Armata Națională, carabinierii și IGSU au intervenit la Bălți pentru deszăpezire și combaterea poleiului
NordNews, 7 februarie 2026 17:20
Armata Națională, Inspectoratul General de Carabinieri și salvatorii IGSU au intervenit astăzi la Bălți, cu tehnică și efectiv, pentru a sprijini autoritățile locale în procesul de deszăpezire și combatere a poleiului. Intervenția a avut loc la decizia Prim-ministrului, iar autoritățile locale au apreciat promptitudinea și implicarea echipelor mobilizate. Potrivit informațiilor comunicate, municipalitatea a asigurat material [...] Articolul Armata Națională, carabinierii și IGSU au intervenit la Bălți pentru deszăpezire și combaterea poleiului apare prima dată în NordNews.
• • •
Alte ştiri de NordNews
Acum 15 minute
17:30
VIDEO La zece ani de la premieră, spectacolul „Rămășagul” se întoarce pe scena Teatrului „Vasile Alecsandri” # NordNews
Pe 5 februarie, la zece ani de la premieră, spectacolul „Rămășagul”, vodevil semnat de Vasile Alecsandri, a revenit pe scena Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din municipiul Bălți. Cu cel puțin o oră înainte de ridicarea cortinei, în culise e forfotă. Actorii își intră treptat în rol, iar ultimele retușuri de machiaj și costume dau viață [...] Articolul VIDEO La zece ani de la premieră, spectacolul „Rămășagul” se întoarce pe scena Teatrului „Vasile Alecsandri” apare prima dată în NordNews.
Acum 30 minute
17:20
Armata Națională, carabinierii și IGSU au intervenit la Bălți pentru deszăpezire și combaterea poleiului # NordNews
Armata Națională, Inspectoratul General de Carabinieri și salvatorii IGSU au intervenit astăzi la Bălți, cu tehnică și efectiv, pentru a sprijini autoritățile locale în procesul de deszăpezire și combatere a poleiului. Intervenția a avut loc la decizia Prim-ministrului, iar autoritățile locale au apreciat promptitudinea și implicarea echipelor mobilizate. Potrivit informațiilor comunicate, municipalitatea a asigurat material [...] Articolul Armata Națională, carabinierii și IGSU au intervenit la Bălți pentru deszăpezire și combaterea poleiului apare prima dată în NordNews.
Acum 2 ore
16:10
Echipa Partidului Socialiștilor din municipiul Bălți a anunțat crearea Ligii Femeilor. Prima întâlnire a reunit reprezentantele aripii feminine a formațiunii, care au discutat planurile și direcțiile de activitate într-o atmosferă prietenoasă, în cadrul unui dialog deschis. Conducerea noii structuri va fi asigurată de Lilia Voicu și Diana Tudor. Liga Femeilor își propune să consolideze implicarea [...] Articolul După plecările din partid, PSRM la Bălți lansează Liga Femeilor apare prima dată în NordNews.
16:10
VIDEO „Eu mă tem doar de Dumnezeu!”. Ce spun localnicii din Sofia despre drona căzută în satul lor # NordNews
De la „nouă ne e frică doar de Dumnezeu” până la „ce caută drona la noi în sat?”. Sunt reacțiile locuitorilor din satul Sofia, raionul Drochia, unde vineri seara, 6 februarie, pe un câmp din extravilan a fost descoperită o dronă. În urma verificărilor, efectuate pe 7 februarie de experții Secției tehnico-explozive a Poliției, aparatul [...] Articolul VIDEO „Eu mă tem doar de Dumnezeu!”. Ce spun localnicii din Sofia despre drona căzută în satul lor apare prima dată în NordNews.
