Un sat din Europa ascuns de aglomerație: destinație pentru o vacanță fără stres
Noi.md, 9 februarie 2026 00:30
Vizitarea destinațiilor europene populare este adesea o experiență palpitantă, însă vine la pachet cu prețuri exagerate, zone supraaglomerate și cozi interminabile. Portugalia oferă stațiuni de plajă pline de viață, dar există un colț de litoral portughez care este constant trecut cu vederea.Ferragudo este un sat pescăresc fermecător și tradițional, situat pe malul opus al rîului Arade față de
Acum 30 minute
00:30
Acum o oră
00:00
Sărbătorile reprezintă un prilej minunat de a petrece mai mult timp cu familia, de a ne relaxa și de a ne aminti din nou de tradiții. În aceste zile festive, mesele vor fi pline cu tot felul de preparate culinare delicioase, așa că este greu să te abții să nu le încerci pe toate.Cauzele problemelor digestive întampinate de sarbatoriProbabil pe primul loc in topul cauzelor ce duc la varii p
Acum 2 ore
23:30
Partidul Liberal-Democrat (PLD) al șefei guvernului nipon Sanae Takaichi ar urma să obțină o largă majoritate în camera inferioară a Parlamentului Japoniei în urma alegerilor anticipate de duminică, potrivit primelor estimări ale media nipone, informează agențiile internaționale de presă.La închiderea urnelor, primele proiecții ale canalului public de televiziune NHK, bazate pe sondaje realiza
23:00
Deshidratarea are multe efecte negative, pe care de multe ori nu le constientizam si incercam sa le mascam cu tratamente costisitoare. Din fericire insa, solutia cea mai buna este extrem de simpla, ieftina si la indemana.1. Ai dureri de capCorpul pierde fluide in permanenta. Este un mecanism care te scapa de toxine si te ajuta sa te simti mereu bine. Cu cat pierzi mai multa apa, cu atat ma
Acum 4 ore
22:30
„Calea Ferată din Moldova” a redus tarifele pentru transportul materiilor prime cerealiere și oleaginoase # Noi.md
Întreprinderea de stat "Calea Ferată din Moldova" a ajustat în scădere (cu cîțiva cenți/tonă) tarifele pentru transportarea cerealelor și oleaginoaselor în cadrul operațiunilor de export-import. Noile tarife au intrat în vigoare din 5 februarie 2026.După cum a subliniat președintele Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Cereale „Agrocereale”, Iurie Rija, „reducerea tarifelor a fost re
22:00
Din păcate, pentru o parte semnificativă a tinerei generații lectura este doar o activitate educațională obișnuită, în special la școală.Despre asta a menționat directorul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova Elena Pintilei, în cadrul Conferinței Internaționale „Lectura ca bază pentru cultură, cunoaștere și dezvoltare”, care are loc la Chișinău joi, 30 septembrie, transmite Noi.md cu ref
21:30
Bunurile de contrabandă ar putea fi donate în scopuri sociale la școli, spitale sau centre de plasament. Este vorba despre haine, produse alimentare sau de uz casnic.Guvernul a aprobat un aviz în acest sens, subliniind că astfel mărfurile care nu vor fi supuse nimicirii vor fi folosite în beneficiul comunității. Totuși, modificările la lege sînt abia la prima etapă, iar datele Ministerului Jus
21:00
Cu vîrsta, oamenii îmbătrînesc, pielea devine mai moale, apar riduri. Nutriționiștii susțin că acest lucru se datorează în mare parte dietei necorespunzatoare. Astfel, toate produsele alimentare se împart în două grupe - produsele care produc acizi și produsele producătoare de alcaline.Este mult mai bine să dăm preferință la al doilea grup, căci acizii oxidează corpul, ceea ce duce la dureri î
Acum 6 ore
20:30
Ivan Diacov: „În Procuratură există salarii bune, dar oamenii nu prea vor să lucreze acolo” # Noi.md
În prezent, în procuratura din Moldova există salarii bune, în comparație cu vremurile trecute, dar oamenii nu sînt foarte dispuși să lucreze acolo, deoarece observă o atitudine incorectă și nedreaptă față de specialiștii buni, din cauza conjuncturii politice.Această opinie a fost exprimată de fostul procuror al Chișinăului, Ivan Diacov, în cadrul emisiunii „Без галстуков” cu Alexandru Stahurs
20:00
Endocrinologul și nutriționistul rus Tatiana Bocearova a numit norma zilnică admisă de zahăr pe care un adult o poate consuma.Despre acest lucru a anunțat de RIA Novosti.{{546882}}Potrivit ei, norma zilnică este de 25-50 de grame. În același timp, experta a menționat că din această cifră face parte nu numai zahărul granulat, ci și dulciurile, precum și produsele cu zahăr ascuns: ketchup, s
