LIVE TEXT/ Zelenski: Peste 1100 de clădiri din Kiev rămân fără încălzire, după atacurile Rusiei. Război în Ucraina, ziua 1443

17:20

Plafonul de înregistrare TVA ar urma să fie majorat. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost examinat astăzi, 4 februarie, de Comisia pentru economie, buget și finanțe și va fi propus Parlamentului spre examinare, se arată într-un comunicat de presă emis de Parlament. Astfel, dacă inițiativa legislativă va fi aprobată, va fi majorat plafonul...