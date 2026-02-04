Mai cald decât ieri: SHS prognozează vreme mai blândă pe 4 februarie, dar încă rece și cu ninsori slabe
NordNews, 4 februarie 2026 07:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță că miercuri, 4 februarie 2026, vremea în Republica Moldova va fi mai blândă comparativ cu zilele precedente de ger intens, dar va rămâne rece și specifică sezonului de iarnă. Pentru această zi, SHS indică o temperatură maximă de până la +2 °C și o minimă de aproximativ –9 °C, [...]
Acum 15 minute
08:10
Locuitorii satului Plop, din raionul Dondușeni, și ai comunei Frumușica, din raionul Florești, sunt chemați la urne pe 17 mai 2026 pentru a-și alege un nou primar. Decizia a fost aprobată marți, 3 februarie, în cadrul ședinței Comisiei Electorale Centrale (CEC). În aceeași zi va avea loc și un referendum local în satul Hăsnășenii Mari, [...]
Acum o oră
07:50
Mai cald decât ieri: SHS prognozează vreme mai blândă pe 4 februarie, dar încă rece și cu ninsori slabe # NordNews
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță că miercuri, 4 februarie 2026, vremea în Republica Moldova va fi mai blândă comparativ cu zilele precedente de ger intens, dar va rămâne rece și specifică sezonului de iarnă. Pentru această zi, SHS indică o temperatură maximă de până la +2 °C și o minimă de aproximativ –9 °C, [...]
07:40
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,01 lei. Carburantul costă 23,09 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,03 lei până la costul de 20,05 lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...]
Acum 12 ore
00:00
Consiliul Raional Rîșcani: formularea „unanim” a indus în eroare și a generat informații false # NordNews
Consiliul Raional Rîșcani a transmis redacției NordNews o scrisoare prin care solicită dezmințirea unor erori apărute în reportajul intitulat „PSRM, MAN și comuniștii „conservă" cultura la Rîșcani prin vânzare. Opoziția a părăsit sala", publicat la 31 ianuarie. Cu toate acestea, pe video-ul realizat de jurnaliștii NordNews se observă cum președintele de ședință anunță că votarea [...]
3 februarie 2026
21:10
NordNews LIVE De la vocea Guvernului la vocea Bălțiului în Parlament: Invitat, Vladimir Rusu # NordNews
Dragi spectatori, vă invităm la o discuție despre planurile pentru municipiul Bălți, amalgamarea voluntară și Planul de Creștere economică în valoare de 1,9 mld de euro . Oaspetele platoului nostru este deputatul Parlamentului Republicii Moldova și fostul șef al Cancelariei de Stat, Vladimir Rusu.
20:20
Climatul astrologic se schimbă complet. Este definit de ultimele zile pe care Marte le petrece în Vărsător. Citește horoscopul zilei de 4 februarie 2026 și vezi despre ce este vorba. Este o perioadă de schimbări mentale. Din data de 6 februarie, nativii trec spre intuiția ce survine din zodia Pești, potrivit catine.ro. E important [...]
19:40
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 4 februarie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 20.0268 lei, mai ieftin cu 0,05 lei; Dolarul american: 16.9877 lei, mai scump cu 0,06 lei; Leul românesc: 3.9307 lei; Hrivna ucraineană: 0.3930 lei; Rubla rusească: 0.2209 [...]
Acum 24 ore
17:40
Cetățenii Federației Ruse ar putea fi supuși unor reguli mai stricte la ieșirea din țară cu ruble în numerar și aur. Un proiect de decret prezidențial prevede că, începând cu 1 septembrie 2026, persoanele care transportă sume mai mari decât echivalentul a 10.000 de dolari către statele Uniunii Economice Eurasiatice (UEE) vor fi obligate să [...]
17:10
Medicamente și bunuri farmaceutice transportate fără acte de proveniență au fost depistate de echipele mobile ale Serviciului Vamal în două cazuri separate, la Leușeni și Briceni. În primul incident, în zona Leușeni, vameșii au oprit pentru verificări un autocar de model „Mercedes Travego", condus de un bărbat de 32 de ani. În urma controlului, au [...]