19:30
Cel puțin o persoană a murit, iar 13 au fost rănite, după ce un carusel dintr-un parc de distracții din India s-a prăbușit sîmbătă seara.Aceasta a cedat în timp ce se afla în aer. În momentul accidentului, în carusel 26 de oameni. Cu doar cîteva ore înainte de producerea tragediei, instalația fusese supusă unei inspecții.Imaginile video de la fața locului arată cum caruselul s-a rupt în ae
19:00
"Nimic nu uneşte mai mult oamenii decît rîsul" TolstoiRîsul, acest medicament nepreţuit este distractiv, gratuit şi uşor de utilizat. Aduce bucurie şi culoare în viaţa. Îmbunătăţeşte starea de spirit, creşte rezistenţa la stres, transmite csw.roExistă dovezi că rîsul face o mulţime de lucruri bune pentru noi. De fapt, unii cercetători cred că funcţia majoră a rîsului este de a aduce oameni
Acum 8 ore
18:30
Mod de preparare:Se spălă dovleceii nu prea mari, se taie codiţele, apoi îi tăiem în două, cu o lingură se scot seminţele şi o parte din miez. Se sărează, se umplu, se pun pe o tigaie unsă cu unt, deasupra se toarnă smîntînă, amestecată cu gălbenuşul unui ou crud, se dau la cuptor. Se servesc fierbinţi, garnisiţi cu verdeaţă.Prepararea umpluturii:Ciupercile se fierb în apă sărată, se scu
18:00
Președintele Donald Trump a anulat taxa suplimentară de 25% aplicată produselor indiene, introdusă anterior ca sancțiune pentru achizițiile de petrol rusesc ale Indiei.Hotărîrea este prevăzută într-un decret publicat de Casa Albă și a intrat în vigoare la 7 februarie, relatează Bloomberg.{{863045}}Potrivit documentului, India s-a angajat să oprească importurile directe și indirecte de petr
17:30
În 2025, fiecare al treilea medicament autorizat în Moldova a provenit din țările Uniunii Europene.Potrivit Agenției pentru Medicamente și Dispozitive Medicale, în 2025, 35,4% din medicamentele autorizate în Moldova au fost importate din UE, 13,2% din Turcia, 9,6% din Ucraina, iar restul țărilor au reprezentat 30,2%.{{859260}}În același timp, 11,5% din medicamente sînt produse în Moldova.
17:30
Republica Moldova a ocupat locul 74 în Indicele Global al Inovației (GII) 2025, coborînd cu șase poziții față de perioada de raportare anterioară.Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale a evaluat succesele Moldovei cu 27,4 puncte din 100 posibile, remarcînd încetinirea generală a inovării în regiunea noastră. Acest rating nu este doar o simplă numărătoare a brevetelor, dar un audit co
17:00
Un grup de aproximativ 100 de protestatari a aruncat cu petarde, fumigene și sticle spre forțele de ordine, după ce s-a desprins din manifestația principală care a fost organizată sîmbătă la Milano, oraș-gazdă al Jocurilor Olimpice de Iarnă, potrivit Reuters.Autoritățile au folosit tunurile cu apă în încercarea de a dispersa grupul, iar ordinea a fost restabilită după cîteva minute.{{86372
Acum 12 ore
16:30
Ion Ceban, după 100 de zile de activitate a Executivului: „Guvernul Munteanu a agravat problemele” # Noi.md
Primarul capitalei, Ion Ceban, a venit cu o analiză critică la împlinirea a 100 de zile de activitate a Guvernului condus de Alexandru Munteanu, acuzînd Executivul de „incapacitate totală” în administrarea treburilor publice și de agravare a problemelor cu care se confruntă cetățenii.Într-o postare publică, edilul a declarat că actuala guvernare a prezentat Cabinetul drept „un mare salvator al
16:30
Vulcanul Șiveluci din Kamceatka (FR) a erupt puternic din nou, aruncînd cenușă la o înălțime de 11,6 km deasupra nivelului mării.Potrivit Oxu.Az, informația a fost comunicată de Grupul de reacție la erupții vulcanice din Kamceatka (KVERT), informează Noi.md.Potrivit vulcanologilor, ca urmare a activității explozive, cenușa s-a ridicat la o înălțime de 11,6 km, iar norul de cenușă s-a răspî
16:00
Mass-media, despre consilierul Casei Albe: „Apare rar în public, dar influențează deciziile” # Noi.md
Consilierul adjunct pentru securitate națională al SUA, Andy Baker, rămînînd o figură publică discretă, participă la formarea unei poziții mai dure a administrației președintelui Donald Trump față de aliații europeni și influențează anumite decizii ale Casei Albe în materie de securitate națională, scrie Politico.Publicația menționează că Baker s-a aflat în centrul atenției în martie, cînd vic