Acum 4 ore
15:40
VIDEO Sprijinul Marii Britanii și investițiile în securitatea cibernetică plasează Moldova în topul global al securității cibernetice # NordNews
Republica Moldova se afirmă tot mai clar ca un stat rezilient în fața amenințărilor digitale, reușind o performanță istorică: locul 5 la nivel mondial în National Cyber Security Index (NCSI), clasament realizat de Academia de E-Guvernare din Estonia. Un rol important în consolidarea securității cibernetice a Republicii Moldova îl are cooperarea cu Marea Britanie și [...] Articolul VIDEO Sprijinul Marii Britanii și investițiile în securitatea cibernetică plasează Moldova în topul global al securității cibernetice apare prima dată în NordNews.
15:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis sâmbătă, 7 februarie, la ora 13:20, o avertizare meteo Cod galben privind scăderea temperaturii aerului. Potrivit meteorologilor, temperatura medie zilnică va scădea cu 5–7°C, fenomenul fiind prognozat pentru ziua de 9 februarie 2026. Avertizarea vizează zonele indicate pe harta oficială publicată de SHS. Instituția precizează că mesajul și [...] Articolul SHS emite Cod galben: temperaturile scad brusc pe 9 februarie apare prima dată în NordNews.
14:50
VIDEO Interviu cu ambasadoarea Marii Britanii în Moldova: „Stabilitatea Moldovei este importantă pentru întreaga Europă” # NordNews
Astăzi discutăm despre dezvoltarea parteneriatului dintre Republica Moldova și Regatul Unit – de la securitate și comerț la sustenabilitate energetică, securitate cibernetică și sprijinirea mass-mediei independente. Invitata noastră este Excelența Sa, doamna Fern Horine, ambasadoarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Republica Moldova. Vom discuta despre acordurile care au fost deja [...] Articolul VIDEO Interviu cu ambasadoarea Marii Britanii în Moldova: „Stabilitatea Moldovei este importantă pentru întreaga Europă” apare prima dată în NordNews.
Acum 6 ore
12:40
Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 au început, iar Republica Moldova este reprezentată de cinci sportivi care concurează sub tricolor. Din delegația țării noastre fac parte Alina Stremous, Pavel Magazeev, Maksim Makarov, Iulian Luchin și Elizaveta Hlusovici, care vor evolua în probele specifice sporturilor de iarnă. La ceremonia oficială de deschidere, drapelul Republicii Moldova va [...] Articolul Cinci sportivi reprezintă Moldova la Olimpiada de iarnă Milano-Cortina 2026 apare prima dată în NordNews.
12:30
R. Moldova, pe locul 5 în clasamentul global al securității cibernetice. Popșoi: „Avem motive de mândrie” # NordNews
Republica Moldova a înregistrat un rezultat istoric în domeniul securității cibernetice, anunță vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi. Potrivit unui studiu realizat de Academia E-Guvernare din Estonia, țara noastră s-a clasat pe locul 5 la nivel mondial în National Cyber Security Index (NCSI). „Avem motive de mândrie! Această reușită nu este doar un număr [...] Articolul R. Moldova, pe locul 5 în clasamentul global al securității cibernetice. Popșoi: „Avem motive de mândrie” apare prima dată în NordNews.
Acum 8 ore
11:30
Drumurile naționale, în condiții de iarnă. Carabinierii și forțele armate, implicate în sprijinirea intervențiilor # NordNews
Administrația Națională a Drumurilor anunță că, în ultima noapte, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, iar pe mai multe sectoare se circulă cu dificultate din cauza carosabilului umed, parțial acoperit cu zăpadă și polei. Potrivit autorităților, în ultimele 12 ore echipele de drumari au intervenit neîntrerupt pe întreaga rețea de drumuri [...] Articolul Drumurile naționale, în condiții de iarnă. Carabinierii și forțele armate, implicate în sprijinirea intervențiilor apare prima dată în NordNews.
11:20
Organele de drept au comunicat noi detalii după descoperirea unui aparat de zbor fără pilot în afara satului Sofia, raionul Drochia, în direcția localității Lazo. În urma expertizei preliminare, s-a stabilit că obiectul găsit este o dronă de model „Gerbera” și nu era echipată cu încărcătură de luptă sau substanțe explozive. Se știe că drona [...] Articolul Drona descoperită în Drochia nu conținea explozive apare prima dată în NordNews.