16:50
Locuitorii orașului Cupcini din raionul Edineț ar putea scăpa, în curând, de apa cu rugină și miros neplăcut, care curge frecvent din robinete. În prezent, aproape 70% din cei aproape 5,6 mii de localnici sunt conectați la rețeaua centralizată de alimentare cu apă, însă doar 20–30% au acces la canalizarea centralizată. „Se fac lucrări și [...]
14:40
Două incendii au izbucnit, noaptea trecută, în municipiul Bălți. Cazurile s-au produs pe două străzi diferite, ambele pe adrese cu numărul 13. Unul dintre cazuri s-a soldat cu o victimă. O femeie a fost transportată de urgență la spital după ce a suferit arsuri grave și s-a intoxicat cu monoxid de carbon. Primul incendiu a [...]
14:30
EDITORIAL Vitalie Cazacu | Va reuși Republica Moldova să evadeze definitiv din „zona gri” a istoriei # NordNews
Prezența simultană la Chișinău a președinților legislativelor din Estonia, Letonia și Lituania marchează depășirea etapei declarațiilor de curtoazie. Republica Moldova caută în experiența baltică un model de succes și un ghid pragmatic pentru evadarea definitivă din „zona gri" a istoriei. Teza acestei vizite este clară: ancorarea în spațiul european depinde de capacitatea Chișinăului de a [...]
14:20
Reducerea prețului la gaze ar putea determina scăderea tarifelor pentru energia termică, întrucât majoritatea furnizorilor achiziționează gaz la preț reglementat. Precizările au fost făcute de Constantin Borosan, director ANRE, transmite IPN. În acest context, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a expediat o scrisoare către toți titularii de licență, solicitând ca până joi, 5 februarie, [...]
12:50
S.A. Loteria Națională a Moldovei anunță obținerea a două distincții importante în cadrul Blask Awards, competiție internațională care recunoaște performanța, leadershipul și bunele practici din industria de profil. Instituția a fost desemnată câștigătoare în următoarele categorii: Moldova Operator of the Year Moldova CEB Leader Premiile obținute reflectă poziția solidă a Loteriei Naționale a Moldovei pe [...]
12:10
Două incendii produse în ultimele 24 de ore au dus la rănirea a două persoane, care au avut nevoie de îngrijiri medicale. Cazurile au fost înregistrate în raionul Rezina și în raionul Edineț, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Primul incendiu a izbucnit în dimineața zilei de 2 februarie 2026, într-o gospodărie din [...]
12:10
VIDEO Doi agenți INSP, cercetați penal: amenzi „anulate” contra bani și trecute pe numele unor străini # NordNews
Doi angajați ai Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) sunt cercetați penal, fiind suspectați că ar fi falsificat procese-verbale și ar fi primit bani de la șoferi pentru a-i scuti de sancțiuni. Potrivit Serviciului Protecție Internă și Anticorupție (SPIA), în anul 2025, cei doi inspectori ar fi întocmit procese-verbale pe numele unor persoane care nu [...]
10:40
Explozii la Kiev și Harkov după un atac masiv al Rusiei: mai multe clădiri avariate, incendii și distrugeri ale infrastructurii energetice # NordNews
Rusia a lansat în noaptea de luni spre marți, 3 februarie, un nou val de atacuri masive asupra Ucrainei, combinând rachete și drone în mai multe regiuni ale țării. Explozii au fost raportate în Kiev și Harkov, potrivit Forțelor Aeriene ucrainene și autorităților locale. Bombardamentele au avut loc pe fundalul unui ger sever, cu temperaturi [...]
10:30
România este a doua cea mai expusă țară din Uniunea Europeană la fake news, dezinformări și știri false, potrivit celui mai recent Eurobarometru, citat de Euronews. Datele arată că, în 2025, 36% dintre europeni spun că au fost expuși „des" sau „foarte des" la dezinformare, față de 28% în 2022. Raportul indică faptul că statele [...]
