, pe harta gazului american: acordul negociat în Grecia ar putea schimba jocul în regiune # Noi.md
Atlantic Sea LNG Trade din Grecia este în discuții cu SUA pentru a furniza pînă la 15 miliarde de metri cubi de gaz pe an în următorii 20 de ani, notează Reuters.Potrivit agenției, dacă acordul de furnizare va fi încheiat, Grecia, Albania, Macedonia de Nord, Bulgaria, Romînia, Ungaria, Moldova, Austria și Ucraina ar putea importa gaze din SUA.{{862996}}Această hotărîre se datorează intenți
11:00
Donald Trump și Benjamin Netanyahu ar putea avea o întîlnire, în contextul unei reuniuni internaționale consacrate implementării armistițiului și strîngerii de fonduri pentru reconstrucția Fîșiei Gaza, scrie Axios.Conform sursei, discuția ar urma să aibă loc înaintea primei reuniuni a nou-înființatului „Consiliu pentru Pace” din 19 febriarie, eveniment pe care administrația americană intențion
11:00
Drona descoperită aseară pe un cîmp din raionul Drochia era rusească de același model ca și celelalte căzute pe teritoriul țării noastre și nu avea încărcătură explozivă, după cum au stabilit experții genisti. Aparatul de zbor a fost găsit de un cioban care a sunat la 112.Bărbatul care a făcut descoperirea a povestit că a observat un obiect neobișnuit pe cîmp și, apropiindu-se, a remarcat că a
10:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a venit cu mai multe precizări privind numirea fostului deputat PAS, Petru Frunze, în funcția de ambasador al Republicii Moldova în China. Șefa statului a declarat, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8, că desemnarea acestuia reprezintă o numire politică.„Nu este o încălcare și nu doar domnul Frunze vine din afara sistemului. Pot să dau exempl
09:30
Astăzi, în Moldova cerul va fi noros. Vor cădea precipitații sub formă de lapovițăDrumurile va fi ghețuș. Locuitorii sînt sfătuiți să fie atenți și să respecte cu strictețe regulile de circulație.Vîntul va sufla din nord, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +1... +3°C.În centru se așteaptă -1...+1°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de -
09:30
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 8 februarie sînt:08 februarie — a 39-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 326 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:26 8 Sf. Cuv. Xenofont, Maria şi fiii lor Arcadie şi IoanCe se
09:00
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că, la această oră, drumurile din rețeaua națională sînt practicabile, iar partea carosabilă este preponderent umedă.Pe anumite sectoare din Nord și Centru se semnalează însă ghețuș, motiv pentru care echipele de intervenție rămîn mobilizate în teren.Potrivit AND, în ultimele 12 ore drumarii au continuat lucrările de patrulare și intervenți
09:00
Toți consumatorii care au rămas fără energie electrică în urma depunerilor de chiciură din ultimele zile au fost reconectați la rețea pe parcursul nopții trecute, anunță Ministerul Energiei.Potrivit instituției, ieri, la ora 18:00, un număr total de 2.167 de consumatori nu aveau lumină din cauza avariei în rețeaua de energie electrică, provocate de condiții meteo nefavorabile.Dintre acești
09:00
Ambulanțe blocate și vehicule derapate: salvatorii au intervenit în mai multe zone ale țării # Noi.md
În ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au realizat 35 de misiuni, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile de pe teritoriul Republicii Moldova.Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), intervențiile au inclus, în special, deblocarea și tractarea mijloacelor de transport, inclusiv a ambulanțelor rămase blocate sau derapate de pe carosabil. Misiunile
07:30
Corneliu Popovici: „Fabrică de lideri” pentru Moldova – Harvard, în centrul unui scandal din SUA # Noi.md
Fostul ministru al Educației, Corneliu Popovici, a comentat public anunțul privind încetarea colaborării dintre instituții ale apărării din SUA și Universitatea Harvard, subiect care a stîrnit discuții și în Republica Moldova, prin prisma legăturilor unor lideri moldoveni cu această universitate.Într-o postare publică, Corneliu Popovici a citat declarații atribuite ministrului american Pete He
07:00
Ivan Diacov: „În prezent, volumul de muncă al unui procuror este de 5-6 ori mai mic decît în perioada sovietică” # Noi.md
În prezent, volumul de muncă al unui procuror din Moldova este de 5-6 ori mai mic decît în perioada sovietică.Această opinie a fost exprimată de fostul procuror din Chișinău, Ivan Diacov, în cadrul emisiunii „Без галстуков” cu Alexandru Stahurschi, difuzată de canalul de televiziune N4, relatează Noi.md. El a menționat că acest lucru se datorează, printre altele, faptului că la calcularea