Acum 12 ore
07:40
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,02 lei. Carburantul costă 23,14 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,04 lei până la costul de 20,14 lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...] Articolul Scumpiri la pompă. Tarifele pentru 7 – 9 februarie apare prima dată în NordNews.
07:30
EXCLUSIV VIDEO O nouă dronă a ajuns pe teritoriul Republicii Moldova și a fost descoperită de un cioban din Drochia # NordNews
O nouă dronă a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova și a fost descoperită vineri seara, 6 februarie, pe un teren din extravilanul satului Sofia, raionul Drochia, de un localnic care deține o fermă în apropiere. Bărbatul a alertat Serviciul 112 la ora 17:00, iar două echipaje ale poliției din Drochia au intervenit la fața [...] Articolul EXCLUSIV VIDEO O nouă dronă a ajuns pe teritoriul Republicii Moldova și a fost descoperită de un cioban din Drochia apare prima dată în NordNews.
Acum 24 ore
21:10
NordNews LIVE „Actoria și strâmbarea pe TikTok sunt două lucruri diferite”. Podcast cu Alexandru Manole, bloggerul din Bălți # NordNews
Urmăriți un podcast cu Alexandru Manole, unul dintre cei mai urmăriți creatori de conținut din Bălți, cunoscut pentru sketch-urile lui virale și umorul cu mesaj. Vorbim sincer despre drumul lui de la muncă în străinătate la milioane de vizualizări, ce înseamnă să trăiești din online, cum gestionează hate-ul și de ce „nu e suficient să [...] Articolul NordNews LIVE „Actoria și strâmbarea pe TikTok sunt două lucruri diferite”. Podcast cu Alexandru Manole, bloggerul din Bălți apare prima dată în NordNews.
21:00
Studiul UE identifică nevoile de investiții pentru reconstrucția rutelor comerciale între Europa și Asia Centrală prin Caucaz # NordNews
Coridorul Trans-Caspic, o rețea de căi ferate și porturi care leagă China, Asia Centrală, Caucazul de Sud și Marea Neagră, devine o rută alternativă de transport comercial între Europa și Asia. Din 2022, comerțul pe acest coridor s-a cvadruplat, iar cu investițiile potrivite, acesta ar putea tripla până în 2030. Pentru a transforma acest avans [...] Articolul Studiul UE identifică nevoile de investiții pentru reconstrucția rutelor comerciale între Europa și Asia Centrală prin Caucaz apare prima dată în NordNews.
20:10
Cu Mercur în Pești există foarte multe schimbări de tip logistic. Citește horoscopul zilei de 7 februarie 2026 și vezi despre ce este vorba. Planeta Mercur este considerată a fi fără apărare în zodia Pești, asta pentru că natura sa analitică este nuanțată, potrivit catine.ro. Nativii vor uita de detaliile critice și se vor [...] Articolul Capricornii știu cum să gestioneze eșecul. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
20:00
VIDEO Vehiculele de mare tonaj, blocate de polei pe drumurile naționale. Șofer: O să ne permită să circulăm după 8 martie # NordNews
Poleiul le dă bătăi de cap șoferilor de tiruri și autobuze. Zeci de vehicule de mare tonaj au fost trase pe dreapta, vineri, 6 februarie, la indicația polițiștilor, pe mai multe trasee naționale. La intrările și ieșirile din municipiul Bălți, șoferii așteaptă ore în șir. „Trei ore stau, și mi-au spus [n.r. polițiștii] că până [...] Articolul VIDEO Vehiculele de mare tonaj, blocate de polei pe drumurile naționale. Șofer: O să ne permită să circulăm după 8 martie apare prima dată în NordNews.
