Peste 3.000 de consumatori afectați de deconectări neprogramate: 17 echipe de intervenție sunt mobilizate pentru a remedia situația
ProTV.md, 7 februarie 2026 09:50
Acum 30 minute
09:50
Peste 3.000 de consumatori afectați de deconectări neprogramate: 17 echipe de intervenție sunt mobilizate pentru a remedia situația
09:40
Armata Națională iese în teren: echipele de intervenție curăță trotuarele și împrăștie material antiderapant în sectoarele capitalei, în contextul condițiilor meteo nefavorabile - FOTO
Acum o oră
09:30
IGSU a intervenit neîntrerupt în ultimele 24 de ore: 76 de operațiuni de tractare, deblocare și eliberare a drumurilor de arbori căzuți - FOTO
09:20
Circulație dificilă pe drumurile naționale din cauza poleiului: sute de utilaje și muncitori mobilizați pe parcursul nopții pentru menținerea traficului - FOTO
09:10
O mașină a derapat de pe traseu și s-a răsturnat pe un teren aflat în construcție, după ce a încercat să efectueze o manevră de întoarcere. Momentul, surprins de camerele de supraveghere – VIDEO
Acum 2 ore
09:00
Videoclipul modificat cu soții Obama înfățișați drept maimuțe, șters de Trump. „Cel mai rasist lucru pe care l-am văzut”
08:10
Comisia Europeană vizează din nou petrolul rusesc, cu un plan de sancțiuni mai amplu. Bruxellesul vrea adoptarea pachetului luna aceasta
Acum 4 ore
08:00
Ploi și lapoviță în centrul și nordul țării. Câte grade se vor înregistra astăzi și în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 12 ore
00:10
Premierul anunță mobilizarea Armatei și a serviciilor de urgență pentru combaterea poleiului: „Cel mai important este ca oamenii să se poată deplasa în siguranță”
6 februarie 2026
23:50
Financial Times: Ilan Șor, condamnat în dosarul furtul miliardului, ar fi în centrul unei rețele financiare prin care Rusia ocolește sancțiunile internaționale - VIDEO
23:40
Atalanta a făcut instrucție cu Juventus și s-a calificat în semifinalele Cupei Italia - VIDEO
23:30
Medicul anesteziolog-reanimatolog, Boris Meșteșug, cercetat penal pentru viol asupra a două fete de 10 și 12 ani - demis din funcție. Precizările ministerului Sănătății - VIDEO
23:30
Românul Cristian Chivu o duce din ce în ce mai bine în Italia - VIDEO
23:20
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 06.02.2026
23:20
Franța pornește cu dreptul în apărarea titlului din Turneul celor Șase Națiuni, după o victorie importantă în fața Irlandei - VIDEO
23:20
Atletico Madrid s-a distrat cu Betis în Cupa Spaniei: debut de vis pentru Ademola Lookman și o victorie categorică, 5-0, pentru trupa lui Diego Simeone - VIDEO
23:20
Debut senzațional pentru fostul star de la Real Madrid, Karim Benzema - VIDEO
23:20
Petrocub Hîncești începe cu dreptul cantonamentul din Turcia: lidera campionatului național învinge Obolon cu 1-0 în primul meci amical - VIDEO
23:10
Bălți, transformat într-un patinoar: zeci de persoane au ajuns la spital din cauza poleiului, iar primarul îndeamnă oamenii să nu iasă din case - VIDEO
23:00
General rus din GRU, ținta unui „asasinat” în Moscova. A fost dus de urgență la spital după ce a fost împușcat - VIDEO
22:50
Rusia trage de timp, iar negocierile de la Abu Dhabi nu aduc rezultate concrete: Armand Goșu avertizează că situația din Ucraina rămâne dramatică - VIDEO
22:40
Ultima oră. O dronă a fost depistată în extravilanul satului Sofia din raionul Drochia - VIDEO
22:20
Poleiul pune capitala la încercare: oameni surprinși patinând pe trotuare, mașini blocate în curți și apeluri către autorități pentru intervenții urgente - VIDEO
22:00