06:30
Adevărata învățare este întotdeauna un mic sabotaj. Nu împotriva cunoștințelor, dar împotriva automatismului și a scenariilor altora. Nu este vorba despre „absolvirea unui curs”, dar despre recîștigarea unui drept fundamental al omului – dreptul de a înțelege cum funcționează această lume.Despre acest lucru a vorbit pe pagina sa de socializare psihologul și instructorul Marcel Pascal.El a
06:00
Un nou studiu arată că fructoza, consumată în cantități mari, poate fi extrem de periculoasă, mai ales acum, în plină pandemie COVID, cînd buna funcționare a organismului contează mai mult ca niciodată! Ori fructoză găsim în destule produse, de la băuturi răcoritoare, la alimente procesate.Orice dereglare a sistemului imunitar și în funcționarea organelor este cu atît mai periculoasă acum, în
05:30
Un porc „zburător” a tăiat curentul unui sat întreg, după ce fermierul său a vrut să-l ducă la abator cu drona.Un fermier din Tongjiang, Sichuan, China, a lăsat localitatea fără energie electrică timp de 10 ore după ce a încercat să transporte un porc cu ajutorul unei drone, a relatat Asia One. Incidentul a avut loc pe 24 ianuarie, când dispozitivul s-a încurcat într-o linie de înaltă tensiune
05:00
Se estimează că o persoană obișnuită își petrece mai mult de 200.000 de ore din viață dormind. Cum ar fi, oare, să putem folosi tot acest timp făcînd ceva pentru noi înșine, de care poate nu avem timp în starea de veghe, ca, de exemplu, să învățăm ceva nou, precum stăpînirea unui instrument sau a unei limbi străine?Gîndul este unul străvechi și cu nuanțe utopice dar, potrivit unui nou studiu a
04:30
Guvernul comunist din Cuba a decis vineri o serie de măsuri prin care încearcă să continue activitatea economică în ciuda embargoului petrolier impus tot mai strict de Statele Unite după ce au preluat controlul asupra livrărilor de ţiţei din Venezuela, semnalează AFP şi dpa.Vicepremierul Oscar Perez-Oliva Fraga şi alţi miniştri au anunţat la televiziunea de stat de la Havana introducerea săptă
04:00
Trecerea de la toamnă la iarnă este însoțită de o combinație de tulburări depresive precum slăbiciune, stres sau lipsă de somn.Se estimează că una din zece persoane suferă de depresie sezonieră, despre care experții spun că este cea mai intensă în perioada octombrie-noiembrie. În Moldova, persoanele cu aceste simptome, precum și alte tulburări depresive, pot solicita ajutor gratuit de la unul
03:30
SpaceX își amînă planurile de a trimite o misiune pe Marte în acest an, iar în schimb își va concentra eforturile pe revenirea pe Lună, cu o primă aselenizare fără echipaj uman programată pentru martie 2027.Schimbarea, într-un moment în care SUA și China se întrec ca, pînă la finalul deceniului, să trimită fiecare astronauți pe Lună. {{863337}}Compania lui Elon Musk le-a transmis investito
03:00
Chiar și o simplă rutină de exerciții ar putea ajuta persoanele mai în vârstă, care se confruntă cu probleme ușoare de memorie, potrivit unor noi cercetări. În plus, medicii recomandă de multă vreme activitatea fizică pentru a ajuta la menținerea unui creier sănătos.În această privință, un studiu finanțat de guvernul american marchează cel mai lung test pentru a stabili dacă exercițiile fizice
02:30
O echipă de la Universitatea Northwestern (SUA) a menținut în viață, timp de 48 de ore, un pacient în stare critică fără plămîni, folosind un sistem de plămîn artificial total care a preluat complet funcția respiratorie și a protejat inima.Măsura temporară a permis stabilizarea bărbatului de 33 de ani, care dezvoltase insuficiență respiratorie severă după gripă, complicată cu pneumonie, sepsis
02:00
Oamenii de știință din Suedia au vorbit despre pericolul care amenință corpul uman în timpul iernii. Sa dovedit că temperatura scăzută crește semnificativ riscul de atac de cord.Rezultatele studiului au fost publicate în jurnalul științific JAMA Cardiolgy.Pentru a confirma această teorie, din registrul național al Suediei au fost luate datele a 274 de suedezi, care în anii anii 1998-2013 a
01:30
Pentru a preveni dezvoltarea bolilor ereditare care sînt transmise din generație în generație în cadrul aceleiași familii, trebuie să luăm anumite măsuri din timp.Acestea vor ajuta la reducerea riscului de a dezvolta anumite probleme de sănătate. Acestea au fost numite de portalul "MedicForum" cu referire la Societatea Națională a consultanților în domeniul geneticii, transmite lenta.ru.De
01:30
