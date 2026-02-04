Departamentul de Justiție al SUA a eliminat mii de documente despre Epstein. Victimele reclamă că identitatea lor a fost compromisă
DISINFO.MD, 4 februarie 2026 05:30
Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ) a eliminat de pe site-ul său mii de documente referitoare la Jeffrey Epstein, după ce victimele au declarat că identitatea lor a fost compromisă. Avocații victimelor lui Epstein au afirmat că cenzurarea defectuoasă a dosarelor publicate vineri a „dat peste cap" viețile a aproape 100 de supraviețuitori. Adresele de [...]
Alte ştiri de DISINFO.MD
Acum 30 minute
06:30
Încercările preşedintelui american Donald Trump de a obţine Groenlanda au reaprins dezbaterea privind necesitatea ca statele europene să îşi dezvolte propriile capacităţi nucleare. Discuţia a ajuns inclusiv în Suedia, o ţară care, timp de decenii, a susţinut dezarmarea nucleară. În luna ianuarie, unul dintre cele mai importante ziare suedeze, Dagens Nyheter, a propus crearea unui [...]
06:20
Senatorul republican Lindsey Graham a cerut, după atacul nocturn masiv al Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, ca președintele SUA, Donald Trump, să înceapă livrările de rachete de croazieră Tomahawk către Kiev. „După acest atac masiv de noaptea trecută, l-aș îndemna pe președintele Trump să demareze procesul de furnizare a rachetelor de croazieră Tomahawk către [...]
Acum o oră
06:00
Angajat al Ministerului Apărării din Polonia, reținut sub suspiciunea de spionaj în favoarea Rusiei. Moscova neagă acuzațiile # DISINFO.MD
Un bărbat care lucra pentru Ministerul polonez al Apărării a fost reținut marți dimineață, 3 februarie, fiind suspectat de colaborare cu serviciile de informații ruse. Potrivit site-ul polonez de știri Onet, un membru al personalului de nivel mediu a fost reținut de Serviciul de contrainformații militare al Poloniei chiar la locul de muncă, puțin după [...]
Acum 2 ore
05:30
Departamentul de Justiție al SUA a eliminat mii de documente despre Epstein. Victimele reclamă că identitatea lor a fost compromisă # DISINFO.MD
Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ) a eliminat de pe site-ul său mii de documente referitoare la Jeffrey Epstein, după ce victimele au declarat că identitatea lor a fost compromisă. Avocații victimelor lui Epstein au afirmat că cenzurarea defectuoasă a dosarelor publicate vineri a „dat peste cap" viețile a aproape 100 de supraviețuitori. Adresele de [...]
05:20
Investițiile în economie au încetat să mai crească, a recunoscut vicepremierul rus Aleksandr Novak într-o discuție cu senatorii: „Creșterea investițiilor în primele nouă luni ale anului 2025 a fost de 0,5%. Pe întreg anul, cel mai probabil va fi zero sau puțin peste". În septembrie, Ministerul Dezvoltării Economice al Federației Ruse prognoza pentru 2025 o [...]
05:00
„Încheierea acestui război teribil va necesita alegeri dificile”. Mark Rutte reafirmă sprijinul NATO pentru Ucraina # DISINFO.MD
Într-un discurs susținut marți în parlamentul ucrainean, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că încheierea unui acord de pace cu Rusia va cere decizii complicate, dar a asigurat că sprijinul alianței pentru Ucraina nu va scădea. Mark Rutte a transmis parlamentarilor de la Kiev că Ucraina „este și va rămâne esențială pentru securitatea [...]
Acum 4 ore
04:30
Televiziunea Publică Poloneză lansează știri în limba română ce vizează Republica Moldova # DISINFO.MD
Televiziunea Publică Poloneză (TVP) a lansat știri în limba română pentru Republica Moldova, concentrate pe dezinformarea rusă și pe beneficiile aderării Chișinăului la Uniunea Europeană în condițiile în care țara așteaptă deschiderea negocierilor. TVP a lansat luni, 2 februarie, o versiune în limba română a serviciului său de știri dedicat Republicii Moldova. Se întâmplă după [...]
