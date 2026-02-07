Noapte dificilă pe traseele de frontieră: polițiștii de frontieră din Săiți au intervenit rapid pentru salvarea șoferilor aflați în dificultate și menținerea siguranței rutiere - VIDEO

ProTV.md, 7 februarie 2026 11:20

Noapte dificilă pe traseele de frontieră: polițiștii de frontieră din Săiți au intervenit rapid pentru salvarea șoferilor aflați în dificultate și menținerea siguranței rutiere - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 10 minute
11:30
Donald Trump refuză să-și ceară scuze pentru clipul AI în care soții Obama apar ca maimuțe: „Nu am greșit, am văzut doar începutul” ProTV.md
Donald Trump refuză să-și ceară scuze pentru clipul AI în care soții Obama apar ca maimuțe: „Nu am greșit, am văzut doar începutul”
11:30
Fiul rapperului Lil Jon, găsit mort într-un iaz după ce fusese dat dispărut. Artistul câștigător de Grammy: „Suntem devastați” ProTV.md
Fiul rapperului Lil Jon, găsit mort într-un iaz după ce fusese dat dispărut. Artistul câștigător de Grammy: „Suntem devastați”
Acum 30 minute
11:20
Noapte dificilă pe traseele de frontieră: polițiștii de frontieră din Săiți au intervenit rapid pentru salvarea șoferilor aflați în dificultate și menținerea siguranței rutiere - VIDEO ProTV.md
Noapte dificilă pe traseele de frontieră: polițiștii de frontieră din Săiți au intervenit rapid pentru salvarea șoferilor aflați în dificultate și menținerea siguranței rutiere - VIDEO
Acum o oră
10:50
Circulația pe drumurile din țară se desfășoară în condiții de iarnă. Transportul de mare tonaj și autobuzele și-a reluat deplasarea ProTV.md
Circulația pe drumurile din țară se desfășoară în condiții de iarnă. Transportul de mare tonaj și autobuzele și-a reluat deplasarea
10:50
Alertă în Polonia: Două aeroporturi, închise din cauza unor „activități militare neplanificate” legate de securitatea statului ProTV.md
Alertă în Polonia: Două aeroporturi, închise din cauza unor „activități militare neplanificate” legate de securitatea statului
10:40
Naționala Moldovei a defilat la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă 2026 de la Milano ProTV.md
Naționala Moldovei a defilat la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă 2026 de la Milano
Acum 2 ore
10:30
Drona depistată la Drochia este de tip Gerbera și nu conține încărcătură explozivă - FOTO ProTV.md
Drona depistată la Drochia este de tip Gerbera și nu conține încărcătură explozivă - FOTO
10:20
Noi detalii din culisele negocierilor SUA-Ucraina-Rusia. Condiția care pune Kievul într-o poziție aproape imposibilă ProTV.md
Noi detalii din culisele negocierilor SUA-Ucraina-Rusia. Condiția care pune Kievul într-o poziție aproape imposibilă
09:50
Peste 3.000 de consumatori afectați de deconectări neprogramate: 17 echipe de intervenție sunt mobilizate pentru a remedia situația ProTV.md
Peste 3.000 de consumatori afectați de deconectări neprogramate: 17 echipe de intervenție sunt mobilizate pentru a remedia situația
09:40
Armata Națională iese în teren: echipele de intervenție curăță trotuarele și împrăștie material antiderapant în sectoarele capitalei, în contextul condițiilor meteo nefavorabile - FOTO ProTV.md
Armata Națională iese în teren: echipele de intervenție curăță trotuarele și împrăștie material antiderapant în sectoarele capitalei, în contextul condițiilor meteo nefavorabile - FOTO
Acum 4 ore
09:30
IGSU a intervenit neîntrerupt în ultimele 24 de ore: 76 de operațiuni de tractare, deblocare și eliberare a drumurilor de arbori căzuți - FOTO ProTV.md
IGSU a intervenit neîntrerupt în ultimele 24 de ore: 76 de operațiuni de tractare, deblocare și eliberare a drumurilor de arbori căzuți - FOTO
09:20
