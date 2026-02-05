La această oră, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă. Pentru combaterea lunecușului au fost răspândite 398 de tone de material antiderapant
Ziarul de Garda, 5 februarie 2026 20:00
La această oră, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, iar partea carosabilă este umedă, pe alocuri acoperită cu polei, ghețuș sau zăpadă, anunță joi, 5 februarie, Administraţia Națională a Drumurilor (AND). În ultimele 6 ore (intervalul 12:00–18:00), echipele de drumari au intervenit pe rețeaua de drumuri naționale din nordul, centrul și...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 5 minute
20:20
Pedepsele penale pentru exploatarea și abuzul sexual al copiilor ar putea fi mai aspre. Parlamentul a votat în a doua lectură proiectul de lege # Ziarul de Garda
Parlamentul a votat în a doua lectură înăsprirea pedepsele penale pentru exploatarea și abuzul sexual al copiilor. Potrivit unui comunicat, proiectul prevede măsuri de combatere și prevenire a exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale asupra copiilor. Proiectul a fost propus pentru completarea Codului penal, „pentru a face posibilă tragerea la răspundere penală pentru fapte aferente abuzului...
Acum 30 minute
20:00
La această oră, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă. Pentru combaterea lunecușului au fost răspândite 398 de tone de material antiderapant # Ziarul de Garda
La această oră, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, iar partea carosabilă este umedă, pe alocuri acoperită cu polei, ghețuș sau zăpadă, anunță joi, 5 februarie, Administraţia Națională a Drumurilor (AND). În ultimele 6 ore (intervalul 12:00–18:00), echipele de drumari au intervenit pe rețeaua de drumuri naționale din nordul, centrul și...
Acum o oră
19:40
LIVE/ Ședința Parlamentului: Deputații au votat în prima lectură proiectul pentru modificarea Codului fiscal # Ziarul de Garda
Deputații s-au întrunit joi, 5 februarie, în prima ședință plenară din acest an. Pe ordinea de zi sunt incluse 13 subiecte. Printre acestea se numără examinarea unei moțiuni simple asupra politicilor promovate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). UPDATE 19:30 Proiectul de lege pentru modificarea Codului fiscal al R. Moldova a fost votat în prima...
Acum 2 ore
19:20
Pe 6 februarie, lecțiile în gimnaziile și școlile din Bălți se vor desfășura în regim online din cauza condițiilor meteo, a anunțat primraul orașului, Aleksandr Petcov. „Din păcate, condițiile meteo continuă să se înrăutățească. În pofida tratării cu materiale antiderapante, pe drumuri și mai ales pe trotuare se formează polei. Codul galben de pericol meteorologic...
19:10
LIVE/ Ședința Parlamentului: 34 de deputați au votat moțiunea simplă asupra Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare # Ziarul de Garda
Deputații s-au întrunit joi, 5 februarie, în prima ședință plenară din acest an. Pe ordinea de zi sunt incluse 13 subiecte. Printre acestea se numără examinarea unei moțiuni simple asupra politicilor promovate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). UPDATE 19:02 34 de deputați au votat moțiunes simplă asupra politicilor promovate de Ministerul Agriculturii și Industriei...
18:40
Noi tentative de escrocherii: apeluri false privind programul de compensații „Ajutor la Contor” # Ziarul de Garda
Mai mulți cetățeni au raportat apeluri suspecte, privind programul de compensații „Ajutor la Contor”, anunță joi, 5 februarie, Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Potrivit informațiilor, persoane necunoscute se prezintă drept angajați ai programului și contactează cetățenii sub pretextul transferului compensațiilor, solicitând IDNP-ul și datele bancare. „În acest context, vă informăm că Ministerul Muncii și Protecției...
Acum 4 ore
18:00
Transportatorii acuză ANTA de „inactivitate instituțională” și anunță organizarea unui protest. Instituția respinge afirmațiile # Ziarul de Garda
„Agenția Națională Transport Auto (ANTA) respinge afirmațiile tendențioase privind o pretinsă inactivitate instituțională”, a declarat instituția, precizând că în această săptămână au avut loc controale repetate asupra activității de transport desfășurate pe strada Calea Moșilor 2A din capitală, după ce Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) a anunțat că urmează să organizeze proteste....
