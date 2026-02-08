Elevii din Chișinău revin la școală cu prezență fizică

ProTV.md, 8 februarie 2026 14:50

Elevii din Chișinău revin la școală cu prezență fizică

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 15 minute
15:20
Iranul, mesaj ferm pentru Donald Trump: „Nimeni nu are dreptul să ne dicteze ce să facem” ProTV.md
Iranul, mesaj ferm pentru Donald Trump: „Nimeni nu are dreptul să ne dicteze ce să facem”
Acum 30 minute
15:10
Giorgia Meloni, supărată după protestul anti-olimpiadă și sabotajul de la calea ferată: „Sunt dușmanii Italiei” ProTV.md
Giorgia Meloni, supărată după protestul anti-olimpiadă și sabotajul de la calea ferată: „Sunt dușmanii Italiei”
Acum o oră
14:50
Elevii din Chișinău revin la școală cu prezență fizică ProTV.md
Elevii din Chișinău revin la școală cu prezență fizică
Acum 2 ore
14:00
Olimpiada sub asediu: Arestări la Milano după proteste violente și suspiciuni de sabotaj feroviar în prima zi a competiției ProTV.md
Olimpiada sub asediu: Arestări la Milano după proteste violente și suspiciuni de sabotaj feroviar în prima zi a competiției
13:50
Moment periculos surprins de camerele de supraveghere: un adolescent a căzut sub gheață, dar a scăpat doar cu o sperietură - VIDEO ProTV.md
Moment periculos surprins de camerele de supraveghere: un adolescent a căzut sub gheață, dar a scăpat doar cu o sperietură - VIDEO
13:40
Impact periculos în trafic: o mașină a fost proiectată pe trecerea de pietoni după ce un șofer nu a frânat la timp. Momentul a fost surprins de o cameră de bord – VIDEO ProTV.md
Impact periculos în trafic: o mașină a fost proiectată pe trecerea de pietoni după ce un șofer nu a frânat la timp. Momentul a fost surprins de o cameră de bord – VIDEO
Acum 4 ore
13:10
Naftogaz din Ucraina afirmă că Rusia a atacat instalaţiile sale în timpul nopţii ProTV.md
Naftogaz din Ucraina afirmă că Rusia a atacat instalaţiile sale în timpul nopţii
12:30
SpaceX amână planurile pentru Marte şi mută prioritatea pe o misiune pe Lună în 2027 ProTV.md
SpaceX amână planurile pentru Marte şi mută prioritatea pe o misiune pe Lună în 2027
12:20
Șeful armatei ucrainene anticipează cine va câștiga războiul. Pe ce pariază generalul Sîrski ProTV.md
Șeful armatei ucrainene anticipează cine va câștiga războiul. Pe ce pariază generalul Sîrski
12:20
Consiliul pentru Pace al lui Trump își ține prima reuniune pe 19 februarie. Liderii care au confirmat participarea ProTV.md
Consiliul pentru Pace al lui Trump își ține prima reuniune pe 19 februarie. Liderii care au confirmat participarea
11:50
Criză fără precedent în Veneția: Invazia speciilor „canibale” care distrug echilibrul lagunei ProTV.md
Criză fără precedent în Veneția: Invazia speciilor „canibale” care distrug echilibrul lagunei
Acum 6 ore
11:30
Serviciile municipale, mobilizate pe timp de noapte: intervenții continue pentru prevenirea și combaterea poleiului - VIDEO ProTV.md
Serviciile municipale, mobilizate pe timp de noapte: intervenții continue pentru prevenirea și combaterea poleiului - VIDEO
11:30
Toți consumatorii afectați de chiciură au fost reconectați la rețeaua electrică pe parcursul nopții ProTV.md
Toți consumatorii afectați de chiciură au fost reconectați la rețeaua electrică pe parcursul nopții
11:20
Zelenski, noi sancțiuni pentru furnizorii de piese pentru rachetele și dronele rusești: Fără ele, teroarea ar fi imposibilă ProTV.md
