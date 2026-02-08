Violențe la Milano, gazdă a Jocurilor Olimpice de Iarnă
Noi.md, 8 februarie 2026 17:00
Un grup de aproximativ 100 de protestatari a aruncat cu petarde, fumigene și sticle spre forțele de ordine, după ce s-a desprins din manifestația principală care a fost organizată sîmbătă la Milano, oraș-gazdă al Jocurilor Olimpice de Iarnă, potrivit Reuters.Autoritățile au folosit tunurile cu apă în încercarea de a dispersa grupul, iar ordinea a fost restabilită după cîteva minute.{{86372
• • •
17:00
16:30
Ion Ceban, după 100 de zile de activitate a Executivului: „Guvernul Munteanu a agravat problemele” # Noi.md
Primarul capitalei, Ion Ceban, a venit cu o analiză critică la împlinirea a 100 de zile de activitate a Guvernului condus de Alexandru Munteanu, acuzînd Executivul de „incapacitate totală” în administrarea treburilor publice și de agravare a problemelor cu care se confruntă cetățenii.Într-o postare publică, edilul a declarat că actuala guvernare a prezentat Cabinetul drept „un mare salvator al
16:30
Vulcanul Șiveluci din Kamceatka (FR) a erupt puternic din nou, aruncînd cenușă la o înălțime de 11,6 km deasupra nivelului mării.Potrivit Oxu.Az, informația a fost comunicată de Grupul de reacție la erupții vulcanice din Kamceatka (KVERT), informează Noi.md.Potrivit vulcanologilor, ca urmare a activității explozive, cenușa s-a ridicat la o înălțime de 11,6 km, iar norul de cenușă s-a răspî
16:00
Mass-media, despre consilierul Casei Albe: „Apare rar în public, dar influențează deciziile” # Noi.md
Consilierul adjunct pentru securitate națională al SUA, Andy Baker, rămînînd o figură publică discretă, participă la formarea unei poziții mai dure a administrației președintelui Donald Trump față de aliații europeni și influențează anumite decizii ale Casei Albe în materie de securitate națională, scrie Politico.Publicația menționează că Baker s-a aflat în centrul atenției în martie, cînd vic
15:30
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat duminică reținerea în Dubai și extrădarea bărbatului suspectat că l-a împușcat pe generalul Vladimir Alekseev. Deși Moscova a acuzat oficial Ucraina pentru atacul asupra numărului doi din GRU, suspectul capturat este cetățean rus, potrivit Reuters.FSB a declarat că suspectul este un cetățean rus pe nume Lyubomir Korba. Acesta a fost reț
15:30
Zeci de mii de tineri născuți după 1991 riscă să ajungă „apatrizi”. Comentariile șefului Agenției Servicii Publice # Noi.md
Peste 26 de mii de persoane născute în R. Moldova după 1991 ar fi în situația lui Pavel Voicu, tînărul care, deși avea certificat de naștere, a fost lipsit de cetățenie și declarat apatrid.Declarația fost făcut de către directorul Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu, într-un interviu pentru Ziarul de Gardă.Mircea Eșanu a declarat pentru sursa citată că autoritățile examinează în prezen
15:00
Ploile sezoniere au transportat cantități mari de deșeuri din gropile ilegale de gunoi în rîul Drina din Bosnia, unde acestea se acumulează în spatele barierelor unei hidrocentrale din Visegrad.Utilajele de construcții lucrează non-stop pentru a îndepărta tonele de deșeuri, care includ sticle de plastic, bucăți de lemn, mobilier, butoaie ruginite, electrocasnice și chiar animale moarte. Unele
15:00
Elevii din municipiul Chișinău revin la ore cu prezență fizică începînd de mîine, după perioada marcată de condiții meteo dificile, anunță Primăria municipiului Chișinău.Potrivit Primăriei, serviciile municipale au intervenit ieri și astăzi în preajma instituțiilor de învățămînt, a grădinițelor și a spitalelor, precum și pe căile de acces către acestea. Lucrările au s-au axat pe asigurarea con
14:30
„Poc și a crăpat”: localnicii unui sat din raionul Strășeni spun că drumul le strică mașinile # Noi.md
În satul Mărtinești din cadrul comunei Greblești din raionul Strășeni urmează să înceapă modernizarea unui drum local de aproape un kilometru, folosit zilnic de circa 200 de persoane, dar care pînă acum a rămas, practic, „un drum de țară”, nebetonat.Autoritățile anunță că lucrările sînt planificate să fie finalizate pînă la 1 iulie, iar localnicii spun că așteaptă de ani buni o cale mai sigură
