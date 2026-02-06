EDITORIAL Anatol Moraru // Doi siamezi: Hitler și Putin
NordNews, 6 februarie 2026 16:20
Rușii se enervează foarte tare când regimul totalitar al lui Stalin este comparat cu cel nazist al lui Hitler. Nu vor să recunoască că, în consecința Pactului Molotov -Ribbentrop, cei doi tirani au împărțit sferele de influență în Europa, au divizat Polonia, declanșând cel de Al Doilea Război Mondial. La fel, nu le place când [...]
• • •
VIDEO Comerț record între Moldova și Marea Britanie. Aproape 1,9 miliarde de lire în 2025 # NordNews
Schimburile comerciale dintre Republica Moldova și Regatul Unit au ajuns, în 2025, la aproape 1,9 miliarde de lire sterline. În același timp, exporturile moldovenești de fructe și legume către piața britanică au crescut cu aproximativ 45%. Creșterea a fost stimulată de semnarea, în mai 2024, a unui protocol de amendare a acordurilor comerciale dintre cele [...]
Dumitru Pelin || Prețuiți lumina zilei, băieți. Eu am văzut-o din nou, dar pe mama n-am mai văzut-o # NordNews
Eram în a treia săptămână de serviciu militar la pichetul de grăniceri Naslavcea. E cotitura aceia unde Nistrul oftează printre stânci, iar diminețile se aprind ca niște cărți poștale uitate pe pervaz. Îndrăgisem locul cu vreo optsprezece ani în urmă, iar acum mi se întorcea în minte precum o fotografie de epocă, cu marginile roase [...]
Judecătoria Bălți a desfășurat, în luna ianuarie, peste 15 ședințe de judecată prin videoconferință, folosind platforma Zoom. Măsura are drept scop facilitarea participării părților aflate la distanță și este testată, deocamdată, în regim pilot, după ce Agenția Digitalizare în Justiție și Administrare Judecătorească a achiziționat licențele necesare. „Ne ajută foarte mult la acele procese când [...]
Mai puțină birocrație, mai mulți bani: 264 de milioane de lei economisiți prin reforma actelor permisive # NordNews
Autoritățile vor continua și în 2025 reforma și simplificarea actelor permisive pentru mediul de afaceri. Potrivit estimărilor Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED), aceste măsuri ar putea aduce antreprenorilor economii anuale de până la 264 de milioane de lei, transmite IPN. Până în prezent, reforma a vizat 12 sectoare economice și 206 genuri de activitate, [...]
Aproape 600 de școli din Republica Moldova desfășoară în prezent lecții online, în timp ce alte 450 de instituții continuă orele cu prezență fizică. Unele școli au optat pentru un program mixt, combinând lecțiile online cu cele în clasă, deciziile fiind luate local, în funcție de situația din fiecare comunitate și cu prioritate pe siguranța [...]
ASP: Firma din scandalul cu fabrica de armament a cerut de cinci ori licență și a fost refuzată # NordNews
Firma S.R.L. „Dynamic Alloy Engineering", vizată în scandalul privind presupusa producere de armament în Republica Moldova, a solicitat de cinci ori licență de la Agenția Servicii Publice (ASP), însă toate cererile au fost refuzate, anunță instituția, potrivit realitatea.md. Potrivit ASP, compania a cerut autorizație pentru fabricarea și asamblarea armelor și munițiilor cu destinație civilă. Ultima [...]
Republica Moldova va deveni parte a sistemului european centralizat de acordare a brevetelor, urmând să fie reprezentată, cu drept de vot, în Consiliul de Administrație al Organizației Europene de Brevete (OEB), alături de alte 39 de state. Acest pas va fi posibil după aderarea țării la Convenția Brevetului European (CBE). Un proiect de lege în [...]
Parlamentul Republicii Moldova a aprobat demisia deputatei Anastasia Nichita, iar mandatul vacant ar putea fi preluat de Tatiana Rotari, următoarea candidată pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), transmite IPN. Cu votul a 62 de deputați, legislativul a luat act de cererea de demisie și a declarat vacant mandatul de deputat, care urmează să fie [...]
