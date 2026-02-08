Ambulanțe blocate în noroi, deblocate de salvatori: 35 de misiuni IGSU în ultimele 24 de ore
Moldova1, 8 februarie 2026 10:50
În ultimele 24 de ore, angajații Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) au realizat 35 de misiuni, intervenind ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova. Salvatorii și pompierii au fost solicitați în special pentru deblocarea și tractarea mijloacelor de transport rămase blocate sau derapate de pe carosabil, inclusiv a ambulanțelor aflate în misiune.
• • •
Acum 30 minute
10:50
Acum o oră
10:10
Olimpiada de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo continuă astăzi cu mai multă intensitate și mai mult spectacol. Posturile naționale de televiziune Moldova 1 și Moldova 2 vor transmite în direct și în exclusivitate schi alpin, schi fond, biatlon și sanie.
Acum 4 ore
08:30
Vocea diasporei moldovenești, mai aproape de UE: Inițiativa creării Consiliului Diasporei, lansată la Bruxelles # Moldova1
Reprezentanți ai diasporei Republicii Moldova din 12 țări europene s-au reunit, la sfârșitul acestei săptămâni, la Bruxelles, pentru a pune bazele unui Consiliu al Diasporei – o structură menită să reprezinte vocea moldovenilor de peste hotare în relația cu instituțiile Uniunii Europene și cu autoritățile de la Chișinău.
Acum 12 ore
00:40
Ziua de 7 februarie 2026 a marcat intrarea deplină în competiție a celei de-a 25-a ediții a Jocurilor Olimpice de iarnă, găzduită de Italia, la Milano și Cortina d'Ampezzo. Cu 92 de țări participante, aproximativ 2.900 de sportivi și competiții desfășurate în 16 discipline olimpice, reunite în 8 sporturi de iarnă, prima zi cu medalii a oferit spectacol, emoție și primele momente memorabile ale ediției.
7 februarie 2026
23:40
Sâmbătă, 7 februarie, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo, au fost decernate primele medalii. A fost concurență acerbă în schi alpin, schi fond, patinaj viteză, sărituri cu schiurile și snowboard.
22:50
Condițiile meteo nefavorabile continuă să creeze dificultăți în mai multe regiuni ale Republicii Moldova, afectând atât alimentarea cu energie electrică, cât și circulația rutieră. Autoritățile anunță că toate serviciile responsabile rămân mobilizate în teren.
22:20
Drumul din Mărtinești, asfaltat în premieră: investiție de 2.3 milioane de lei pentru un tronson așteptat de zeci de ani # Moldova1
Drumul din centrul satului Mărtinești, comuna Greblești, Strășeni, reprezintă de mult timp un obstacol pentru locuitorii care îl parcurg zilnic pentru a merge la serviciu sau pentru a-și duce copiii la școală și grădiniță. În câteva luni însă, situația urmează să se schimbe. Tronsonul va intra în reparație capitală și, în premieră, va fi asfaltat. Drumul va fi reabilitat cu o investiție totală de 2.3 milioane de lei, dintre care 2 milioane de lei sunt alocate de Guvern, iar 300 de mii de lei reprezintă contribuția Primăriei.
Acum 24 ore
21:50
Produse cu grăsimi vegetale vândute ca „unt”: ANSA explică ce trebuie să știe consumatorii # Moldova1
Unele produse de pe rafturile din magazine generează confuzii în rândul cetățenilor. Vorbim despre unt, margarină sau spreaduri. Problema este în informațiile esențiale de pe etichetă, care sunt tipărite cu caractere minuscule. În acest sens, responsabilii de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) vin cu precizări, dar și recomandări pentru magazine.
21:30
Intervenție rapidă după noaptea de polei: soldați și drumari au curățat trotuarele din Capitală # Moldova1
După o noapte în care drumurile din Capitală au fost acoperite de gheață, 300 de soldați au fost mobilizați să curețe căile de acces către instituțiile publice. Astăzi, situația s-a mai ameliorat, spun locuitorii orașului. Doar că meteorologii au anunțat un nou Cod Galben de scădere a temperaturilor pe întreg teritoriul țării. Așa că poleiul s-ar putea așterne din nou pe drumuri. Șoferii sunt îndemnați să fie prudenți și să adapteze viteza la condițiile de drum.
