ProTV.md, 7 februarie 2026 17:00

Maia Sandu: Integrarea europeană rămâne „planul A”. Unirea cu România poate avea loc doar prin referendum

Acum o oră
17:00
16:50
De ce nu a fost ușor să treacă legile antifumat: Ala Nemerenco vorbește, la „Podcastul Lorenei”, despre blocaje, presiuni și interese ascunse ProTV.md
De ce nu a fost ușor să treacă legile antifumat: Ala Nemerenco vorbește, la „Podcastul Lorenei”, despre blocaje, presiuni și interese ascunse
16:50
Ucraina a lansat un atac asupra unei uzine „important” de producere a combustibilului pentru rachetele de croazieră rusești, din regiunea Tver. Dronele au provocat un „incendiu de amploare” ProTV.md
Ucraina a lansat un atac asupra unei uzine „important” de producere a combustibilului pentru rachetele de croazieră rusești, din regiunea Tver. Dronele au provocat un „incendiu de amploare”
Acum 2 ore
16:10
Moment istoric la JO de iarnă: prima pereche mamă-fiu care participă la aceeaşi ediţie. Poveste fascinantă ProTV.md
Moment istoric la JO de iarnă: prima pereche mamă-fiu care participă la aceeaşi ediţie. Poveste fascinantă
16:10
Chișinăul sub Cod Galben: autoritățile luptă non-stop cu zăpada și gheața pentru siguranța cetățenilor - FOTO ProTV.md
Chișinăul sub Cod Galben: autoritățile luptă non-stop cu zăpada și gheața pentru siguranța cetățenilor - FOTO
16:00
Poliţia italiană anchetează un posibil sabotaj feroviar în prima zi a Jocurilor Olimpice de iarnă ProTV.md
Poliţia italiană anchetează un posibil sabotaj feroviar în prima zi a Jocurilor Olimpice de iarnă
16:00
Povestea fabuloasă a celei mai tinere atlete de la JO de iarnă. Eleva care visează la medalie ProTV.md
Povestea fabuloasă a celei mai tinere atlete de la JO de iarnă. Eleva care visează la medalie
15:50
Milionari pentru 40 de minute: O platformă crypto a trimis din greșeală 44 de miliarde de dolari clienților săi ProTV.md
Milionari pentru 40 de minute: O platformă crypto a trimis din greșeală 44 de miliarde de dolari clienților săi
Acum 4 ore
15:40
Ultima oră. Cod GALBEN de scăderea temperaturii pe întreg teritoriul țării. Anunțul făcut de meteorologi - FOTO ProTV.md
Ultima oră. Cod GALBEN de scăderea temperaturii pe întreg teritoriul țării. Anunțul făcut de meteorologi - FOTO
15:20
Decorată cu Ordinul Republicii, dar exclusă din noul Guvern: Ala Nemerenco vorbește la „Podcastul Lorenei” despre decizii politice neașteptate și lipsa explicațiilor oficiale - VIDEO ProTV.md
Decorată cu Ordinul Republicii, dar exclusă din noul Guvern: Ala Nemerenco vorbește la „Podcastul Lorenei” despre decizii politice neașteptate și lipsa explicațiilor oficiale - VIDEO
14:40
Dincolo de atribuții: polițiștii au pus mâna pe lopeți și au ajutat la combaterea poleiului în toată țara - VIDEO ProTV.md
Dincolo de atribuții: polițiștii au pus mâna pe lopeți și au ajutat la combaterea poleiului în toată țara - VIDEO
14:40
Propagandiștii ruși, nervoși după atentatul asupra numărului 2 din spionajul militar. „Până când?” ProTV.md
Propagandiștii ruși, nervoși după atentatul asupra numărului 2 din spionajul militar. „Până când?”