09:40
În ultimele 24 de ore, Poliția de Frontieră anunță că șapte cetățeni străini nu au fost admiși pe teritoriul Republicii Moldova. Totodată, în punctele de trecere a frontierei au fost înregistrate 37.331 de traversări. Cel mai mare flux s-a atestat la Aeroportul Internațional Chișinău, cu 12.596 de persoane. Acesta este urmat de PTF Leușeni, unde [...]
09:40
Președintele FIFA, Gianni Infantino, a stârnit un nou val de controverse după ce a declarat că sancțiunile care interzic participarea echipelor ruse în competițiile internaționale ar trebui ridicate. Infantino susține ideea că menținerea acestui ban, impus după invadarea Ucrainei de către Rusia în 2022, nu a adus rezultate pozitive și a generat doar „frustrare și [...]
Ieri
07:40
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,03 lei. Carburantul costă 23,08 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,10 lei până la costul de 20,02 lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...]
07:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) transmite că marți, 3 februarie 2026, vremea în Republica Moldova va rămâne rece, geroasă și specifică sezonului de iarnă, cu temperaturi scăzute în toate regiunile țării și cer predominant noros. Conform avertizării actuale a SHS privind condițiile de ger, care este valabilă până dimineața zilei de 3 februarie, temperaturile minime [...]
2 februarie 2026
20:00
Horoscopul zilei de 3 februarie 2026 vine cu o nevoie accentuată de claritate emoțională și mentală. Nu mai ești dispusă să accepți lucrurile pe jumătate sau explicațiile vagi. Astrele te încurajează să îți definești mai bine poziția, să-ți înțelegi reacțiile și să îți asumi alegerile, chiar și atunci când acestea presupun ieșirea din zona de [...]
19:40
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 3 februarie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 20.0718 lei, mai ieftin cu 0,05 lei; Dolarul american: 16.9182 lei, mai scump cu 0,07 lei; Leul românesc: 3.9387 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Hrivna [...]
19:40
La Bălți, gropile din asfalt au devenit parte din peisajul cotidian. De la străzi centrale până la drumuri adiacente, șoferii și pietonii sunt nevoiți să facă slalom printre cratere. În timp ce locuitorii cer intervenții urgente, autoritățile promit că în 2026 vor începe reparațiile pe un tronson considerat prioritar. „Gropile acestea, din curtea blocului meu, [...]
19:10
STOPFALS! „Frații n-au ajutat și n-au încercat”. Dezinformare în contextul penei de curent din 31 ianuarie # NordNews
Mai multe surse pro-Kremlin au titrat că România nu a ajutat și nici nu a încercat să ajute R. Moldova sâmbătă, 31 ianuarie, când aceasta a rămas fără electricitate timp de mai multe ore. În realitate, după problemele înregistrate pe linia electrică Isaccea – Vulcănești – MGRES – Chișinău, R. Moldova a început a primi [...]
18:20
Fostul primar al comunei Boldurești, raionul Nisporeni, Nicanor Ciochină, își va afla sentința pe 27 februarie, în dosarul în care este acuzat de accidentarea mortală a unui minor și părăsirea locului faptei. În același dosar este judecat și un medic stomatolog, considerat complice de către procurori. Acuzarea a solicitat o pedeapsă de nouă
18:10
Moldovenii stabiliți în Franța vor putea, începând cu 1 martie, să își preschimbe permisul de conducere emis în Republica Moldova cu unul francez, fără susținerea examenelor teoretice sau practice. Acordul prevede preschimbarea reciprocă a permiselor de conducere categoria B, eliberate după 1 ianuarie 2020, fără obligativitatea susținerii unor examene suplimentare. În cazul permiselor emise înainte [...] Articolul Permisul moldovenesc va putea fi preschimbat în Franța fără examene apare prima dată în NordNews.
17:50
VIDEO Glodeni și satele din jur fac primii pași spre amalgamarea voluntară. Două clustere în raionul Glodeni # NordNews
În raionul Glodeni prind contur două clustere de amalgamare voluntară. Unul ar urma să unească satele Limbenii Noi, Limbenii Vechi și Petrunea, iar celălalt – orașul Glodeni și satul Hîjdieni. În ambele cazuri, consiliile locale au dat undă verde inițiativei, iar următorul pas sunt consultările publice cu cetățenii. Inițiativa a venit din teritoriu. Primarul din [...] Articolul VIDEO Glodeni și satele din jur fac primii pași spre amalgamarea voluntară. Două clustere în raionul Glodeni apare prima dată în NordNews.