15:30
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat duminică reținerea în Dubai și extrădarea bărbatului suspectat că l-a împușcat pe generalul Vladimir Alekseev. Deși Moscova a acuzat oficial Ucraina pentru atacul asupra numărului doi din GRU, suspectul capturat este cetățean rus, potrivit Reuters.FSB a declarat că suspectul este un cetățean rus pe nume Lyubomir Korba. Acesta a fost reț
15:30
Zeci de mii de tineri născuți după 1991 riscă să ajungă „apatrizi”. Comentariile șefului Agenției Servicii Publice # Noi.md
Peste 26 de mii de persoane născute în R. Moldova după 1991 ar fi în situația lui Pavel Voicu, tînărul care, deși avea certificat de naștere, a fost lipsit de cetățenie și declarat apatrid.Declarația fost făcut de către directorul Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu, într-un interviu pentru Ziarul de Gardă.Mircea Eșanu a declarat pentru sursa citată că autoritățile examinează în prezen
15:00
Ploile sezoniere au transportat cantități mari de deșeuri din gropile ilegale de gunoi în rîul Drina din Bosnia, unde acestea se acumulează în spatele barierelor unei hidrocentrale din Visegrad.Utilajele de construcții lucrează non-stop pentru a îndepărta tonele de deșeuri, care includ sticle de plastic, bucăți de lemn, mobilier, butoaie ruginite, electrocasnice și chiar animale moarte. Unele
15:00
Elevii din municipiul Chișinău revin la ore cu prezență fizică începînd de mîine, după perioada marcată de condiții meteo dificile, anunță Primăria municipiului Chișinău.Potrivit Primăriei, serviciile municipale au intervenit ieri și astăzi în preajma instituțiilor de învățămînt, a grădinițelor și a spitalelor, precum și pe căile de acces către acestea. Lucrările au s-au axat pe asigurarea con
14:30
„Poc și a crăpat”: localnicii unui sat din raionul Strășeni spun că drumul le strică mașinile # Noi.md
În satul Mărtinești din cadrul comunei Greblești din raionul Strășeni urmează să înceapă modernizarea unui drum local de aproape un kilometru, folosit zilnic de circa 200 de persoane, dar care pînă acum a rămas, practic, „un drum de țară”, nebetonat.Autoritățile anunță că lucrările sînt planificate să fie finalizate pînă la 1 iulie, iar localnicii spun că așteaptă de ani buni o cale mai sigură
14:30
UE schimbă regulile de călătorie: Din 2026, moldovenii vor achita o taxă pentru accesul în spațiul comunitar # Noi.md
Cetățenii Republicii Moldova care planifică vizite în Uniunea Europeană trebuie să se pregătească pentru modificări administrative importante. Începînd cu ultimul trimestru al anului 2026, va deveni obligatorie obținerea unei autorizații digitale de călătorie, numită ETIAS, care presupune și achitarea unei taxe.Ce este sistemul ETIAS și de ce a fost introdus?Sistemul European de Informații
14:00
Premierul Japoniei mizează pe o victorie clară la alegerile parlamentare anticipate, în speranța de a consolida poziția partidului de guvernămînt și de a avansa o agendă conservatoare axată pe economie și securitate.Alegerile au fost convocate anticipat de șefa guvernului nipon, pe fondul scăderii popularității Partidului Liberal Democrat (PLD), formațiunea care domină politica japoneză de d
13:30
În cazul în care absentați nemotivat de la lucru, tebuie să cunoașteți, dacă angajatorul vă va achita salariul pentru zilele, în care ați lipsit.Conform Codului muncii, art. 128 (1), salariul reprezintă orice recompensă sau cîştig evaluat în bani, plătit salariatului de către angajator pentru munca prestată sau care urmează a fi prestată.{{854911}}Atunci cînd salariatul a fost absent de la
13:30
În 2025, ponderea Moldovei în livrările de roșii din Ucraina a fost de 61,5%.Pe lîngă Moldova, primii trei mari importatori de roșii ucrainene sînt Polonia (34,1 %) și România (1,1 %).{{863517}}În același timp, ponderea Moldovei în livrările externe de roșii din Ucraina este în scădere: cu un an înainte era de 86%. În același timp, exportul ucrainean de roșii a scăzut și el semnificativ, c
13:00