Acum 6 ore
13:40
Termen-limită pentru încheierea războiului din Ucraina. Zelenski a dezvăluit planul americanilor. „Vor face presiuni” ProTV.md
Termen-limită pentru încheierea războiului din Ucraina. Zelenski a dezvăluit planul americanilor. „Vor face presiuni”
13:40
Marea Britanie amenință cu asaltul asupra flotei fantomă a Rusiei. Petrolul confiscat, sursă de finanțare pentru Ucraina ProTV.md
Marea Britanie amenință cu asaltul asupra flotei fantomă a Rusiei. Petrolul confiscat, sursă de finanțare pentru Ucraina
13:10
„Avem motive reale de mândrie”: Republica Moldova urcă pe locul 5 mondial la securitate cibernetică - FOTO ProTV.md
„Avem motive reale de mândrie”: Republica Moldova urcă pe locul 5 mondial la securitate cibernetică - FOTO
12:20
Teodor Copăceanu, copilul-minune din Chișinău care a cucerit scena „Românii au talent” la doar 3 ani. ProTV.md
Teodor Copăceanu, copilul-minune din Chișinău care a cucerit scena „Românii au talent” la doar 3 ani.
11:50
Avertismentul unui consilier prezidențial român: Fiecare agresiune a Rusiei din istoria recentă a fost mai violentă decât precedenta ProTV.md
Avertismentul unui consilier prezidențial român: Fiecare agresiune a Rusiei din istoria recentă a fost mai violentă decât precedenta
Acum 8 ore
11:30
Donald Trump refuză să-și ceară scuze pentru clipul AI în care soții Obama apar ca maimuțe: „Nu am greșit, am văzut doar începutul” ProTV.md
Donald Trump refuză să-și ceară scuze pentru clipul AI în care soții Obama apar ca maimuțe: „Nu am greșit, am văzut doar începutul”
11:30
Fiul rapperului Lil Jon, găsit mort într-un iaz după ce fusese dat dispărut. Artistul câștigător de Grammy: „Suntem devastați” ProTV.md
Fiul rapperului Lil Jon, găsit mort într-un iaz după ce fusese dat dispărut. Artistul câștigător de Grammy: „Suntem devastați”
11:20
Noapte dificilă pe traseele de frontieră: polițiștii de frontieră din Săiți au intervenit rapid pentru salvarea șoferilor aflați în dificultate și menținerea siguranței rutiere - VIDEO ProTV.md
Noapte dificilă pe traseele de frontieră: polițiștii de frontieră din Săiți au intervenit rapid pentru salvarea șoferilor aflați în dificultate și menținerea siguranței rutiere - VIDEO
10:50
Circulația pe drumurile din țară se desfășoară în condiții de iarnă. Transportul de mare tonaj și autobuzele și-a reluat deplasarea ProTV.md
Circulația pe drumurile din țară se desfășoară în condiții de iarnă. Transportul de mare tonaj și autobuzele și-a reluat deplasarea
10:50
Alertă în Polonia: Două aeroporturi, închise din cauza unor „activități militare neplanificate” legate de securitatea statului ProTV.md
Alertă în Polonia: Două aeroporturi, închise din cauza unor „activități militare neplanificate” legate de securitatea statului
10:40
Naționala Moldovei a defilat la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă 2026 de la Milano ProTV.md
Naționala Moldovei a defilat la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă 2026 de la Milano
10:30
Drona depistată la Drochia este de tip Gerbera și nu conține încărcătură explozivă - FOTO ProTV.md
Drona depistată la Drochia este de tip Gerbera și nu conține încărcătură explozivă - FOTO
10:20
Noi detalii din culisele negocierilor SUA-Ucraina-Rusia. Condiția care pune Kievul într-o poziție aproape imposibilă ProTV.md
Noi detalii din culisele negocierilor SUA-Ucraina-Rusia. Condiția care pune Kievul într-o poziție aproape imposibilă
09:50
Peste 3.000 de consumatori afectați de deconectări neprogramate: 17 echipe de intervenție sunt mobilizate pentru a remedia situația ProTV.md