Zelenski, noi sancțiuni pentru furnizorii de piese pentru rachetele și dronele rusești: Fără ele, teroarea ar fi imposibilă
11:20
Atac ucrainean cu rachete Neptun asupra regiunii rusești Breansk. Alimentarea cu energie a fost întreruptă ProTV.md
Atac ucrainean cu rachete Neptun asupra regiunii rusești Breansk. Alimentarea cu energie a fost întreruptă
10:50
Portughezii, chemați la urne pentru a-și alege președintele, în timp ce furtunile fac ravagii. Liderul extremei drepte a cerut amânarea scrutinului ProTV.md
Portughezii, chemați la urne pentru a-și alege președintele, în timp ce furtunile fac ravagii. Liderul extremei drepte a cerut amânarea scrutinului
10:50
Demisie neașteptată la vârful Washington Post: Jeff Bezos schimbă conducerea la doar câteva zile după ce o treime din redacție a fost eliminată ProTV.md
Demisie neașteptată la vârful Washington Post: Jeff Bezos schimbă conducerea la doar câteva zile după ce o treime din redacție a fost eliminată
10:40
Suspectul care l-a împușcat pe generalul rus Vladimir Alekseev, reținut în Dubai și extrădat deja în Rusia. Răsturnare de situație privind identitatea acestuia ProTV.md
Suspectul care l-a împușcat pe generalul rus Vladimir Alekseev, reținut în Dubai și extrădat deja în Rusia. Răsturnare de situație privind identitatea acestuia
Acum 8 ore
08:50
Vot decisiv în Japonia: Prima femeie premier, Sanae Takaichi, la un pas de controlul absolut în Parlament. Scrutinul, îngreunat de ninsori record ProTV.md
Vot decisiv în Japonia: Prima femeie premier, Sanae Takaichi, la un pas de controlul absolut în Parlament. Scrutinul, îngreunat de ninsori record
08:50
Efectul neașteptat pe care l-ar putea avea un armistiţiu în Ucraina. Avertismentul unui expert în securitate ProTV.md
Efectul neașteptat pe care l-ar putea avea un armistiţiu în Ucraina. Avertismentul unui expert în securitate
08:40
Peste 299 de tone de material antiderapant au fost împrăștiate pe drumurile naționale pentru menținerea circulației în siguranță ProTV.md
Peste 299 de tone de material antiderapant au fost împrăștiate pe drumurile naționale pentru menținerea circulației în siguranță
08:30
IGSU a intervenit neîntrerupt în ultimele 24 de ore, gestionând zeci de situații de urgență provocate de polei, ghețuș și drumuri impracticabile ProTV.md
IGSU a intervenit neîntrerupt în ultimele 24 de ore, gestionând zeci de situații de urgență provocate de polei, ghețuș și drumuri impracticabile
08:10
Ucraina este „dușmanul” Ungariei, spune Viktor Orban. Discurs virulent al premierului de la Budapesta ProTV.md
Ucraina este „dușmanul” Ungariei, spune Viktor Orban. Discurs virulent al premierului de la Budapesta
08:10
Trei schiori au murit în avalanșe produse în Alpii italieni, în zone unde se desfășoară probe la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina ProTV.md
Trei schiori au murit în avalanșe produse în Alpii italieni, în zone unde se desfășoară probe la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina
08:00
Vremea se răcește din nou: ploi, lapoviță și ninsoare în toată țara. Ce temperaturi ne așteaptă ProTV.md
Vremea se răcește din nou: ploi, lapoviță și ninsoare în toată țara. Ce temperaturi ne așteaptă
Acum 24 ore
22:50
Zelenski a anunțat termenul SUA pentru pacea cu Rusia, însă experții vin cu un avertisment pentru flancul estic al NATO. Ultimele informații despre negocieri ProTV.md
Zelenski a anunțat termenul SUA pentru pacea cu Rusia, însă experții vin cu un avertisment pentru flancul estic al NATO. Ultimele informații despre negocieri
22:50
