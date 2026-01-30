Unde ieșim de Ziua Îndrăgostiților 2026? 8 evenimente speciale pentru o seară de neuitat
Fie că ești romantic incurabil, amator de muzică live sau pur și simplu vrei să creezi o amintire specială de 14 februarie, în Chișinău și împrejurimi ai de unde alege. De la concerte cu nume mari și spectacole de balet, la seri culinare într-un castel sau petreceri până dimineața – iată cele mai reușite opțiuni [...]
Un moment istoric pentru comunitatea SEO din Moldova. O specialitate care timp de mulți ani a fost „invizibilă” din punct de vedere juridic este acum recunoscută oficial la nivel național, pentru angajatori, stat, instituții educaționale și piața muncii, anunță compania RocketSEO. Profesia „SEO Specialist” a fost inclusă oficial în Clasificatorul Ocupațiilor din Republica Moldova (CORM), [...]
Balul de Caritate Impact Moldova, la a III-a ediție: generozitate și solidaritate pentru copiii în situații de risc din R. Moldova # ZdGust
Pe 24 ianuarie 2026, peste 200 de moldoveni, români și reprezentanți ai altor comunități din Luxemburg și împrejurimi s-au reunit la cea de-a treia ediție a Balului de Caritate Impact Moldova din Luxemburg. Evenimentul și-a propus, ca de fiecare dată, să susțină un scop nobil: strângerea de fonduri pentru proiectul „Un an de grijă, impact [...]
Symptive: aplicația pentru monitorizarea simptomelor menopauzei, dezvoltată de o moldoveancă # ZdGust
Symptive este o aplicație gratuită pentru iPhone și iPad concepută pentru a ajuta utilizatoarele să urmărească sănătatea hormonală, în special în perioada de perimenopauză și menopauză, oferind claritate și sprijin pe baza propriilor simptome și tipare. Aplicația a fost dezvoltată de Cristina Andronic împreună cu soțul ei. Funcționalități principale: Check‑in zilnic AI: Poți nota cum te [...]
Euronews România a anunțat că emisiunea „România lui Vitalie”, realizată de jurnalistul Vitalie Cojocari, originar din Republica Moldova, nu va mai face parte din programul de seară, după patru ani de difuzare. Vitalie Cojocari declară că își va continua cariera dezvoltând proiecte digitale și producții video online, axate pe analize politice și socio-economice. Postul î-a [...]
Bocetul la înmormântare – tradiție păgână sau expresie a durerii? Preotul Maxim Melinti explică # ZdGust
Invitat la podcastul „Mulțumesc pentru întrebare” al Natei Albot, preotul Maxim Melinti a vorbit despre bocetul la înmormântări, pe care îl consideră o tradiție păgână. „Despre acest obicei a vorbit mult preotul-poet Alexei Mateevici, iar în 600 de ani lucrurile nu s-au schimbat. Rău este că preoții nu doar tolerează fenomenul, dar uneori îl și [...]
10 milioane de euro pentru siguranța și bunăstarea copiilor din Moldova: parteneriat moldo-german cu UNICEF pentru servicii extinse destinate copiilor # ZdGust
Guvernul Republicii Moldova, Guvernul Germaniei, prin Banca Germană de Dezvoltare KfW, și UNICEF își vor uni eforturile pentru a consolida și extinde serviciile esențiale pentru copii și familii din întreaga țară, inclusiv pentru refugiații ucraineni și comunitățile gazdă. Faza a II-a a proiectului și sprijinul financiar Susținut de un grant în valoare de 10 milioane [...]
Orange Moldova și site-ul de anunțuri 999.md atenționează despre noi metode de înșelătorie. Ai primit mesaje despre instalarea „aplicațiilor 5G”? # ZdGust
Cel mai mare operator de telefonie mobilă din Moldova – Orange, își atenționează clienții despre pericolul fraudelor puse la cale de persoane străine de companie, care, sub pretextul „instalării unor aplicații 5G”, înșeală oamenii pentru a le fura banii. Astfel, compania îndeamnă utilizatorii de telefonie mobilă să nu ofere persoanelor străine acces la telefoanele lor. [...]
