VIDEO | Cum este folosit un raport american pentru a împinge narațiuni anti-UE în Republica Moldova
Cotidianul, 4 februarie 2026 17:30
Un raport american din 3 februarie 2026 este intens distribuit în Republica Moldova și prezentat drept „dovadă” că Uniunea Europeană ar cenzura internetul. Expertul în politici și securitate Andrei Curăraru avertizează însă că documentul nu are statut oficial și reprezintă un text politic, nu o anchetă bazată pe fapte verificate. Potrivit specialistului, raportul reflectă disputa …
Alte ştiri de Cotidianul
Acum 30 minute
17:30
Acum o oră
16:50
„Comportament de mahala” și bani de pe TikTok: Radu Marian îl acuză pe Vasile Costiuc că filmează ședințele Parlamentului, chiar dacă acestea sunt transmise live # Cotidianul
Chiar dacă primește salariu, deputatul Vasile Costiuc nu ezită să mai facă bani și din rețelele sociale, filmând unele ședințe din Parlament, chiar dacă acestea sunt transmise în direct. Cel puțin asta susține deputatul PAS Radu Marian, care l-a acuzat pe parlamentarul formațiunii „Democrația Acasă” de „comportament de mahala” în cadrul ședinței de astăzi a …
Acum 2 ore
16:20
Caldarâmul istoric de pe strada 31 August, între patrimoniu și blocaje administrative. Ministrul Jardan: Primăria avea avizele de aproape un an # Cotidianul
Ministerul Culturii salută intenția autorităților municipale de a relua lucrările de reparație pe porțiunea de pe strada 31 August 1989 situată între străzile Mitropolit Bănulescu-Bodoni și Alexandr Pușkin. Totodată, ministrul Culturii, Cristian Jardan, a respins acuzațiile funcționarilor de la Primăria Chișinău potrivit cărora instituția pe care o conduce ar fi blocat proiectul, reiterând, înaintea ședinței …
16:10
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Moscova ar fi deschisă unei soluționări pașnice a războiului, însă a avertizat, în același timp, că Rusia va continua atacurile împotriva Ucrainei, relatează RBK-Ucraina, citată de cotidianul.md. Potrivit reprezentantului Kremlinului, Rusia „lasă ușile deschise pentru o soluționare pașnică”, dar va continua războiul până când Ucraina …
Acum 4 ore
15:20
VIDEO | Dosarul „kuliok”: Diacov își amintește atmosfera „tvorceskaia” din PDM, dar pretinde că nu știe ce era în sacoșa neagră # Cotidianul
Fostul președinte al PDM, Dumitru Diacov, a fost audiat la Curtea Supremă de Justiție, în calitate de martor în dosarul numit generic „kuliok”. Diacov a relatat jurnaliștilor că nu știe ce putea fi în pachetul negru cu calendar, pe care Plahotniuc i l-a transmis lui Dodon. De asemenea, acesta afirmă că nici nu cunoaște dacă …
14:40
CFM se restructurează. Guvernul creează Societatea pe Acțiuni „Calea Ferată din Moldova – Pasageri și Marfă” # Cotidianul
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) se restructurează. Motivul invocat de Guvern sunt datoriile acumulate, pe care instituția nu le mai poate gestiona. Astfel, autoritățile au decis înființarea Societății pe Acțiuni „Calea Ferată din Moldova – Pasageri și Marfă”, care va avea capital integral de stat și va prelua activitățile comerciale de transport. …
Acum 6 ore
13:40
VIDEO | Lilian Carp după ședința de judecată în dosarul „Kuliok”: „Dacă se va demonstra că a fost implicat în acte de corupție vom avea cu un hoț mai puțin” # Cotidianul
Deputatul PAS, Lilian Carp a fost primul martor al acuzării audiat astăzi în dosarul „Kuliok”, în care este învinuit Igor Dodon. Fostul președinte nu s-a prezentat la ședința de judecată, fiind reprezentat de cei trei avocați ai săi: Ion Vîzdoagă, Nicolae Posturusu și Petru Balan. Potrivit apărătorilor, Dodon pledează nevinovat. În timpul audierilor, Carp a …
13:30
VIDEO | Reîntregirea Națională – Obiectiv al României. Daniel Gheorghe: „Nu există un obiectiv mai legitim decât reunificarea” # Cotidianul
Unirea Republicii Moldova cu România trebuie să redevină un obiectiv asumat al statului român, nu doar un subiect simbolic. Mesajul a fost transmis de deputatul PNL, Daniel Gheorghe, care a susținut, în Camera Deputaților, un discurs solid, cu accent pe responsabilitatea istorică a României, pe contextul de securitate regională și pe dreptul democratic al românilor …
