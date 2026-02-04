VIDEO | Cum este folosit un raport american pentru a împinge narațiuni anti-UE în Republica Moldova

17:10

Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost adus astăzi, 2 februarie, în sala de judecată, în cătușe și escortat de oamenii legii. Acesta este învinuit că ar fi lovit mortal un copil și ar fi fugit de la locul accidentului. Situația survine după ce, la 29 ianuarie, Ciochină a fost reținut de mascații de …