Succesul impresionant al criptomonedelor precum Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Solana (SOL) si altele, au trezit interesul pentru activele virtuale atât din partea publicului larg, cât și din partea escrocilor, care s-au adaptat rapid și integrează pe larg tehnologiile Web3 și inteligența artificială pentru crearea unor fraude tot mai inovatoare și mai sofisticate. Cea mai recentă schemă de fraudă cu [...]
„Nu putem controla gheața de pe străzi, dar putem controla «climatul» din propria locuință și din suflet” – sfaturile unei psihologe # ZdGust
Poleiul care a cuprins drumurile și trotuarele din R. Moldova în aceste zile nu afectează doar circulația, dar și starea noastră psihică. Psihologa Daniela Terzi-Barbăroșie avertizează că în astfel de contexte, protejarea siguranței fizice trebuie să meargă mână în mână cu grija pentru echilibrul emoțional. „Nu putem controla gheața de pe străzi, dar putem controla [...]
Această rețetă transformă desertul prăjit într-o brioșă delicioasă și mult mai dietetică. O brioșă-papanaș poate fi servită la micul dejun cu o linguriță de gem sau dulceață, iaurt grecesc sau smântână, notează G4Food. Ingredientele pentru papanașii-brioșă la cuptor 250 g brânză de vaci (e important să fie bine scursă); 1 ou; 2–3 linguri de făină sau griș [...]
Autoritățile se pregătesc pentru condiții meteo severe în perioada 30 ianuarie – 2 februarie 2026. Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a convocat, pe 29 ianuarie, instituțiile responsabile și a anunțat un set de măsuri la nivel național pentru prevenirea și gestionarea efectelor intemperiilor. Una dintre propunerile CNMC către Guvern vizează reducerea zilei de [...]
Atunci când vorbim despre copii și alimente ultraprocesate, riscul este să alunecăm spre poziții rigide: „fac rău” sau „trebuie evitate complet” sunt cele mai frecvente afirmații, deși realitatea este mult mai nuanțată decât un simplu alb sau negru. În prezent nu există dovezi solide care să demonstreze că un aliment ultraprocesat, luat individual, este dăunător [...]
Trei motive pentru care suntem mai obosiți iarna și soluții pentru a crește nivelul de energie # ZdGust
Zilele de iarnă, mai scurte, și temperaturile mai reduse scad nivelul de energie al organismului. Lipsa luminii solare „comandă” corpului să-și încetinească ritmul. Nu-i nimic neobișnuit. Din fericire, există câteva soluții de compensare a acestei scăderi sezoniere, notează HotNews. Fără doar și poate, lunile reci și mohorâte de iarnă și cu lumină mai puțină își [...]
Alergiile alimentare au un impact major asupra vieții persoanei care suferă de ele, iar problema cea mai complicată este faptul că nu sunt întotdeauna ușor de identificat. Alergia este o reacție a sistemului imunitar la un aliment sau la componentele acestuia, care, în cazuri foarte severe, poate duce chiar și la deces. Simptomele comune ale [...]
Învățarea nu ar trebui să se oprească odată cu înaintarea în vârstă. De la citit, cursuri de limbi străine și activități creative, precum pictura, modelajul și activitățile de voluntariat, până la participarea în programe dedicate seniorilor, învățarea continuă contribuie nu doar la stimularea memoriei, ci și la combaterea izolării, creșterea încrederii în sine și o [...]
Ceaiul verde se remarcă prin potențialul său de a proteja inima, creierul și metabolismul, reducând în același timp riscul unor boli cronice majore. În schimb, ceaiurile îmbuteliate îndulcite și bubble tea pot face mai mult rău decât bine, notează ScienceDaily. Un amplu studiu de sinteză arată că ceaiul, în special ceaiul verde, este asociat în [...]
6 sfaturi alimentare pentru a-ți îmbunătăți starea de spirit în această iarnă, potrivit dieteticienilor # ZdGust
Zilele reci și orele reduse de lumină naturală pot avea un impact semnificativ asupra stării de spirit. Unele persoane se pot simți doar mai obosite, însă aproximativ 5% dintre oameni pot avea tulburarea afectivă sezonieră (SAD), transmite Health. Însă, anumite alegeri alimentare ar putea contribui la ameliorarea simptomelor. SAD este cauzată în mare parte de [...]
Autoritățile sanitare din India au confirmat două cazuri de infecție cu virusul Nipah, iar în acest context, Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) informează că situația este monitorizată de autoritățile internaționale și vine cu recomandări pentru persoanele care călătoresc sau revin din zonele cu risc. Potrivit datelor oficiale ale Centrului Național pentru Controlul Bolilor (NCDC) [...]
