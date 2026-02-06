Financial Times: Ilan Șor, condamnat în dosarul furtul miliardului, ar fi în centrul unei rețele financiare prin care Rusia ocolește sancțiunile internaționale - VIDEO
ProTV.md, 6 februarie 2026 23:50
Financial Times: Ilan Șor, condamnat în dosarul furtul miliardului, ar fi în centrul unei rețele financiare prin care Rusia ocolește sancțiunile internaționale - VIDEO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 30 minute
00:10
Premierul anunță mobilizarea Armatei și a serviciilor de urgență pentru combaterea poleiului: „Cel mai important este ca oamenii să se poată deplasa în siguranță” # ProTV.md
Premierul anunță mobilizarea Armatei și a serviciilor de urgență pentru combaterea poleiului: „Cel mai important este ca oamenii să se poată deplasa în siguranță”
Acum o oră
23:50
Financial Times: Ilan Șor, condamnat în dosarul furtul miliardului, ar fi în centrul unei rețele financiare prin care Rusia ocolește sancțiunile internaționale - VIDEO # ProTV.md
Financial Times: Ilan Șor, condamnat în dosarul furtul miliardului, ar fi în centrul unei rețele financiare prin care Rusia ocolește sancțiunile internaționale - VIDEO
23:40
Atalanta a făcut instrucție cu Juventus și s-a calificat în semifinalele Cupei Italia - VIDEO # ProTV.md
Atalanta a făcut instrucție cu Juventus și s-a calificat în semifinalele Cupei Italia - VIDEO
Acum 2 ore
23:30
Medicul anesteziolog-reanimatolog, Boris Meșteșug, cercetat penal pentru viol asupra a două fete de 10 și 12 ani - demis din funcție. Precizările ministerului Sănătății - VIDEO # ProTV.md
Medicul anesteziolog-reanimatolog, Boris Meșteșug, cercetat penal pentru viol asupra a două fete de 10 și 12 ani - demis din funcție. Precizările ministerului Sănătății - VIDEO
23:30
Românul Cristian Chivu o duce din ce în ce mai bine în Italia - VIDEO
23:20
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 06.02.2026
23:20
Franța pornește cu dreptul în apărarea titlului din Turneul celor Șase Națiuni, după o victorie importantă în fața Irlandei - VIDEO # ProTV.md
Franța pornește cu dreptul în apărarea titlului din Turneul celor Șase Națiuni, după o victorie importantă în fața Irlandei - VIDEO
23:20
Atletico Madrid s-a distrat cu Betis în Cupa Spaniei: debut de vis pentru Ademola Lookman și o victorie categorică, 5-0, pentru trupa lui Diego Simeone - VIDEO # ProTV.md
Atletico Madrid s-a distrat cu Betis în Cupa Spaniei: debut de vis pentru Ademola Lookman și o victorie categorică, 5-0, pentru trupa lui Diego Simeone - VIDEO
23:20
Debut senzațional pentru fostul star de la Real Madrid, Karim Benzema - VIDEO
23:20
Petrocub Hîncești începe cu dreptul cantonamentul din Turcia: lidera campionatului național învinge Obolon cu 1-0 în primul meci amical - VIDEO # ProTV.md
Petrocub Hîncești începe cu dreptul cantonamentul din Turcia: lidera campionatului național învinge Obolon cu 1-0 în primul meci amical - VIDEO
23:10
Bălți, transformat într-un patinoar: zeci de persoane au ajuns la spital din cauza poleiului, iar primarul îndeamnă oamenii să nu iasă din case - VIDEO # ProTV.md
Bălți, transformat într-un patinoar: zeci de persoane au ajuns la spital din cauza poleiului, iar primarul îndeamnă oamenii să nu iasă din case - VIDEO
23:00
General rus din GRU, ținta unui „asasinat” în Moscova. A fost dus de urgență la spital după ce a fost împușcat - VIDEO # ProTV.md
General rus din GRU, ținta unui „asasinat” în Moscova. A fost dus de urgență la spital după ce a fost împușcat - VIDEO
22:50
Rusia trage de timp, iar negocierile de la Abu Dhabi nu aduc rezultate concrete: Armand Goșu avertizează că situația din Ucraina rămâne dramatică - VIDEO # ProTV.md
Rusia trage de timp, iar negocierile de la Abu Dhabi nu aduc rezultate concrete: Armand Goșu avertizează că situația din Ucraina rămâne dramatică - VIDEO
22:40
Ultima oră. O dronă a fost depistată în extravilanul satului Sofia din raionul Drochia - VIDEO # ProTV.md
Ultima oră. O dronă a fost depistată în extravilanul satului Sofia din raionul Drochia - VIDEO
Acum 4 ore
22:20
Poleiul pune capitala la încercare: oameni surprinși patinând pe trotuare, mașini blocate în curți și apeluri către autorități pentru intervenții urgente - VIDEO # ProTV.md
Poleiul pune capitala la încercare: oameni surprinși patinând pe trotuare, mașini blocate în curți și apeluri către autorități pentru intervenții urgente - VIDEO
22:00