Adjunctul șefului serviciilor de informații militare ale Rusiei (GRU), locotenent-generalul Vladimir Alekseiev, a fost împușcat vineri dimineață la Moscova și transportat de urgență la spital. Informația a fost confirmată de agenția rusă de presă TASS, cu trimitere la autoritățile ruse, potrivit digi24.ro. Potrivit anchetatorilor, incidentul a avut loc într-o clădire rezidențială din nord-vestul capitalei ruse, [...]
Comisia Electorală Centrală (CEC) a lansat un apel public pentru colectarea propunerilor de modificare a Codului Electoral și de îmbunătățire a procedurilor electorale, în vederea consolidării cadrului normativ și a practicilor electorale din Republica Moldova, transmite IPN. Potrivit CEC, inițiativa urmărește perfecționarea legislației electorale și a mecanismelor procedurale, astfel încât acestea să răspundă mai eficient [...]
Peste 17.000 de consumatori din nordul Republicii Moldova sunt afectați de întreruperi ale energiei electrice, anunță Red-Nord. Potrivit instituției, vineri, 6 februarie, la ora 09:30, echipele operative desfășurau lucrări pentru remedierea a 22 de deconectări, cu scopul de a restabili alimentarea cu energie electrică pentru 17.441 de consumatori din 37 de localități ale raioanelor Drochia, [...]
VIDEO Primarul Bălțiului îndeamnă oamenii să rămână acasă. Noapte albă pe drumurile din Moldova din cauza poleiului # NordNews
Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a făcut apel către locuitorii orașului să evite, pe cât posibil, ieșirile din casă din cauza condițiilor meteo dificile. Mesajul a fost publicat pe 6 februarie, pe pagina sa de Facebook. Potrivit edilului, eforturile serviciilor comunale, care au muncit toată noaptea, sunt aproape anulate de vreme: din cauza răcirii bruște, [...]
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță că vineri, 6 februarie 2026, vremea în Republica Moldova va fi marcată de condiții dificile de iarnă, cu formare extinsă de polei și ghețuș pe întreg teritoriul. Avertizarea cod galben aflată în vigoare pentru perioada 4–6 februarie indică că temperatura aerului în jurul punctului de îngheț, împreună cu precipitațiile [...]
VIDEO Fizica, Chimia și Biologia, ca în școlile europene. 500 de elevi din Dondușeni învață în condiții moderne # NordNews
Peste 500 de elevi de la Liceul Teoretic „Alexei Mateevici" din Dondușeni studiază fizica, chimia și biologia în condiții moderne, nu printre bănci uzate și eprubete sparte. Patru laboratoare, complet renovate au schimbat modul în care se desfășoară lecțiile și calitatea procesului educațional. Asta grație unui suport financiar oferit de Uniunea Europeană cu implicarea Ministerului [...]
Din moment ce Mercur intră în Pești fix în această zi, astrele aduc nativilor o perioadă extrem de interesantă. Citește horoscopul zilei de 6 februarie 2026 și vezi despre ce este vorba. Mercur ajunge în Pești, iar asta înseamnă că planeta comunicării se luptă acum cu limitele, potrivit catine.ro. În această zi, nativii reușesc să [...]
Copiii din municipiul Bălți vor învăța vineri, 6 februarie, de acasă, după ce autoritățile locale au decis să mențină cursurile în format online din cauza poleiului și a condițiilor meteo periculoase. Decizia a fost anunțată de primarul Alexandr Petkov, care a invocat riscurile pentru siguranța elevilor, profesorilor și părinților. Edilul spune că, deși drumurile și [...]
Aur pentru Bălți la Campionatul național de judo U-18: cinci medalii și calificări la competiții internaționale # NordNews
Tinerii judocani din municipiul Bălți au revenit cu medalii de la Campionatul Republicii Moldova la Judo U-18 – 2026, desfășurat în perioada 3–4 februarie la Chișinău Arena. Cinci sportivi ai Școlii Sportive Specializate „Boris Petuhov" au urcat pe podium, iar alți colegi au avut evoluții solide într-o competiție care a adunat peste 300 de participanți [...]