14:30
UE schimbă regulile de călătorie: Din 2026, moldovenii vor achita o taxă pentru accesul în spațiul comunitar # Noi.md
Cetățenii Republicii Moldova care planifică vizite în Uniunea Europeană trebuie să se pregătească pentru modificări administrative importante. Începînd cu ultimul trimestru al anului 2026, va deveni obligatorie obținerea unei autorizații digitale de călătorie, numită ETIAS, care presupune și achitarea unei taxe.Ce este sistemul ETIAS și de ce a fost introdus?Sistemul European de Informații
14:00
Premierul Japoniei mizează pe o victorie clară la alegerile parlamentare anticipate, în speranța de a consolida poziția partidului de guvernămînt și de a avansa o agendă conservatoare axată pe economie și securitate.Alegerile au fost convocate anticipat de șefa guvernului nipon, pe fondul scăderii popularității Partidului Liberal Democrat (PLD), formațiunea care domină politica japoneză de d
13:30
În cazul în care absentați nemotivat de la lucru, tebuie să cunoașteți, dacă angajatorul vă va achita salariul pentru zilele, în care ați lipsit.Conform Codului muncii, art. 128 (1), salariul reprezintă orice recompensă sau cîştig evaluat în bani, plătit salariatului de către angajator pentru munca prestată sau care urmează a fi prestată.{{854911}}Atunci cînd salariatul a fost absent de la
13:30
În 2025, ponderea Moldovei în livrările de roșii din Ucraina a fost de 61,5%.Pe lîngă Moldova, primii trei mari importatori de roșii ucrainene sînt Polonia (34,1 %) și România (1,1 %).{{863517}}În același timp, ponderea Moldovei în livrările externe de roșii din Ucraina este în scădere: cu un an înainte era de 86%. În același timp, exportul ucrainean de roșii a scăzut și el semnificativ, c
13:00
Un incident periculos petrecut la Tiraspol s-a încheiat fără consecințe grave, dar cu o sperietură serioasă pentru un copil și familia sa, după ce gheața unui bazin de apă a cedat sub el.Potrivit informațiilor disponibile, mai mulți copii au ieșit la plimbare după antrenament și au decis să testeze rezistența gheții formate pe suprafața apei. La un moment dat, unul dintre băieți a căzut prin g
12:30
Gerul puternic din ultimele zile a provocat o situație critică în Delta Dunării, unde zeci de cai sălbatici au fost găsiți morți din cauza lipsei de hrană și apă. Specialiștii avertizează că există risc de dezechilibru ecologic, iar animalele care au supraviețuit sînt într-o stare gravă.Cele mai multe cazuri au fost semnalate pe grindul Dranov, unde medicii veterinari au identificat aproximati
12:30
Potrivit prim-ministrului Alexandru Munteanu, întreruperile de curent de proporții, similare cu cele din 31 ianuarie, se pot repeta. Asta înseamnă că trebuie să ne pregătim din timp pentru astfel de crize.Ne amintim cum s-a întîmplat și reflectăm asupra lecțiilor pe care ar trebui să le învețe autoritățile țării și cetățenii obișnuiți din recentul blackout. Materialul îl puteți cit
12:00
Naționala Moldovei a participat la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă 2026 din Italia. Evenimentul are loc pe stadionul San Siro din Milano. Drapelul a fost purtat de Elizaveta Hlusovici și Iulian Luchin, sportivi care concurează la proba de schi fond.Parada națiunilor este unul dintre momentele culminante ale ceremoniei de deschidere, la care participă sportivi din 92 de co
11:30
Serviciile municipale au intervenit pe parcursul nopții la capacitate maximă pentru a preveni formarea poleiului și pentru a combate ghețușul apărut pe străzile orașului, în contextul condițiilor meteo nefavorabile.Potrivit Primăriei municipiului Chișinău, echipele de intervenție au împrăștiat material antiderapant pe principalele artere rutiere și trotuare, precum și în zonele cu risc sporit
11:30
Peste 1.500 de persoane din Republica Moldova au fost acționate în judecată anul trecut pentru că nu au achitat prima de asigurare medicală obligatorie. Cele mai multe cazuri vizează persoane neangajate care au ignorat notificările transmise de Compania Națională de Asigurări în Medicină.Instituția explică faptul că datoriile pot fi recuperate în instanță în termen de pînă la trei ani de la ap
11:30
Moldova, pe harta gazului american: acordul negociat în Grecia ar putea schimba jocul în regiune # Noi.md