13:10
Codul Educației a fost modificat astăzi, 4 februarie, în ședință de Guvern. Proiectul prevede mai multe schimbări precum: extinderea sprijinului pentru elevii cu dizabilități, facilități pentru copiii reveniți din diasporă, stimulente pentru tinerii specialiști și măsuri menite să îmbunătățească accesul la o educație de calitate. În opinia ministrului Educației, Dan Perciun, această actualizare vine în …
12:20
VIDEO | Impozitul pe avere ar putea fi modificat din 2026: statul analizează noi cote, praguri și criterii # Cotidianul
Autoritățile pregătesc o revizuire a impozitului pe avere în cadrul politicii fiscale pentru anul viitor, vizând criteriile de aplicare, nivelul cotelor și limitele de impozitare. Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, precizează că eventualele ajustări nu sunt legate direct de bugetul de stat, ci fac parte din exercițiul anual de calibrare a politicii fiscale, cu accent pe …
Acum 8 ore
11:40
Prima ședință de judecată în dosarul „Kuliok”: Igor Dodon nu s-a prezentat în instanță, dar pledează nevinovat # Cotidianul
Astăzi are loc prima ședință de judecată în dosarul „Kuliok”, în care este învinuit fostul președinte Igor Dodon. Acesta nu s-a prezentat, fiind reprezentat de cei trei avocați ai săi: Ion Vîzdoagă, Nicolae Posturusu și Petru Balan. Potrivit apărătorilor, Dodon pledează nevinovat, transmite TV8. În fața instanței s-a prezentat astăzi și deputatul PAS, Lilian Carp, …
11:20
Premierul Alexandru Munteanu despre pana de curent din 31 ianuarie: Pierderile au fost minime, s-a intervenit rapid # Cotidianul
Premierul Alexandru Munteanu a declarat că pana de curent din 31 ianuarie, care a afectat circa 70% din teritoriul Republicii Moldova, nu a generat pierderi economice semnificative, întrucât autoritățile au intervenit rapid, iar incidentul s-a produs în weekend. Declarațiile au fost făcute miercuri, 4 februarie, înainte de ședința Guvernului. „Blackout-ul a fost, precum știți, în …
11:20
Octavian Țîcu: Dodon nu trebuie combătut cu argumente, ci înfundat pentru trădare de Patrie # Cotidianul
Dodon este un produs al „moldovenismului primitiv” care nu mai are autonomie politică, fiind subordonat constant intereselor Moscovei. De aceastăî părere este istoricul și fostul deputat Octavian Țîcu. În opinia sa, combaterea lui Dodon nu mai trebuie purtată pe teren ideologic sau simbolic, ci exclusiv în plan juridic. „Este evident faptul că Dodon nu-și aparține …
10:50
Noul tarif la gazele naturale a intrat în vigoare: hotărârea ANRE, publicată în Monitorul Oficial # Cotidianul
Tariful la gaze naturale pentru consumatorii casnici scade cu 2,3 lei pentru un metru cub. Noul tarif la gazele naturale a întrat în vigoare. Hotărârea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică a fost publicată miercuri, 4 februarie, în Monitorul Oficial al R. Moldova. Astfel, noul tarif pe care îl vor achita cetățenii va fi de …
10:20
Statele Unite alocă Republicii Moldova peste 36 milioane de dolari pentru securitatea națională. Kulminski: „Parteneriatul nostru cu SUA este unul solid” # Cotidianul
Statele Unite vor acorda Republicii Moldova un sprijin financiar de 36,5 milioane de dolari pentru consolidarea securității naționale. Anunțul a fost făcut miercuri, 4 februarie, de ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski, într-o postare pe Facebook. Potrivit diplomatului, fondurile vor fi utilizate pentru întărirea securității energetice și cibernetice, creșterea rezilienței statului și pentru alte …
Acum 24 ore
20:10
Relicvele unei ideologii străine: ce facem cu monumentele sovietice din centrul orașelor # Cotidianul
Declarațiile recente ale ministrului Culturii privind monumentele sovietice din Republica Moldova nu au fost urmate, cel puțin deocamdată, de reacții publice puternice sau de inițiative legislative concrete. Nu se vorbește despre demolări, nu există un calendar de acțiuni și nu a fost prezentată o listă oficială a monumentelor vizate. Mesajul transmis este unul precaut și …
19:40