19:10
Guvernatoarea BNM: Cooperarea economică moldo-franceză se consolidează prin parcursul european al Republicii Moldova # NordNews
Astăzi, 6 februarie 2026, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, doamna Anca Dragu, a avut o întrevedere cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie Franța–Moldova: președintele Emmanuel Skoulios și vicepreședintele Dumitru Cozmolici. Discuțiile s-au desfășurat în contextul procesului de integrare europeană a Republicii Moldova și au vizat perspectivele de cooperare economică și investițională. „Ne bucurăm că [...] Articolul Guvernatoarea BNM: Cooperarea economică moldo-franceză se consolidează prin parcursul european al Republicii Moldova apare prima dată în NordNews.
18:20
O nouă dimineață dificilă la Bălți. După precipitațiile din timpul nopții de 5 spre 6 februarie, orașul s-a transformat într-un adevărat patinoar. Autoritățile au făcut apel la populație să evite deplasările. „Vă rog, dacă este posibil, să nu ieșiți din casă astăzi. Fac apel către toți angajatorii, indiferent de domeniul de activitate, ca, dacă este [...] Articolul VIDEO Bălțiul, paralizat, din nou, de polei. Serviciile comunale au lucrat toată noaptea apare prima dată în NordNews.
Ieri
17:40
VIDEO De pe salteaua din Edineț, pe podiumul european. Drumul sambistei Irina Florea către medalie # NordNews
Sambista Irina Florea a devenit mândria raionului Edineț, după ce a cucerit bronzul european la Sambo. Drumul său către această performanță a fost nu doar glorios, dar și emoționant. Totul a început într-o sală de sport din orașul natal, când o fetiță de doar șase ani a făcut primii pași pe saltea. Emoțiile și energia [...] Articolul VIDEO De pe salteaua din Edineț, pe podiumul european. Drumul sambistei Irina Florea către medalie apare prima dată în NordNews.
16:30
VIDEO Comerț record între Moldova și Marea Britanie. Aproape 1,9 miliarde de lire în 2025 # NordNews
Schimburile comerciale dintre Republica Moldova și Regatul Unit au ajuns, în 2025, la aproape 1,9 miliarde de lire sterline. În același timp, exporturile moldovenești de fructe și legume către piața britanică au crescut cu aproximativ 45%. Creșterea a fost stimulată de semnarea, în mai 2024, a unui protocol de amendare a acordurilor comerciale dintre cele [...] Articolul VIDEO Comerț record între Moldova și Marea Britanie. Aproape 1,9 miliarde de lire în 2025 apare prima dată în NordNews.
16:20
Rușii se enervează foarte tare când regimul totalitar al lui Stalin este comparat cu cel nazist al lui Hitler. Nu vor să recunoască că, în consecința Pactului Molotov -Ribbentrop, cei doi tirani au împărțit sferele de influență în Europa, au divizat Polonia, declanșând cel de Al Doilea Război Mondial. La fel, nu le place când [...] Articolul EDITORIAL Anatol Moraru // Doi siamezi: Hitler și Putin apare prima dată în NordNews.
16:10
Dumitru Pelin || Prețuiți lumina zilei, băieți. Eu am văzut-o din nou, dar pe mama n-am mai văzut-o # NordNews
Eram în a treia săptămână de serviciu militar la pichetul de grăniceri Naslavcea. E cotitura aceia unde Nistrul oftează printre stânci, iar diminețile se aprind ca niște cărți poștale uitate pe pervaz. Îndrăgisem locul cu vreo optsprezece ani în urmă, iar acum mi se întorcea în minte precum o fotografie de epocă, cu marginile roase [...] Articolul Dumitru Pelin || Prețuiți lumina zilei, băieți. Eu am văzut-o din nou, dar pe mama n-am mai văzut-o apare prima dată în NordNews.