Un incident periculos petrecut la Tiraspol s-a încheiat fără consecințe grave, dar cu o sperietură serioasă pentru un copil și familia sa, după ce gheața unui bazin de apă a cedat sub el.Potrivit informațiilor disponibile, mai mulți copii au ieșit la plimbare după antrenament și au decis să testeze rezistența gheții formate pe suprafața apei. La un moment dat, unul dintre băieți a căzut prin g
12:30
Gerul puternic din ultimele zile a provocat o situație critică în Delta Dunării, unde zeci de cai sălbatici au fost găsiți morți din cauza lipsei de hrană și apă. Specialiștii avertizează că există risc de dezechilibru ecologic, iar animalele care au supraviețuit sînt într-o stare gravă.Cele mai multe cazuri au fost semnalate pe grindul Dranov, unde medicii veterinari au identificat aproximati
12:30
Potrivit prim-ministrului Alexandru Munteanu, întreruperile de curent de proporții, similare cu cele din 31 ianuarie, se pot repeta. Asta înseamnă că trebuie să ne pregătim din timp pentru astfel de crize.Ne amintim cum s-a întîmplat și reflectăm asupra lecțiilor pe care ar trebui să le învețe autoritățile țării și cetățenii obișnuiți din recentul blackout. Materialul îl puteți cit
12:00
Naționala Moldovei a participat la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă 2026 din Italia. Evenimentul are loc pe stadionul San Siro din Milano. Drapelul a fost purtat de Elizaveta Hlusovici și Iulian Luchin, sportivi care concurează la proba de schi fond.Parada națiunilor este unul dintre momentele culminante ale ceremoniei de deschidere, la care participă sportivi din 92 de co
Acum 24 ore
11:30
Serviciile municipale au intervenit pe parcursul nopții la capacitate maximă pentru a preveni formarea poleiului și pentru a combate ghețușul apărut pe străzile orașului, în contextul condițiilor meteo nefavorabile.Potrivit Primăriei municipiului Chișinău, echipele de intervenție au împrăștiat material antiderapant pe principalele artere rutiere și trotuare, precum și în zonele cu risc sporit
11:30
Peste 1.500 de persoane din Republica Moldova au fost acționate în judecată anul trecut pentru că nu au achitat prima de asigurare medicală obligatorie. Cele mai multe cazuri vizează persoane neangajate care au ignorat notificările transmise de Compania Națională de Asigurări în Medicină.Instituția explică faptul că datoriile pot fi recuperate în instanță în termen de pînă la trei ani de la ap
11:30
Moldova, pe harta gazului american: acordul negociat în Grecia ar putea schimba jocul în regiune # Noi.md
Atlantic Sea LNG Trade din Grecia este în discuții cu SUA pentru a furniza pînă la 15 miliarde de metri cubi de gaz pe an în următorii 20 de ani, notează Reuters.Potrivit agenției, dacă acordul de furnizare va fi încheiat, Grecia, Albania, Macedonia de Nord, Bulgaria, Romînia, Ungaria, Moldova, Austria și Ucraina ar putea importa gaze din SUA.{{862996}}Această hotărîre se datorează intenți
11:00
Donald Trump și Benjamin Netanyahu ar putea avea o întîlnire, în contextul unei reuniuni internaționale consacrate implementării armistițiului și strîngerii de fonduri pentru reconstrucția Fîșiei Gaza, scrie Axios.Conform sursei, discuția ar urma să aibă loc înaintea primei reuniuni a nou-înființatului „Consiliu pentru Pace” din 19 febriarie, eveniment pe care administrația americană intențion
11:00
Drona descoperită aseară pe un cîmp din raionul Drochia era rusească de același model ca și celelalte căzute pe teritoriul țării noastre și nu avea încărcătură explozivă, după cum au stabilit experții genisti. Aparatul de zbor a fost găsit de un cioban care a sunat la 112.Bărbatul care a făcut descoperirea a povestit că a observat un obiect neobișnuit pe cîmp și, apropiindu-se, a remarcat că a
10:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a venit cu mai multe precizări privind numirea fostului deputat PAS, Petru Frunze, în funcția de ambasador al Republicii Moldova în China. Șefa statului a declarat, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8, că desemnarea acestuia reprezintă o numire politică.„Nu este o încălcare și nu doar domnul Frunze vine din afara sistemului. Pot să dau exempl
09:30
Astăzi, în Moldova cerul va fi noros. Vor cădea precipitații sub formă de lapovițăDrumurile va fi ghețuș. Locuitorii sînt sfătuiți să fie atenți și să respecte cu strictețe regulile de circulație.Vîntul va sufla din nord, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +1... +3°C.În centru se așteaptă -1...+1°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de -