17:40
„Comisia nu a constatat abateri în exercitarea profesiunii de medic”. Precizările Ministerului Sănătății cu referire la cazul medicului anesteziolog-reanimatolog # Ziarul de Garda
„Comisia nu a constatat abateri în exercitarea profesiunii de medic și faptele de care este învinuit nu sunt legate de îndeplinirea actului medical.” Ministerului Sănătății a venit joi, 5 februarie, cu mai multe precizări cu referire la cazul medicului anesteziolog-reanimatolog, Boris Meșteșus, care a fost cercetat penal pentru viol, răpire, tentativă de viol și satisfacerea...
17:30
Începe evaluarea judecătorilor din completele specializate anticorupție. Magistrații din dosarele Plahotniuc și Dodon, printre cei cărora le va fi testată integritatea # Ziarul de Garda
Judecătorii din completele specializate în examinarea cauzelor de corupție urmează a fi evaluați de Comisia de Evaluare a Judecătorilor, conform listei transmise de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Comisia a transmis joi, 5 februarie, notificările către noul grup de subiecți ai evaluării externe. Acesta include judecători ai Judecătoriei Chișinău care, începând cu 1 ianuarie 2017,...
17:30
Terenuri din proprietatea statului ar putea fi vândute pentru construcția imobilelor. Igor Grosu anunță un „pachet de intervenții” # Ziarul de Garda
Unele terenuri din periferia capitalei, care se află în proprietatea statului, ar urma să fie vândute pentru construcția imobilelor, a anunțat Igor Grosu, președintele Parlamentului. Acesta afirmă că statul pregătește „un pachet de intervenții” pentru reglementarea sectorului imobiliar, însă urmează să poarte discuții cu „dezvoltatorii”. „Noi ne gândim că o parte din terenurile pe care...
17:20
LIVE/ Ședința Parlamentului: Legislativul examinează audierea ministrei Ludmila Catlabuga pe marginea unei moțiuni simple # Ziarul de Garda
Deputații s-au întrunit joi, 5 februarie, în prima ședință plenară din acest an. Pe ordinea de zi sunt incluse 13 subiecte. Printre acestea se numără examinarea unei moțiuni simple asupra politicilor promovate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). UPDATE 16:50 „Astăzi vreau să privesc această dezbatere nu ca pe un exercițiu politic, dar ca o...
17:20
Comisia Vetting anunță că începe evaluarea magistraților din completele specializate anticorupție # Ziarul de Garda
Judecătorii din completele specializate în examinarea cauzelor de corupție urmează a fi evaluați de Comisia de Evaluare a Judecătorilor, conform listei transmise de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Comisia a transmis joi, 5 februarie, notificările către noul grup de subiecți ai evaluării externe. Acesta include judecători ai Judecătoriei Chișinău care, începând cu 1 ianuarie 2017,...
17:10
Comisia Vetting anunță că începe evaluarea a 16 magistrați din completele specializate anticorupție # Ziarul de Garda
Judecătorii din completele specializate în examinarea cauzelor de corupție urmează a fi evaluați de Comisia de Evaluare a Judecătorilor, conform listei transmise de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Comisia a transmis joi, 5 februarie, notificările către noul grup de subiecți ai evaluării externe. Acesta include judecători ai Judecătoriei Chișinău care, începând cu 1 ianuarie 2017,...
16:40
Axios: Rusia și Statele Unite sunt aproape de un acord de prelungire a Tratatului de Reducere a Armelor Strategice, care expiră pe 5 februarie # Ziarul de Garda
Rusia și Statele Unite sunt aproape de un acord de prelungire a Tratatului de Reducere a Armelor Strategice (START), care expiră astăzi, 5 februarie, relatează Axios, citând surse familiarizate cu negocierile. Potrivit surselor publicației, proiectul trebuie încă aprobat de președintele rus Vladimir Putin și de președintele american Donald Trump. Negociatorii americani Steve Witkoff și Jared...