Violențe la Milano, gazdă a Jocurilor Olimpice de Iarnă. Protestatarii au aruncat cu sticle și materiale pirotehnice spre forțele de ordine - VIDEO ProTV.md
Violențe la Milano, gazdă a Jocurilor Olimpice de Iarnă. Protestatarii au aruncat cu sticle și materiale pirotehnice spre forțele de ordine - VIDEO
22:40
Schimbarea identității, un drum anevoios: O femeie transgender din Chișinău cere în instanță modificarea actelor oficiale - VIDEO ProTV.md
Schimbarea identității, un drum anevoios: O femeie transgender din Chișinău cere în instanță modificarea actelor oficiale - VIDEO
22:20
Sorana Cîrstea este campioană la Transylvania Open - VIDEO ProTV.md
Sorana Cîrstea este campioană la Transylvania Open - VIDEO
22:10
Teodor Copăceanu, copilul-minune din Chișinău care a cucerit scena „Românii au talent” la doar 3 ani - VIDEO ProTV.md
Teodor Copăceanu, copilul-minune din Chișinău care a cucerit scena „Românii au talent” la doar 3 ani - VIDEO
22:10
Drona rusească descoperită în nordul țării a stârnit panică printre localnici: „Cum să nu ne fie frică? Ne este, pentru că în toate raioanele cade câte una” - VIDEO ProTV.md
Drona rusească descoperită în nordul țării a stârnit panică printre localnici: „Cum să nu ne fie frică? Ne este, pentru că în toate raioanele cade câte una” - VIDEO
22:00
Pas greșit pentru Rapid în lupta la titlu: Petrolul scoate un punct uriaș în Giulești după un final electrizant - VIDEO ProTV.md
Pas greșit pentru Rapid în lupta la titlu: Petrolul scoate un punct uriaș în Giulești după un final electrizant - VIDEO
21:50
Japonia, paralizată de ninsori: Alegerile de mâine riscă să se desfășoare cu o prezență minimă la vot - VIDEO ProTV.md
Japonia, paralizată de ninsori: Alegerile de mâine riscă să se desfășoare cu o prezență minimă la vot - VIDEO
21:40
Naționala Moldovei a defilat la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă 2026 de la Milano - VIDEO ProTV.md
Naționala Moldovei a defilat la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă 2026 de la Milano - VIDEO
21:40
Primele medalii de la Jocurile Olimpice de iarnă: Franjo von Allmen cucerește coborârea, urmat de doi italieni, în timp ce Frida Karlsson ridică steagul Suediei în schiathlonul feminin – VIDEO ProTV.md
Primele medalii de la Jocurile Olimpice de iarnă: Franjo von Allmen cucerește coborârea, urmat de doi italieni, în timp ce Frida Karlsson ridică steagul Suediei în schiathlonul feminin – VIDEO
21:30
Ploaie de goluri într-un meci de fotbal din liga a doua germană - VIDEO ProTV.md
Ploaie de goluri într-un meci de fotbal din liga a doua germană - VIDEO
21:20
Ultima oră. Cod GALBEN de scăderea temperaturii pe întreg teritoriul țării. Anunțul făcut de meteorologi - VIDEO ProTV.md
Ultima oră. Cod GALBEN de scăderea temperaturii pe întreg teritoriul țării. Anunțul făcut de meteorologi - VIDEO
21:10
Peste 2 000 de consumatori, afectați de întreruperi de energie electrică din cauza vremii nefavorabile. Echipele de intervenție acționează non-stop pentru remediere ProTV.md
Peste 2 000 de consumatori, afectați de întreruperi de energie electrică din cauza vremii nefavorabile. Echipele de intervenție acționează non-stop pentru remediere
21:10
Donald Trump presează pentru pace: SUA cer Ucrainei și Rusiei un acord până în iunie, cu alegeri și referendum simultan în Ucraina în luna mai - VIDEO ProTV.md
Donald Trump presează pentru pace: SUA cer Ucrainei și Rusiei un acord până în iunie, cu alegeri și referendum simultan în Ucraina în luna mai - VIDEO
21:00