A doua zi de polei și ghețuș în Moldova: mai multe ambulanțe și mașini rămase blocate, sute de apeluri la 112 și transportul de pasageri oprit pe toate drumurile naționale - VIDEO
21:30
Mai multe regiuni din Ucraina, lovite noaptea trecută de atacuri cu drone: trei persoane au murit, iar altele au fost rănite - VIDEO
21:30
Din cauza chiciurei, zeci de localități din Moldova au rămas parțial fără lumină: peste 17 mii de consumatori afectați în nord și peste 1 200 în sud, iar mii încă așteaptă reconectarea - VIDEO
21:20
Accident în lanț pe o stradă din sectorul Buiucani: cinci automobile implicate. Imagini surprinse de martori – VIDEO
Acum 24 ore
20:30
MAE condamnă ferm depistarea unei drone în apropierea satului Sofia, Drochia: orice încălcare a spațiului aerian este o amenințare la adresa securității
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Daniela Andreev - 06.02.2026
19:30
Trei persoane condamnate la închisoare după ce au fost instruite în Bosnia și Herțegovina pentru pregătirea dezordinilor în masă în perioada alegerilor prezidențiale și referendumului din 2024 - VIDEO
19:20
Măsură temporară în toată țara: vehiculele de mare tonaj nu pot circula pe perioada nopții. Circulația acestora va fi reluată mâine dimineață
19:00
Măsură temporară în raionul Leova: vehiculele de mare tonaj nu pot circula pe perioada nopții. Circulația acestora va fi reluată mâine dimineață
18:50
Ultima oră. O dronă a fost depistată în extravilanul satului Sofia din raionul Drochia - FOTO
18:50
Alertă rutieră în raionul Leova: circulația transportului de mare tonaj, suspendată până mâine la 06:00
18:40
Trafic dificil în Leova: echipajele de poliție sunt pe trasee pentru a sprijini șoferii, iar autoritățile cer prudență sporită
18:10
Reclame sponsorizate cu vocea premierului, dar fără legătură cu Guvernul: Munteanu avertizează asupra unei escrocherii deepfake care promite câștiguri de mii de lei
17:50
Au pus mâna pe lopată, au împrăștiat nisip și au tractat mașini din șanț: polițiștii intervin contracronometru în raionul Căușeni, unde drumurile au devenit capcane de gheață - VIDEO
17:20
Ghețușul dă peste cap transportul public: troleibuzele și autobuzele din Chișinău circulă cu întârzieri, iar unele rute pot fi redirecționate
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 06.02.2026
17:00
Olimpiadele școlare, reprogramate din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Precizările MEC
16:50
Cine este Vladimir Alekseev, generalul GRU împușcat la Moscova, implicat în războaiele din Ucraina și Siria, un atac cu noviciok în UK și atacuri informatice în SUA
16:10
Polițiștii de Frontieră au intervenit pe drumul dintre localitățile Mihailovca și Troițcoe pentru a acorda ajutor șoferilor care derapează din cauza ghețușului - FOTO
15:40
Ultima oră. Codul galben de polei și ghețuș - prelungit. Până când va fi valabil - FOTO
15:20
Poleiul continuă să dea bătăi de cap șoferilor: O ambulanță a rămas blocată pe un drum din Ialoveni. Polițiștii au intervenit - VIDEO
15:10
Un bărbat a ajuns la spital, după ce a căzut într-o groapă adâncă, la Ialoveni. Ce spun salvatorii
14:50
Peste 700 de porci au murit în urma unui incediu la o fermă din stânga Nistrului. Care ar fi cauza
14:40
14:30
Atenție, călători! Se pot înregistra întârzieri ale zborurilor pe Aeroportul Internațional Chișinău din cauza condițiilor meteo - VIDEO
14:10
Circulația vehiculelor de mare tonaj - suspendată temporar pe întreg teritoriul țării. Precizările AND
14:10
Circulația transportului de persoane - suspendată temporar în toate punctele de trecere a frontierei de stat