Circulație dificilă pe drumurile naționale din cauza poleiului: sute de utilaje și muncitori mobilizați pe parcursul nopții pentru menținerea traficului - FOTO ProTV.md
Circulație dificilă pe drumurile naționale din cauza poleiului: sute de utilaje și muncitori mobilizați pe parcursul nopții pentru menținerea traficului - FOTO
09:10
O mașină a derapat de pe traseu și s-a răsturnat pe un teren aflat în construcție, după ce a încercat să efectueze o manevră de întoarcere. Momentul, surprins de camerele de supraveghere – VIDEO ProTV.md
O mașină a derapat de pe traseu și s-a răsturnat pe un teren aflat în construcție, după ce a încercat să efectueze o manevră de întoarcere. Momentul, surprins de camerele de supraveghere – VIDEO
09:00
Videoclipul modificat cu soții Obama înfățișați drept maimuțe, șters de Trump. „Cel mai rasist lucru pe care l-am văzut” ProTV.md
Videoclipul modificat cu soții Obama înfățișați drept maimuțe, șters de Trump. „Cel mai rasist lucru pe care l-am văzut”
08:10
Comisia Europeană vizează din nou petrolul rusesc, cu un plan de sancțiuni mai amplu. Bruxellesul vrea adoptarea pachetului luna aceasta ProTV.md
Comisia Europeană vizează din nou petrolul rusesc, cu un plan de sancțiuni mai amplu. Bruxellesul vrea adoptarea pachetului luna aceasta
08:00
Ploi și lapoviță în centrul și nordul țării. Câte grade se vor înregistra astăzi și în următoarele zile. Prognoza meteo ProTV.md
Ploi și lapoviță în centrul și nordul țării. Câte grade se vor înregistra astăzi și în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 12 ore
00:10
Premierul anunță mobilizarea Armatei și a serviciilor de urgență pentru combaterea poleiului: „Cel mai important este ca oamenii să se poată deplasa în siguranță” ProTV.md
Premierul anunță mobilizarea Armatei și a serviciilor de urgență pentru combaterea poleiului: „Cel mai important este ca oamenii să se poată deplasa în siguranță”
6 februarie 2026
23:50
Financial Times: Ilan Șor, condamnat în dosarul furtul miliardului, ar fi în centrul unei rețele financiare prin care Rusia ocolește sancțiunile internaționale - VIDEO ProTV.md
Financial Times: Ilan Șor, condamnat în dosarul furtul miliardului, ar fi în centrul unei rețele financiare prin care Rusia ocolește sancțiunile internaționale - VIDEO
23:40
Atalanta a făcut instrucție cu Juventus și s-a calificat în semifinalele Cupei Italia - VIDEO ProTV.md
Atalanta a făcut instrucție cu Juventus și s-a calificat în semifinalele Cupei Italia - VIDEO
23:30
Medicul anesteziolog-reanimatolog, Boris Meșteșug, cercetat penal pentru viol asupra a două fete de 10 și 12 ani - demis din funcție. Precizările ministerului Sănătății - VIDEO ProTV.md
Medicul anesteziolog-reanimatolog, Boris Meșteșug, cercetat penal pentru viol asupra a două fete de 10 și 12 ani - demis din funcție. Precizările ministerului Sănătății - VIDEO
23:30
Românul Cristian Chivu o duce din ce în ce mai bine în Italia - VIDEO ProTV.md
Românul Cristian Chivu o duce din ce în ce mai bine în Italia - VIDEO
23:20
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 06.02.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 06.02.2026
23:20
Franța pornește cu dreptul în apărarea titlului din Turneul celor Șase Națiuni, după o victorie importantă în fața Irlandei - VIDEO ProTV.md
Franța pornește cu dreptul în apărarea titlului din Turneul celor Șase Națiuni, după o victorie importantă în fața Irlandei - VIDEO
23:20
Atletico Madrid s-a distrat cu Betis în Cupa Spaniei: debut de vis pentru Ademola Lookman și o victorie categorică, 5-0, pentru trupa lui Diego Simeone - VIDEO ProTV.md
Atletico Madrid s-a distrat cu Betis în Cupa Spaniei: debut de vis pentru Ademola Lookman și o victorie categorică, 5-0, pentru trupa lui Diego Simeone - VIDEO
23:20
