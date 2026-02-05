„Cinovnic pricopsit de znaciokul de deputat”. Schimb de replici între Petkov și Rusu pe tema dezvoltării Bălțiului

12:10

Doi angajați ai Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) sunt cercetați penal, fiind suspectați că ar fi falsificat procese-verbale și ar fi primit bani de la șoferi pentru a-i scuti de sancțiuni. Potrivit Serviciului Protecție Internă și Anticorupție (SPIA), în anul 2025, cei doi inspectori ar fi întocmit procese-verbale pe numele unor persoane care nu [...]