09:30
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 8 februarie sînt:08 februarie — a 39-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 326 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:26 8 Sf. Cuv. Xenofont, Maria şi fiii lor Arcadie şi IoanCe se
09:00
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că, la această oră, drumurile din rețeaua națională sînt practicabile, iar partea carosabilă este preponderent umedă.Pe anumite sectoare din Nord și Centru se semnalează însă ghețuș, motiv pentru care echipele de intervenție rămîn mobilizate în teren.Potrivit AND, în ultimele 12 ore drumarii au continuat lucrările de patrulare și intervenți
09:00
Toți consumatorii care au rămas fără energie electrică în urma depunerilor de chiciură din ultimele zile au fost reconectați la rețea pe parcursul nopții trecute, anunță Ministerul Energiei.Potrivit instituției, ieri, la ora 18:00, un număr total de 2.167 de consumatori nu aveau lumină din cauza avariei în rețeaua de energie electrică, provocate de condiții meteo nefavorabile.Dintre acești
09:00
Ambulanțe blocate și vehicule derapate: salvatorii au intervenit în mai multe zone ale țării # Noi.md
În ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au realizat 35 de misiuni, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile de pe teritoriul Republicii Moldova.Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), intervențiile au inclus, în special, deblocarea și tractarea mijloacelor de transport, inclusiv a ambulanțelor rămase blocate sau derapate de pe carosabil. Misiunile
07:30
Corneliu Popovici: „Fabrică de lideri” pentru Moldova – Harvard, în centrul unui scandal din SUA # Noi.md
Fostul ministru al Educației, Corneliu Popovici, a comentat public anunțul privind încetarea colaborării dintre instituții ale apărării din SUA și Universitatea Harvard, subiect care a stîrnit discuții și în Republica Moldova, prin prisma legăturilor unor lideri moldoveni cu această universitate.Într-o postare publică, Corneliu Popovici a citat declarații atribuite ministrului american Pete He
07:00
Ivan Diacov: „În prezent, volumul de muncă al unui procuror este de 5-6 ori mai mic decît în perioada sovietică” # Noi.md
În prezent, volumul de muncă al unui procuror din Moldova este de 5-6 ori mai mic decît în perioada sovietică.Această opinie a fost exprimată de fostul procuror din Chișinău, Ivan Diacov, în cadrul emisiunii „Без галстуков” cu Alexandru Stahurschi, difuzată de canalul de televiziune N4, relatează Noi.md. El a menționat că acest lucru se datorează, printre altele, faptului că la calcularea
06:30
Adevărata învățare este întotdeauna un mic sabotaj. Nu împotriva cunoștințelor, dar împotriva automatismului și a scenariilor altora. Nu este vorba despre „absolvirea unui curs”, dar despre recîștigarea unui drept fundamental al omului – dreptul de a înțelege cum funcționează această lume.Despre acest lucru a vorbit pe pagina sa de socializare psihologul și instructorul Marcel Pascal.El a
06:00
Un nou studiu arată că fructoza, consumată în cantități mari, poate fi extrem de periculoasă, mai ales acum, în plină pandemie COVID, cînd buna funcționare a organismului contează mai mult ca niciodată! Ori fructoză găsim în destule produse, de la băuturi răcoritoare, la alimente procesate.Orice dereglare a sistemului imunitar și în funcționarea organelor este cu atît mai periculoasă acum, în
05:30
Un porc „zburător” a tăiat curentul unui sat întreg, după ce fermierul său a vrut să-l ducă la abator cu drona.Un fermier din Tongjiang, Sichuan, China, a lăsat localitatea fără energie electrică timp de 10 ore după ce a încercat să transporte un porc cu ajutorul unei drone, a relatat Asia One. Incidentul a avut loc pe 24 ianuarie, când dispozitivul s-a încurcat într-o linie de înaltă tensiune
05:00
Se estimează că o persoană obișnuită își petrece mai mult de 200.000 de ore din viață dormind. Cum ar fi, oare, să putem folosi tot acest timp făcînd ceva pentru noi înșine, de care poate nu avem timp în starea de veghe, ca, de exemplu, să învățăm ceva nou, precum stăpînirea unui instrument sau a unei limbi străine?Gîndul este unul străvechi și cu nuanțe utopice dar, potrivit unui nou studiu a