16:30
Zona de Securitate: MGRES a revenit la utilizarea cărbunelui pentru producerea energiei electrice # Ziarul de Garda
Începând de astăzi, 5 februarie, Centrala MGRES a trecut la producerea energiei electrice din rezervele de cărbune rămase. Surse ale Zona de Securitate, familiarizate cu situația din sectorul energetic, au confirmat acest lucru. Redacția Zona de Securitate a luat legătura cu directorul Moldovagaz pentru a clarifica dacă în regiunea transnistreană ajunge o cantitate suficientă de...
Acum 6 ore
16:20
„Credite pe hârtie, dar în realitate erau altceva”. Cercetarea judecătorească în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, aproape de final # Ziarul de Garda
Cercetarea judecătorească în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, se apropie de final. Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat însă nici joi, 5 februarie 2026, în fața instanței, chiar dacă completul de judecată a solicitat audierea sa în cadrul ascetei ședințe. „Se pregătește să depună declarații”, a motivat avocatul Lucian Rogac, care a solicitat instanței copiile tuturor...
16:20
WATCHDOG/ Vasile Costiuc și „fabrica de armament”. „Acest lucru este pur și simplu imposibil din punct de vedere legal” # Ziarul de Garda
Partidului „Democrația Acasă” a publicat miercuri, 5 februarie, un video în care liderul partidului, deputatul Vasile Costiuc, a lansat mai multe acuzații. Acesta a afirmat că „ceea ce face astăzi guvernarea transformă statul R. Moldova și cetățenii săi într-o țintă legală a Rusiei, prin permiterea creării unei fabrici de armament pe teritoriul țării, în valoare de 150...
16:20
Agenția Kooperativa lansează Raportul Digital 2026: „Hai să facem marketing pe cifre” # Ziarul de Garda
Kooperativa Moldova lansează Raportul Digital 2026, un studiu anual bazat pe date, statistici și comportamente reale de consum digital din Republica Moldova. Raportul oferă o radiografie actuală a pieței și repere clare pentru branduri, instituții și agenții care își construiesc strategiile de comunicare pentru 2026. La nivel global, social media are 5,66 miliarde de utilizatori,...
15:50
Ucraina și Rusia au făcut un schimb de prizonieri de 157 la 157. Majoritatea ucrainenilor se aflau în captivitate din 2022 # Ziarul de Garda
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat un schimb de prizonieri cu Federația Rusă, de 157 la 157. Zelenski a menționat că majoritatea ucrainenilor întorși se aflau în captivitate rusă încă din 2022. „Ne întoarcem acasă poporul nostru – 157 de ucraineni. Soldați ai Forțelor Armate, Gărzii Naționale, Serviciului de Frontieră de Stat. (…) Schimbul de...
15:30
LIVE TEXT/ Zelenski: Peste 1100 de clădiri din Kiev rămân fără încălzire, după atacurile Rusiei. Război în Ucraina, ziua 1443 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:28 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că la Kiev, peste 1100 de clădiri rămân fără încălzire, în urma numeroaselor bombardamente ale armatei ruse, țintite spre infrastructura energetică. Zelenski a menționat că, în noaptea de 5 februarie, forțele ruse au lansat 183 de drone de atac împotriva Ucrainei, dintre care aproximativ 110 erau de...
14:30
LIVE/ Ședința Parlamentului: A început audierea ministrei Ludmila Catlabuga pe marginea unei moțiuni simple # Ziarul de Garda
Deputații s-au întrunit joi, 5 februarie, în prima ședință plenară din acest an. Pe ordinea de zi sunt incluse 13 subiecte. Printre acestea se numără examinarea unei moțiuni simple asupra politicilor promovate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). UPDATE 14:10 După pauză, deputații au început examinarea moțiunii simple asupra politicilor promovate de MAIA. La tribuna...