16:10
Judecătoria Bălți a desfășurat, în luna ianuarie, peste 15 ședințe de judecată prin videoconferință, folosind platforma Zoom. Măsura are drept scop facilitarea participării părților aflate la distanță și este testată, deocamdată, în regim pilot, după ce Agenția Digitalizare în Justiție și Administrare Judecătorească a achiziționat licențele necesare. „Ne ajută foarte mult la acele procese când [...] Articolul VIDEO Justiție digitală. Judecătoria Bălți testează Zoom pentru procesele la distanță apare prima dată în NordNews.
11:50
Mai puțină birocrație, mai mulți bani: 264 de milioane de lei economisiți prin reforma actelor permisive # NordNews
Autoritățile vor continua și în 2025 reforma și simplificarea actelor permisive pentru mediul de afaceri. Potrivit estimărilor Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED), aceste măsuri ar putea aduce antreprenorilor economii anuale de până la 264 de milioane de lei, transmite IPN. Până în prezent, reforma a vizat 12 sectoare economice și 206 genuri de activitate, [...] Articolul Mai puțină birocrație, mai mulți bani: 264 de milioane de lei economisiți prin reforma actelor permisive apare prima dată în NordNews.
11:50
Aproape 600 de școli din Republica Moldova desfășoară în prezent lecții online, în timp ce alte 450 de instituții continuă orele cu prezență fizică. Unele școli au optat pentru un program mixt, combinând lecțiile online cu cele în clasă, deciziile fiind luate local, în funcție de situația din fiecare comunitate și cu prioritate pe siguranța [...] Articolul Aproape 600 de școli din Moldova trec la lecții online apare prima dată în NordNews.
11:40
ASP: Firma din scandalul cu fabrica de armament a cerut de cinci ori licență și a fost refuzată # NordNews
Firma S.R.L. „Dynamic Alloy Engineering”, vizată în scandalul privind presupusa producere de armament în Republica Moldova, a solicitat de cinci ori licență de la Agenția Servicii Publice (ASP), însă toate cererile au fost refuzate, anunță instituția, potrivit realitatea.md. Potrivit ASP, compania a cerut autorizație pentru fabricarea și asamblarea armelor și munițiilor cu destinație civilă. Ultima [...] Articolul ASP: Firma din scandalul cu fabrica de armament a cerut de cinci ori licență și a fost refuzată apare prima dată în NordNews.
11:40
Republica Moldova va deveni parte a sistemului european centralizat de acordare a brevetelor, urmând să fie reprezentată, cu drept de vot, în Consiliul de Administrație al Organizației Europene de Brevete (OEB), alături de alte 39 de state. Acest pas va fi posibil după aderarea țării la Convenția Brevetului European (CBE). Un proiect de lege în [...] Articolul Parlamentul a aprobat aderarea Republicii Moldova la Convenția Brevetului European apare prima dată în NordNews.
11:30
Parlamentul Republicii Moldova a aprobat demisia deputatei Anastasia Nichita, iar mandatul vacant ar putea fi preluat de Tatiana Rotari, următoarea candidată pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), transmite IPN. Cu votul a 62 de deputați, legislativul a luat act de cererea de demisie și a declarat vacant mandatul de deputat, care urmează să fie [...] Articolul Demisia Anastasiei Nichita, aprobată de Parlament. Cine îi ia locul apare prima dată în NordNews.
11:20
Adjunctul șefului serviciilor de informații militare ale Rusiei (GRU), locotenent-generalul Vladimir Alekseiev, a fost împușcat vineri dimineață la Moscova și transportat de urgență la spital. Informația a fost confirmată de agenția rusă de presă TASS, cu trimitere la autoritățile ruse, potrivit digi24.ro. Potrivit anchetatorilor, incidentul a avut loc într-o clădire rezidențială din nord-vestul capitalei ruse, [...] Articolul Adjunctul șefului spionajului militar rus, împușcat la Moscova apare prima dată în NordNews.