Bătălia facturilor s-a mutat de la ghișee la tribuna Parlamentului, devoalând eșecul de management al Ministerului Energiei. Moțiunea depusă de opoziție pe 5 februarie 2026 transformă o cifră contabilă într-o acuzație gravă: cetățeanul a creditat forțat statul prin tarife menținute artificial, în timp ce prețurile internaționale se prăbușeau. Pentru opoziție dilema este simplă: dacă Guvernul [...]
VIDEO Amalgamarea, soluție de urgență pentru primăriile mici. Deputat: Un primar face munca a zece oameni # NordNews
Reforma administrației publice locale este necesară și are potențial de succes, însă a fost inițiată târziu, pentru a produce rezultate rapide. Procesul ar fi avut nevoie de două sau chiar trei mandate de guvernare, pentru a deveni, cu adevărat, eficient. Declarația a fost făcută de deputatul Vladimir Rusu, fost șef al Cancelariei de Stat la [...]
Fostul procuror general Alexandr Stoianoglo nu ar fi primit mită pentru eliberarea omului de afaceri Veaceslav Platon în vara anului 2021, susține Platon. Controversatul om de afaceri a depus mărturii pe 5 februarie, prin videoconferință, în dosarul fostului șef al Procuraturii Generale. Platon s-a conectat la ședința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din clădirea Ambasadei Republicii Moldova din Marea Britanie. Stoianoglo [...]
Pe 5 februarie, la Abu Dhabi continuă negocierile trilaterale între Statele Unite, Ucraina și Rusia, transmite RBC-Ucraina, citând canalul de Telegram al secretarului Consiliului Național pentru Securitate și Apărare al Ucrainei și pe șeful delegației ucrainene, Rustem Umerov. „A început a doua zi de negocieri. Lucrăm în aceleași formate ca ieri: consultări trilaterale, discuții în [...]
Numărul șoferilor din regiunea transnistreană care optează pentru plăcuțe de înmatriculare neutre sau cu simbolul „MD" este în continuă creștere, potrivit datelor Biroului Politici de Reintegrare (BPR) și Registrului de stat al transporturilor. Între 1 septembrie 2018 și 31 decembrie 2025, punctele de înmatriculare din Tiraspol și Râbnița au eliberat plăci neutre pentru 14.863 de [...]
Republica Moldova va avea noi ambasadori în în România, Ucraina, Franța și China. Președinta Maia Sandu a semnat decretele de numire, care au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial. Potrivit documentelor oficiale, Victor Chirilă a fost numit Ambasador al Republicii Moldova în Ucraina, iar Mihail Mîțu va reprezenta țara noastră în România. Totodată, Lorina Bălteanu [...]
Condițiile meteo nefavorabile au provocat, în dimineața zilei de 5 februarie, deconectări de energie electrică în mai multe localități din Republica Moldova. Operatorii de distribuție anunță că echipele de intervenție sunt mobilizate și lucrează pentru restabilirea alimentării cu curent electric.
Republica Moldova se apropie de lansarea negocierilor tehnice pentru ultimele trei clustere ale procesului de aderare la Uniunea Europeană. Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a declarat că recomandările necesare pentru acest pas ar putea fi primite în următoarele săptămâni. Declarațiile au fost făcute în cadrul ședinței Comisiei parlamentare pentru Integrare Europeană, desfășurată pe 4 [...] Articolul O nouă etapă pe drumul european: Moldova pregătește ultimele clustere de negocieri apare prima dată în NordNews.
VIDEO Spital Regional la Bălți, în ciuda depopulării nordului: Ministerul Sănătății promite startul lucrărilor în luna februarie # NordNews
Deși populația din nordul Republicii Moldova a scăzut într-un deceniu de la aproape 900 de mii la puțin peste 600 de mii de persoane, ministerul Sănătății anunță că va continua să investească în construcția Spitalului Regional Bălți. Declarația aparține ministrului Sănătății, Emil Ceban, și a fost făcută după ședința Guvernului din 4 februarie. Potrivit ministrului, [...] Articolul VIDEO Spital Regional la Bălți, în ciuda depopulării nordului: Ministerul Sănătății promite startul lucrărilor în luna februarie apare prima dată în NordNews.