Maia Sandu a adoptat recent al doilea câine fără stăpân. A fost întrebată la Strasbourg despre problema câinilor fără adăpost din R. Moldova # ZdGust
Maia Sandu a adoptat un al doilea cățel, după ce anterior l-a luat din stradă pe Codruț, un câine rămas cu trei picioare. Președinta a fost întrebată despre problema câinilor fără stăpân în cadrul sesiunii de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), desfășurată la Strasbourg, în timpul sesiunii de întrebări și răspunsuri. Întrebarea [...]
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost întrebată despre problema câinilor fără stăpân în cadrul sesiunii de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), desfășurată la Strasbourg, în timpul sesiunii de întrebări și răspunsuri. Întrebarea adresată de Victoria Tibblom, membră a delegației suedeze și a grupului Conservatorii Europeni, Patrioți și Afiliați, a vizat numărul mare [...]
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost întrebată despre problema câinilor fără stăpân în cadrul sesiunii de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), desfășurată la Strasbourg, în timpul sesiunii de întrebări și răspunsuri. Întrebarea adresată de Victoria Tibblom, membră a delegației suedeze și a grupului Conservatorii Europeni, Patrioți și Afiliați, a vizat numărul mare [...]
Zilele reci și orele reduse de lumină naturală pot avea un impact semnificativ asupra stării de spirit. Unele persoane se pot simți doar mai obosite, însă aproximativ 5% dintre oameni pot avea tulburarea afectivă sezonieră (SAD), transmite Health. Însă, anumite alegeri alimentare ar putea contribui la ameliorarea simptomelor. SAD este cauzată în mare parte de [...]
Grant de 10 milioane de euro pentru extinderea serviciilor de protecție și sănătate destinate copiilor din R. Moldova și refugiaților ucraineni # ZdGust
Un grant în valoare de 10 milioane de euro va susține, în perioada 2026–2028, faza a II-a a proiectului „Protecția copilului și accesul la servicii de Apă, Sanitație, Igienă (WASH), sănătate și sociale pentru refugiații ucraineni și comunitățile gazdă din Republica Moldova”, care urmărește extinderea accesului copiilor moldoveni și ucraineni la servicii esențiale de protecție, [...]
Arheologii au scos la iveală, în orașul bulgăresc Varna, un cimitir din Epoca Bronzului care conține cele mai vechi artefacte din aur cunoscute până în prezent, transmite Live Science. Necropola a fost descoperită accidental în toamna anului 1972, când muncitori care efectuau lucrări de construcție în Varna, oraș situat pe litoralul Mării Negre, au dat [...]
Cum alegi cea mai bună ciocolată neagră, de calitate și sănătoasă: sfaturile nutriționiștilor # ZdGust
Ciocolata neagră nu este doar un răsfăț delicios: în variantele sale de calitate, conține substanțe bioactive care pot sprijini sănătatea inimii și funcția cognitivă. Pentru a beneficia de aceste efecte, specialiștii în nutriție recomandă să știi cum să alegi corect un produs de ciocolată neagră – fără să te lași păcălit de etichete atrăgătoare sau [...]
Peste 634 de milioane de adulți din întreaga lume trăiesc cu toleranță scăzută la glucoză, una dintre formele de prediabet, potrivit celei mai recente ediții a IDF Diabetes Atlas, publicată de Federația Internațională de Diabet. Estimările arată că, până în 2050, numărul ar putea urca la aproximativ 846 de milioane, scrie HotNews. Ce este prediabetul și [...]
Michael Schumacher nu mai este imobilizat la pat. Actualizare despre starea de sănătate a legendei F1 # ZdGust
Michael Schumacher, legenda Formulei 1, nu a mai fost văzut în public din decembrie 2013, când un accident de schi i-a provocat o leziune gravă la cap. Însă, după ani de terapie fizică, au apărut vești pozitive despre starea sa de sănătate. Potrivit presei internaționale, Schumacher, în vârstă de 57 de ani, poate acum să [...]