04:20
Încrederea irațională a rușilor în bunăstarea economiei ruse, apărută pe fondul entuziasmului patriotic de la începutul războiului, a început să se erodeze rapid. Indicele așteptărilor cetățenilor privind perspectivele de dezvoltare ale țării în următorul an a coborât în ianuarie 2026 la 107 puncte — cel mai scăzut nivel de la sfârșitul anului 2022, arată un [...]
04:00
Rusia se declară pregătită pentru o lume fără limite pentru armele nucleare după expirarea tratatului New START # DISINFO.MD
Rusia este pregătită pentru noua realitate a unei lumi fără limite în controlul armamentului nuclear, după ce tratatul New START expiră la sfârșitul acestei săptămâni, a declarat marți principalul reprezentant rus pentru controlul armamentului. Cu excepția cazului în care Moscova și Washingtonul ajung la o înțelegere bilaterală de ultim moment de un anumit tip, tratatul „New [...]
Acum 12 ore
21:20
4 ani de război în Ucraina: Ursula von der Leyen și Antonio Costa merg la Kiev, să arate unitatea Europei # DISINFO.MD
Ursula von der Leyen Antonio Costa vor merge în Ucraina în februarie. Oficialii urmează să comemoreze victimele celor patru ani de război, început de Rusia în februarie 2022. Vizita șefei Comisiei Europene la Kiev a fost confirmată de purtătoarea de cuvânt Paula Pinho. Data exactă a vizitei nu a fost precizată. „Aceasta va fi o [...]
Acum 24 ore
17:10
Fiica lui Șoigu a devenit șefa unei fundații care dezvoltă extracția metalelor rare în Siberia. Până acum adjunctul lui o conducea # DISINFO.MD
Fiica fostului ministru rus al Apărării, Serghei Șoigu, Ksenia a devenit directoare a unei companii care se ocupă de extracția metalelor rare din Siberia. Este vorba despre Fundația care dezvoltă centrul „Valea Mendeleev". Decretul de numire a fost semnat de premierul rus Mihail Mișustin pe 2 februarie. Anterior, funcția a fost deținută de adjunctul lui [...]
12:10
România este a doua cea mai expusă țară din Uniunea Europeană la fake news, dezinformări și știri false. Datele au fost prezentate în Eurobarometru. Conform statisticilor, în 2025, 36% dintre europeni spun că au fost expuși „des" sau „foarte des" la dezinformare. În 2022 rata a constituit 28%. Raportul indică faptul că statele din Europa [...]
09:00
În metroul din Moscova, după Sankt Petersburg și Ekaterinburg, vor începe verificări ale telefoanelor mobile ale pasagerilor, au relatat publicațiile Kommersant și RBC, citând serviciul de presă al Metroul din Moscova. Temeiul pentru aceste controale îl constituie un ordin al Ministerul Transporturilor al Federației Ruse din 4 februarie 2025, care prevede că telefoanele mobile, alături [...]
08:30
Centru apropiat Kremlinului admite oficial: criza bancară din Rusia este deja o realitate # DISINFO.MD
Un centru de analiză apropiat de autoritățile ruse, Centrul pentru Analiză Macroeconomică și Prognoză pe Termen Scurt (ȚMAKP), a constatat că „criza bancară, prognozată anterior de sistemul de avertizare timpurie, este acum confirmată conform criteriilor formale", iar cu puțin timp înainte fusese deja înregistrată și „o criză a creditelor neperformante". Indicatorul anticipativ al centrului semnalează, [...]
08:00
Putin i-a trimis lui Kim Jong Un 100 de cai Orlov Trotter. Ce face dictatorul de la Phenian cu ei # DISINFO.MD
În ultimii șase ani, Rusia a furnizat unităților militare de elită din Coreea de Nord aproape 100 de cai de rasă pură, care sunt folosiți în regimentul de cavalerie al lui Kim Jong Un și la paradele militare din Phenian. Un furnizor cheie a fost Tatarstanul, care găzduiește una dintre cele mai importante ferme din [...]