Peste 3.000 de consumatori afectați de deconectări neprogramate: 17 echipe de intervenție sunt mobilizate pentru a remedia situația
Acum 12 ore
09:40
Armata Națională iese în teren: echipele de intervenție curăță trotuarele și împrăștie material antiderapant în sectoarele capitalei, în contextul condițiilor meteo nefavorabile - FOTO ProTV.md
Armata Națională iese în teren: echipele de intervenție curăță trotuarele și împrăștie material antiderapant în sectoarele capitalei, în contextul condițiilor meteo nefavorabile - FOTO
09:30
IGSU a intervenit neîntrerupt în ultimele 24 de ore: 76 de operațiuni de tractare, deblocare și eliberare a drumurilor de arbori căzuți - FOTO ProTV.md
IGSU a intervenit neîntrerupt în ultimele 24 de ore: 76 de operațiuni de tractare, deblocare și eliberare a drumurilor de arbori căzuți - FOTO
09:20
Circulație dificilă pe drumurile naționale din cauza poleiului: sute de utilaje și muncitori mobilizați pe parcursul nopții pentru menținerea traficului - FOTO ProTV.md
Circulație dificilă pe drumurile naționale din cauza poleiului: sute de utilaje și muncitori mobilizați pe parcursul nopții pentru menținerea traficului - FOTO
09:10
O mașină a derapat de pe traseu și s-a răsturnat pe un teren aflat în construcție, după ce a încercat să efectueze o manevră de întoarcere. Momentul, surprins de camerele de supraveghere – VIDEO ProTV.md
O mașină a derapat de pe traseu și s-a răsturnat pe un teren aflat în construcție, după ce a încercat să efectueze o manevră de întoarcere. Momentul, surprins de camerele de supraveghere – VIDEO
09:00
Videoclipul modificat cu soții Obama înfățișați drept maimuțe, șters de Trump. „Cel mai rasist lucru pe care l-am văzut” ProTV.md
Videoclipul modificat cu soții Obama înfățișați drept maimuțe, șters de Trump. „Cel mai rasist lucru pe care l-am văzut”
08:10
Comisia Europeană vizează din nou petrolul rusesc, cu un plan de sancțiuni mai amplu. Bruxellesul vrea adoptarea pachetului luna aceasta ProTV.md
Comisia Europeană vizează din nou petrolul rusesc, cu un plan de sancțiuni mai amplu. Bruxellesul vrea adoptarea pachetului luna aceasta
08:00
Ploi și lapoviță în centrul și nordul țării. Câte grade se vor înregistra astăzi și în următoarele zile. Prognoza meteo ProTV.md
Ploi și lapoviță în centrul și nordul țării. Câte grade se vor înregistra astăzi și în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 24 ore
00:10
Premierul anunță mobilizarea Armatei și a serviciilor de urgență pentru combaterea poleiului: „Cel mai important este ca oamenii să se poată deplasa în siguranță” ProTV.md
Premierul anunță mobilizarea Armatei și a serviciilor de urgență pentru combaterea poleiului: „Cel mai important este ca oamenii să se poată deplasa în siguranță”
6 februarie 2026
23:50
Financial Times: Ilan Șor, condamnat în dosarul furtul miliardului, ar fi în centrul unei rețele financiare prin care Rusia ocolește sancțiunile internaționale - VIDEO ProTV.md
Financial Times: Ilan Șor, condamnat în dosarul furtul miliardului, ar fi în centrul unei rețele financiare prin care Rusia ocolește sancțiunile internaționale - VIDEO
23:40
Atalanta a făcut instrucție cu Juventus și s-a calificat în semifinalele Cupei Italia - VIDEO ProTV.md
Atalanta a făcut instrucție cu Juventus și s-a calificat în semifinalele Cupei Italia - VIDEO
23:30
Medicul anesteziolog-reanimatolog, Boris Meșteșug, cercetat penal pentru viol asupra a două fete de 10 și 12 ani - demis din funcție. Precizările ministerului Sănătății - VIDEO ProTV.md