Nicu Popescu, la RFI România: Strict pe tema Unirii, răspunsul este evident: DA, aș vota pentru Unire # Cotidianul
Nicu Popescu, emisar special al președintei Republicii Moldova pentru afaceri europene și parteneriate strategice, afirmă că ar vota pentru Unirea Republicii Moldova cu România în cazul organizării unui referendum. Declarația a fost făcută în cadrul unei emisiuni difuzate de RFI România, moderată de jurnalista Liliana Barbăroșie, în contextul schimbărilor geopolitice majore și al discursului recent …
19:10
Deputatul român Daniel Gheorghe: „Ironia istoriei” ar putea face ca, în viitor, Igor Dodon să ajungă parlamentar la București, „în Parlamentul României Reîntregite” # Cotidianul
Deputatul român Daniel Gheorghe a declarat că „moldovenismul este o idee stupidă fabricată la Kremlin”, criticând mesajele recente ale liderului socialist pro-rus, Igor Dodon, lansate în cadrul unei campanii împotriva Unirii Republicii Moldova cu România. Parlamentarul liberal susține că, prin campania „Republica Moldova nu este România”, Dodon promovează teze antiromânești pe care le asociază propagandei …
18:50
VIDEO | Nicu Popescu: Republica Moldova își menține calendarul ambițios de aderare la Uniunea Europeană # Cotidianul
Republica Moldova își menține un calendar ambițios de aderare la Uniunea Europeană, în pofida blocajelor politice existente la nivelul UE, a incertitudinilor geopolitice și a războiului din Ucraina. Declarațiile au fost făcute de Nicu Popescu, emisar special al președintei Maia Sandu pentru afaceri europene și parteneriate strategice, într-un interviu acordat postului RFI România, în care …
18:10
Statele baltice își reafirmă sprijinul pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, la întrevederea cu Maia Sandu # Cotidianul
Președinta Maia Sandu a avut astăzi o întrevedere cu șefii parlamentelor estonian, Lauri Hussar, leton, Daiga Mieriņa, și lituanian, Juozas Olekas. Este prima dată când șefii legislativelor din cele trei state baltice întreprind împreună o vizită oficială în acest format în Republica Moldova, ceea ce constituie un semnal puternic de susținere a parcursului nostru european, …
Ieri
17:40
VIDEO | Mihai Popșoi, despre „aderarea incompletă” la UE: Republica Moldova vrea statut de membru cu drepturi depline # Cotidianul
Republica Moldova este dispusă să analizeze „idei inovatoare” privind parcursul european, inclusiv propuneri neoficiale de tipul unei „aderări incomplete” la Uniunea Europeană, însă obiectivul final rămâne clar: obținerea statutului de stat membru cu drepturi depline. Mesajul a fost transmis de vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, într-un interviu acordat la Bruxelles. Popșoi a evitat …
17:10
Radu Marian: Scăderea pieței imobiliare este cauzată în principal de prețurile exagerate, nu de restricțiile la numerar # Cotidianul
Deputatul PAS Radu Marian susține că scăderea pieței imobiliare nu este cauzată exclusiv de restricțiile privind tranzacțiile în numerar, ci în principal de prețurile exagerate ale locuințelor, promovându-se în spațiul public un „narativ convenabil” pentru unii dezvoltatori și agenți imobiliari. Potrivit parlamentarului, cererea pentru locuințe a scăzut semnificativ, iar principalul motiv pentru care cumpărătorii amână …
16:00
VIDEO | Anulare! De ce a renunțat Costiuc să propună în Parlament o inițiativă de organizare a unui referendum pentru unirea cu România # Cotidianul
Deputatul formațiunii „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a renunțat să mai propună plenului Parlamentului o inițiativă de organizare a unui referendum privind unirea Republicii Moldova cu România. Motivul ar fi lipsa deputaților dispuși să semneze. „Procedura este foarte bine reglementată. Este necesar un anumit număr de deputați care să semneze inițiativa, însă noi nu avem acest …
15:00
Directorul ANRE: Prețul energiei termice ar putea scădea după ieftinirea gazelor naturale # Cotidianul