Acum 8 ore
14:00
UPDATE/ Delegațiile SUA, Ucrainei și Rusiei au convenit asupra unui schimb de 314 de prizonieri de război. „Sunt încă multe de făcut pentru a pune capăt războiului” # Ziarul de Garda
UPDATE 13:57 Delegațiile SUA, Ucrainei și Rusiei au convenit la discuțiile de astăzi, 5 februarie, de la Abu Dhabi,Emiratele Arabe Unite, asupra unui schimb de prizonieri. Anunțul a fost făcut de emisarul special american Steve Witkoff, care a adăugat că „sunt încă multe de făcut pentru a pune capăt războiului”, relatează Reuters și AFP. „Astăzi,...
13:50
BNM menține rata de bază de 5%, „nivel considerat optim pentru o dezvoltare economică sustenabilă” # Ziarul de Garda
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis să mențină rata de bază la 5%. Potrivit BNM, decizia reflectă continuitatea strategiei monetare actuale care are drept scop principal ancorarea inflației în jurul țintei de 5% pe termen mediu, nivel considerat optim pentru o dezvoltare economică sustenabilă, se arată într-un comunicat de presă. La...
13:40
UPDATE/ Din cauza ghețușului, pompierii au ajuns pe jos la locul incendiului din Ulmu. Casa a fost distrusă în totaliate # Ziarul de Garda
UPDATE 13:38 Incendiul izbucnit în localitatea Ulmu este lichidat în condiții extrem de dificile, după ce din cauza condițiilor meteo, pompierii au fost nevoiți să ajungă pe jos la fața locului. Astfel, pompierii au intervenit pentru lichidarea flăcărilor, utilizând mijloacele primare de intervenție, cu sprijinul populației. Ulterior, după câteva ore de luptă cu flăcările, incendiul...
13:30
LIVE TEXT/ Terminalele Starlink incluse în „lista albă sunt operaționale, iar accesul Rusiei este blocat, declară ministrul ucrainean al Apărării, Mihailor Fedorov. Război în Ucraina, ziua 1443 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:27 Terminalele Starlink care au fost adăugate pe „lista albă” sunt operaționale, în timp ce terminalele rusești au fost deja blocate, a declarat ministrul Apărării al Ucrainei, Mihailo Fedorov. „Continuăm să verificăm terminalele Starlink. Primul lot de terminale care au ajuns pe «lista albă» funcționează deja”, a spus el. Anterior, ministrul ucrainean a declarat...
13:10
Japonia va acorda asistență financiară nerambursabilă de circa 21 de milioane de lei pentru modernizarea Companiei „Teleradio-Moldova”. Plenul Parlamentului a ratificat înțelegerea dintre guvernele R. Moldova și Japoniei pentru acest grant joi, 5 februarie. La întrebările deputaților privind ratificarea acordului a răspuns secretara de stat a Ministerului Culturii, Marcela Nistor. Grijile exprimate de parlamentari au vizat modul...
12:50
LIVE/ Ședința Parlamentului: R. Moldova devine membră cu drepturi depline a sistemului european centralizat de acordare a brevetelor # Ziarul de Garda
Deputații s-au întrunit joi, 5 februarie, în prima ședință plenară din acest an. Pe ordinea de zi sunt incluse 13 subiecte. Printre acestea se numără examinarea unei moțiuni simple asupra politicilor promovate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). UPDATE 12:40 Republica Moldova va adera la Convenția privind eliberarea brevetelor europene, cunoscută drept Convenția brevetului european...
12:30
Trei fracțiuni au semnat o moțiune simplă împotriva ministrului Energiei și cer revizuirea tarifelor la gaz. Costiuc: „Vrem transparență” # Ziarul de Garda
Trei fracțiuni parlamentare din opoziție, „Democrația Acasă”, Blocul „Alternativa” și „Partidul Nostru”, au semnat o moțiune simplă împotriva ministrului Energiei, Dorin Junghietu, „pentru tot ce se întâmplă în domeniul energetic”, anunță liderul formațiunii „Partidul Nostru”, Renato Usatîi. În același timp, „Mișcarea Alternativă Națională”, membră a Blocului „Alternativa”, a împărțit fiecărui deputat facturi la gaz și...