Ai o carte preferată? Pașii prin care elevii pot participa la concursul național de book trailer-e # ZdGust
Un concurs național de book trailer-e este organizat pentru elevii de gimnaziu și liceu din Republica Moldova, cu scopul de a încuraja lectura și creativitatea prin realizarea unor materiale video inspirate din cărțile preferate, anunță Ministerul Culturii. Elevii pasionați de lectură și creație video pot participa la Concursul Național de Book Trailer-e, realizând videoclipuri verticale [...]
VIDEO: Nuntă ca odinioară, în cort, la Feștelița. Cine sunt mirii care au readus tradițiile de altădată # ZdGust
Un cuplu din satul Feștelița, raionul Ștefan Vodă, și-a organizat nunta ca pe vremuri, implicând aproape întreg satul – de la decorarea cortului cu covoare tradiționale, până la pregătirea bucatelor și momentele de veselie, potrivit Studio L. O astfel de nuntă și-au dorit Tudor, angajat al Poliției de Frontieră, și soția sa, Eugenia, asistentă medicală [...]
Mai multe orașe europene au foarte mulți vizitatori în sezonul turistic, ceea ce poate transforma călătoria într-o experiență stresantă. Un studiu a identificat cele mai aglomerate orașe turistice din Europa, în funcție de raportul dintre turiști și localnici, scrie Express. Experții au realizat un studiu care a arătat că în aceste orașe există mai mulți [...]
Alergiile de iarnă sunt confundate adesea cu „răceala fără sfârșit”. Semnele care le diferențiază și ce măsuri sunt recomandate # ZdGust
Iarna, copiii petrec mai mult timp în casă, cu ferestrele închise și caloriferele încălzite. Exact acest „confort” face ca alergiile la praf, acarieni și mucegai să explodeze, iar multe familii ajung să trăiască luni la rând cu ceea ce pare a fi o „viroză interminabilă”. Diferența este că, în alergii, problema nu e frigul de [...]
Cuptorul este probabil aparatul electrocasnic care acumulează cea mai mare cantitate de murdărie și cel mai greu de curățat. Pentru a elimina toată grăsimea și resturile alimentare acumulate, apelăm adesea la produse chimice agresive care, deși sunt eficiente, pot fi extrem de dăunătoare pentru sănătate, notează G4Food. Poate nu știai dar îl poți curăța și [...]
Fără echipament de protecție: cine este alpinistul care a escaladat un celebru zgârie-nori din Taiwan # ZdGust
Alpinistul american Alex Honnold a escaladat duminică, 25 ianuarie, zgârie-norul Taipei 101 din Taiwan fără frânghii sau echipament de protecție, parcurgând cei 508 metri în puțin peste 90 de minute, transmite sky news. În vârstă de 40 de ani, Honnold este renumit pentru stilul său „free solo”, realizat fără protecții, și pentru performanța din 2017, [...]
Peștele este cunoscut pentru beneficiile sale pentru sănătate, fiind un aliment nutritiv pe care ar trebui să îl consumăm în mod regulat. Este bogat în proteine și acizi grași omega-3, ceea ce favorizează sănătatea inimii și contribuie la reducerea nivelului de colesterol. În plus, conține vitamine precum B12, B6 și B3, și minerale precum iodul, potasiul [...]
Calitatea izolației unei locuințe influențează direct eficiența energetică și durabilitatea construcției. Modul și nivelul de izolare sunt factori decisivi nu doar pentru consumul total de energie, ci și pentru confortul locuirii și durata de viață a clădirii. Țările adoptă soluții diferite în ceea ce privește izolarea. În timp ce în multe regiuni se utilizează frecvent [...]
Designerul Hermès și-a luat rămas-bun după 37 de ani, prezentând ultimul show de modă masculină la Paris # ZdGust
Creatoarea de modă pentru linia masculină a casei Hermès, Véronique Nichanian, și-a prezentat sâmbătă, 24 ianuarie, la Paris, ultima colecție, după aproape patru decenii în această funcție. La 71 de ani, ea se pregătește să predea ștafeta tinerei creatoare britanice Grace Wales Bonner, transmite Reuters. Modelele au defilat purtând helanci din mătase combinate cu pantaloni [...]
Ada Lupu s-a născut la Botoșani, România. Și-a făcut studiile la Universitatea de Arte „George Enescu”, Facultatea de Teatru, unde a făcut și un master în actorie, după care și-a continuat studiile la Școala Doctorală de Teatru din Iași. Este actriță la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași. Vorbește româna, engleza, franceza, rusa. În serialul [...]