07:30
Lavrov i-a promis Cubei că o va ajuta financiar după ce SUA au oprit livrările de petrol venezuelean # DISINFO.MD
Regimul de la Kremlin anunță că va finanța Cuba și o va ajuta să treacă peste problemele economice grele cu care se confruntă după ce SUA au oprit fluxul de petrol venezulean către regimul cubanez. Serghei Lavrov, șeful diplomației lui Putin, a anunțat că Rusia este dispusă să ajute Cuba direct cu bani, în cadrul [...]
07:00
UE pregătește noi sancțiuni pentru Putin: cuprul și platina din Rusia ar putea fi interzise # DISINFO.MD
Uniunea Europeană analizează posibilitatea de a interzice importurile de cupru și platină din Rusia, în cadrul unui nou pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, ca răspuns la războiul din Ucraina. Potrivit Bloomberg, care citează persoane familiarizate cu acest subiect, măsurile ar putea fi extinse și la alte metale prețioase, precum iridiul și rodiul. Pentru a intra în [...]
Ieri
06:30
Propagandiștii Kremlinului cer lovituri asupra sateliților lui Musk: „O singură detonare ar rezolva problema” # DISINFO.MD
Un influent comentator al televiziunii de stat ruse a lansat ideea ca Rusia să lovească cu arme nucleare sateliții antreprenorului Elon Musk, în contextul în care Space X a răspuns apelului Ucrainei de a o ajuta să împiedice forțele ruse să folosească terminale Starlink pentru ghidarea atacurilor asupra Ucrainei, relatează Newsweek. „Nu înțeleg de ce, spre [...]
06:00
Serbia pregătește o paradă militară cu mii de roboți înarmați, cu sprijinul Chinei: „Securitate suplimentară țării noastre” # DISINFO.MD
Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a anunțat că următoarea paradă militară a țării va include mii de roboți înarmați și că va solicita sprijinul Chinei pentru implementarea acestui proiect, inspirat de tehnologiile văzute la Beijing. Vucic a prezentat luni roboți fabricați de compania chineză AGIBOT Innovation și a vorbit despre potențialul lor în domeniul securității. „Un detaliu mi-a [...]
05:30
ISW: Avans accelerat al armatei ruse în Ucraina la început de an. Cât teritoriu a cucerit Moscova în ianuarie # DISINFO.MD
Trupele ruse și-au intensificat ofensiva în Ucraina în luna ianuarie, cucerind aproape de două ori mai mult teritoriu decât în decembrie, potrivit unei analize realizate de AFP pe baza datelor Institutului pentru Studiul Războiului (ISW). Armata rusă a ocupat 481 de kilometri pătrați în Ucraina în ianuarie, comparativ cu 244 de kilometri pătrați în decembrie [...]
05:00
Trump anunță că a convins India să nu mai cumpere petrol rusesc. Un nou acord comercial între cele două țări va fi semnat # DISINFO.MD
Preşedintele american, Donald Trump, a anunţat, luni, că Statele Unite au încheiat un acord comercial cu India, ţară despre care a spus că s-a angajat să înceteze importurile de petrol rusesc şi să cumpere mai mult petrol din SUA şi chiar din Venezuela, transmit agenţiile AFP şi Reuters, citate de Agerpres. Acordul prevede reducerea de [...]
04:30
Propaganda rusă își schimbă discursul și explică publicului că nu mai este nevoi de „eliberarea” altor teritorii din Ucraina # DISINFO.MD
Propaganda Kremlinului și-a schimbat brusc discursul și a început să-i convingă pe ruși că Rusia nu mai are nevoie să ocupe noi teritorii din Ucraina. Se observă o schimbare clară de ton în retorica propagandei oficiale. Postul controlat de Kremlin, Soloviev LIVE, a început să explice publicului rus de ce nu este necesară extinderea ocupației [...]
04:00
Circa 40% dintre ucraineni ar fi dispuşi să renunţe la regiunea Donbas dacă Ucraina primeşte garanţii de securitate ferme care să prevină o nouă invazie rusă în viitor, dar o majoritate de 52% resping retragerea trupelor ucrainene din acest teritoriu, potrivit unui sondaj efectuat de Institutul Internaţional de Sociologie de la Kiev, relatează luni agenţia [...]