Acum 12 ore
12:20
Peste 250 de persoane au apelat, în ultimele 24 de ore, la Unitatea de Primiri Urgențe. Majoritatea erau pacienți cu traumatisme cauzate de ghețușul format pe trotuare # Ziarul de Garda
În decurs de 24 de ore, la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) s-au înregistrat 259 de adresări, dintre care aproximativ 60% au fost pacienți cu traumatisme, cauzate de condițiile meteo nefavorabile și formarea ghețușului pe trotuare. Din totalul pacienților traumatizați, 24 au necesitat spitalizare, iar 11 pacienți cu fracturi grave au fost supuși intervențiilor chirurgicale...
12:10
Peste 250 de adresări în ultimele 24 de ore la Unitatea de Primiri Urgențe. Majoritatea au fost pacienți cu traumatisme, cauzate de formarea ghețușului pe trotuare # Ziarul de Garda
În decurs de 24 de ore, la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) s-au înregistrat 259 de adresări, dintre care aproximativ 60% au fost pacienți cu traumatisme, cauzate de condițiile meteo nefavorabile și formarea ghețușului pe trotuare. Din totalul pacienților traumatizați, 24 au necesitat spitalizare, iar 11 pacienți cu fracturi grave au fost supuși intervențiilor chirurgicale...
12:00
LIVE/ Ședința Parlamentului: Costurile expertizei judiciare, reglementate printr-un proiect votat în prima lectură # Ziarul de Garda
Deputații s-au întrunit joi, 5 februarie, în prima ședință plenară din acest an. Pe ordinea de zi sunt incluse 13 subiecte. Printre acestea se numără examinarea unei moțiuni simple asupra politicilor promovate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). UPDATE 11:49 Parlamentul a votat, în prima lectură, un proiect de lege care prevede modificarea mai multor...
11:50
LIVE/ Ședința Parlamentului: Un nou cadru legal pentru topografiile produselor semiconductoare. Domeniu este reglementat de o lege din 1999 # Ziarul de Garda
Deputații s-au întrunit joi, 5 februarie, în prima ședință plenară din acest an. Pe ordinea de zi sunt incluse 13 subiecte. Printre acestea se numără examinarea unei moțiuni simple asupra politicilor promovate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). UPDATE 11:42 Parlamentul examinează, în prima lectură, modificări legislative privind costurile expertizei judiciare. UPDATE 11:33 La propunerea...
11:40
Numărul automobilelor cu plăci de înmatriculare neutre continuă să crească în regiunea transnistreană # Ziarul de Garda
În perioada 01 septembrie 2018 – 31 decembrie 2025, punctele de înmatriculare a mijloacelor de transport din orașele Tiraspol și Râbnița au documentat cu plăci de model neutru 14 863 de autovehicule necomerciale, conform datelor din Registrul de stat al transporturilor, informează Biroul politici de reintegrare. Potrivit autorităților, anul 2025 a marcat o creștere numerică....
11:30
UPDATE/ Atenție, șoferi! Deplasarea este imposibilă pe unele trasee din țară, în urma condițiilor de iarnă. Traseul M5, deblocat # Ziarul de Garda
UPDATE 11:20 Traseul M5 a fost deblocat, informează Administrația Națională a Drumurilor (AND). Potrivit AND, la această oră, drumurile G103 și G40 sunt blocate, dar se intervine. Pe M5, în raionul Strășeni, localitatea Codreanca, camioanele sunt staționate pe acostament până la finalizarea intervenției. De asemenea, se acționează pe R21 – direcția Morozeni, G81 – sectorul...
11:30
LIVE TEXT/ Premierul Poloniei, Donald Tusk, este în vizită la Kiev. „Vizita ar trebui să demonstreze că Polonia este cel mai apropiat aliat și vecin”. Război în Ucraina, ziua 1443 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:28 Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, și-a început vizita la Kiev. Tusk a fost întâmpinat de ministrul ucrainean de Externe Andrii Sîbiha, precum și de ambasadorul Ucrainei în Polonia, Vasil Bodnar, și ambasadorul Poloniei în Ucraina, Piotr Lukasiewicz, scrie Ukrinform. Anterior, Donald Tusk a declarat că în timpul vizitei sale la Kiev va discuta, printre...