Un film realizat în R. Moldova de-a lungul a șapte ani, premiat în cadrul Festivalului de Film de la Trieste, Italia. „Nu am cuvinte” # ZdGust
Documentarul „Electing Ms Santa”, realizat de Raisa Răzmeriță și produs de Ion Gnatiuc, a câștigat Premiul Special Inițiativa Central-Europeană (Special Award – CEI Award) în cadrul Festivalului de Film de la Trieste, Italia. „Nu am cuvinte”, a scris producătorul Ion Gnatiuc. Elena Cernei, protagonista documentarului, este o femeie dintr-un sat îndepărtat al Moldovei, cunoscută pentru [...]
Dacă există un nutrient despre care se vorbește frecvent pe jumătate, acela este fibra. Pe de o parte, știm că „face bine intestinului”, pe de altă parte, mulți părinți o asociază imediat cu balonarea, burtica tare sau, paradoxal, constipația copilului lor. Adevărul, ca adesea în nutriția pediatrică, depinde de cum și când. Publicația italiană explică [...]
Menta, bogată în vitamine și săruri minerale, cu proprietăți curative și calmante pronunțate, este foarte răspândită și ușor de cultivat acasă, fiind o plantă destul de rezistentă. Folosită pe scară largă în cosmetică pentru produse dedicate îngrijirii pielii și părului, această plantă prețioasă are o utilizare vastă și în gastronomie, fiind un ingredient foarte versatil, [...]
Rapid, sățios și perfect echilibrat nutrițional, acest mic dejun combină cremozitatea avocado-ului cu consistența unui ou fiert tare. Rezultatul? O masă simplă, ideală pentru diminețile în care vrei ceva bun fără să pierzi timp, notează EatingWell. Ingrediente (1 porție) ¼ avocado 1 lingură țelină, tocată mărunt ½ linguriță suc de lămâie ½ linguriță sos iute [...]
De la miere la cimbru: ce remedii naturale pot fi folosite pentru combaterea tusei și a afecțiunilor de sezon # ZdGust
Odată cu venirea iernii, reapar afecțiunile tipice sezonului rece: tusea, durerile de gât și răceala sunt printre cele mai neplăcute și debilitante simptome. Deși este un mecanism de apărare al organismului, esențial pentru eliminarea mucusului și a substanțelor străine, tusea – mai ales atunci când persistă – poate deveni extrem de supărătoare, poate perturba odihna [...]
Cum își pot organiza adolescenții timpul fără stres. 10 recomandări pentru părinți și copii # ZdGust
Pentru cei mai mulți, adolescența vine cu așteptări mari: teme, sport, activități sociale și presiuni legate de viitor. Atunci când un adolescent nu are instrumente simple pentru a împărți timpul și sarcinile, poate simți stres, anxietate sau epuizare. Mai mult, un program haotic sau lipsa de ritm pot afecta somnul, alimentația și starea generală de [...]
Simplu, rapid și echilibrat nutrițional: acest taco de mic dejun demonstrează că mâncarea sănătoasă nu trebuie să fie complicată. Cu ingrediente la îndemână și un timp minim de preparare, rețeta este ideală pentru diminețile aglomerate recomandă EatingWell. Ingrediente (Rețeta originală – 1 porție) 1 linguriță ulei de avocado sau ulei de rapiță 1 tortilla de [...]
VIDEO | Șapte tătici și fetițele lor au impresionat juriul de la Românii au Talent: „Ați fost adorabili!” Patru de „DA” pentru Studio Acrobatic Show din Chișinău # ZdGust
Studio Acrobatic Show din Chișinău a făcut spectacol total pe scena „Românii au talent”. Fetițele, cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani, au dansat alături de tații lor și au primit patru de „DA” din partea ajuraților. Andra: „M-am topit. Cred că e tare frumos să dansezi cu copilul tău pe scenă. Momentul este [...]
Astăzi, 23 ianuarie, este sărbătorită Ziua Internațională a Scrisului de Mână, o ocazie de a evidenția importanța păstrării tradiției scrisului manual în era digitală. Ziua nu a fost aleasă întâmplător, are o poveste și semnificație, notează MediaFax. În această zi s-a născut John Hancock (1737), una dintre cele mai proeminente figuri ale Revoluției Americane, faimos [...]
