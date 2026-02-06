250 de apeluri la 112 privind căderi și accidentări. Peste 1500 de angajați ai MAI, mobilizați pentru a ajuta cetățenii

10:20

Deputații s-au întrunit joi, 5 februarie, în prima ședință plenară din acest an. Pe ordinea de zi sunt incluse 13 subiecte. Printre acestea se numără examinarea unei moțiuni simple asupra politicilor promovate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). Deși ședința era programată să înceapă la ora 10:00, aceasta a început cu o întârziere de 15...