Debut senzațional pentru fostul star de la Real Madrid, Karim Benzema - VIDEO ProTV.md
Debut senzațional pentru fostul star de la Real Madrid, Karim Benzema - VIDEO
23:20
Petrocub Hîncești începe cu dreptul cantonamentul din Turcia: lidera campionatului național învinge Obolon cu 1-0 în primul meci amical - VIDEO ProTV.md
Petrocub Hîncești începe cu dreptul cantonamentul din Turcia: lidera campionatului național învinge Obolon cu 1-0 în primul meci amical - VIDEO
23:10
Bălți, transformat într-un patinoar: zeci de persoane au ajuns la spital din cauza poleiului, iar primarul îndeamnă oamenii să nu iasă din case - VIDEO ProTV.md
Bălți, transformat într-un patinoar: zeci de persoane au ajuns la spital din cauza poleiului, iar primarul îndeamnă oamenii să nu iasă din case - VIDEO
23:00
General rus din GRU, ținta unui „asasinat” în Moscova. A fost dus de urgență la spital după ce a fost împușcat - VIDEO ProTV.md
General rus din GRU, ținta unui „asasinat” în Moscova. A fost dus de urgență la spital după ce a fost împușcat - VIDEO
22:50
Rusia trage de timp, iar negocierile de la Abu Dhabi nu aduc rezultate concrete: Armand Goșu avertizează că situația din Ucraina rămâne dramatică - VIDEO ProTV.md
Rusia trage de timp, iar negocierile de la Abu Dhabi nu aduc rezultate concrete: Armand Goșu avertizează că situația din Ucraina rămâne dramatică - VIDEO
22:40
Ultima oră. O dronă a fost depistată în extravilanul satului Sofia din raionul Drochia - VIDEO ProTV.md
Ultima oră. O dronă a fost depistată în extravilanul satului Sofia din raionul Drochia - VIDEO
Acum 24 ore
22:20
Poleiul pune capitala la încercare: oameni surprinși patinând pe trotuare, mașini blocate în curți și apeluri către autorități pentru intervenții urgente - VIDEO ProTV.md
Poleiul pune capitala la încercare: oameni surprinși patinând pe trotuare, mașini blocate în curți și apeluri către autorități pentru intervenții urgente - VIDEO
22:00
A doua zi de polei și ghețuș în Moldova: mai multe ambulanțe și mașini rămase blocate, sute de apeluri la 112 și transportul de pasageri oprit pe toate drumurile naționale - VIDEO ProTV.md
A doua zi de polei și ghețuș în Moldova: mai multe ambulanțe și mașini rămase blocate, sute de apeluri la 112 și transportul de pasageri oprit pe toate drumurile naționale - VIDEO
21:30
Mai multe regiuni din Ucraina, lovite noaptea trecută de atacuri cu drone: trei persoane au murit, iar altele au fost rănite - VIDEO ProTV.md
Mai multe regiuni din Ucraina, lovite noaptea trecută de atacuri cu drone: trei persoane au murit, iar altele au fost rănite - VIDEO
21:30
Din cauza chiciurei, zeci de localități din Moldova au rămas parțial fără lumină: peste 17 mii de consumatori afectați în nord și peste 1 200 în sud, iar mii încă așteaptă reconectarea - VIDEO ProTV.md
Din cauza chiciurei, zeci de localități din Moldova au rămas parțial fără lumină: peste 17 mii de consumatori afectați în nord și peste 1 200 în sud, iar mii încă așteaptă reconectarea - VIDEO
21:20
Accident în lanț pe o stradă din sectorul Buiucani: cinci automobile implicate. Imagini surprinse de martori – VIDEO ProTV.md
Accident în lanț pe o stradă din sectorul Buiucani: cinci automobile implicate. Imagini surprinse de martori – VIDEO
20:30
MAE condamnă ferm depistarea unei drone în apropierea satului Sofia, Drochia: orice încălcare a spațiului aerian este o amenințare la adresa securității ProTV.md
MAE condamnă ferm depistarea unei drone în apropierea satului Sofia, Drochia: orice încălcare a spațiului aerian este o amenințare la adresa securității
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Daniela Andreev - 06.02.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Daniela Andreev - 06.02.2026
19:30