Atlantic Sea LNG Trade din Grecia este în discuții cu SUA pentru a furniza pînă la 15 miliarde de metri cubi de gaz pe an în următorii 20 de ani, notează Reuters.Potrivit agenției, dacă acordul de furnizare va fi încheiat, Grecia, Albania, Macedonia de Nord, Bulgaria, Romînia, Ungaria, Moldova, Austria și Ucraina ar putea importa gaze din SUA.{{862996}}Această hotărîre se datorează intenți
11:00
Donald Trump și Benjamin Netanyahu ar putea avea o întîlnire, în contextul unei reuniuni internaționale consacrate implementării armistițiului și strîngerii de fonduri pentru reconstrucția Fîșiei Gaza, scrie Axios.Conform sursei, discuția ar urma să aibă loc înaintea primei reuniuni a nou-înființatului „Consiliu pentru Pace” din 19 febriarie, eveniment pe care administrația americană intențion
11:00
Drona descoperită aseară pe un cîmp din raionul Drochia era rusească de același model ca și celelalte căzute pe teritoriul țării noastre și nu avea încărcătură explozivă, după cum au stabilit experții genisti. Aparatul de zbor a fost găsit de un cioban care a sunat la 112.Bărbatul care a făcut descoperirea a povestit că a observat un obiect neobișnuit pe cîmp și, apropiindu-se, a remarcat că a
10:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a venit cu mai multe precizări privind numirea fostului deputat PAS, Petru Frunze, în funcția de ambasador al Republicii Moldova în China. Șefa statului a declarat, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8, că desemnarea acestuia reprezintă o numire politică.„Nu este o încălcare și nu doar domnul Frunze vine din afara sistemului. Pot să dau exempl
09:30
Astăzi, în Moldova cerul va fi noros. Vor cădea precipitații sub formă de lapovițăDrumurile va fi ghețuș. Locuitorii sînt sfătuiți să fie atenți și să respecte cu strictețe regulile de circulație.Vîntul va sufla din nord, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +1... +3°C.În centru se așteaptă -1...+1°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de -
09:30
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 8 februarie sînt:08 februarie — a 39-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 326 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:26 8 Sf. Cuv. Xenofont, Maria şi fiii lor Arcadie şi IoanCe se
09:00
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că, la această oră, drumurile din rețeaua națională sînt practicabile, iar partea carosabilă este preponderent umedă.Pe anumite sectoare din Nord și Centru se semnalează însă ghețuș, motiv pentru care echipele de intervenție rămîn mobilizate în teren.Potrivit AND, în ultimele 12 ore drumarii au continuat lucrările de patrulare și intervenți
09:00
Toți consumatorii care au rămas fără energie electrică în urma depunerilor de chiciură din ultimele zile au fost reconectați la rețea pe parcursul nopții trecute, anunță Ministerul Energiei.Potrivit instituției, ieri, la ora 18:00, un număr total de 2.167 de consumatori nu aveau lumină din cauza avariei în rețeaua de energie electrică, provocate de condiții meteo nefavorabile.Dintre acești
09:00
Ambulanțe blocate și vehicule derapate: salvatorii au intervenit în mai multe zone ale țării # Noi.md
În ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au realizat 35 de misiuni, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile de pe teritoriul Republicii Moldova.Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), intervențiile au inclus, în special, deblocarea și tractarea mijloacelor de transport, inclusiv a ambulanțelor rămase blocate sau derapate de pe carosabil. Misiunile
07:30
Corneliu Popovici: „Fabrică de lideri” pentru Moldova – Harvard, în centrul unui scandal din SUA # Noi.md
Fostul ministru al Educației, Corneliu Popovici, a comentat public anunțul privind încetarea colaborării dintre instituții ale apărării din SUA și Universitatea Harvard, subiect care a stîrnit discuții și în Republica Moldova, prin prisma legăturilor unor lideri moldoveni cu această universitate.Într-o postare publică, Corneliu Popovici a citat declarații atribuite ministrului american Pete He
07:00
Ivan Diacov: „În prezent, volumul de muncă al unui procuror este de 5-6 ori mai mic decît în perioada sovietică” # Noi.md