20:50
ACTUALIZARE | Mobilizare națională contra ghețușului: sute de oameni și utilaje, în teren în ultimele 12 ore # Moldova1
Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Interne, Alexandru Bejan, a anunțat că MAI, Forțele Armate și Administrația Națională a Drumurilor au fost mobilizate împreună pentru a face față situației create de polei. Potrivit acestuia, în teren au fost implicați circa 400 de angajați și aproximativ 35 de unități de tehnică, repartizate în zonele considerate vulnerabile, precum spitalele, curțile blocurilor și arterele pietonale, pentru prevenirea accidentelor și traumatismelor în rândul populației.
20:50
Un nou post de salvatori voluntari, inaugurat la Cârnățenii Noi: intervenții mai rapide și comunități mai sigure # Moldova1
Un nou Post voluntar de salvatori și pompieri a fost inaugurat în localitatea Cârnățenii Noi, raionul Căușeni, consolidând capacitatea de intervenție rapidă în situații de urgență la nivel local. Proiectul a fost realizat prin implicarea autorităților publice locale, cu sprijinul partenerilor externi, și are drept scop creșterea siguranței comunităților din zonă.
20:50
Ministrul Energiei demontează un fals: „Nu există energie gratis. Toată electricitatea este achitată la preț de piață” # Moldova1
Republica Moldova nu primește energie electrică gratuit din România, iar toate livrările sunt realizate în baza unor relații comerciale clare și achitate conform prețurilor de piață. Precizările au fost făcute de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a respins ferm informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora electricitatea ar fi livrată gratuit sau la tarife preferențiale.
20:40
SINTEZA SĂPTĂMÂNII | Vizita spicherilor statelor baltice, sperietorile privind producerea de armament și primul bilanț al Guvernului Munteanu # Moldova1
Parcursul european al Republicii Moldova se desfășoară într-un context de securitate complicat, marcat de războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei și de presiuni hibride constante asupra statelor din vecinătate. În aceste condiții, integrarea europeană reprezintă singura opțiune „viabilă” pentru Chișinău, în lipsa unei alternative reale în Est, acolo unde, Rusia „nu are nimic de oferit, decât control, frică și destabilizare”. Mesajele au fost transmise de președinții parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania, care au vizitat Republica Moldova.
20:10
Investiții în educație: 17 proiecte pentru creșe, 20 de școli modernizate și sute de investiții locale în derulare # Moldova1
Proiectele lansate în 2025 în cadrul programelor naționale „Satul European” și „Europa este aproape” vor continua și în 2026, cu accent pe îmbunătățirea condițiilor din creșe, grădinițe și școli primare, dar și pe creșterea confortului și siguranței pentru copii și cadrele didactice din întreaga țară.
20:00
Tenismena româncă Sorana Cîrstea a cucerit primul ei trofeu în 2026, anul în care își va încheia cariera profesionistă. Ea s-a încoronat campioană la Transylvania Open, turneu care s-a desfășurat loc la Cluj-Napoca.
19:40
Jocurile Olimpice Milano/Cortina 2026: Francesca Lollobrigida a câștigat concursul de patinaj viteză pe distanța de 3 mii de metri și a stabilit un nou record olimpic # Moldova1
Italianca Francesca Lollobrigida a câștigat concursul de patinaj viteză, pe distanța de 3 mii de metri la Jocurile Olimpice Milano și Cortina Cortina d'Ampezzo. Ajunsă la 35 de ani, Lollobrigida, care are în spate o carieră fulminantă, a gestionat tactic magistral seria în care a concurat și a stabilit un nou record olimpic: 3 minute, 54 de secunde și 28 de sutimi.
19:30
19:30
18:30
18:00
Zelenski: SUA au fixat luna iunie ca termen-limită pentru un acord de pace între Ucraina și Rusia # Moldova1
Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, a anunțat că Statele Unite au stabilit luna iunie drept termen-limită pentru ca Ucraina și Rusia să ajungă la un acord care să pună capăt războiului declanșat de Moscova în urmă cu aproape patru ani. Declarațiile au fost făcute după două zile de negocieri trilaterale desfășurate în Emiratele Arabe Unite, cu participarea delegațiilor ucraineană, americană și rusă.