Medicul anesteziolog-reanimatolog, Boris Meșteșug, cercetat penal pentru viol asupra a două fete de 10 și 12 ani - demis din funcție. Precizările ministerului Sănătății - VIDEO
23:30
Românul Cristian Chivu o duce din ce în ce mai bine în Italia - VIDEO ProTV.md
Românul Cristian Chivu o duce din ce în ce mai bine în Italia - VIDEO
23:20
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 06.02.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 06.02.2026
23:20
Franța pornește cu dreptul în apărarea titlului din Turneul celor Șase Națiuni, după o victorie importantă în fața Irlandei - VIDEO ProTV.md
Franța pornește cu dreptul în apărarea titlului din Turneul celor Șase Națiuni, după o victorie importantă în fața Irlandei - VIDEO
23:20
Atletico Madrid s-a distrat cu Betis în Cupa Spaniei: debut de vis pentru Ademola Lookman și o victorie categorică, 5-0, pentru trupa lui Diego Simeone - VIDEO ProTV.md
Atletico Madrid s-a distrat cu Betis în Cupa Spaniei: debut de vis pentru Ademola Lookman și o victorie categorică, 5-0, pentru trupa lui Diego Simeone - VIDEO
23:20
Debut senzațional pentru fostul star de la Real Madrid, Karim Benzema - VIDEO ProTV.md
Debut senzațional pentru fostul star de la Real Madrid, Karim Benzema - VIDEO
23:20
Petrocub Hîncești începe cu dreptul cantonamentul din Turcia: lidera campionatului național învinge Obolon cu 1-0 în primul meci amical - VIDEO ProTV.md
Petrocub Hîncești începe cu dreptul cantonamentul din Turcia: lidera campionatului național învinge Obolon cu 1-0 în primul meci amical - VIDEO
23:10
Bălți, transformat într-un patinoar: zeci de persoane au ajuns la spital din cauza poleiului, iar primarul îndeamnă oamenii să nu iasă din case - VIDEO ProTV.md
Bălți, transformat într-un patinoar: zeci de persoane au ajuns la spital din cauza poleiului, iar primarul îndeamnă oamenii să nu iasă din case - VIDEO
23:00
General rus din GRU, ținta unui „asasinat” în Moscova. A fost dus de urgență la spital după ce a fost împușcat - VIDEO ProTV.md
General rus din GRU, ținta unui „asasinat” în Moscova. A fost dus de urgență la spital după ce a fost împușcat - VIDEO
22:50
Rusia trage de timp, iar negocierile de la Abu Dhabi nu aduc rezultate concrete: Armand Goșu avertizează că situația din Ucraina rămâne dramatică - VIDEO ProTV.md
Rusia trage de timp, iar negocierile de la Abu Dhabi nu aduc rezultate concrete: Armand Goșu avertizează că situația din Ucraina rămâne dramatică - VIDEO
22:40
Ultima oră. O dronă a fost depistată în extravilanul satului Sofia din raionul Drochia - VIDEO ProTV.md
Ultima oră. O dronă a fost depistată în extravilanul satului Sofia din raionul Drochia - VIDEO
22:20
Poleiul pune capitala la încercare: oameni surprinși patinând pe trotuare, mașini blocate în curți și apeluri către autorități pentru intervenții urgente - VIDEO ProTV.md
Poleiul pune capitala la încercare: oameni surprinși patinând pe trotuare, mașini blocate în curți și apeluri către autorități pentru intervenții urgente - VIDEO
22:00
A doua zi de polei și ghețuș în Moldova: mai multe ambulanțe și mașini rămase blocate, sute de apeluri la 112 și transportul de pasageri oprit pe toate drumurile naționale - VIDEO ProTV.md
A doua zi de polei și ghețuș în Moldova: mai multe ambulanțe și mașini rămase blocate, sute de apeluri la 112 și transportul de pasageri oprit pe toate drumurile naționale - VIDEO
21:30
Mai multe regiuni din Ucraina, lovite noaptea trecută de atacuri cu drone: trei persoane au murit, iar altele au fost rănite - VIDEO ProTV.md
Mai multe regiuni din Ucraina, lovite noaptea trecută de atacuri cu drone: trei persoane au murit, iar altele au fost rănite - VIDEO
