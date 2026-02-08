Scandalul diplomelor de rezidențiat: Nemerenco spune că stagiile trebuie făcute strict în bazele clinice universitare

22:20

Drumul din centrul satului Mărtinești, comuna Greblești, Strășeni, reprezintă de mult timp un obstacol pentru locuitorii care îl parcurg zilnic pentru a merge la serviciu sau pentru a-și duce copiii la școală și grădiniță. În câteva luni însă, situația urmează să se schimbe. Tronsonul va intra în reparație capitală și, în premieră, va fi asfaltat. Drumul va fi reabilitat cu o investiție totală de 2.3 milioane de lei, dintre care 2 milioane de lei sunt alocate de Guvern, iar 300 de mii de lei reprezintă contribuția Primăriei.