16:50
Sportivele suedeze au obținut o dublă clasare pe podium în prima probă de schi fond la Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina, la schiatlon. Frida Karlsson a cucerit medalia de aur după o cursă senzațională în care a depășit-o cu aproape 54 de secunde pe Ebba Anderson. Deși se aflau umăr la umăr după primii 10 kilometri la stilul clasic, Karlson a atacat decisiv la urcările în pantă și s-a distanțat la stilul liber.
16:20
ACTUALIZARE | Incendiu la depozitele fabricii Roshen din Yahotyn după un atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei: „40.000 de metri pătrați în flăcări. În jur e iadul” # Moldova1
Federația Rusă a lansat în noaptea trecută un atac aerian de amploare asupra Ucrainei, folosind peste 400 de drone și aproximativ 40 de rachete de diferite tipuri, principalele ținte fiind rețelele energetice, capacitățile de generare și stațiile de distribuție, a anunțat președintele Volodîmîr Zelenski.
16:00
Condiții de iarnă pe drumurile naționale: peste 1.800 de tone de material antiderapant împrăștiate în ultimele 12 ore # Moldova1
Circulația pe drumurile publice naționale se desfășoară, la această oră, în condiții de iarnă, cu sectoare unde carosabilul este umed, parțial acoperit cu zăpadă și polei. Potrivit Administrația Națională a Drumurilor, drumarii sunt mobilizați permanent în teren și intervin continuu cu utilaje speciale și material antiderapant pentru menținerea viabilității carosabilului și siguranța participanților la trafic.
14:40
Jurista Tatiana Rotari urmează să intre în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidul Acțiune și Solidaritate, după ce sportiva Anastasia Nichita a renunțat la mandatul de deputat. Pe 6 februarie, Tatiana Rotari și-a exprimat oficial acordul către Comisia Electorală Centrală pentru preluarea mandatului vacant.
13:40
Federația Rusă se confruntă cu o epuizare accelerată a resurselor umane pentru continuarea războiului împotriva Ucrainei, iar sistemul penitenciar a fost transformat într-un instrument direct al agresiunii militare. Declarațiile aparțin activistei pentru drepturile omului Olga Romanova, directoarea fundației „Rusia din spatele gratiilor”, într-un amplu interviu acordat postului Deutsche Welle.
12:50
12:40
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, afirmă că Legea cetățeniei ar putea fi ajustată punctual, în special pentru cazurile tinerilor născuți în diaspora, însă respinge categoric ideea revenirii la procedurile „ultra simple” de până în 2022, care au permis scheme ce puneau în pericol securitatea Republicii Moldova.
11:50
Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei: peste 400 de drone și 40 de rachete au vizat rețeaua energetică # Moldova1
Federația Rusă a lansat în noaptea trecută un atac aerian de amploare asupra Ucrainei, folosind peste 400 de drone și aproximativ 40 de rachete de diferite tipuri, principalele ținte fiind rețelele energetice, capacitățile de generare și stațiile de distribuție, a anunțat președintele Volodîmîr Zelenski.
Ieri
11:00
O dronă depistată în extravilanul satului Sofia, raionul Drochia, nu prezenta pericol, potrivit concluziilor preliminare ale experților Poliției. În urma verificărilor efectuate de specialiștii Secției tehnico-explozive, s-a stabilit că aparatul este de model Gerbera și nu avea încărcătură explozivă.
11:00
Olimpiada de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo a fost deschisă printr-o ceremonie fabuloasă, iar ziua de sâmbătă este prima care aduce lupta pentru medalii. Schi fond, patinajul viteză și săriturile cu schiurile vor fi difuzate pe Moldova 1 și Moldova 2.
10:50
10:30
Sistemul electroenergetic național funcționează conform regimului planificat, fără declanșări în rețeaua de transport, anunță Moldelectrica. Problemele se înregistrează la nivel de distribuție: Premier Energy Distribution raportează 2.425 de consumatori afectați în localitățile Lozova și Stejăreni (Strășeni) și Haragis (Cantemir), iar RED-Nord semnalează deconectări neprogramate pentru 638 de consumatori din Hancăuți, Brînzeni și Hlinaia (Edineț). În teren acționează 17 echipe de intervenție.