„Cinovnic pricopsit de znaciokul de deputat”. Schimb de replici între Petkov și Rusu pe tema dezvoltării Bălțiului # NordNews
Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a reacționat la declarațiile deputatului Vladimir Rusu, care a afirmat că orașul se află „în zona gri” a Chișinăului din cauza lipsei unor inițiative clare de dezvoltare venite din partea administrației locale. Într-o reacție publică, Petkov l-a calificat pe deputat drept un „cinovnic […] pricopsit de znaciokul de deputat” și [...] Articolul „Cinovnic pricopsit de znaciokul de deputat”. Schimb de replici între Petkov și Rusu pe tema dezvoltării Bălțiului apare prima dată în NordNews.
Membrii și deputații partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN), condus de primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, au protestat miercuri, 5 februarie, în fața Parlamentului Republicii Moldova. Manifestanții au cerut ca subiectul tarifelor la energie să fie inclus cu prioritate pe ordinea de zi a ședinței plenare programate pentru ora 10:00. Reprezentanții MAN susțin că, deși tarifele [...] Articolul MAN a protestat la Parlament cerând tarife mai mici la energie apare prima dată în NordNews.
Poleiul din ultimele ore a transformat drumurile din Republica Moldova în adevărate capcane pentru șoferi și pietoni. Sute de salvatori, pompieri și polițiști au fost scoși în teren pentru a interveni la accidente, vehicule blocate și situații de urgență, iar bilanțul include persoane rănite și chiar un deces. Potrivit Ministerul Afacerilor Interne, în ultimele 24 [...] Articolul Ghețușul paralizează traficul: un mort, zeci de accidente și transport restricționat apare prima dată în NordNews.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) prognozează că joi, 5 februarie 2026, vremea în Republica Moldova va rămâne rece, specifică sezonului de iarnă, cu un regim termic care va fi caracterizat de temperaturi în apropierea valorii de 0°C și condiții care pot favoriza formarea poleiului și ghețușului pe sectoare ale drumurilor. Avertizarea emisă de SHS indică [...] Articolul Prognoza meteo pentru 5 februarie: vreme rece cu polei și ghețuș apare prima dată în NordNews.
Teoria muzicii, predată altfel: concurs intelectual la Școala de Arte „Teodor Negară” din Ocnița # NordNews
Tok Show Intelectual – Tema de Acasă, un exemplu de bună practică pedagogică, a fost organizat la Școala de Arte „Teodor Negară” din orașul Ocnița, demonstrând că teoria muzicii poate fi predată prin metode moderne, interactive și motivante pentru elevi. Evenimentul s-a desfășurat într-un context educațional în care instituțiile de învățământ caută permanent soluții eficiente [...] Articolul Teoria muzicii, predată altfel: concurs intelectual la Școala de Arte „Teodor Negară” din Ocnița apare prima dată în NordNews.
Mercur în Vărsător realizează un pătrar cu Uranus în Taur, un tranzit care aduce comunicare neașteptată. Citește horoscopul zilei de 5 februarie 2026 și vezi despre ce este vorba. Este o zi în care suspiciunile sunt în aer, potrivit catine.ro. Tranzitul care are loc astăzi aduce un potențial inedit. Nativii trebuie să-și dea seama [...] Articolul Taurii se tem de propriile sentimente. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
VIDEO Edineț caută parteneri pentru amalgamare voluntară. Primarul a invitat colegii din raion la dialog # NordNews
Orașul Edineț își caută parteneri pentru amalgamare voluntară. Primarul Constantin Cojocari a invitat opt edili din raion la o discuție privind formarea unui posibil cluster administrativ. Potrivit lui, inițiativa vine în contextul discuțiilor recente de la Guvern privind reforma administrației publice locale. „Inițiativa a venit pentru că am vrut să încerc să văd ce vor [...] Articolul VIDEO Edineț caută parteneri pentru amalgamare voluntară. Primarul a invitat colegii din raion la dialog apare prima dată în NordNews.
