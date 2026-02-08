Portughezii, chemați la urne pentru a-și alege președintele, în timp ce furtunile fac ravagii. Liderul extremei drepte a cerut amânarea scrutinului
ProTV.md, 8 februarie 2026 10:50
Portughezii, chemați la urne pentru a-și alege președintele, în timp ce furtunile fac ravagii. Liderul extremei drepte a cerut amânarea scrutinului
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 30 minute
10:50
Portughezii, chemați la urne pentru a-și alege președintele, în timp ce furtunile fac ravagii. Liderul extremei drepte a cerut amânarea scrutinului # ProTV.md
Portughezii, chemați la urne pentru a-și alege președintele, în timp ce furtunile fac ravagii. Liderul extremei drepte a cerut amânarea scrutinului
10:50
Demisie neașteptată la vârful Washington Post: Jeff Bezos schimbă conducerea la doar câteva zile după ce o treime din redacție a fost eliminată # ProTV.md
Demisie neașteptată la vârful Washington Post: Jeff Bezos schimbă conducerea la doar câteva zile după ce o treime din redacție a fost eliminată
10:40
Suspectul care l-a împușcat pe generalul rus Vladimir Alekseev, reținut în Dubai și extrădat deja în Rusia. Răsturnare de situație privind identitatea acestuia # ProTV.md
Suspectul care l-a împușcat pe generalul rus Vladimir Alekseev, reținut în Dubai și extrădat deja în Rusia. Răsturnare de situație privind identitatea acestuia
Acum 4 ore
08:50
Vot decisiv în Japonia: Prima femeie premier, Sanae Takaichi, la un pas de controlul absolut în Parlament. Scrutinul, îngreunat de ninsori record # ProTV.md
Vot decisiv în Japonia: Prima femeie premier, Sanae Takaichi, la un pas de controlul absolut în Parlament. Scrutinul, îngreunat de ninsori record
08:50
Efectul neașteptat pe care l-ar putea avea un armistiţiu în Ucraina. Avertismentul unui expert în securitate # ProTV.md
Efectul neașteptat pe care l-ar putea avea un armistiţiu în Ucraina. Avertismentul unui expert în securitate
08:40
Peste 299 de tone de material antiderapant au fost împrăștiate pe drumurile naționale pentru menținerea circulației în siguranță # ProTV.md
Peste 299 de tone de material antiderapant au fost împrăștiate pe drumurile naționale pentru menținerea circulației în siguranță
08:30
IGSU a intervenit neîntrerupt în ultimele 24 de ore, gestionând zeci de situații de urgență provocate de polei, ghețuș și drumuri impracticabile # ProTV.md
IGSU a intervenit neîntrerupt în ultimele 24 de ore, gestionând zeci de situații de urgență provocate de polei, ghețuș și drumuri impracticabile
08:10
Ucraina este „dușmanul” Ungariei, spune Viktor Orban. Discurs virulent al premierului de la Budapesta # ProTV.md
Ucraina este „dușmanul” Ungariei, spune Viktor Orban. Discurs virulent al premierului de la Budapesta
08:10
Trei schiori au murit în avalanșe produse în Alpii italieni, în zone unde se desfășoară probe la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina # ProTV.md
Trei schiori au murit în avalanșe produse în Alpii italieni, în zone unde se desfășoară probe la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina
08:00
Vremea se răcește din nou: ploi, lapoviță și ninsoare în toată țara. Ce temperaturi ne așteaptă # ProTV.md
Vremea se răcește din nou: ploi, lapoviță și ninsoare în toată țara. Ce temperaturi ne așteaptă
Acum 12 ore
22:50
Zelenski a anunțat termenul SUA pentru pacea cu Rusia, însă experții vin cu un avertisment pentru flancul estic al NATO. Ultimele informații despre negocieri # ProTV.md