2 februarie 2026
15:30
FOTO Delir în regiunile ocupate de ruși. Copiii de la o grădiniță din Lugansk, impuși să schimbe pâine pe cartele la grădiniță # DISINFO.MD
Copiii de la o grădiniță din regiunea Lugansk, ocupată de ruși, au fost impuși să se îmbrace în haine vechi și să schimbe pâinea pe cartele. Activitatea a avut loc pentru a comemora victimele asediului Leningradului. Instituția de învățământ a publicat pe rețeaua de socializare vKontakte imagini cu activitatea. Cadrele didactice au scris că astfel [...]
12:30
Sfidare fără margini de la Dodon: În 1918 nu a fost unire, dar anexare. „Nu vrem să fim marginea cuiva” # DISINFO.MD
Igor Dodon sfidează istoria. Liderul socialist susține că în 1918 nu s-a produs unirea, ci anexarea Basarabiei la România. Socialistul a făcut declarația în timp ce anunța amplasarea unor bannere anti-unire pe întreg teritoriul Moldovei. În opinia sa, cetățenii țării nu își doresc reunificarea celor două maluri ale Prutului. De asemenea, el a acuzat guvernarea [...]
07:00
Autoritățile din Kazahstan l-au deportat în Rusia pe specialistul IT în vârstă de 25 de ani, Aleksandr Kacikurkin, care a fost arestat imediat după sosire sub acuzația de „înaltă trădare". Informația a fost făcută publică de proiectul pentru drepturile omului „Pervîi Otdel" (Primul Departament). Temeiul dosarului penal îl constituie transferuri de bani către Ucraina. Potrivit [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
06:30
În documente noi publicate de Departamentul de Justiție al SUA în
06:00
Zelenski anunță când se reiau negocierile cu Rusia la Abu Dhabi: „Ucraina este pregătită” # DISINFO.MD
Negocierile directe între Kiev, Moscova şi Washington în vederea unei soluţii care să ducă la încetarea războiul din Ucraina vor fi reluate miercuri în Emiratele Arabe Unite, scrie duminică Agerpres, care citează o declarație a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. „Datele următoarelor întâlniri trilaterale au fost stabilite: 4 şi 5 februarie, la Abu Dhabi”,a precizat Zelenski [...] Articolul Zelenski anunță când se reiau negocierile cu Rusia la Abu Dhabi: „Ucraina este pregătită” apare prima dată în DISINFO.MD.
05:30
Compania SpaceX a blocat, la solicitarea Ucrainei, utilizarea comunicațiilor prin satelit Starlink de către trupele ruse pentru coordonarea dronelor de atac folosite în distrugerea infrastructurii civile ucrainene. Anunțul a fost făcut de fondatorul companiei, Elon Musk, ca răspuns pe rețeaua socială X la un mesaj al ministrului ucrainean al apărării, Mihailo Fedorov. „Se pare că [...] Articolul SpaceX blochează Starlink pentru dronele rusești, la cererea Ucrainei apare prima dată în DISINFO.MD.
05:00
Atac rusesc asupra civililor: 15 mineri uciși după ce o dronă a lovit un autobuz în regiunea ucraineană Dnipropetrovsk # DISINFO.MD
Cel puțin 15 persoane au murit duminică, 1 februarie, după ce o dronă rusească a lovit un autobuz care transporta mineri civili în orașul Ternivka, din regiunea ucraineană Dnipropetrovsk. Atacul face parte dintr-o ofensivă aeriană de amploare lansată de Rusia asupra infrastructurii energetice din Ucraina, relatează Kyiv Independent. Potrivit companiei DTEK, cea mai mare companie privată [...] Articolul Atac rusesc asupra civililor: 15 mineri uciși după ce o dronă a lovit un autobuz în regiunea ucraineană Dnipropetrovsk apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
Dmitri Medvedev, mesaj plin de ironie despre submarinele nucleare ale lui Trump: „Încă nu le-am găsit” # DISINFO.MD
Dmitri Medvedev, vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, l-a descris pe preşedintele american Donald Trump drept „un lider eficient”, care urmărește cu adevărat pacea și are capacitatea de a sfida establishmentul de la Washington, relatează Reuters. Într-un interviu acordat agențiilor Reuters și TASS, precum și bloggerului de război WarGonzo, Medvedev a afirmat că stilul „impetuos” al [...] Articolul Dmitri Medvedev, mesaj plin de ironie despre submarinele nucleare ale lui Trump: „Încă nu le-am găsit” apare prima dată în DISINFO.MD.