De la muncitor în construcții la masajul vedetelor și miliardarilor: povestea moldoveanului din Anenii Noi care trăiește o viață luxoasă la Londra - VIDEO ProTV.md
De la muncitor în construcții la masajul vedetelor și miliardarilor: povestea moldoveanului din Anenii Noi care trăiește o viață luxoasă la Londra - VIDEO
21:00
Încă un fost oficial de rang înalt din Rusia moare în circumstanțe neașteptate: Serghei Tropin, fost ministru adjunct al justiției, găsit decedat în apartamentul său din Moscova - VIDEO ProTV.md
Încă un fost oficial de rang înalt din Rusia moare în circumstanțe neașteptate: Serghei Tropin, fost ministru adjunct al justiției, găsit decedat în apartamentul său din Moscova - VIDEO
20:40
Cum putem salva animalele străzii în gerul iernii: sfaturi utile de la apărătorii drepturilor animalelor pentru hrănirea câinilor și pisicilor fără stăpân - VIDEO ProTV.md
Cum putem salva animalele străzii în gerul iernii: sfaturi utile de la apărătorii drepturilor animalelor pentru hrănirea câinilor și pisicilor fără stăpân - VIDEO
20:30
Spectacol de lumină, muzică și emoție la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă: Laura Pausini interpretează imnul Italiei, iar Mariah Carey cântă „Volare” în italiană - VIDEO ProTV.md
Spectacol de lumină, muzică și emoție la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă: Laura Pausini interpretează imnul Italiei, iar Mariah Carey cântă „Volare” în italiană - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Daniela Andreev - 07.02.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Daniela Andreev - 07.02.2026
19:50
Atac aerian masiv al Rusiei asupra Ucrainei: peste 400 de drone și 40 de rachete lovesc rețeaua energetică, iar penele de curent afectează majoritatea regiunilor - VIDEO ProTV.md
Atac aerian masiv al Rusiei asupra Ucrainei: peste 400 de drone și 40 de rachete lovesc rețeaua energetică, iar penele de curent afectează majoritatea regiunilor - VIDEO
19:30
Poleiul dă bătăi de cap șoferilor: un autobuz cu pasageri a derapat la Ialoveni. IGSU a intervenit la fața locului - VIDEO ProTV.md
Poleiul dă bătăi de cap șoferilor: un autobuz cu pasageri a derapat la Ialoveni. IGSU a intervenit la fața locului - VIDEO
19:30
A treia zi de polei în Chișinău: Armata Națională, scoasă în stradă pentru a curăța gheața din curțile spitalelor și pasajele subterane: „E obositor, dar este un lucru nobil” - VIDEO ProTV.md
A treia zi de polei în Chișinău: Armata Națională, scoasă în stradă pentru a curăța gheața din curțile spitalelor și pasajele subterane: „E obositor, dar este un lucru nobil” - VIDEO
18:10
Șeful diplomației italiene refuză tranșant invitația lui Trump. Piedica „insurmontabilă” invocată pentru a nu intra în Consiliul Păcii ProTV.md
Șeful diplomației italiene refuză tranșant invitația lui Trump. Piedica „insurmontabilă” invocată pentru a nu intra în Consiliul Păcii
18:10
Generalul rus de rang înalt care a supraviețuit unei tentative de asasinat s-a trezit din comă. Ce se știe despre starea numărului doi din spionajul militar ProTV.md
Generalul rus de rang înalt care a supraviețuit unei tentative de asasinat s-a trezit din comă. Ce se știe despre starea numărului doi din spionajul militar
17:00
Maia Sandu: Integrarea europeană rămâne „planul A”. Unirea cu România poate avea loc doar prin referendum ProTV.md
Maia Sandu: Integrarea europeană rămâne „planul A”. Unirea cu România poate avea loc doar prin referendum
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.