11:20
Oamenii legii întreprind acțiuni de urmărire penală la un call center din capitală, într-un dosar în care este investigată spălarea banilor # Ziarul de Garda
Inspectoratul General al Poliției informează că astăzi, 5 februarie, au loc acțiuni de urmărire penală, într-un call centru din capitală, într-o cauză penală în care este investigată spălarea banilor. Acțiunile sunt întreprinse de către angajații Direcției combaterea criminalității organizate în comun cu ofițerii de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații și procurorii din cadrul...
11:10
Ghețușul a blocat intervenția pompierilor la Ulmu. În timpul deplasării, o autospecială a derapat și s-a lovit de un microbuz cu 23 de pasageri # Ziarul de Garda
Din cauza ghețușului, patru autospeciale ale pompierilor nu au ajuns la timp la fața locului pentru a stinge un incendiu în localitatea Ulmu. Mai mult, pe parcursul deplasării o autospecială de intervenție a derapat de pe traseu în apropiere de localitatea Ulmu și a ajuns pe acostament, iar un microbuz cu 23 de pasageri la...
11:00
Macron a trimis în secret un emisar la Kremlin pentru a stabili un dialog cu Rusia # Ziarul de Garda
Președintele francez Emmanuel Macron l-a trimis la Moscova pe consilierul său diplomatic și aliatul său de lungă durată, Emmanuel Bonne, a relatat ziarul francez L’Express. Vizita a avut loc în aceeași zi în care Macron a anunțat că Europa se pregătește „la nivel tehnic” să reia discuțiile directe cu Rusia privind încheierea războiului din Ucraina....
10:50
Atenție, șoferi! Deplasarea este imposibilă pe unele trasee din țară, în urma condițiilor de iarnă # Ziarul de Garda
Pe traseul M5, raionul Strășeni, camioanele sunt staționate pe acostament, fiind imposibilă deplasarea, iar pe traseul R6, a avut loc un impact, în urma căruia un șofer a decedat pe loc. Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, cu polei și ghețuș, iar traficul este îngreunat pe mai multe sectoare din nordul,...
10:50
LIVE/ Opoziția parlamentară vrea audierea lui Munteanu și Junghietu pe tema blackout-ului. Deputat socialist: „Bombardamentele au loc în capul vostru” # Ziarul de Garda
Deputații s-au întrunit joi, 5 februarie, în prima ședință plenară din acest an. Pe ordinea de zi sunt incluse 13 subiecte. Printre acestea se numără examinarea unei moțiuni simple asupra politicilor promovate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). UPDATE 10:38 Vasile Costiuc le-a propus colegilor examinarea unui proiect de lege privind cetățenia. Inițiativa a fost susținută...
10:40
Pe 31 ianuarie 2026, la ora 10:40, o mare parte dintre consumatorii de energie electrică s-au pomenit fără curent. Dar, atenție, nu s-a deconectat nici măcar pentru o clipă Facebook-ul, Telegramul și TikTok-ul. Oricine a avut telefonul încărcat a putut naviga pe internet pentru a adresa întrebări și a căuta răspunsuri cu privire la situația...
10:30
Investitori prejudiciați într-un bloc din Chișinău: CNA desfășoară percheziții într-un dosar penal în care sunt vizați mai mulți administratori de insolvabilitate # Ziarul de Garda
Oamenii legii desfășoară acțiuni de urmărire penală la mai mulți administratori de insolvabilitate, precum și la sediul Uniunii Administratorilor Autorizați, într-un penal inițiat pe fapte de abuz în serviciu, care au dus la cauzarea unor prejudicii materiale în proporții deosebit de mari persoanelor ce au investit în construcția unui bloc locativ din municipiul Chișinău, informează...
10:20
Un bărbat, bănuit de implicare într-o schemă de migrație ilegală din Asia către UE, prin Turcia, a fost reținut # Ziarul de Garda
Un bărbat a fost reținut, fiind bănuit că ar fi implicat într-o schemă de migrație ilegală spre Uniunea Europeană a persoanelor din Asia, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Oamenii legii scriu că persoanele erau inițial transportate în Turcia, după care prin rute care ocoleau controlul de frontieră urmau să fie...