04:00
Rusia începe exploatarea aurului în regiunea ucraineană ocupată Lugansk. Riscuri majore pentru mediu și sănătatea populației # DISINFO.MD
Autoritățile de ocupație ruse au demarat exploatarea aurului în regiunea Lugansk, pe teritoriul aflat sub control Federației Ruse, potrivit unui raport al Centrului Național al Rezistenței (CNS). Potrivit sursei citate, în raionul Antracit au fost emise patru „permise” pentru explorarea și exploatarea aurului, precum și pentru identificarea unor zăcăminte de cupru și zinc. Toate aceste [...] Articolul Rusia începe exploatarea aurului în regiunea ucraineană ocupată Lugansk. Riscuri majore pentru mediu și sănătatea populației apare prima dată în DISINFO.MD.
30 ianuarie 2026
16:10
Dodon minte în franceză europenii, la Strasbourg: „Sprijinul pentru vectorul proeuropean nu e foarte popular printre moldoveni” # DISINFO.MD
Igor Dodon a citit de pe foaie un discurs în limba franceză la Strasbourg. Fostul președinte al Moldovei a criticat guvernarea și a spus că, de fapt, cetățenii care locuiesc în țară nu și-ar fi dorit aderare la Uniunea Europeană și ar fi votat majoritar „împotrivă” la referendum. „Acum, probabil, veți înțelege mai bine de [...] Articolul Dodon minte în franceză europenii, la Strasbourg: „Sprijinul pentru vectorul proeuropean nu e foarte popular printre moldoveni” apare prima dată în DISINFO.MD.
15:10
Ambasadoarea UE la Chișinău: Alegerile din Găgăuzia trebuie să fie democratice, transparente și corecte # DISINFO.MD
Alegerile din Găgăuzia trebuie să se desfășoare într-un mod democratic, transparent și corect, în beneficiul cetățenilor regiunii, a declarat șefa Delegației Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piórko. Oficialul european a menționat în cadrul emisiunii „Територия свободы” de la Realitatea TV că autonomia se află într-un moment politic sensibil și a exprimat speranța că problemele existente [...] Articolul Ambasadoarea UE la Chișinău: Alegerile din Găgăuzia trebuie să fie democratice, transparente și corecte apare prima dată în DISINFO.MD.
15:10
Kremlinul „spală” banii, pentru a finanța războiul din Ucraina. UE a introdus Rusia în lista neagră a țărilor cu risc sporit de laundromat # DISINFO.MD
UE a inclus joi Rusia pe „lista neagră„ a statelor cu risc major de spălare a banilor. Bruxelles consideră că Moscova folosește diverse circuite financiare, pentru a finanța războiul din Ucraina. Decizia europenilor reprezintă o nouă etapă de izolare economică a Rusiei, după sancțiunile clasice, conform gandul.ro. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, susține că măsura [...] Articolul Kremlinul „spală” banii, pentru a finanța războiul din Ucraina. UE a introdus Rusia în lista neagră a țărilor cu risc sporit de laundromat apare prima dată în DISINFO.MD.
10:10
Rețeaua rusă de dezinformare a lansat, pentru prima dată după alegerile pierdute, o campanie amplă împotriva Republicii Moldova. Analiștii Disinfo.md au identificat elemente care indică pregătirea unei operațiuni informaționale de amploare. Scopul acesteia este amplificarea anxietății publice, subminarea încrederii în instituțiile statului și prezentarea Moldovei drept un actor „nesigur” în regiune. De remarcat că nu [...] Articolul O nouă campanie de dezinformare a Kremlinului vizează securitatea Moldovei apare prima dată în DISINFO.MD.