A doua zi de polei și ghețuș în Moldova: mai multe ambulanțe și mașini rămase blocate, sute de apeluri la 112 și transportul de pasageri oprit pe toate drumurile naționale - VIDEO # ProTV.md
A doua zi de polei și ghețuș în Moldova: mai multe ambulanțe și mașini rămase blocate, sute de apeluri la 112 și transportul de pasageri oprit pe toate drumurile naționale - VIDEO
21:30
Mai multe regiuni din Ucraina, lovite noaptea trecută de atacuri cu drone: trei persoane au murit, iar altele au fost rănite - VIDEO # ProTV.md
Mai multe regiuni din Ucraina, lovite noaptea trecută de atacuri cu drone: trei persoane au murit, iar altele au fost rănite - VIDEO
21:30
Din cauza chiciurei, zeci de localități din Moldova au rămas parțial fără lumină: peste 17 mii de consumatori afectați în nord și peste 1 200 în sud, iar mii încă așteaptă reconectarea - VIDEO # ProTV.md
Din cauza chiciurei, zeci de localități din Moldova au rămas parțial fără lumină: peste 17 mii de consumatori afectați în nord și peste 1 200 în sud, iar mii încă așteaptă reconectarea - VIDEO
21:20
Accident în lanț pe o stradă din sectorul Buiucani: cinci automobile implicate. Imagini surprinse de martori – VIDEO # ProTV.md
Accident în lanț pe o stradă din sectorul Buiucani: cinci automobile implicate. Imagini surprinse de martori – VIDEO
Acum 6 ore
20:30
MAE condamnă ferm depistarea unei drone în apropierea satului Sofia, Drochia: orice încălcare a spațiului aerian este o amenințare la adresa securității # ProTV.md
MAE condamnă ferm depistarea unei drone în apropierea satului Sofia, Drochia: orice încălcare a spațiului aerian este o amenințare la adresa securității
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Daniela Andreev - 06.02.2026
19:30
Trei persoane condamnate la închisoare după ce au fost instruite în Bosnia și Herțegovina pentru pregătirea dezordinilor în masă în perioada alegerilor prezidențiale și referendumului din 2024 - VIDEO # ProTV.md
Trei persoane condamnate la închisoare după ce au fost instruite în Bosnia și Herțegovina pentru pregătirea dezordinilor în masă în perioada alegerilor prezidențiale și referendumului din 2024 - VIDEO
19:20
Măsură temporară în toată țara: vehiculele de mare tonaj nu pot circula pe perioada nopții. Circulația acestora va fi reluată mâine dimineață # ProTV.md
Măsură temporară în toată țara: vehiculele de mare tonaj nu pot circula pe perioada nopții. Circulația acestora va fi reluată mâine dimineață
19:00
Măsură temporară în raionul Leova: vehiculele de mare tonaj nu pot circula pe perioada nopții. Circulația acestora va fi reluată mâine dimineață # ProTV.md
Măsură temporară în raionul Leova: vehiculele de mare tonaj nu pot circula pe perioada nopții. Circulația acestora va fi reluată mâine dimineață
18:50
Ultima oră. O dronă a fost depistată în extravilanul satului Sofia din raionul Drochia - FOTO # ProTV.md
Ultima oră. O dronă a fost depistată în extravilanul satului Sofia din raionul Drochia - FOTO
18:50
Alertă rutieră în raionul Leova: circulația transportului de mare tonaj, suspendată până mâine la 06:00 # ProTV.md
Alertă rutieră în raionul Leova: circulația transportului de mare tonaj, suspendată până mâine la 06:00
18:40
Trafic dificil în Leova: echipajele de poliție sunt pe trasee pentru a sprijini șoferii, iar autoritățile cer prudență sporită # ProTV.md
Trafic dificil în Leova: echipajele de poliție sunt pe trasee pentru a sprijini șoferii, iar autoritățile cer prudență sporită
Acum 8 ore
18:10
Reclame sponsorizate cu vocea premierului, dar fără legătură cu Guvernul: Munteanu avertizează asupra unei escrocherii deepfake care promite câștiguri de mii de lei # ProTV.md
Reclame sponsorizate cu vocea premierului, dar fără legătură cu Guvernul: Munteanu avertizează asupra unei escrocherii deepfake care promite câștiguri de mii de lei
17:50
Au pus mâna pe lopată, au împrăștiat nisip și au tractat mașini din șanț: polițiștii intervin contracronometru în raionul Căușeni, unde drumurile au devenit capcane de gheață - VIDEO # ProTV.md
Au pus mâna pe lopată, au împrăștiat nisip și au tractat mașini din șanț: polițiștii intervin contracronometru în raionul Căușeni, unde drumurile au devenit capcane de gheață - VIDEO
17:20
Ghețușul dă peste cap transportul public: troleibuzele și autobuzele din Chișinău circulă cu întârzieri, iar unele rute pot fi redirecționate # ProTV.md
Ghețușul dă peste cap transportul public: troleibuzele și autobuzele din Chișinău circulă cu întârzieri, iar unele rute pot fi redirecționate
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 06.02.2026
17:00
