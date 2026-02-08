Arsenal domină campionatul englez cu un succes clar împotriva lui Sunderland, iar United și Chelsea țin aproape de podium cu patru victorii consecutive - VIDEO
ProTV.md, 8 februarie 2026 22:00
Un nou pariu al Kievului în plin război. Zelenski mută industria de armament în Europa
Acum 2 ore
22:00
Accidentare violentă la Jocurile Olimpice: americanca Lindsey Vonn a căzut la 12 secunde după startul probei de coborâre la schi alpin - VIDEO
22:00
Motociclismul viteză revine spectaculos: Alex Marquez stabilește tonul la Sepang, iar Kuala Lumpur se transformă într-un show urban - VIDEO
22:00
Arsenal domină campionatul englez cu un succes clar împotriva lui Sunderland, iar United și Chelsea țin aproape de podium cu patru victorii consecutive - VIDEO
21:50
Dortmund reduce diferența față de Bayern: gol decisiv al lui Guirassy, în timp ce lidera campionatului caută revanșa împotriva lui Hoffenheim - VIDEO
21:50
FC Barcelona trece fără emoții de Mallorca, scor 3-0, se distanțează la patru puncte de Real Madrid - VIDEO
21:50
Primul record olimpic: Italia câștigă proba de 3000 de metri la patinaj viteză, iar Francesca Lollobrigida stabilește cel mai bun timp și ia aurul - VIDEO
21:30
Big air masculin la Livigno: sărituri spectaculoase, manevre de mare dificultate și un salt memorabil reușit de un sportiv japonez - VIDEO
21:30
Sărituri cu schiurile feminine la Predazzo: competiție încărcată de emoție și simbolism, iar aurul merge în Norvegia cu Anna Odine Strom - VIDEO
Acum 4 ore
21:20
Tunuri cu apă și gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii din Milano, nemulțumiți de prețuri și efectele competiției olimpice asupra mediului - VIDEO
21:20
O meduză rară, uriașă, surprinsă în apele din largul Argentinei în timpul unei expediții marine spectaculoase - VIDEO
21:00
Record și distracție la Harbin: pinguinii defilează în cel mai mare parc de gheață din lume și încântă turiștii - VIDEO
20:50
Imagini cu impact emoțional: un carusel s-a defectat și s-a prăbușit cu oameni la pământ în India. O persoană a murit, iar 13 au fost rănite – VIDEO
20:40
Codul galben de ger se face simțit în nordul țării: ninsori, temperaturi în scădere și până la –17 grade în următoarele zile - VIDEO
20:40
Suspectul care l-a împușcat pe adjunctul șefului spionajului militar rus, reținut în Dubai și adus sub escortă la Moscova. Kievul respinge orice implicare - VIDEO
20:30
Zăpada s-a topit, asfaltul a dispărut: străzile din capitală, pline de gropi, îi trimit pe șoferi direct la service: „Am intrat într-un crater și mi-am stricat mașina” - VIDEO
20:20
„Am găsit o a doua casă”. Povestea Olgăi Kosych, care a transformat refugiul într-o lecție de curaj, a învățat româna și promovează cultura Moldovei pe TikTok – VIDEO
20:20
Ucraina și-a ales reprezentanta la Eurovision: Leleka câștigă selecția națională de la Kiev, iar Satoshi urcă pe scenă cu o nouă versiune „Viva, Moldova” - VIDEO
20:10
Elevii din Chișinău revin la școală cu prezență fizică - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Daniela Andreev - 08.02.2026
19:50
O săptămână sub foc continuu în Ucraina: peste 2.000 de drone, 1.200 de bombe ghidate și peste 100 de rachete lansate de Rusia asupra orașelor și satelor - VIDEO
19:30
Poveste de film la Abu Dhabi: cehoaica Sara Bejlek, venită din calificări, o învinge pe Ekaterina Alexandrova și cucerește trofeul în fața unei jucătoare din Top 15 mondial - VIDEO
19:30