17:50
Mitropolia Basarabiei: Hotărârea instanței este ignorată, iar accesul la biserica din Dereneu rămâne blocat # NordNews
Reprezentanții Mitropoliei Basarabiei afirmă că accesul lor în Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călărași, este îngrădit în mod repetat. Potrivit acestora, o decizie judecătorească irevocabilă stabilește că titularul de drept al lăcașului este Mitropolia Basarabiei. Ei susțin că un incident similar a avut loc și în urmă cu câteva zile, când mai [...] Articolul Mitropolia Basarabiei: Hotărârea instanței este ignorată, iar accesul la biserica din Dereneu rămâne blocat apare prima dată în NordNews.
17:10
DOC Svetlana Panciuc și milionul fără explicații. Fosta lideră „ȘOR” din Edineț, vizată de ANI # NordNews
Fosta președintă a organizației teritoriale din Edineț a fostului partid „Șor”, Svetlana Panciuc, condamnată în lipsă la patru ani de închisoare, a fost depistată de Agenția Națională pentru Integritate cu o avere nejustificată de peste 1,2 milioane de lei. Potrivit ANI, suma nu a putut fi explicată prin venituri legale, iar încercările autorității de a [...] Articolul DOC Svetlana Panciuc și milionul fără explicații. Fosta lideră „ȘOR” din Edineț, vizată de ANI apare prima dată în NordNews.
16:40
Sezonul rece este perioada în care trebuie să avem mai multă grijă de corpul nostru, de la interior la exterior. Atunci când vine vorba de hidratare, pe lângă consumul de lichide, este important să cunoaștem secretele aplicării cremei hidratante. Acest ghid este util pentru fiecare zi, potrivit catine.ro. Există șanse mari să fi aplicat [...] Articolul Secretele aplicării cremei hidratante. Ghid util pentru fiecare zi apare prima dată în NordNews.
16:10
Două nașteri au fost asistate în ambulanță, în ultimele zile, de echipele de asistență medicală urgentă, în urma unor intervenții rapide și bine coordonate. Cazurile au avut loc în municipiul Chișinău și în raionul Fălești, iar atât mamele, cât și nou-născuții se află în stare satisfăcătoare. Primul caz a fost înregistrat la data de 30 [...] Articolul Două nașteri asistate în ambulanță, în mun. Chișinău și raionul Fălești apare prima dată în NordNews.
14:20
Asistentul Secretarului de stat al SUA: Sprijinim soluționarea pasnică a conflictului transnistrean # NordNews
Statele Unite vor sprijini procesele care vor avansa reglementarea problemei transnistrene. Declarația a fost făcută de către asistentul adjunct al Secretarului de stat al SUA, Christopher Smith, într-un interviu pentru IPN. Oficialul a menționat că Washingtonul sprijină integritatea teritorială a Republicii Moldova, scrie realitatea.md. Conform funcționarului american, Chișinăul și Tiraspolul au anumite probleme în asigurarea dialogului. [...] Articolul Asistentul Secretarului de stat al SUA: Sprijinim soluționarea pasnică a conflictului transnistrean apare prima dată în NordNews.
13:50
Președinta Maia Sandu a fost nominalizată pentru Premiul Nobel pentru Pace de către deputatul norvegian Arild Hermstad. Politicianul a evidențiat eforturile șefei statului în apărarea democrației în Europa, transmite IPN. Potrivit lui Arild Hermstad, Moldova a fost ținta unor tentative documentate de influențare a alegerilor, campanii de dezinformare, atacuri cibernetice și acțiuni de destabilizare din [...] Articolul Maia Sandu, nominalizată pentru Premiul Nobel pentru Pace de un deputat norvegian apare prima dată în NordNews.