09:10
Viață în Europa, propagandă pentru Kremlin. UE închide porțile pentru prezentatoarea-vedetă a televiziunii ruse, Ecaterina Andreeva # DISINFO.MD
Prezentatoarea de știri a televiziunii de stat ruse, Ekaterina Andreeva, una dintre figurile emblematice ale „Pervîi Kanal” și apropiată a lui Vladimir Putin, a fost sancționată de Uniunea Europeană. Până recent, Andreeva a dus un stil de viață confortabil în Europa, având cetățenie muntenegreană și honduriană, și venea în Rusia doar pentru a înregistra ediția [...] Articolul Viață în Europa, propagandă pentru Kremlin. UE închide porțile pentru prezentatoarea-vedetă a televiziunii ruse, Ecaterina Andreeva apare prima dată în DISINFO.MD.
08:20
Nici nu a apucat mediul de afaceri din Rusia să se obișnuiască cu majorarea TVA, că oficialii guvernamentali au început deja să discute despre introducerea unor noi taxe și creșterea celor existente, pentru a salva bugetul de prăbușirea veniturilor din petrol și gaze, care s-a accelerat brusc la începutul anului 2026. Ministerul rus al Finanțelor [...] Articolul Petrolul nu mai ajunge: Kremlinul mută povara pe mediul de afaceri apare prima dată în DISINFO.MD.
08:00
Escaladare periculoasă în Golf: Iranul desfășoară 1.000 de drone după amenințările lui Trump # DISINFO.MD
Iranul își ridică nivelul de alertă militară, pe fondul temerilor tot mai mari privind un posibil atac american, după ce a mobilizat aproximativ 1.000 de drone considerate „strategice”, potrivit presei de stat de la Teheran. Agenția Tasnim, apropiată de Gardienii Revoluției Islamice (IRGC), a confirmat desfășurarea noilor capacități militare, prezentată drept un răspuns preventiv la [...] Articolul Escaladare periculoasă în Golf: Iranul desfășoară 1.000 de drone după amenințările lui Trump apare prima dată în DISINFO.MD.
07:30
„Ar putea fi realizată în trei ani”. În Germania se discută despre crearea unei arme nucleare europene # DISINFO.MD
O declarație care sparge un tabu major în politica europeană vine din partea fostului ministru german de Externe, Joschka Fischer. La 77 de ani, una dintre figurile emblematice ale Verzilor germani susține deschis că Europa trebuie să se pregătească pentru o eventuală descurajare nucleară comună, în condițiile în care garanția de securitate oferită de Statele [...] Articolul „Ar putea fi realizată în trei ani”. În Germania se discută despre crearea unei arme nucleare europene apare prima dată în DISINFO.MD.
07:20
Rezervele Rusiei se topesc: Fondul Național de Bunăstare ar putea fi gol în peste un an # DISINFO.MD
Activele lichide ale Fondului Național de Bunăstare, utilizate de guvernul rus pentru a compensa deficitul de venituri bugetare din petrol și gaze, ar putea fi epuizate complet în puțin peste un an, dacă se mențin prețurile actuale ale petrolului, prognozează experții Centrului de Prognoză Economică al Gazprombank, a treia bancă de stat din Rusia după [...] Articolul Rezervele Rusiei se topesc: Fondul Național de Bunăstare ar putea fi gol în peste un an apare prima dată în DISINFO.MD.
07:00
ANALIZĂ // Coșmarul strategic al Europei: prinsă între Trump, Putin și un război pe care nu-l poate încheia # DISINFO.MD
Europa descoperă, dureros, cât de puțin spațiu de manevră strategică mai are. Între o Rusie de care se teme, un război în Ucraina pe care nu îl poate opri și o Americă pe care nu o mai poate crede pe cuvânt, dar de care încă depinde, continentul pare blocat într-o capcană geopolitică. Timp de decenii, [...] Articolul ANALIZĂ // Coșmarul strategic al Europei: prinsă între Trump, Putin și un război pe care nu-l poate încheia apare prima dată în DISINFO.MD.