Recunoaștere meritată pentru o viață dedicată copiilor. Lilia Lupacescu, învățătoare la Gimnaziul „Gheorghe Rîșcanu” din Râșcani, a ocupat, anul acesta, locul I la concursul raional „Pedagogul anului”. Deja de peste două decenii, ea îi călăuzește pe cei mici în primii pași spre cunoaștere, cu răbdare, grijă și înțelegere. „Meseria de învățător este o misiune care [...] Articolul VIDEO „Meseria de învățător este o misiune”: Portretul „Pedagogului anului” din Râșcani apare prima dată în NordNews.
VIDEO Schemele „sfinte” ale lui Marchel. Un lăcaș de cult, construit fără autorizație la Răuțel # NordNews
O construcție modulară a apărut marți, 3 februarie, pe un teren din satul Răuțel, raionul Fălești – exact în locul unde, în urmă cu mai bine de un an, Episcopul de Bălți și Fălești, Marchel, a pus piatra de temelie pentru o viitoare biserică. Potrivit martorilor, lucrările au început dis-de-dimineață. Primarul localității susține însă că [...] Articolul VIDEO Schemele „sfinte” ale lui Marchel. Un lăcaș de cult, construit fără autorizație la Răuțel apare prima dată în NordNews.
VIDEO Populism în loc de dezvoltare. Deputatul Vladimir Rusu explică de ce este Bălțiul în „zona gri” la Chișinău # NordNews
Municipiul Bălți, al doilea oraș ca mărime din Republica Moldova, ar avea o relație insuficient valorificată cu autoritățile centrale din cauza lipsei unor inițiative clare de dezvoltare venite din partea administrației locale. Declarația a fost făcută de deputatul Vladimir Rusu, în cadrul emisiunii NordNews LIVE, difuzată pe 3 februarie. Parlamentarul susține că, în ultimii ani, [...] Articolul VIDEO Populism în loc de dezvoltare. Deputatul Vladimir Rusu explică de ce este Bălțiul în „zona gri” la Chișinău apare prima dată în NordNews.
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” urmează să fie reorganizată, după ce Guvernul a aprobat astăzi, 4 februarie, o decizie în acest sens. Conform Executivului, actuala întreprindere va fi divizată în două entități distincte: Societatea pe Acțiuni „Calea Ferată din Moldova – Pasageri și Marfă”, cu capital integral de stat, și o instituție separată, [...] Articolul Calea Ferată din Moldova va fi reorganizată în două entități distincte apare prima dată în NordNews.
Clătitele sunt considerate de mulți un desert simplu și rapid, însă un mic detaliu le poate strica dintr-o clipă. Un ingredient aparent inofensiv, folosit în exces, este suficient pentru a compromite rezultatul final. Vezi care sunt acele capcane în pregătirea clătitelor, potrivit catine.ro. Puțini iau în calcul faptul că prea mult zahăr în aluat poate [...] Articolul Capcane în prepararea clătitelor. Ingrediente care nu își au locul în aluat apare prima dată în NordNews.
Platformele Facebook, TikTok și Instagram ar putea fi reglementate în Republica Moldova, după modelul Uniunii Europene, începând din toamna acestui an. Anunțul a fost făcut de președinta Consiliul Audiovizualului, Liliana Vițu, în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Rlive.md, difuzată pe 3 februarie. Potrivit acesteia, autoritățile pregătesc implementarea Legii Serviciilor Digitale, act normativ care va aduce [...] Articolul Facebook, TikTok și Instagram ar putea fi reglementate în Moldova după modelul UE apare prima dată în NordNews.
Noile tarife la gazele naturale intră oficial în vigoare de miercuri, 4 februarie, după ce decizia a fost publicată în Monitorul Oficial. Hotărârea a fost aprobată marți, 3 februarie, de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Astfel, consumatorii casnici vor achita 14,43 lei pentru un metru cub de gaze naturale, TVA inclus, cu peste doi [...] Articolul Tarife noi la gazele naturale în Republica Moldova: ce preț plătesc consumatorii de azi apare prima dată în NordNews.