Zelenski a anunțat termenul SUA pentru pacea cu Rusia, însă experții vin cu un avertisment pentru flancul estic al NATO. Ultimele informații despre negocieri
22:50
Violențe la Milano, gazdă a Jocurilor Olimpice de Iarnă. Protestatarii au aruncat cu sticle și materiale pirotehnice spre forțele de ordine - VIDEO # ProTV.md
Violențe la Milano, gazdă a Jocurilor Olimpice de Iarnă. Protestatarii au aruncat cu sticle și materiale pirotehnice spre forțele de ordine - VIDEO
22:40
Schimbarea identității, un drum anevoios: O femeie transgender din Chișinău cere în instanță modificarea actelor oficiale - VIDEO # ProTV.md
Schimbarea identității, un drum anevoios: O femeie transgender din Chișinău cere în instanță modificarea actelor oficiale - VIDEO
22:20
Sorana Cîrstea este campioană la Transylvania Open - VIDEO
22:10
Teodor Copăceanu, copilul-minune din Chișinău care a cucerit scena „Românii au talent” la doar 3 ani - VIDEO # ProTV.md
Teodor Copăceanu, copilul-minune din Chișinău care a cucerit scena „Românii au talent” la doar 3 ani - VIDEO
22:10
Drona rusească descoperită în nordul țării a stârnit panică printre localnici: „Cum să nu ne fie frică? Ne este, pentru că în toate raioanele cade câte una” - VIDEO # ProTV.md
Drona rusească descoperită în nordul țării a stârnit panică printre localnici: „Cum să nu ne fie frică? Ne este, pentru că în toate raioanele cade câte una” - VIDEO
Acum 24 ore
22:00
Pas greșit pentru Rapid în lupta la titlu: Petrolul scoate un punct uriaș în Giulești după un final electrizant - VIDEO # ProTV.md
Pas greșit pentru Rapid în lupta la titlu: Petrolul scoate un punct uriaș în Giulești după un final electrizant - VIDEO
21:50
Japonia, paralizată de ninsori: Alegerile de mâine riscă să se desfășoare cu o prezență minimă la vot - VIDEO # ProTV.md
Japonia, paralizată de ninsori: Alegerile de mâine riscă să se desfășoare cu o prezență minimă la vot - VIDEO
21:40
Naționala Moldovei a defilat la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă 2026 de la Milano - VIDEO # ProTV.md
Naționala Moldovei a defilat la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă 2026 de la Milano - VIDEO
21:40
Primele medalii de la Jocurile Olimpice de iarnă: Franjo von Allmen cucerește coborârea, urmat de doi italieni, în timp ce Frida Karlsson ridică steagul Suediei în schiathlonul feminin – VIDEO # ProTV.md
Primele medalii de la Jocurile Olimpice de iarnă: Franjo von Allmen cucerește coborârea, urmat de doi italieni, în timp ce Frida Karlsson ridică steagul Suediei în schiathlonul feminin – VIDEO
21:30
Ploaie de goluri într-un meci de fotbal din liga a doua germană - VIDEO
21:20
Ultima oră. Cod GALBEN de scăderea temperaturii pe întreg teritoriul țării. Anunțul făcut de meteorologi - VIDEO # ProTV.md
Ultima oră. Cod GALBEN de scăderea temperaturii pe întreg teritoriul țării. Anunțul făcut de meteorologi - VIDEO
21:10
Peste 2 000 de consumatori, afectați de întreruperi de energie electrică din cauza vremii nefavorabile. Echipele de intervenție acționează non-stop pentru remediere # ProTV.md
Peste 2 000 de consumatori, afectați de întreruperi de energie electrică din cauza vremii nefavorabile. Echipele de intervenție acționează non-stop pentru remediere
21:10
Donald Trump presează pentru pace: SUA cer Ucrainei și Rusiei un acord până în iunie, cu alegeri și referendum simultan în Ucraina în luna mai - VIDEO # ProTV.md
Donald Trump presează pentru pace: SUA cer Ucrainei și Rusiei un acord până în iunie, cu alegeri și referendum simultan în Ucraina în luna mai - VIDEO
21:00
De la muncitor în construcții la masajul vedetelor și miliardarilor: povestea moldoveanului din Anenii Noi care trăiește o viață luxoasă la Londra - VIDEO # ProTV.md