13:40
Gazul s-ar putea ieftini cu până la 15%. ANRE propune un tarif sub cel solicitat de Energocom # NordNews
Gazele naturale ar putea deveni mai ieftine decât a cerut furnizorul Energocom. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a calculat un tarif de 14 lei și 29 de bani cu TVA pentru un metru cub, cu aproape un leu mai mic decât prețul solicitat de compania care livrează gazul. Noul tarif este prevăzut într-un [...] Articolul Gazul s-ar putea ieftini cu până la 15%. ANRE propune un tarif sub cel solicitat de Energocom apare prima dată în NordNews.
12:30
Daniel Vodă se alătură IPRE ca expert asociat în politică externă și comunicare strategică # NordNews
Daniel Vodă, fost purtător de cuvânt al prim-ministrului, a anunțat că s-a alăturat echipei Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), unde va activa în calitate de expert asociat în domeniul politicii externe și al comunicării strategice. Anunțul a fost făcut public de Daniel Vodă, care a precizat că noua etapă profesională reprezintă o continuare [...] Articolul Daniel Vodă se alătură IPRE ca expert asociat în politică externă și comunicare strategică apare prima dată în NordNews.
11:40
Întreruperi de energie electrică la Bălți și în suburbii: Lista zonelor afectate în perioada 2-6 februarie # NordNews
Energia electrică va fi întreruptă pe mai multe străzi din municipiul Bălți și în câteva localități din suburbii în perioada 2-6 februarie. Potrivit SA „RED-Nord”, deconectările sunt necesare pentru desfășurarea lucrărilor de reparație și curățare a rețelelor electrice. Deconectările sunt programate pentru următoarele adrese și localități: 2 februarie Ora 08:00 – 12:00 Strada 1 Mai: 1, [...] Articolul Întreruperi de energie electrică la Bălți și în suburbii: Lista zonelor afectate în perioada 2-6 februarie apare prima dată în NordNews.
11:10
Centrul Național Anticorupție efectuează percheziții de amploare în municipiul Chișinău, precum și în raioanele Șoldănești și Rezina, în cadrul unor dosare de corupție ce vizează eliberarea ilegală a certificatelor medicale pentru conducătorii auto. În acest context, medicul-șef al Spitalului Raional Șoldănești a fost reținut. Potrivit CNA, președintele Comisiei narcologice speciale din cadrul Spitalului Raional Șoldănești, [...] Articolul Percheziții CNA în Chișinău, Șoldănești și Rezina în cadrul unor dosare de corupție apare prima dată în NordNews.
10:50
Ninsorile abundente din ultimele ore au creat probleme în mai multe zone din România, afectând traficul rutier și aerian. Drumarii au intervenit pe mai multe artere din țară, iar la București a fost nevoie de acțiuni ample de deszăpezire, după ce s-a depus un strat consistent de zăpadă. Șoferii din capitală s-au plâns că utilajele [...] Articolul Ninsoarea dă peste cap traficul rutier și aerian în mai multe zone din România apare prima dată în NordNews.
10:10
După vacanța de iarnă, deputații din Republica Moldova revin de astăzi la activitate, odată cu deschiderea sesiunii de primăvară 2026 a Parlamentului Republicii Moldova. Sesiunea va dura până la sfârșitul lunii iulie. Prima ședință festivă este programată pentru marți, 3 februarie, și va avea loc în prezența președinților parlamentelor din Statele Baltice. Agenda legislativă propriu-zisă [...] Articolul Deputații revin la muncă: Parlamentul intră în sesiunea de primăvară 2026 apare prima dată în NordNews.
10:10
Prăznuită anual pe 2 februarie, Întâmpinarea Domnului comemorează unul dintre cele mai profunde și emoționante episoade din viața pământească a Mântuitorului Iisus Hristos: aducerea Sa la Templul din Ierusalim și întâlnirea cu drepții Simeon și Ana, considerați ultimii martori ai speranței mesianice din Legea Veche. Această sărbătoare cu bogate semnificații teologice este consemnată în Evanghelia [...] Articolul Întâmpinarea Domnului, prăznuită pe 2 februarie: semnificații și tradiții apare prima dată în NordNews.