10:20
LIVE/ Parlamentul s-a reunit în prima ședință lucrativă din 2026. Moțiunea simplă asupra politicilor MAIA, pe agendă # Ziarul de Garda
Deputații s-au întrunit joi, 5 februarie, în prima ședință plenară din acest an. Pe ordinea de zi sunt incluse 13 subiecte. Printre acestea se numără examinarea unei moțiuni simple asupra politicilor promovate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). Deși ședința era programată să înceapă la ora 10:00, aceasta a început cu o întârziere de 15...
10:00
Începe a doua zi de negocieri dintre Ucraina și Rusia, mediate de Statele Unite, la Abu Dhabi. „Consultări trilaterale, lucru în grup și sincronizarea ulterioară a pozițiilor” # Ziarul de Garda
Astăzi, 5 februarie, începe a doua zi de discuții trilaterale dintre Ucraina și Rusia, mediate de Statele Unite, la Abu Dhabi, potrivit lui Rustem Umerov, șeful delegației ucrainene. „Lucrăm în aceleași formate ca ieri: consultări trilaterale, lucru în grup și sincronizarea ulterioară a pozițiilor”, a scris el. O sursă TASS a confirmat, de asemenea, începerea...
09:50
LIVE TEXT/ Armata rusă a ucis opt locuitori din regiunea Donețk și a rănit alți 21, anunță șeful Administrației Regionale. Război în Ucraina, ziua 1443 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:43 Armata rusă a ucis opt locuitori din regiunea Donețk și a rănit alți 21, anunță Vadim Filașkin, șeful Administrației Regionale Donețk. El a spus că, pe 4 februarie, armata rusă a ucis șapte persoane în localitatea Drujkivka și o persoană în Liman, în urma bombardamentelor. Filașkin a menționat că numărul total de victime...
09:30
A fi sau a nu fi cetățean al R. Moldova: între „Mi s-a furat un drept” și „O interpretare greșită sau insuficientă claritate a normei” # Ziarul de Garda
Situația tânărului de 20 de ani, născut în R. Moldova, care recent și-a îndeplinit serviciul militar și care ar fi fost declarat apatrid de instituțiile statului din motiv că nu și-a perfectat buletin de identitate până la vârsta de 18 ani, a scos la iveală faptul că situația este comună și pentru alți cetățeni ai...
09:20
Un lot de circa 21 de tone de carne de pui congelată a fost blocat la vamă. Analizele de laborator au confirmat prezența bacteriei „salmonella” # Ziarul de Garda
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că au blocat la frontiera de stat importul unui lot de 21 de tone de carne de pui congelată. Măsură a fost luată, după ce analizele de laborator au confirmat prezența bacteriei „Salmonella infantis”, informează sursa citată. ANSA scrie că inspectorii postului de inspecție la frontiera Leușeni au sechestrat...
08:50
Polei, ceață densă pe traseele naționale și pietoni pe carosabil. Atenționările Poliției # Ziarul de Garda
Poliția informează că pe trotuare și carosabil s-a format polei, fapt ce îngreunează circulația și crește riscul producerii accidentelor și incidentelor. Pe unele trasee naționale circulația se desfășoară în condiții de ceață densă. Oamenii legii au atenționat pietonii să se deplaseze cu maximă prudență, doar pe trotuare și în spațiile destinate circulației pietonale. „Conducătorii auto...
08:40
R. Moldova și Emiratele Arabe Unite au semnat un Memorandum privind recunoașterea permiselor de conducere # Ziarul de Garda
Guvernul R. Moldova și Guvernul Emiratele Arabe Unite au semnat un Memorandum de Înțelegere privind recunoașterea reciprocă și preschimbarea permiselor de conducere, document care va facilita circulația cetățenilor celor două state, anunță Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Documentul prevede recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere valabile pentru cetățenii aflați temporar pe teritoriul celuilalt stat, precum și...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.