În prezent, volumul de muncă al unui procuror din Moldova este de 5-6 ori mai mic decît în perioada sovietică.Această opinie a fost exprimată de fostul procuror din Chișinău, Ivan Diacov, în cadrul emisiunii „Без галстуков” cu Alexandru Stahurschi, difuzată de canalul de televiziune N4, relatează Noi.md. El a menționat că acest lucru se datorează, printre altele, faptului că la calcularea
06:30
Adevărata învățare este întotdeauna un mic sabotaj. Nu împotriva cunoștințelor, dar împotriva automatismului și a scenariilor altora. Nu este vorba despre „absolvirea unui curs”, dar despre recîștigarea unui drept fundamental al omului – dreptul de a înțelege cum funcționează această lume.Despre acest lucru a vorbit pe pagina sa de socializare psihologul și instructorul Marcel Pascal.El a
06:00
Un nou studiu arată că fructoza, consumată în cantități mari, poate fi extrem de periculoasă, mai ales acum, în plină pandemie COVID, cînd buna funcționare a organismului contează mai mult ca niciodată! Ori fructoză găsim în destule produse, de la băuturi răcoritoare, la alimente procesate.Orice dereglare a sistemului imunitar și în funcționarea organelor este cu atît mai periculoasă acum, în
05:30
Un porc „zburător” a tăiat curentul unui sat întreg, după ce fermierul său a vrut să-l ducă la abator cu drona.Un fermier din Tongjiang, Sichuan, China, a lăsat localitatea fără energie electrică timp de 10 ore după ce a încercat să transporte un porc cu ajutorul unei drone, a relatat Asia One. Incidentul a avut loc pe 24 ianuarie, când dispozitivul s-a încurcat într-o linie de înaltă tensiune
05:00
Se estimează că o persoană obișnuită își petrece mai mult de 200.000 de ore din viață dormind. Cum ar fi, oare, să putem folosi tot acest timp făcînd ceva pentru noi înșine, de care poate nu avem timp în starea de veghe, ca, de exemplu, să învățăm ceva nou, precum stăpînirea unui instrument sau a unei limbi străine?Gîndul este unul străvechi și cu nuanțe utopice dar, potrivit unui nou studiu a
04:30
Guvernul comunist din Cuba a decis vineri o serie de măsuri prin care încearcă să continue activitatea economică în ciuda embargoului petrolier impus tot mai strict de Statele Unite după ce au preluat controlul asupra livrărilor de ţiţei din Venezuela, semnalează AFP şi dpa.Vicepremierul Oscar Perez-Oliva Fraga şi alţi miniştri au anunţat la televiziunea de stat de la Havana introducerea săptă
04:00
Trecerea de la toamnă la iarnă este însoțită de o combinație de tulburări depresive precum slăbiciune, stres sau lipsă de somn.Se estimează că una din zece persoane suferă de depresie sezonieră, despre care experții spun că este cea mai intensă în perioada octombrie-noiembrie. În Moldova, persoanele cu aceste simptome, precum și alte tulburări depresive, pot solicita ajutor gratuit de la unul
03:30
SpaceX își amînă planurile de a trimite o misiune pe Marte în acest an, iar în schimb își va concentra eforturile pe revenirea pe Lună, cu o primă aselenizare fără echipaj uman programată pentru martie 2027.Schimbarea, într-un moment în care SUA și China se întrec ca, pînă la finalul deceniului, să trimită fiecare astronauți pe Lună. {{863337}}Compania lui Elon Musk le-a transmis investito
03:00
Chiar și o simplă rutină de exerciții ar putea ajuta persoanele mai în vârstă, care se confruntă cu probleme ușoare de memorie, potrivit unor noi cercetări. În plus, medicii recomandă de multă vreme activitatea fizică pentru a ajuta la menținerea unui creier sănătos.În această privință, un studiu finanțat de guvernul american marchează cel mai lung test pentru a stabili dacă exercițiile fizice
02:30
O echipă de la Universitatea Northwestern (SUA) a menținut în viață, timp de 48 de ore, un pacient în stare critică fără plămîni, folosind un sistem de plămîn artificial total care a preluat complet funcția respiratorie și a protejat inima.Măsura temporară a permis stabilizarea bărbatului de 33 de ani, care dezvoltase insuficiență respiratorie severă după gripă, complicată cu pneumonie, sepsis
02:00
Oamenii de știință din Suedia au vorbit despre pericolul care amenință corpul uman în timpul iernii. Sa dovedit că temperatura scăzută crește semnificativ riscul de atac de cord.Rezultatele studiului au fost publicate în jurnalul științific JAMA Cardiolgy.Pentru a confirma această teorie, din registrul național al Suediei au fost luate datele a 274 de suedezi, care în anii anii 1998-2013 a