10:00
Un lot de 15 tone de mărar proaspăt, importat în Republica Moldova, a fost retras și distrus înainte să ajungă pe mesele consumatorilor, după ce analizele de laborator au depistat un nivel periculos de pesticide. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că produsul conținea reziduuri de Penconazol, peste limita maximă admisă, substanță care poate [...] Articolul 15 tone de mărar, distruse înainte de a ajunge la consumatori apare prima dată în NordNews.
09:30
A 68-a ediție a Premiilor Grammy, cea mai importantă gală a industriei muzicale americane, a avut loc duminică, 1 februarie 2026, la Crypto.com Arena din Los Angeles, sub conducerea prezentatorului Trevor Noah. Evenimentul a celebrat excelența în muzică pentru lucrările apărute între august 2024 și august 2025 și a adus câteva momente istorice. Câștigători în [...] Articolul De la Bad Bunny la Kendrick Lamar. Cine sunt premianții Grammy 2026 apare prima dată în NordNews.
09:30
Susanul negru este tot mai prezent în mediul online și nu numai. Acesta a câștigat rapid popularitate în rândul pasionaților de nutriție și al specialiștilor în sănătate, așa că te invităm să descoperim împreună beneficiile susanului negru. Află de ce experții în nutriție recomandă să-l incluzi în dieta ta și cum îl poți consuma [...] Articolul Beneficiile susanului negru. De ce recomandă specialiștii consumul lui apare prima dată în NordNews.
09:20
Cel puțin 16 morți într-un atac cu dronă rusească asupra unui autobuz în regiunea Dnipropetrovsk # NordNews
Un atac cu dronă rusească asupra unui autobuz care transporta angajați ai unei mine din regiunea ucraineană Dnipropetrovsk (centru-est) s-a soldat cu cel puțin 12 morți și șapte răniți, duminică, au anunțat serviciile de urgență și autoritățile locale, transmite MOLDPRES cu referire la Agerpres și AFP. „O dronă rusească a atacat un autobuz din serviciul unei companii [...] Articolul Cel puțin 16 morți într-un atac cu dronă rusească asupra unui autobuz în regiunea Dnipropetrovsk apare prima dată în NordNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) indică că luni, 2 februarie 2026, vremea în Republica Moldova va rămâne rece, tipică începutului de februarie, cu temperaturi negative pe întreg teritoriul țării și cer predominant înnorat. Conform perspectivelor generale pentru începutul lunii, temperaturile medii în Republica Moldova sunt așteptate în jurul valorilor de –14 până spre –7 grade [...] Articolul Prognoza meteo pentru 2 februarie: temperaturi scăzute și vreme rece în toată țara apare prima dată în NordNews.
1 februarie 2026
20:00
Horoscopul zilei de 2 februarie 2026 vine cu multă mișcare interioară și exterioară. Astrele te provoacă să fii atentă la ritmul tău, la nevoile tale reale și la direcția în care îți îndrepți energia. Pentru unele zodii, este o zi agitată, plină de responsabilități, în timp ce pentru altele apare dorința de liniște, reflecție [...] Articolul Leii își depășesc limitele. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
16:10
Chiar și iarna, când lacul îngheață, canoiștii din Drochia nu se opresc din antrenamente. La Clubul „Vulturi”, zeci de copii s-au mutat pe stadion și în sala de sport. „Vara, primăvara și toamna merg pe apă, fac sală și diverse exerciții, iar iarna fac trântă și sală, dar mai puțin și la bară”, a [...] Articolul VIDEO Campionii se antrenează chiar și iarna: canoiștii din Drochia trag tare pentru aur apare prima dată în NordNews.
11:00
Primăria municipiului Bălți a decis prelungirea învățământului la distanță în școlile din oraș cu încă două zile, din cauza menținerii gerurilor puternice. Anunțul a fost făcut de primarul municipiului, Alexandr Petkov, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare. Potrivit acestuia, ordinul corespunzător al Direcției municipale Educație, Tineret și Sport urmează să fie transmis directorilor de [...] Articolul Elevii din Bălți rămân la învățământ online încă două zile apare prima dată în NordNews.