10:20
10:00
Curțile de bloc din capitală, un adevărat pericol. Unii locuitori intervin zilnic: sparg gheața sau presară sare # Moldova1
În municipiul Chișinău, din cauza poleiului și a ghețușului, curțile de bloc și trotuarele sunt un adevărat pericol. Unii locuitori ies zilnic să spargă gheața sau să presare sare pentru a-și proteja vecinii și nepoții, iar șoferii și echipajele medicale se confruntă cu situații tot mai dificile. Autoritățile avertizează că riscurile persistă.
09:10
08:30
Securitatea alimentară și capcana etichetelor eco: Ghid pentru identificarea fenomenului de „spălare verde” # Moldova1
Securitatea alimentară și sustenabilitatea reprezintă două dintre cele mai presante provocări ale timpurilor noastre. Cum facem așa încât produsele alimentare cu etichete eco să fie într-adevăr sustenabile este o întrebare la care aflăm toate răspunsurile într-un ghid tematic, lansat de un grup de profesori de la Institutul Național de Cercetări Economice.
08:10
Chișinăul și mai multe localități din Republica Moldova se confruntă cu lapoviță și polei, situație care îngreunează deplasarea cetățenilor și crește riscul de accidente. În acest context, premierul Alexandru Munteanu a anunțat mobilizarea structurilor statului pentru intervenții rapide și coordonate, cu accent pe siguranța oamenilor.
06:30
Trei persoane, condamnate la închisoare pentru instruiri în Bosnia și Herțegovina: Pregăteau dezordini în masă la alegerile din 2024 # Moldova1
Un bărbat și două femei au fost condamnați la patru și cinci ani de închisoare pentru participare la instruiri în Bosnia și Herțegovina, unde au învățat cum să provoace dezordini în masă în preajma alegerilor prezidențiale și a referendumului din 2024 din R. Moldova.
6 februarie 2026
23:00
Sportivii moldoveni au defilat la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano/Cortina # Moldova1
Delegația Republicii Moldova a defilat la ceremonia de deschidere a marelui eveniment sportiv, iar purtător de drapel a fost schiorul Iulian Luchin.
22:40
Cine ar sta în spatele sperietorilor privind producerea de armament? Grosu: „Băieți deștepți cu proprietăți în Crimeea” # Moldova1
Recentele atacuri privind o pretinsă producție de armament în Republica Moldova nu sunt altceva decât o reacție a unor grupuri de interese care și-au pierdut contractele cu statul privind livrarea de arme și muniții. Potrivit președintelui Parlamentului, Igor Grosu, acești actori politici recurg la „minciuni” și acționează „la comanda Kremlinului”.
22:30
22:00
Vremea rea golește rafturile. Sarea, cumpărată masiv, oamenii caută soluții și pentru lipsa de lumină # Moldova1
Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, sarea s-a vândut și astăzi extrem de rapid și în cantități mari. Comercianții speră să refacă stocurile într-un timp cât mai scurt. În paralel, oamenii nu caută soluții doar pentru combaterea gheții, dar și pentru a face față lipsei de lumină. Asta în contextul în care vremea rea a provocat întreruperi de energie electrică în mai multe localități.
21:40
21:30
21:20
20:40
În timpul invaziei pe scară largă în Ucraina, 173.477 de militari ruși ar fi decedat, numele acestora fiind identificate de BBC, în colaborare cu Meduza și o echipă de voluntari.
19:50
Condițiile meteo nu afectează, deocamdată, culturile, pomii fructiferi și vița-de-vie, susțin experții # Moldova1
Condițiile meteo nu afectează, deocamdată, culturile, pomii fructiferi și vița-de-vie, susțin experții în domeniu. Zăpada protejează culturile de toamnă de temperaturile scăzute, însă dacă înghețurile vor persista, unele ar putea să fie compromise. Eventualele pagube vor putea fi observate abia în primăvară, afirmă experții.
19:40
19:30
19:20
Mai multe localități au rămas fără energie electrică. Echipele de intervenție sunt în teren # Moldova1
Poleiul și ghețușul formate pe fondul vremii instabile au creat, în ultimele 24 de ore, probleme majore în mai multe regiuni ale Republicii Moldova. Circulația este îngreunată pe drumurile naționale, au avut loc zeci de intervenții ale salvatorilor pentru deblocarea autovehiculelor și ambulanțelor, precum și deconectări locale de energie electrică pentru aproximativ zece mii de consumatori.
