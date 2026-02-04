Europa vrea să dezvolte un program nuclear fără SUA. Ce variante sunt luate în calcul?

05:00

Preşedintele american, Donald Trump, a anunţat, luni, că Statele Unite au încheiat un acord comercial cu India, ţară despre care a spus că s-a angajat să înceteze importurile de petrol rusesc şi să cumpere mai mult petrol din SUA şi chiar din Venezuela, transmit agenţiile AFP şi Reuters, citate de Agerpres. Acordul prevede reducerea de [...] Articolul Trump anunță că a convins India să nu mai cumpere petrol rusesc. Un nou acord comercial între cele două țări va fi semnat apare prima dată în DISINFO.MD.