Nivelul apei din Marea Baltică a scăzut pînă la minimul din 1886. Despre acest lucru a anunțat Institutul Leibniz pentru Cercetarea Mării Baltice (IOW) din Warnemünde.Conform datelor sale, nivelul apei a scăzut cu 67,4 cm sub media multianuală. Acesta este minimul din întreaga istorie a observațiilor din 1886 și asta înseamnă că Marea Baltică a pierdut 275 km cubi de apă.Fenomenul are legă
00:30
Portugalia se pregătește să fie traversată de furtuna Marta, care va aduce precipitații abundente, omăt în zonele situate la altitudini ridicate, vînturi puternice și valuri uriașe pe mare.Furtuna va ridica nivelul apelor, mai ales al Rîului Tagus în sud, ceea ce crește riscul unor inundații puternice în zonele de risc, potrivit meteorologilor portughezi și The Portugal News.Meteorologii p
00:00
Curtea de Apel din Statele Unite a decis vineri, cu majoritate, că administrația Trump poate continua politica de reținere a imigranților care au intrat ilegal în țară și sînt în proceduri de deportare.Potrivit Courthouse News Service, instanța a stabilit că autoritățile îi pot ține în centre de detenție pînă cînd se ia o decizie finală privind expulzarea lor din SUA.Decizia schimbă modul
00:00
Mama Natura iti pune la dispozitie remedii pentru orice boala ai putea suferi. Iar printre leacurile cu care ea poate vindeca orice afectiune fizica sau mentala se numara si uleiurile esentiale.Acestea sînt uleiuri concentrate derivate din plante, flori, ierburi, fructe si alte daruri oferite de Pamant. Uleiurile esentiale sînt utilizate pentru sanatate, aromaterapie, cosmetica si trezire spir
23:30
Consumul ridicat de alimente ultra-procesate creşte riscul de hipertensiune şi nivel mărit de grăsimi în sînge în rîndul întregii populaţii, dar şi riscul de inflamaţie la persoanele care suferă de boala ficatului gras non-alcoolic, conform constatărilor unui studiu recent, condus de cercetători de la Universitatea din Haifa, Israel.Consumul ridicat de alimente procesate în rîndul celor care s
22:30
Poliția italiană investighează un posibil sabotaj după ce cablurile electrice care alimentează liniile ferate au fost avariate în apropierea orașului Bologna, din nordul Italiei, provocînd întîrzieri în traficul feroviar, a declarat un oficial.Compania feroviară de stat italiană Ferrovie dello Stato (FS) a declarat că problema cu liniile, care a survenit în prima zi completă a Jocurilor Olimpi
22:00
În perioada cînd crește numărul de îmbolnăviri cu gripă și infecții respiratorii virale acute, medicii recomandă să ne spălăm cît mai des pe mîini.Acest lucru ajută la prevenirea transmiterii de viruși și bacterii. Dar oamenii de știință americani de la National Institutes of Health au constatat că există încă un lucru important: cît mai puțin să atingeți fața, transmite sobesednik.ruAtunc
21:30
Schiorul elvețian Franjo Von Allmen a cîștigat sîmbătă prima medalie de aur de la ediția 2026 a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina. Von Allmen obține primul său titlu olimpic în proba de coborîre.Al optulea schior la start, elvețianul Franjo Von Allmen și-a confirmat statutul de campion mondial, impunîndu-se la coborîrea de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026, desfășurate sîmbătă la Bor
21:00
Remediile din plante sînt recunoscute pentru acţiunea mai blîndă asupra organismului decît cea a medicamentelor clasice şi pentru riscul scăzut de apariţie a unor efecte secundare. Însă există ceaiuri care nu trebuie consumate seara deoarece pot da insomnii, nervozitate sau tulburări digestive.Ceaiurile diuretice, precum şi cele cu efect energizant sînt ceaiuri care nu trebuie consumate seara
20:30
Consulatele Franței și Canadei, țări ce se opun planului administrației Trump de a-și impune controlul asupra Groenlandei, au fost inaugurate vineri în capitala acestui imens teritoriu arctic, informează AFP și dpa.„Este o zi foarte importantă pentru noi ca țară, pentru că vom avea azi deschiderea consulatului aici, la Nuuk, în Groenlanda”, a declarat șefa diplomației canadiene Anita Anand, în
13:00
Portalul Noi.md vă prezintă o nouă serie de fotografii din rubrica „Trecut - prezent”, care demonstrează în mod vizibil cum s-a schimbat orașul Chișinău de-a lungul timpului.Clădirea de pe adresa bulevardul Grigore Vieru, nr. 8, este cunoscută astăzi ca căminul studențesc nr. 3 al Universității Agrare, unde locuiesc viitorii specialiști din domeniul agricol. Cu toate acestea, în trecut, aceast
13:00
Conform Regulamentului privind modul de organizare a activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale, la constatarea stării de pericol grav şi imediat de accidentare se vor lua imediat mai multe măsuri de securitate.Aceste măsuri sînt:1) oprirea echipamentului de lucru şi/sau activităţii;2) evacuarea lucrătorilor din zona periculoasă;3
