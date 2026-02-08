Dosarele Epstein fac valuri la Londra. Șeful de cabinet al premierului britanic Keir Starmer și-a anunțat demisia
ProTV.md, 8 februarie 2026 18:30
• • •
Acum 30 minute
18:30
Acum 4 ore
16:50
Șeful diplomației ucrainene: Doar „câteva” puncte mai blochează obținerea păcii. Liderii Kievului și Moscovei trebuie să se întâlnească, iar Trump „poate face acordul posibil” # ProTV.md
15:40
Accidentare violentă la Jocurile Olimpice: americanca Lindsey Vonn a căzut la 12 secunde după startul probei de coborâre la schi alpin # ProTV.md
15:20
Iranul, mesaj ferm pentru Donald Trump: „Nimeni nu are dreptul să ne dicteze ce să facem” # ProTV.md
15:10
Giorgia Meloni, supărată după protestul anti-olimpiadă și sabotajul de la calea ferată: „Sunt dușmanii Italiei” # ProTV.md
Acum 6 ore
14:50
Elevii din Chișinău revin la școală cu prezență fizică
14:00
Olimpiada sub asediu: Arestări la Milano după proteste violente și suspiciuni de sabotaj feroviar în prima zi a competiției # ProTV.md
13:50
Moment periculos surprins de camerele de supraveghere: un adolescent a căzut sub gheață, dar a scăpat doar cu o sperietură - VIDEO # ProTV.md
13:40
Impact periculos în trafic: o mașină a fost proiectată pe trecerea de pietoni după ce un șofer nu a frânat la timp. Momentul a fost surprins de o cameră de bord – VIDEO # ProTV.md
13:10
Naftogaz din Ucraina afirmă că Rusia a atacat instalaţiile sale în timpul nopţii
Acum 8 ore
12:30
SpaceX amână planurile pentru Marte şi mută prioritatea pe o misiune pe Lună în 2027
12:20
Șeful armatei ucrainene anticipează cine va câștiga războiul. Pe ce pariază generalul Sîrski # ProTV.md
12:20
Consiliul pentru Pace al lui Trump își ține prima reuniune pe 19 februarie. Liderii care au confirmat participarea # ProTV.md
11:50
Criză fără precedent în Veneția: Invazia speciilor „canibale” care distrug echilibrul lagunei # ProTV.md
11:30
Serviciile municipale, mobilizate pe timp de noapte: intervenții continue pentru prevenirea și combaterea poleiului - VIDEO # ProTV.md
11:30
Toți consumatorii afectați de chiciură au fost reconectați la rețeaua electrică pe parcursul nopții # ProTV.md
11:20
Zelenski, noi sancțiuni pentru furnizorii de piese pentru rachetele și dronele rusești: Fără ele, teroarea ar fi imposibilă # ProTV.md
11:20
Atac ucrainean cu rachete Neptun asupra regiunii rusești Breansk. Alimentarea cu energie a fost întreruptă # ProTV.md
Acum 12 ore
10:50
Portughezii, chemați la urne pentru a-și alege președintele, în timp ce furtunile fac ravagii. Liderul extremei drepte a cerut amânarea scrutinului # ProTV.md
10:50
Demisie neașteptată la vârful Washington Post: Jeff Bezos schimbă conducerea la doar câteva zile după ce o treime din redacție a fost eliminată # ProTV.md
10:40
Suspectul care l-a împușcat pe generalul rus Vladimir Alekseev, reținut în Dubai și extrădat deja în Rusia. Răsturnare de situație privind identitatea acestuia # ProTV.md
08:50
Vot decisiv în Japonia: Prima femeie premier, Sanae Takaichi, la un pas de controlul absolut în Parlament. Scrutinul, îngreunat de ninsori record # ProTV.md
08:50
Efectul neașteptat pe care l-ar putea avea un armistiţiu în Ucraina. Avertismentul unui expert în securitate # ProTV.md
08:40
Peste 299 de tone de material antiderapant au fost împrăștiate pe drumurile naționale pentru menținerea circulației în siguranță # ProTV.md
08:30
IGSU a intervenit neîntrerupt în ultimele 24 de ore, gestionând zeci de situații de urgență provocate de polei, ghețuș și drumuri impracticabile # ProTV.md
08:10
Ucraina este „dușmanul” Ungariei, spune Viktor Orban. Discurs virulent al premierului de la Budapesta # ProTV.md