11:10
Comisia Electorală Centrală (CEC) a lansat un apel public pentru colectarea propunerilor de modificare a Codului Electoral și de îmbunătățire a procedurilor electorale, în vederea consolidării cadrului normativ și a practicilor electorale din Republica Moldova, transmite IPN. Potrivit CEC, inițiativa urmărește perfecționarea legislației electorale și a mecanismelor procedurale, astfel încât acestea să răspundă mai eficient [...] Articolul CEC lansează un apel public pentru modificarea Codului Electoral apare prima dată în NordNews.
11:00
Peste 17.000 de consumatori din nordul Republicii Moldova sunt afectați de întreruperi ale energiei electrice, anunță Red-Nord. Potrivit instituției, vineri, 6 februarie, la ora 09:30, echipele operative desfășurau lucrări pentru remedierea a 22 de deconectări, cu scopul de a restabili alimentarea cu energie electrică pentru 17.441 de consumatori din 37 de localități ale raioanelor Drochia, [...] Articolul Peste 17.000 de consumatori din nordul țării, afectați de întreruperi de curent apare prima dată în NordNews.
09:20
VIDEO Primarul Bălțiului îndeamnă oamenii să rămână acasă. Noapte albă pe drumurile din Moldova din cauza poleiului # NordNews
Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a făcut apel către locuitorii orașului să evite, pe cât posibil, ieșirile din casă din cauza condițiilor meteo dificile. Mesajul a fost publicat pe 6 februarie, pe pagina sa de Facebook. Potrivit edilului, eforturile serviciilor comunale, care au muncit toată noaptea, sunt aproape anulate de vreme: din cauza răcirii bruște, [...] Articolul VIDEO Primarul Bălțiului îndeamnă oamenii să rămână acasă. Noapte albă pe drumurile din Moldova din cauza poleiului apare prima dată în NordNews.
07:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță că vineri, 6 februarie 2026, vremea în Republica Moldova va fi marcată de condiții dificile de iarnă, cu formare extinsă de polei și ghețuș pe întreg teritoriul. Avertizarea cod galben aflată în vigoare pentru perioada 4–6 februarie indică că temperatura aerului în jurul punctului de îngheț, împreună cu precipitațiile [...] Articolul Prognoza meteo pentru 6 februarie. Polei extins și ghețuș în toată țara apare prima dată în NordNews.
5 februarie 2026
22:50
VIDEO Fizica, Chimia și Biologia, ca în școlile europene. 500 de elevi din Dondușeni învață în condiții moderne # NordNews
Peste 500 de elevi de la Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” din Dondușeni studiază fizica, chimia și biologia în condiții moderne, nu printre bănci uzate și eprubete sparte. Patru laboratoare, complet renovate au schimbat modul în care se desfășoară lecțiile și calitatea procesului educațional. Asta grație unui suport financiar oferit de Uniunea Europeană cu implicarea Ministerului [...] Articolul VIDEO Fizica, Chimia și Biologia, ca în școlile europene. 500 de elevi din Dondușeni învață în condiții moderne apare prima dată în NordNews.
20:10
Din moment ce Mercur intră în Pești fix în această zi, astrele aduc nativilor o perioadă extrem de interesantă. Citește horoscopul zilei de 6 februarie 2026 și vezi despre ce este vorba. Mercur ajunge în Pești, iar asta înseamnă că planeta comunicării se luptă acum cu limitele, potrivit catine.ro. În această zi, nativii reușesc să [...] Articolul Peștii caută sinceritatea în relații. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
Copiii din municipiul Bălți vor învăța vineri, 6 februarie, de acasă, după ce autoritățile locale au decis să mențină cursurile în format online din cauza poleiului și a condițiilor meteo periculoase. Decizia a fost anunțată de primarul Alexandr Petkov, care a invocat riscurile pentru siguranța elevilor, profesorilor și părinților. Edilul spune că, deși drumurile și [...] Articolul Școlile din Bălți trec din nou online: poleiul ține elevii acasă și vineri apare prima dată în NordNews.