Ieri
12:30
Dacă prima parte a legendelor Chișinăului a fost o invitație să ascultăm șoaptele trecutului, partea a doua ne poartă mai adînc – acolo unde memoria orașului devine aproape palpabilă.Aici, poveștile nu sînt doar întîmplări „de demult”, ci urme vii: în apă, în piatră, în ruine, în tăceri și în locuri prin care trecem zilnic fără să le mai vedem.{{862608}}În această continuare, legenda nu co
12:00
Deputații, despre prețurile la locuințe: "Sînt mari. Trebuie să clarificăm cauza" # Noi.md
Piața imobiliară din Republica Moldova a înregistrat în 2025 cea mai severă scădere din ultimii 15 ani.Anul trecut, au avut loc doar 31.200 de tranzacții la nivel național, față de 45.200 în 2024. Cel mai perturbat segment este cel al apartamentelor din municipiul Chișinău, potrivit expertului în economie, Veaceslav Ioniță.{{861573}}Conform datelor Cadastrului, anul trecut, în capitală, au
12:00
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră (SPF) Săiți au intervenit noaptea trecută pentru a acorda ajutor mai multor participanți la trafic aflați în dificultate pe traseele din localitățile de frontieră.Potrivit informațiilor oferite de instituție, echipajele aflate în misiune de serviciu au depistat mai mulți conducători auto care întîmpinau probleme pe drum, inter
12:00
Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrei Sibiga, a declarat că Kievul nu are nicio legătură cu atentatul asupra primului-adjunct al șefului Direcției Principale a Statului Major General al Forțelor Armate ale Federației Ruse, Vladimir Alekseev.„Kievul nu are nicio legătură cu atacul”, a subliniat Sibiga.La Moscova, pe 6 februarie, un necunoscut a tras mai multe focuri de armă asupra genera
11:30
Polonia a ridicat aviația în aer și a pus sistemele de apărare antiaeriană în stare de alertă # Noi.md
Polonia a ridicat aviația militară în aer din cauza acțiunilor forțelor aeriene ruse în Ucraina. Despre acest lucru a anunțat comandamentul operațional al forțelor armate poloneze.„Comandamentul operațional... a mobilizat forțele și resursele necesare aflate la dispoziția sa. Sistemele terestre de apărare aeriană și de recunoaștere radar au fost puse în stare de alertă”, se arată în comunicatu
11:30
10:40// Administrația Națională a Drumurilor anunță că echipele de drumari rămîn la datorie și continuă să intervină pe mai multe trasee, pe fundalul poleiului și al ghețușului care îngreunează circulația în țară.Potrivit instituției, în sectorul Slobozia Mare, pe drumul G141, se răspîndește sare tehnică, iar la Bălți, pe R15, se lucrează la curățirea părții carosabile. În raionul Briceni, dru
11:30
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: «Красная Шапочка» Интерактивное кукольное представление для детей - 8 Februarie 2026, 11:00, CoffeeMolka Кофейная история Кишинёва. Городские истории с Александром Стукаловым - 8 Februarie 20
11:00
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, este deschis ideii organizării alegerilor prezidențiale și este încrezător în victoria sa, relatează Reuters, cu referire la o sursă.„Zelenski, a cărui popularitate a scăzut de la începutul războiului, dar care încă depășește cu mult 50%, este încrezător în victoria sa”, transmite agenția.{{863293}}După cum au precizat cei cinci oficiali, în cadru
11:00
Drona, descoperită ieri în extravilanul satului Sofia din raionul Drochia, în direcția localității Lazo, este lipsită de încărcătură explozivă. Acest lucru a fost comunicat de Poliție.Potrivit oamenilor legii, în urma verificărilor efectuate de experții Secției tehnico-explozive s-a stabilit că aparatul este de model „Gerbera” și nu conținea elemente explozive.Chiar și în aceste condiții,
10:30
Anul care a trecut s-a scurs haotic, confuz, ca pe creasta valului mării. În pofida întregii logici exterioare în ceea ce privește atingerea obiectivelor, cei mai mari jucători mondiali au trecut dintr-o extremă în alta, speriind uneori opinia publică mondială prin acțiunile lor inexplicabile. Paradoxal, cu cît jucătorul era mai important, cu atît devenia mai periculos pentru societate. Acest lucr
10:00
Sistemul electroenergetic național funcționează conform regimului planificat, iar în rețeaua de transport nu au fost înregistrate declanșări, potrivit unui anunț publicat de Ministerul Energiei al Republicii Moldova la ora 06:00, sîmbătă, 7 februarie.Operatorul sistemului de transport, „Moldelectrica”, a comunicat că situația operativă corespunde regimului planificat și că nu au avut loc decla