08:10
Trei schiori au murit în avalanșe produse în Alpii italieni, în zone unde se desfășoară probe la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina # ProTV.md
08:00
Vremea se răcește din nou: ploi, lapoviță și ninsoare în toată țara. Ce temperaturi ne așteaptă # ProTV.md
Acum 24 ore
22:50
Zelenski a anunțat termenul SUA pentru pacea cu Rusia, însă experții vin cu un avertisment pentru flancul estic al NATO. Ultimele informații despre negocieri # ProTV.md
22:50
Violențe la Milano, gazdă a Jocurilor Olimpice de Iarnă. Protestatarii au aruncat cu sticle și materiale pirotehnice spre forțele de ordine - VIDEO # ProTV.md
22:40
Schimbarea identității, un drum anevoios: O femeie transgender din Chișinău cere în instanță modificarea actelor oficiale - VIDEO # ProTV.md
22:20
Sorana Cîrstea este campioană la Transylvania Open - VIDEO
22:10
Teodor Copăceanu, copilul-minune din Chișinău care a cucerit scena „Românii au talent” la doar 3 ani - VIDEO # ProTV.md
22:10
Drona rusească descoperită în nordul țării a stârnit panică printre localnici: „Cum să nu ne fie frică? Ne este, pentru că în toate raioanele cade câte una” - VIDEO # ProTV.md
22:00
Pas greșit pentru Rapid în lupta la titlu: Petrolul scoate un punct uriaș în Giulești după un final electrizant - VIDEO # ProTV.md
21:50
Japonia, paralizată de ninsori: Alegerile de mâine riscă să se desfășoare cu o prezență minimă la vot - VIDEO # ProTV.md
21:40
Naționala Moldovei a defilat la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă 2026 de la Milano - VIDEO # ProTV.md
21:40
Primele medalii de la Jocurile Olimpice de iarnă: Franjo von Allmen cucerește coborârea, urmat de doi italieni, în timp ce Frida Karlsson ridică steagul Suediei în schiathlonul feminin – VIDEO # ProTV.md
21:30
Ploaie de goluri într-un meci de fotbal din liga a doua germană - VIDEO
21:20
Ultima oră. Cod GALBEN de scăderea temperaturii pe întreg teritoriul țării. Anunțul făcut de meteorologi - VIDEO # ProTV.md
21:10
Peste 2 000 de consumatori, afectați de întreruperi de energie electrică din cauza vremii nefavorabile. Echipele de intervenție acționează non-stop pentru remediere # ProTV.md
21:10
Donald Trump presează pentru pace: SUA cer Ucrainei și Rusiei un acord până în iunie, cu alegeri și referendum simultan în Ucraina în luna mai - VIDEO # ProTV.md
21:00
De la muncitor în construcții la masajul vedetelor și miliardarilor: povestea moldoveanului din Anenii Noi care trăiește o viață luxoasă la Londra - VIDEO # ProTV.md
21:00
Încă un fost oficial de rang înalt din Rusia moare în circumstanțe neașteptate: Serghei Tropin, fost ministru adjunct al justiției, găsit decedat în apartamentul său din Moscova - VIDEO # ProTV.md
20:40
Cum putem salva animalele străzii în gerul iernii: sfaturi utile de la apărătorii drepturilor animalelor pentru hrănirea câinilor și pisicilor fără stăpân - VIDEO # ProTV.md
20:30
Spectacol de lumină, muzică și emoție la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă: Laura Pausini interpretează imnul Italiei, iar Mariah Carey cântă „Volare” în italiană - VIDEO # ProTV.md
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Daniela Andreev - 07.02.2026
19:50
Atac aerian masiv al Rusiei asupra Ucrainei: peste 400 de drone și 40 de rachete lovesc rețeaua energetică, iar penele de curent afectează majoritatea regiunilor - VIDEO # ProTV.md
19:30
Poleiul dă bătăi de cap șoferilor: un autobuz cu pasageri a derapat la Ialoveni. IGSU a intervenit la fața locului - VIDEO # ProTV.md
19:30
A treia zi de polei în Chișinău: Armata Națională, scoasă în stradă pentru a curăța gheața din curțile spitalelor și pasajele subterane: „E obositor, dar este un lucru nobil” - VIDEO # ProTV.md