15:40
Aur pentru Bălți la Campionatul național de judo U-18: cinci medalii și calificări la competiții internaționale # NordNews
Tinerii judocani din municipiul Bălți au revenit cu medalii de la Campionatul Republicii Moldova la Judo U-18 – 2026, desfășurat în perioada 3–4 februarie la Chișinău Arena. Cinci sportivi ai Școlii Sportive Specializate „Boris Petuhov” au urcat pe podium, iar alți colegi au avut evoluții solide într-o competiție care a adunat peste 300 de participanți [...] Articolul Aur pentru Bălți la Campionatul național de judo U-18: cinci medalii și calificări la competiții internaționale apare prima dată în NordNews.
15:30
Bătălia facturilor s-a mutat de la ghișee la tribuna Parlamentului, devoalând eșecul de management al Ministerului Energiei. Moțiunea depusă de opoziție pe 5 februarie 2026 transformă o cifră contabilă într-o acuzație gravă: cetățeanul a creditat forțat statul prin tarife menținute artificial, în timp ce prețurile internaționale se prăbușeau. Pentru opoziție dilema este simplă: dacă Guvernul [...] Articolul EDITORIAL Vitalie Cazacu | Factura la gaze ia forma unui test de onestitate politică apare prima dată în NordNews.
15:20
VIDEO Amalgamarea, soluție de urgență pentru primăriile mici. Deputat: Un primar face munca a zece oameni # NordNews
Reforma administrației publice locale este necesară și are potențial de succes, însă a fost inițiată târziu, pentru a produce rezultate rapide. Procesul ar fi avut nevoie de două sau chiar trei mandate de guvernare, pentru a deveni, cu adevărat, eficient. Declarația a fost făcută de deputatul Vladimir Rusu, fost șef al Cancelariei de Stat la [...] Articolul VIDEO Amalgamarea, soluție de urgență pentru primăriile mici. Deputat: Un primar face munca a zece oameni apare prima dată în NordNews.
14:10
Fostul procuror general Alexandr Stoianoglo nu ar fi primit mită pentru eliberarea omului de afaceri Veaceslav Platon în vara anului 2021, susține Platon. Controversatul om de afaceri a depus mărturii pe 5 februarie, prin videoconferință, în dosarul fostului șef al Procuraturii Generale. Platon s-a conectat la ședința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din clădirea Ambasadei Republicii Moldova din Marea Britanie. Stoianoglo [...] Articolul Judecătoria Chișinău: Platon depune mărturii pentru Stoianoglo prin videoconferință apare prima dată în NordNews.
13:30
Pe 5 februarie, la Abu Dhabi continuă negocierile trilaterale între Statele Unite, Ucraina și Rusia, transmite RBC-Ucraina, citând canalul de Telegram al secretarului Consiliului Național pentru Securitate și Apărare al Ucrainei și pe șeful delegației ucrainene, Rustem Umerov. „A început a doua zi de negocieri. Lucrăm în aceleași formate ca ieri: consultări trilaterale, discuții în [...] Articolul Ziua a doua a negocierilor de la Abu Dhabi: SUA, Ucraina și Rusia continuă discuțiile apare prima dată în NordNews.
12:50
Numărul șoferilor din regiunea transnistreană care optează pentru plăcuțe de înmatriculare neutre sau cu simbolul „MD” este în continuă creștere, potrivit datelor Biroului Politici de Reintegrare (BPR) și Registrului de stat al transporturilor. Între 1 septembrie 2018 și 31 decembrie 2025, punctele de înmatriculare din Tiraspol și Râbnița au eliberat plăci neutre pentru 14.863 de [...] Articolul Șoferii din stânga Nistrului aleg tot mai des permisele și plăcuțele „MD” sau neutre apare prima dată în NordNews.