Trei persoane condamnate la închisoare după ce au fost instruite în Bosnia și Herțegovina pentru pregătirea dezordinilor în masă în perioada alegerilor prezidențiale și referendumului din 2024 - VIDEO ProTV.md
Trei persoane condamnate la închisoare după ce au fost instruite în Bosnia și Herțegovina pentru pregătirea dezordinilor în masă în perioada alegerilor prezidențiale și referendumului din 2024 - VIDEO
19:20
Măsură temporară în toată țara: vehiculele de mare tonaj nu pot circula pe perioada nopții. Circulația acestora va fi reluată mâine dimineață ProTV.md
Măsură temporară în toată țara: vehiculele de mare tonaj nu pot circula pe perioada nopții. Circulația acestora va fi reluată mâine dimineață
19:00
Măsură temporară în raionul Leova: vehiculele de mare tonaj nu pot circula pe perioada nopții. Circulația acestora va fi reluată mâine dimineață ProTV.md
Măsură temporară în raionul Leova: vehiculele de mare tonaj nu pot circula pe perioada nopții. Circulația acestora va fi reluată mâine dimineață
18:50
Ultima oră. O dronă a fost depistată în extravilanul satului Sofia din raionul Drochia - FOTO ProTV.md
Ultima oră. O dronă a fost depistată în extravilanul satului Sofia din raionul Drochia - FOTO
18:50
Alertă rutieră în raionul Leova: circulația transportului de mare tonaj, suspendată până mâine la 06:00 ProTV.md
Alertă rutieră în raionul Leova: circulația transportului de mare tonaj, suspendată până mâine la 06:00
18:40
Trafic dificil în Leova: echipajele de poliție sunt pe trasee pentru a sprijini șoferii, iar autoritățile cer prudență sporită ProTV.md
Trafic dificil în Leova: echipajele de poliție sunt pe trasee pentru a sprijini șoferii, iar autoritățile cer prudență sporită
18:10
Reclame sponsorizate cu vocea premierului, dar fără legătură cu Guvernul: Munteanu avertizează asupra unei escrocherii deepfake care promite câștiguri de mii de lei ProTV.md
Reclame sponsorizate cu vocea premierului, dar fără legătură cu Guvernul: Munteanu avertizează asupra unei escrocherii deepfake care promite câștiguri de mii de lei
17:50
Au pus mâna pe lopată, au împrăștiat nisip și au tractat mașini din șanț: polițiștii intervin contracronometru în raionul Căușeni, unde drumurile au devenit capcane de gheață - VIDEO ProTV.md
Au pus mâna pe lopată, au împrăștiat nisip și au tractat mașini din șanț: polițiștii intervin contracronometru în raionul Căușeni, unde drumurile au devenit capcane de gheață - VIDEO
17:20
Ghețușul dă peste cap transportul public: troleibuzele și autobuzele din Chișinău circulă cu întârzieri, iar unele rute pot fi redirecționate ProTV.md
Ghețușul dă peste cap transportul public: troleibuzele și autobuzele din Chișinău circulă cu întârzieri, iar unele rute pot fi redirecționate
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 06.02.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 06.02.2026
17:00
Olimpiadele școlare, reprogramate din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Precizările MEC ProTV.md
Olimpiadele școlare, reprogramate din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Precizările MEC
16:50
Cine este Vladimir Alekseev, generalul GRU împușcat la Moscova, implicat în războaiele din Ucraina și Siria, un atac cu noviciok în UK și atacuri informatice în SUA ProTV.md
Cine este Vladimir Alekseev, generalul GRU împușcat la Moscova, implicat în războaiele din Ucraina și Siria, un atac cu noviciok în UK și atacuri informatice în SUA
16:10
Polițiștii de Frontieră au intervenit pe drumul dintre localitățile Mihailovca și Troițcoe pentru a acorda ajutor șoferilor care derapează din cauza ghețușului - FOTO ProTV.md
Polițiștii de Frontieră au intervenit pe drumul dintre localitățile Mihailovca și Troițcoe pentru a acorda ajutor șoferilor care derapează din cauza ghețușului - FOTO
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.