Republica Moldova va beneficia de 36,5 milioane de dolari din partea Statele Unite ale Americii, bani destinați consolidării securității naționale. Fondurile sunt prevăzute într-o lege privind alocările bugetare pentru securitate, adoptată de Congresul Statelor Unite și promulgată de Donald Trump. Ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski, a declarat că sprijinul financiar va fi direcționat, [...] Articolul SUA oferă Moldovei 36,5 milioane de dolari pentru securitate energetică și cibernetică apare prima dată în NordNews.
R. Moldova va testa un proiect-pilot care permite ajustarea prețului energiei în funcție de oră și implicarea activă a prosumatorilor în piața energetică. Proiectul „Moldova VPP Sandbox: Prețuri dinamice și agregarea prosumatorilor” va fi testat într-un cadru special, care facilitează verificarea și experimentarea soluțiilor inovatoare înainte să fie aplicate la scară largă, transmite IPN. În [...] Articolul R. Moldova va testa prețuri dinamice la energie electrică într-un proiect-pilot apare prima dată în NordNews.
O fabrică ilegală de țigări, considerată una dintre cele mai mari descoperite vreodată în Italia, a fost destructurată de Guardia di Finanza. Unitatea clandestină era administrată de trei cetățeni din Republica Moldova și funcționa într-o hală industrială din localitatea Vigonza, provincia Padova, scrie publicația Il Sole 24 Ore, preluat de libertatea.ro. Au fost prinși chiar [...] Articolul VIDEO O fabrică ilegală de țigări, administrată de moldoveni, destructurată în Italia apare prima dată în NordNews.
Locuitorii satului Plop, din raionul Dondușeni, și ai comunei Frumușica, din raionul Florești, sunt chemați la urne pe 17 mai 2026 pentru a-și alege un nou primar. Decizia a fost aprobată marți, 3 februarie, în cadrul ședinței Comisiei Electorale Centrale (CEC). În aceeași zi va avea loc și un referendum local în satul Hăsnășenii Mari, [...] Articolul Alegeri locale noi la Plop, Dondușeni: locuitorii își vor alege primarul în luna mai apare prima dată în NordNews.
Mai cald decât ieri: SHS prognozează vreme mai blândă pe 4 februarie, dar încă rece și cu ninsori slabe # NordNews
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță că miercuri, 4 februarie 2026, vremea în Republica Moldova va fi mai blândă comparativ cu zilele precedente de ger intens, dar va rămâne rece și specifică sezonului de iarnă. Pentru această zi, SHS indică o temperatură maximă de până la +2 °C și o minimă de aproximativ –9 °C, [...] Articolul Mai cald decât ieri: SHS prognozează vreme mai blândă pe 4 februarie, dar încă rece și cu ninsori slabe apare prima dată în NordNews.
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,01 lei. Carburantul costă 23,09 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,03 lei până la costul de 20,05 lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...] Articolul Carburanții se scumpesc. Tarifele pentru 4 februarie apare prima dată în NordNews.
Consiliul Raional Rîșcani: formularea „unanim” a indus în eroare și a generat informații false # NordNews
Consiliul Raional Rîșcani a transmis redacției NordNews o scrisoare prin care solicită dezmințirea unor erori apărute în reportajul intitulat „PSRM, MAN și comuniștii „conservă” cultura la Rîșcani prin vânzare. Opoziția a părăsit sala”, publicat la 31 ianuarie. Cu toate acestea, pe video-ul realizat de jurnaliștii NordNews se observă cum președintele de ședință anunță că votarea [...] Articolul Consiliul Raional Rîșcani: formularea „unanim” a indus în eroare și a generat informații false apare prima dată în NordNews.
NordNews LIVE De la vocea Guvernului la vocea Bălțiului în Parlament: Invitat, Vladimir Rusu # NordNews
Dragi spectatori, vă invităm la o discuție despre planurile pentru municipiul Bălți, amalgamarea voluntară și Planul de Creștere economică în valoare de 1,9 mld de euro . Oaspetele platoului nostru este deputatul Parlamentului Republicii Moldova și fostul șef al Cancelariei de Stat, Vladimir Rusu. Articolul NordNews LIVE De la vocea Guvernului la vocea Bălțiului în Parlament: Invitat, Vladimir Rusu apare prima dată în NordNews.