Olimpiadele școlare, reprogramate din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Precizările MEC # ProTV.md
Olimpiadele școlare, reprogramate din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Precizările MEC
16:50
Cine este Vladimir Alekseev, generalul GRU împușcat la Moscova, implicat în războaiele din Ucraina și Siria, un atac cu noviciok în UK și atacuri informatice în SUA # ProTV.md
Cine este Vladimir Alekseev, generalul GRU împușcat la Moscova, implicat în războaiele din Ucraina și Siria, un atac cu noviciok în UK și atacuri informatice în SUA
Acum 12 ore
16:10
Polițiștii de Frontieră au intervenit pe drumul dintre localitățile Mihailovca și Troițcoe pentru a acorda ajutor șoferilor care derapează din cauza ghețușului - FOTO # ProTV.md
Polițiștii de Frontieră au intervenit pe drumul dintre localitățile Mihailovca și Troițcoe pentru a acorda ajutor șoferilor care derapează din cauza ghețușului - FOTO
15:40
Ultima oră. Codul galben de polei și ghețuș - prelungit. Până când va fi valabil - FOTO
15:20
Poleiul continuă să dea bătăi de cap șoferilor: O ambulanță a rămas blocată pe un drum din Ialoveni. Polițiștii au intervenit - VIDEO # ProTV.md
Poleiul continuă să dea bătăi de cap șoferilor: O ambulanță a rămas blocată pe un drum din Ialoveni. Polițiștii au intervenit - VIDEO
15:10
Un bărbat a ajuns la spital, după ce a căzut într-o groapă adâncă, la Ialoveni. Ce spun salvatorii # ProTV.md
Un bărbat a ajuns la spital, după ce a căzut într-o groapă adâncă, la Ialoveni. Ce spun salvatorii
14:50
Peste 700 de porci au murit în urma unui incediu la o fermă din stânga Nistrului. Care ar fi cauza # ProTV.md
Peste 700 de porci au murit în urma unui incediu la o fermă din stânga Nistrului. Care ar fi cauza
14:40
Nixon — investiția care creează viitorul, nu îl urmărește.
14:30
Atenție, călători! Se pot înregistra întârzieri ale zborurilor pe Aeroportul Internațional Chișinău din cauza condițiilor meteo - VIDEO # ProTV.md
Atenție, călători! Se pot înregistra întârzieri ale zborurilor pe Aeroportul Internațional Chișinău din cauza condițiilor meteo - VIDEO
14:10
Circulația vehiculelor de mare tonaj - suspendată temporar pe întreg teritoriul țării. Precizările AND # ProTV.md
Circulația vehiculelor de mare tonaj - suspendată temporar pe întreg teritoriul țării. Precizările AND
14:10
Circulația transportului de persoane - suspendată temporar în toate punctele de trecere a frontierei de stat # ProTV.md
Circulația transportului de persoane - suspendată temporar în toate punctele de trecere a frontierei de stat
14:00
Circulația camioanelor și autobuzelor - suspendată temporar pe întreg teritoriul țării. Precizările AND # ProTV.md
Circulația camioanelor și autobuzelor - suspendată temporar pe întreg teritoriul țării. Precizările AND
14:00
Una dintre cele mai mari companii petroliere din SUA intră pe firul tranzacției Lukoil și negociază să îi cumpere activele, în pofida înțelegerii anunțate # ProTV.md
Una dintre cele mai mari companii petroliere din SUA intră pe firul tranzacției Lukoil și negociază să îi cumpere activele, în pofida înțelegerii anunțate
13:20
Trei persoane - transportate la spital, după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon, într-un apartament din capitală. IGSU anunță cauza incidentului # ProTV.md
Trei persoane - transportate la spital, după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon, într-un apartament din capitală. IGSU anunță cauza incidentului
13:20
Serghei Lavrov: Ucraina trebuie să fie un stat neutru şi benign pentru a fi vecinul Rusiei pe termen lung # ProTV.md
Serghei Lavrov: Ucraina trebuie să fie un stat neutru şi benign pentru a fi vecinul Rusiei pe termen lung
13:10
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 06.02.2026
13:00
Ar fi încercat să transporte ilegal în România cetățeni din Bangladesh, India și Pakistan. Un moldovean - reținut de polițiști. Ce sume urma să primească pentru „servciul” dat - VIDEO # ProTV.md
Ar fi încercat să transporte ilegal în România cetățeni din Bangladesh, India și Pakistan. Un moldovean - reținut de polițiști. Ce sume urma să primească pentru „servciul” dat - VIDEO
12:40
Atenție, șoferi: Se circulă cu dificultate în toată țara. În unele zone, mașinile sunt nevoite să staționeze pe drumuri, fiind imposibilă deplasarea # ProTV.md
Atenție, șoferi: Se circulă cu dificultate în toată țara. În unele zone, mașinile sunt nevoite să staționeze pe drumuri, fiind imposibilă deplasarea
12:40
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.