De la muncitor în construcții la masajul vedetelor și miliardarilor: povestea moldoveanului din Anenii Noi care trăiește o viață luxoasă la Londra - VIDEO
21:00
Încă un fost oficial de rang înalt din Rusia moare în circumstanțe neașteptate: Serghei Tropin, fost ministru adjunct al justiției, găsit decedat în apartamentul său din Moscova - VIDEO # ProTV.md
Încă un fost oficial de rang înalt din Rusia moare în circumstanțe neașteptate: Serghei Tropin, fost ministru adjunct al justiției, găsit decedat în apartamentul său din Moscova - VIDEO
20:40
Cum putem salva animalele străzii în gerul iernii: sfaturi utile de la apărătorii drepturilor animalelor pentru hrănirea câinilor și pisicilor fără stăpân - VIDEO # ProTV.md
Cum putem salva animalele străzii în gerul iernii: sfaturi utile de la apărătorii drepturilor animalelor pentru hrănirea câinilor și pisicilor fără stăpân - VIDEO
20:30
Spectacol de lumină, muzică și emoție la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă: Laura Pausini interpretează imnul Italiei, iar Mariah Carey cântă „Volare” în italiană - VIDEO # ProTV.md
Spectacol de lumină, muzică și emoție la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă: Laura Pausini interpretează imnul Italiei, iar Mariah Carey cântă „Volare” în italiană - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Daniela Andreev - 07.02.2026
19:50
Atac aerian masiv al Rusiei asupra Ucrainei: peste 400 de drone și 40 de rachete lovesc rețeaua energetică, iar penele de curent afectează majoritatea regiunilor - VIDEO # ProTV.md
Atac aerian masiv al Rusiei asupra Ucrainei: peste 400 de drone și 40 de rachete lovesc rețeaua energetică, iar penele de curent afectează majoritatea regiunilor - VIDEO
19:30
Poleiul dă bătăi de cap șoferilor: un autobuz cu pasageri a derapat la Ialoveni. IGSU a intervenit la fața locului - VIDEO # ProTV.md
Poleiul dă bătăi de cap șoferilor: un autobuz cu pasageri a derapat la Ialoveni. IGSU a intervenit la fața locului - VIDEO
19:30
A treia zi de polei în Chișinău: Armata Națională, scoasă în stradă pentru a curăța gheața din curțile spitalelor și pasajele subterane: „E obositor, dar este un lucru nobil” - VIDEO # ProTV.md
A treia zi de polei în Chișinău: Armata Națională, scoasă în stradă pentru a curăța gheața din curțile spitalelor și pasajele subterane: „E obositor, dar este un lucru nobil” - VIDEO
18:10
Șeful diplomației italiene refuză tranșant invitația lui Trump. Piedica „insurmontabilă” invocată pentru a nu intra în Consiliul Păcii # ProTV.md
Șeful diplomației italiene refuză tranșant invitația lui Trump. Piedica „insurmontabilă” invocată pentru a nu intra în Consiliul Păcii
18:10
Generalul rus de rang înalt care a supraviețuit unei tentative de asasinat s-a trezit din comă. Ce se știe despre starea numărului doi din spionajul militar # ProTV.md
Generalul rus de rang înalt care a supraviețuit unei tentative de asasinat s-a trezit din comă. Ce se știe despre starea numărului doi din spionajul militar
17:00
Maia Sandu: Integrarea europeană rămâne „planul A”. Unirea cu România poate avea loc doar prin referendum # ProTV.md
Maia Sandu: Integrarea europeană rămâne „planul A”. Unirea cu România poate avea loc doar prin referendum
16:50
De ce nu a fost ușor să treacă legile antifumat: Ala Nemerenco vorbește, la „Podcastul Lorenei”, despre blocaje, presiuni și interese ascunse # ProTV.md
De ce nu a fost ușor să treacă legile antifumat: Ala Nemerenco vorbește, la „Podcastul Lorenei”, despre blocaje, presiuni și interese ascunse
16:50