Energia termică ar putea să se ieftinească, după ce ANRE a aprobat reducerea tarifelor la gazele naturale pentru consumatorii finali. Directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Constantin Borosan, a precizat că agenția a solicitat furnizorilor de energie termică să prezinte, până la 5 februarie, cereri de ajustare a tarifelor, în contextul scăderii prețului …
14:50
VIDEO | Igor Grosu îl acuză pe Ivan Ceban de management prost: „În loc să organizeze serviciile, ne telefona pe noi” # Cotidianul
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, l-a criticat pe primarul Chișinăului, Ion Ceban, pentru modul în care a gestionat situația creată de poleiul de săptămâna trecută. Liderul PAS susține că edilul capitalei l-a sunat la ora 5 dimineața, în loc să se ocupe de coordonarea serviciilor municipale responsabile de intervenție. În contextul condițiilor meteorologice dificile, Igor Grosu …
14:10
Iarna, folosită de Rusia ca armă împotriva ucrainenilor / Detalii despre magnitudinea crizei energetice din Kiev / Mascarada “armistițiului energetic” propus de Kremlin # Cotidianul
În timpul uneia din cele mai dure ierni din Ucraina, cu temperaturi care au scăzut sub minus 20 de grade Celsius, mii de clădiri din Kiev au rămas fără încălzire începând cu data de 9 ianuarie. În prezent, în peste 600 de clădiri rezidențiale ar mai exista această problemă. În medie, un bloc rezidențial găzduiește …
13:40
Zinaida Popa acuză o „nuntă politică” MAN-PSRM: Negociază funcții pe sub masă, nu bugetul Chișinăului # Cotidianul
Președinta fracțiunii PAS din Consiliul Municipal Chișinău, Zinaida Popa, acuză formarea unei alianțe politice între Mișcarea Alternativa Națională, primarul Ion Ceban și Partidul Socialiștilor, după întrevederea edilului capitalei cu reprezentanții PSRM. Potrivit acesteia, în loc de dialog real pe buget și problemele orașului, ar avea loc negocieri politice netransparente. „Astăzi, a devenit clar că se …
13:10
VIDEO | Ucraina anunță distrugerea sistem rusesc „Solntsepiok” (topitorul de soare), pentru prima dată de la începutul războiului # Cotidianul
Forțele de apărare ale Ucrainei au anunțat distrugerea, în regiunea rusă Belgorod, a unui sistem greu de lansare a rachetelor TOS-1A „Solntsepiok”, marcând primul caz confirmat de neutralizare a acestui tip de armament pe teritoriul Federației Ruse de la începutul invaziei pe scară largă. Potrivit batalionului de sisteme fără pilot „Bulava”, din cadrul Brigăzii 72 …
12:50
Săptămâna trecută, Moscova a încercat din nou să tulbure apele la Comrat, organizând o așa-zisă „acțiune de protest”. Pun deliberat ghilimelele, pentru că a fost, probabil, cea mai jalnică manifestație văzută la Comrat în ultima vreme. Cei mai numeroși au fost jurnaliștii; participanții, în schimb, abia dacă depășeau douăzeci de persoane, majoritatea fără a ști …
12:50
VIDEO | „Igor Vanga Dodon” și războiul imaginar: cum vede socialistul o Moldovă militarizată și pregătită de război # Cotidianul
Socialistul Igor Dodon revine în cu un nou set de mesaje alarmiste, în care acuză guvernarea PAS că ar pregăti țara de război. Acesta încearcă să inducă ideea unui pericol iminent pentru Republica Moldova, susține analistul Mihai Isac, într-o nouă ediția a emisiunii Fake News Alert, de la TVR Moldova. „Acesta a luat câteva dintre …
12:30
VIDEO | Nicolae Botgros, deputat PAS, afirmă că nu va părăsi Parlamentul decât „cu picioarele înainte” # Cotidianul
Deputatul Nicolae Botgros afirmă că nu intenționează să renunțe la mandatul de parlamentar, precizând ironic că va părăsi funcția doar dacă va fi scos din Parlament „cu picioarele înainte”. Declarațiile au fost făcute marți, în cadrul unei discuții cu jurnaliștii la Parlament. Botgros a respins informațiile potrivit cărora ar deține mai multe funcții și a …
11:10
Financial Times: Încălcarea armistițiului de către Rusia ar declanșa un răspuns militar al SUA și Europei # Cotidianul
Ucraina și partenerii săi occidentali au convenit asupra unui mecanism de reacție rapidă în cazul în care Rusia va încălca un eventual acord de încetare a focului, care ar putea include, în ultimă instanță, un răspuns militar coordonat al Europei și Statelor Unite, relatează Financial Times, citând surse apropiate negocierilor, transmite Digi24. Potrivit publicației britanice, …