12:20
Republica Moldova va avea noi ambasadori în în România, Ucraina, Franța și China. Președinta Maia Sandu a semnat decretele de numire, care au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial. Potrivit documentelor oficiale, Victor Chirilă a fost numit Ambasador al Republicii Moldova în Ucraina, iar Mihail Mîțu va reprezenta țara noastră în România. Totodată, Lorina Bălteanu [...] Articolul Republica Moldova numește noi ambasadori în România, Ucraina, Franța și China apare prima dată în NordNews.
11:40
Condițiile meteo nefavorabile au provocat, în dimineața zilei de 5 februarie, deconectări de energie electrică în mai multe localități din Republica Moldova. Operatorii de distribuție anunță că echipele de intervenție sunt mobilizate și lucrează pentru restabilirea alimentării cu curent electric. Întreprinderea de Stat „Moldelectrica” a informat că, în intervalul orar 00:00–06:00, nu au fost înregistrate [...] Articolul Avarii la rețelele electrice: localități din mai multe raioane au rămas fără curent apare prima dată în NordNews.
11:00
Republica Moldova se apropie de lansarea negocierilor tehnice pentru ultimele trei clustere ale procesului de aderare la Uniunea Europeană. Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a declarat că recomandările necesare pentru acest pas ar putea fi primite în următoarele săptămâni. Declarațiile au fost făcute în cadrul ședinței Comisiei parlamentare pentru Integrare Europeană, desfășurată pe 4 [...] Articolul O nouă etapă pe drumul european: Moldova pregătește ultimele clustere de negocieri apare prima dată în NordNews.
10:50
VIDEO Spital Regional la Bălți, în ciuda depopulării nordului: Ministerul Sănătății promite startul lucrărilor în luna februarie # NordNews
Deși populația din nordul Republicii Moldova a scăzut într-un deceniu de la aproape 900 de mii la puțin peste 600 de mii de persoane, ministerul Sănătății anunță că va continua să investească în construcția Spitalului Regional Bălți. Declarația aparține ministrului Sănătății, Emil Ceban, și a fost făcută după ședința Guvernului din 4 februarie. Potrivit ministrului, [...] Articolul VIDEO Spital Regional la Bălți, în ciuda depopulării nordului: Ministerul Sănătății promite startul lucrărilor în luna februarie apare prima dată în NordNews.
10:40
„Cinovnic pricopsit de znaciokul de deputat”. Schimb de replici între Petkov și Rusu pe tema dezvoltării Bălțiului # NordNews
Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a reacționat la declarațiile deputatului Vladimir Rusu, care a afirmat că orașul se află „în zona gri” a Chișinăului din cauza lipsei unor inițiative clare de dezvoltare venite din partea administrației locale. Într-o reacție publică, Petkov l-a calificat pe deputat drept un „cinovnic […] pricopsit de znaciokul de deputat” și [...] Articolul „Cinovnic pricopsit de znaciokul de deputat”. Schimb de replici între Petkov și Rusu pe tema dezvoltării Bălțiului apare prima dată în NordNews.
10:30
Membrii și deputații partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN), condus de primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, au protestat miercuri, 5 februarie, în fața Parlamentului Republicii Moldova. Manifestanții au cerut ca subiectul tarifelor la energie să fie inclus cu prioritate pe ordinea de zi a ședinței plenare programate pentru ora 10:00. Reprezentanții MAN susțin că, deși tarifele [...] Articolul MAN a protestat la Parlament cerând tarife mai mici la energie apare prima dată în NordNews.
10:00
Poleiul din ultimele ore a transformat drumurile din Republica Moldova în adevărate capcane pentru șoferi și pietoni. Sute de salvatori, pompieri și polițiști au fost scoși în teren pentru a interveni la accidente, vehicule blocate și situații de urgență, iar bilanțul include persoane rănite și chiar un deces. Potrivit Ministerul Afacerilor Interne, în ultimele 24 [...] Articolul Ghețușul paralizează traficul: un mort, zeci de accidente și transport restricționat apare prima dată în NordNews.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.