„Iată cu ce fac focul, cu crenguțe ude care doar fumegă”: Iarna devine un test de supraviețuire pentru bătrânii de la sate, unde lemnul a ajuns un lux - VIDEO
Acum 6 ore
19:00
Cum încerca Epstein să se apropie de Vladimir Putin și alți oficiali ruși. Mesajul pentru liderul de la Kremlin
18:30
Dosarele Epstein fac valuri la Londra. Șeful de cabinet al premierului britanic Keir Starmer și-a anunțat demisia
Acum 8 ore
16:50
Șeful diplomației ucrainene: Doar „câteva” puncte mai blochează obținerea păcii. Liderii Kievului și Moscovei trebuie să se întâlnească, iar Trump „poate face acordul posibil”
15:40
Accidentare violentă la Jocurile Olimpice: americanca Lindsey Vonn a căzut la 12 secunde după startul probei de coborâre la schi alpin
Acum 12 ore
15:20
Iranul, mesaj ferm pentru Donald Trump: „Nimeni nu are dreptul să ne dicteze ce să facem”
15:10
Giorgia Meloni, supărată după protestul anti-olimpiadă și sabotajul de la calea ferată: „Sunt dușmanii Italiei”
14:50
Elevii din Chișinău revin la școală cu prezență fizică
14:00
Olimpiada sub asediu: Arestări la Milano după proteste violente și suspiciuni de sabotaj feroviar în prima zi a competiției
13:50
Moment periculos surprins de camerele de supraveghere: un adolescent a căzut sub gheață, dar a scăpat doar cu o sperietură - VIDEO
13:40
Impact periculos în trafic: o mașină a fost proiectată pe trecerea de pietoni după ce un șofer nu a frânat la timp. Momentul a fost surprins de o cameră de bord – VIDEO
13:10
Naftogaz din Ucraina afirmă că Rusia a atacat instalaţiile sale în timpul nopţii
12:30
SpaceX amână planurile pentru Marte şi mută prioritatea pe o misiune pe Lună în 2027
12:20
Șeful armatei ucrainene anticipează cine va câștiga războiul. Pe ce pariază generalul Sîrski
12:20
Consiliul pentru Pace al lui Trump își ține prima reuniune pe 19 februarie. Liderii care au confirmat participarea
11:50
Criză fără precedent în Veneția: Invazia speciilor „canibale” care distrug echilibrul lagunei
11:30
Serviciile municipale, mobilizate pe timp de noapte: intervenții continue pentru prevenirea și combaterea poleiului - VIDEO
11:30
Toți consumatorii afectați de chiciură au fost reconectați la rețeaua electrică pe parcursul nopții
11:20
Zelenski, noi sancțiuni pentru furnizorii de piese pentru rachetele și dronele rusești: Fără ele, teroarea ar fi imposibilă
11:20
Atac ucrainean cu rachete Neptun asupra regiunii rusești Breansk. Alimentarea cu energie a fost întreruptă
10:50
Portughezii, chemați la urne pentru a-și alege președintele, în timp ce furtunile fac ravagii. Liderul extremei drepte a cerut amânarea scrutinului
10:50
Demisie neașteptată la vârful Washington Post: Jeff Bezos schimbă conducerea la doar câteva zile după ce o treime din redacție a fost eliminată
10:40
Suspectul care l-a împușcat pe generalul rus Vladimir Alekseev, reținut în Dubai și extrădat deja în Rusia. Răsturnare de situație privind identitatea acestuia
Acum 24 ore
08:50
Vot decisiv în Japonia: Prima femeie premier, Sanae Takaichi, la un pas de controlul absolut în Parlament. Scrutinul, îngreunat de ninsori record
08:50
Efectul neașteptat pe care l-ar putea avea un armistiţiu în Ucraina. Avertismentul unui expert în securitate
08:40
Peste 299 de tone de material antiderapant au fost împrăștiate pe drumurile naționale pentru menținerea circulației în siguranță
08:30
IGSU a intervenit neîntrerupt în ultimele 24 de ore, gestionând zeci de situații de urgență provocate de polei, ghețuș și drumuri impracticabile
08:10
Ucraina este „dușmanul” Ungariei, spune Viktor Orban. Discurs virulent al premierului de la Budapesta