11:00
10:40
Gazele se ieftinesc: ANRE a redus tariful pentru consumatorii casnici cu 2,3 lei pe metru cub # Cotidianul
Tariful la gazele naturale pentru consumatorii casnici a fost redus cu 2,3 lei pentru un metru cub, potrivit unei hotărâri aprobate în cadrul ședinței de astăzi a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Astfel, cetățenii vor achita un tarif de 14,42 lei/m³ (cu TVA), comparativ cu 16,74 lei/m³, cât este în prezent. Anterior, SA …
10:40
Ministrul Energiei: Pana de curent din 31 ianuarie a afectat 70% din teritoriul Republicii Moldova # Cotidianul
Pana de curent din 31 ianuarie a afectat aproximativ 70% din teritoriul Republicii Moldova, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Oficialul a explicat cauzele incidentului și motivele pentru care, în primele ore, instituțiile statului au transmis informații contradictorii. Potrivit ministrului, amploarea avariei a fost determinată de modul în care sistemul energetic al Republicii Moldova este …
10:10
LIVE | Parlamentul se întrunește în ședință. Liderii legislativelor din Estonia, Letonia și Lituania vor susține discursuri # Cotidianul
Parlamentul Republicii Moldova se întrunește în ședință, unde urmează să susțină discursuri oficiale președinții parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania. Reuniunea începe cu aprobarea ordinii de zi. În plen va lua cuvântul Lauri Hussar, președintele Riigikogu-ului Republicii Estonia, urmat de Daiga Mieriņa, președinta Saeimei Republicii Letonia, și de Juozas Olekas, președintele Seimasului Republicii Lituania. Discursurile …
10:10
Cel mai masiv atac aerian din acest an asupra Ucrainei. Rusia a lansat peste 70 de rachete și 450 de drone, infrastructura energetică grav afectată # Cotidianul
Ucraina a fost ținta, în noaptea trecută, a celui mai masiv atac aerian din acest an, principala țintă fiind infrastructura energetică, potrivit informațiilor preliminare făcute publice de autorități și surse locale. Atacul a vizat mai multe regiuni ale țării și a provocat distrugeri semnificative. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că armata rusă a atacat …
2 februarie 2026
21:20
Ieșirea recentă a lui Igor Dodon de la tribuna partidului, sub pretextul “Zilei statalității moldovenești”, nu poate fi considerată o pledoarie autentică pentru suveranitate. Mai degrabă, a fost reluarea unui discurs ideologic desuet, menit să înlocuiască adevărul cu agitația propagandistică pentru capital electoral. Nu este întâmplător că liderul PSRM a omis să menționeze că această …
19:40
18:40
Maia Sandu: Din 1 martie, moldovenii din Franța își vor putea preschimba permisele de conducere fără examene # Cotidianul
Moldovenii stabiliți în Franța vor putea, începând cu 1 martie, să-și preschimbe permisul de conducere pentru autoturisme emis în Republica Moldova cu unul francez, fără a susține examene teoretice sau practice. Anunțul a fost făcut de președinta Maia Sandu într-o postare pe pagina sa de Facebook. Potrivit șefei statului, măsura se aplică permiselor eliberate după …
18:40
„Frații n-au ajutat și n-au încercat”: Noi falsuri despre România, răspândite de propaganda pro-Kremlin, despre pana de curent # Cotidianul
Mai multe surse pro-Kremlin au titrat că România nu a ajutat și nici nu a încercat să ajute R. Moldova sâmbătă, 31 ianuarie, când aceasta a rămas fără electricitate timp de mai multe ore. În realitate, după problemele înregistrate pe linia electrică Isaccea – Vulcănești – MGRES – Chișinău, R. Moldova a început a primi …
18:10
În contextul reaprinderii dezbaterilor despre identitate și viitorul Republicii Moldova, politicienii pro-ruși de la Chișinău recurg tot mai frecvent la reinterpretări selective ale istoriei pentru a combate discuțiile despre Unire și apropierea de România. Un exemplu elocvent este campania anunțată recent de Igor Dodon – „Republica Moldova – Patria noastră” – lansată cu prilejul așa-numitei …
Mai mult de 2 zile în urmă
17:30
Veaceslav Platon, respins de instanță pentru a fi recunoscut drept parte vătămată în dosarul „frauda bancară” # Cotidianul