01:30
Pentru a preveni dezvoltarea bolilor ereditare care sînt transmise din generație în generație în cadrul aceleiași familii, trebuie să luăm anumite măsuri din timp.Acestea vor ajuta la reducerea riscului de a dezvolta anumite probleme de sănătate. Acestea au fost numite de portalul "MedicForum" cu referire la Societatea Națională a consultanților în domeniul geneticii, transmite lenta.ru.De
01:30
Nivelul apei din Marea Baltică a scăzut pînă la minimul din 1886. Despre acest lucru a anunțat Institutul Leibniz pentru Cercetarea Mării Baltice (IOW) din Warnemünde.Conform datelor sale, nivelul apei a scăzut cu 67,4 cm sub media multianuală. Acesta este minimul din întreaga istorie a observațiilor din 1886 și asta înseamnă că Marea Baltică a pierdut 275 km cubi de apă.Fenomenul are legă
00:30
Portugalia se pregătește să fie traversată de furtuna Marta, care va aduce precipitații abundente, omăt în zonele situate la altitudini ridicate, vînturi puternice și valuri uriașe pe mare.Furtuna va ridica nivelul apelor, mai ales al Rîului Tagus în sud, ceea ce crește riscul unor inundații puternice în zonele de risc, potrivit meteorologilor portughezi și The Portugal News.Meteorologii p
00:00
Curtea de Apel din Statele Unite a decis vineri, cu majoritate, că administrația Trump poate continua politica de reținere a imigranților care au intrat ilegal în țară și sînt în proceduri de deportare.Potrivit Courthouse News Service, instanța a stabilit că autoritățile îi pot ține în centre de detenție pînă cînd se ia o decizie finală privind expulzarea lor din SUA.Decizia schimbă modul
00:00
Mama Natura iti pune la dispozitie remedii pentru orice boala ai putea suferi. Iar printre leacurile cu care ea poate vindeca orice afectiune fizica sau mentala se numara si uleiurile esentiale.Acestea sînt uleiuri concentrate derivate din plante, flori, ierburi, fructe si alte daruri oferite de Pamant. Uleiurile esentiale sînt utilizate pentru sanatate, aromaterapie, cosmetica si trezire spir
7 februarie 2026
23:30
Consumul ridicat de alimente ultra-procesate creşte riscul de hipertensiune şi nivel mărit de grăsimi în sînge în rîndul întregii populaţii, dar şi riscul de inflamaţie la persoanele care suferă de boala ficatului gras non-alcoolic, conform constatărilor unui studiu recent, condus de cercetători de la Universitatea din Haifa, Israel.Consumul ridicat de alimente procesate în rîndul celor care s
22:30
Poliția italiană investighează un posibil sabotaj după ce cablurile electrice care alimentează liniile ferate au fost avariate în apropierea orașului Bologna, din nordul Italiei, provocînd întîrzieri în traficul feroviar, a declarat un oficial.Compania feroviară de stat italiană Ferrovie dello Stato (FS) a declarat că problema cu liniile, care a survenit în prima zi completă a Jocurilor Olimpi
22:00
În perioada cînd crește numărul de îmbolnăviri cu gripă și infecții respiratorii virale acute, medicii recomandă să ne spălăm cît mai des pe mîini.Acest lucru ajută la prevenirea transmiterii de viruși și bacterii. Dar oamenii de știință americani de la National Institutes of Health au constatat că există încă un lucru important: cît mai puțin să atingeți fața, transmite sobesednik.ruAtunc
21:30
Schiorul elvețian Franjo Von Allmen a cîștigat sîmbătă prima medalie de aur de la ediția 2026 a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina. Von Allmen obține primul său titlu olimpic în proba de coborîre.Al optulea schior la start, elvețianul Franjo Von Allmen și-a confirmat statutul de campion mondial, impunîndu-se la coborîrea de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026, desfășurate sîmbătă la Bor
21:00
Remediile din plante sînt recunoscute pentru acţiunea mai blîndă asupra organismului decît cea a medicamentelor clasice şi pentru riscul scăzut de apariţie a unor efecte secundare. Însă există ceaiuri care nu trebuie consumate seara deoarece pot da insomnii, nervozitate sau tulburări digestive.Ceaiurile diuretice, precum şi cele cu efect energizant sînt ceaiuri care nu trebuie consumate seara
