VIDEO Amalgamarea, soluție de urgență pentru primăriile mici. Deputat: Un primar face munca a zece oameni

09:40

În ultimele 24 de ore, Poliția de Frontieră anunță că șapte cetățeni străini nu au fost admiși pe teritoriul Republicii Moldova. Totodată, în punctele de trecere a frontierei au fost înregistrate 37.331 de traversări. Cel mai mare flux s-a atestat la Aeroportul Internațional Chișinău, cu 12.596 de persoane. Acesta este urmat de PTF Leușeni, unde [...] Articolul Șapte cetățeni străini, refuzați la intrarea în Republica Moldova în ultimele 24 de ore apare prima dată în NordNews.