Veaceslav Platon nu va avea statut de parte vătămată și parte civilă în dosarul penal privind frauda bancară, în care este judecat Vladimir Plahotniuc. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a decis luni, 2 februarie, că solicitarea acestuia este neîntemeiată, invocând lipsa unei legături directe între prejudiciul pretins și faptele imputate inculpatului. Completul de judecată a constatat …
17:30
ANI a depistat o avere nejustificată de peste 1,2 milioane de lei la fosta lideră „Șor” din Edineț, Svetlana Panciuc # Cotidianul
Fosta președintă a organizației teritoriale din Edineț a fostului partid „Șor”, Svetlana Panciuc, condamnată anterior în lipsă la patru ani de închisoare, a fost depistată de Agenția Națională pentru Integritate (ANI) cu o avere nejustificată în valoare de peste 1,2 milioane de lei. Potrivit ANI, inspectorii de integritate au analizat veniturile, cheltuielile și bunurile declarate …
17:10
Nicanor Ciochină, adus în cătușe în fața instanței. Fostul primar de Boldurești este vizat în două dosare penale # Cotidianul
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost adus astăzi, 2 februarie, în sala de judecată, în cătușe și escortat de oamenii legii. Acesta este învinuit că ar fi lovit mortal un copil și ar fi fugit de la locul accidentului. Situația survine după ce, la 29 ianuarie, Ciochină a fost reținut de mascații de …
16:40
VIDEO | Marian Lupu a fost audiat ca martor al apărării în dosarul „furtul miliardului” # Cotidianul
Fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu, a fost audiat în calitate de martor al apărării în dosarul „furtul miliardului”, în care este învinuit oligarhul Vladimir Plahotniuc. După audiere, Marian Lupu a evitat să indice momentul exact în care a aflat despre falimentul celor trei bănci implicate în schemă, însă a sugerat că statul nu dispunea, …
15:50
STUDIU | Cât de transparente sunt universitățile din Moldova: Doar una a depășit pragul de 70%, iar unele instituții abia ating 20% # Cotidianul
Liga Studenților din Basarabia a lansat, la 29 ianuarie 2026, studiul privind transparența universităților din Republica Moldova – ediția 2024, realizat pe baza unei metodologii care include 55 de indicatori grupați în opt domenii. Scorul maxim posibil este de 100 de puncte, iar rezultatele au fost exprimate procentual pentru a permite comparații clare între instituții. …
15:10
VIDEO | Promo-LEX: 47 de noi dosare la CEDO scot la iveală abuzurile grave din regiunea transnistreană, dar și lipsa de acțiune din partea Chișinăului # Cotidianul
Situația drepturilor omului în regiunea transnistreană rămâne critică, iar lipsa unor acțiuni concrete din partea autorităților constituționale de la Chișinău alimentează un climat de impunitate periculos. Invitat la emisiunea „Impact Plus” de la TVR Moldova, avocatul Promo-LEX, Vadim Vieru, a explicat semnificația celor 47 de cauze comunicate recent de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, responsabilitatea …
13:50
ANRE propune reducerea tarifelor la gaze pentru consumatorii casnici cu peste 2 lei pentru metru cub # Cotidianul
ANRE a publicat proiectul de decizie privind reducerea tarifelor la gazele naturale, document care urmează să fie supus aprobării în ședința din 3 februarie. Potrivit proiectului, consumatorii casnici ar urma să achite 14,43 lei pentru un metru cub de gaz, cu TVA inclus, față de 16,74 lei/m³, cât este tariful în vigoare în prezent, ceea …
13:40
AUDIO | „El o să meargă și o să ne calce pe drum”. CNA a publicat probe: avize medicale pentru șoferie, inclusiv pentru persoane cu daltonism și probleme psihice # Cotidianul
Centrul Național Anticorupție a publicat probe în dosarul medicilor din Chișinău, Șoldănești și Rezina, suspectați de acte de corupție în procesul de eliberare a certificatelor medicale pentru obținerea permiselor de conducere. Potrivit înregistrărilor audio făcute publice, documentele medicale erau oferite contra cost inclusiv persoanelor care sufereau de daltonism sau aveau probleme psihice. „Nu știu ce …