Ucraina a lansat un atac asupra unei uzine „important” de producere a combustibilului pentru rachetele de croazieră rusești, din regiunea Tver. Dronele au provocat un „incendiu de amploare” # ProTV.md
Ucraina a lansat un atac asupra unei uzine „important” de producere a combustibilului pentru rachetele de croazieră rusești, din regiunea Tver. Dronele au provocat un „incendiu de amploare”
16:10
Moment istoric la JO de iarnă: prima pereche mamă-fiu care participă la aceeaşi ediţie. Poveste fascinantă # ProTV.md
Moment istoric la JO de iarnă: prima pereche mamă-fiu care participă la aceeaşi ediţie. Poveste fascinantă
16:10
Chișinăul sub Cod Galben: autoritățile luptă non-stop cu zăpada și gheața pentru siguranța cetățenilor - FOTO # ProTV.md
Chișinăul sub Cod Galben: autoritățile luptă non-stop cu zăpada și gheața pentru siguranța cetățenilor - FOTO
16:00
Poliţia italiană anchetează un posibil sabotaj feroviar în prima zi a Jocurilor Olimpice de iarnă # ProTV.md
Poliţia italiană anchetează un posibil sabotaj feroviar în prima zi a Jocurilor Olimpice de iarnă
16:00
Povestea fabuloasă a celei mai tinere atlete de la JO de iarnă. Eleva care visează la medalie # ProTV.md
Povestea fabuloasă a celei mai tinere atlete de la JO de iarnă. Eleva care visează la medalie
15:50
Milionari pentru 40 de minute: O platformă crypto a trimis din greșeală 44 de miliarde de dolari clienților săi # ProTV.md
Milionari pentru 40 de minute: O platformă crypto a trimis din greșeală 44 de miliarde de dolari clienților săi
15:40
Ultima oră. Cod GALBEN de scăderea temperaturii pe întreg teritoriul țării. Anunțul făcut de meteorologi - FOTO # ProTV.md
Ultima oră. Cod GALBEN de scăderea temperaturii pe întreg teritoriul țării. Anunțul făcut de meteorologi - FOTO
15:20
Decorată cu Ordinul Republicii, dar exclusă din noul Guvern: Ala Nemerenco vorbește la „Podcastul Lorenei” despre decizii politice neașteptate și lipsa explicațiilor oficiale - VIDEO # ProTV.md
Decorată cu Ordinul Republicii, dar exclusă din noul Guvern: Ala Nemerenco vorbește la „Podcastul Lorenei” despre decizii politice neașteptate și lipsa explicațiilor oficiale - VIDEO
14:40
Dincolo de atribuții: polițiștii au pus mâna pe lopeți și au ajutat la combaterea poleiului în toată țara - VIDEO # ProTV.md
Dincolo de atribuții: polițiștii au pus mâna pe lopeți și au ajutat la combaterea poleiului în toată țara - VIDEO
14:40
Propagandiștii ruși, nervoși după atentatul asupra numărului 2 din spionajul militar. „Până când?” # ProTV.md
Propagandiștii ruși, nervoși după atentatul asupra numărului 2 din spionajul militar. „Până când?”
13:40
Termen-limită pentru încheierea războiului din Ucraina. Zelenski a dezvăluit planul americanilor. „Vor face presiuni” # ProTV.md
Termen-limită pentru încheierea războiului din Ucraina. Zelenski a dezvăluit planul americanilor. „Vor face presiuni”
13:40
Marea Britanie amenință cu asaltul asupra flotei fantomă a Rusiei. Petrolul confiscat, sursă de finanțare pentru Ucraina # ProTV.md
Marea Britanie amenință cu asaltul asupra flotei fantomă a Rusiei. Petrolul confiscat, sursă de finanțare pentru Ucraina
13:10
„Avem motive reale de mândrie”: Republica Moldova urcă pe locul 5 mondial la securitate cibernetică - FOTO # ProTV.md
„Avem motive reale de mândrie”: Republica Moldova urcă pe locul 5 mondial la securitate cibernetică - FOTO
12:20
Teodor Copăceanu, copilul-minune din Chișinău care a cucerit scena „Românii au talent” la doar 3 ani. # ProTV.md
Teodor Copăceanu, copilul-minune din Chișinău care a cucerit scena „Românii au talent” la doar 3 ani.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.