06:30
Kremlinul, despre semnarea unui nou tratat nuclear cu SUA: „Elaborarea va fi lungă şi dificilă. Sunt mulţi factori implicaţi” # DISINFO.MD
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, l-a avertizat joi, 29 ianuarie, pe Donald Trump că semnarea unui nou tratat de dezarmare nucleară, după expirarea tratatului START III pe 4 februarie, va fi un proces „lung şi dificil”. „Elaborarea unui tratat nou va fi lungă şi dificilă. Sunt mulţi factori implicaţi”, a declarat la conferinţa sa [...] Articolul Kremlinul, despre semnarea unui nou tratat nuclear cu SUA: „Elaborarea va fi lungă şi dificilă. Sunt mulţi factori implicaţi” apare prima dată în DISINFO.MD.
06:20
Unul dintre cei mai apropiați prieteni ai lui Vladimir Putin, miliardarul Arkadi Rotenberg, a devenit proprietarul aeroportului „Domodedovo” — cea mai mare poartă aeriană privată din Rusia, pe care autoritățile l-au confiscat anul trecut de la fostul proprietar Dmitri Kamenski și l-au naționalizat. Potrivit informațiilor publicate de RBC, în urma licitației din 29 ianuarie aeroportul [...] Articolul Prietenul lui Putin cumpără aeroportul Domodedovo la jumătate de preț apare prima dată în DISINFO.MD.
06:00
Un antrenament al trupelor UE în Ucraina ar putea declanșa al treilea război mondial, avertizează Ungaria # DISINFO.MD
Ministrul ungar de Externe trage un semnal de alarmă în fața Consiliului UE de la Bruxelles, avertizând că un antrenament militar al forțelor UE pe teritoriul Ucrainei ar putea escalada rapid într-un conflict global. Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a lansat joi, 29 ianuarie, un avertisment cu privire la planurile de desfășurare a unui [...] Articolul Un antrenament al trupelor UE în Ucraina ar putea declanșa al treilea război mondial, avertizează Ungaria apare prima dată în DISINFO.MD.
05:30
De la Groenlanda și tarife comerciale până la Iran, NATO sau migrație, Donald Trump face ceea ce știe cel mai bine: transformă politica externă într-un spectacol. Nu pentru că ar fi interesat de detalii sau soluții, ci pentru că înțelege perfect regula de aur a politicii moderne – atenția înseamnă putere, scrie Catherine De Vries [...] Articolul „Trump vrea atenția noastră“. De ce cade Europa în capcana „clickbait-ului geopolitic” apare prima dată în DISINFO.MD.
05:20
Suedia şi Finlanda cer UE să interzică serviciile maritime pentru toate petrolierele din „flota fantomă” a Rusiei # DISINFO.MD
Suedia şi Finlanda solicită Uniunii Europene introducerea unei interdicţii totale asupra serviciilor maritime pentru toate navele care transportă produse energetice ruseşti, cu obiectivul de a bloca aşa-numita „flotă din umbră” sau „flotă fantomă”, folosită de Rusia pentru a exporta petrol în pofida sancţiunilor occidentale impuse după invazia din Ucraina. Anunţul a fost făcut joi de [...] Articolul Suedia şi Finlanda cer UE să interzică serviciile maritime pentru toate petrolierele din „flota fantomă” a Rusiei apare prima dată în DISINFO.MD.
05:00
ANALIZĂ // Au ajuns Ucraina și Rusia la un armistițiu energetic sau e doar o testare a reacției publice și politice? # DISINFO.MD
Analistul politico-militar Dmitri Snegirev subliniază că așa-numitul „armistițiu energetic” ar trebui privit în primul rând într-un context politic. Potrivit acestuia, însăși apariția unor astfel de semnale este un indicator al capacității de negociere a părților și al potențialei lor pregătiri pentru negocieri ulterioare. „Un armistițiu energetic nu este o chestiune despre cine beneficiază mai mult [...] Articolul ANALIZĂ // Au ajuns Ucraina și Rusia la un armistițiu energetic sau e doar o testare a reacției publice și politice? apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
Provocare pe mare. O navă a Rusiei, staționare suspectă în apropierea unor cabluri submarine. A intervenit Marina britanică # DISINFO.MD
O intervenție a Marinei Regale britanice a determinat echipajul navei ruse Sinegorsk să ridice ancora și să părăsească apele teritoriale britanice, după ce autoritățile au identificat o poziționare suspectă a acesteia. O navă de marfă rusă, Sinegorsk, a fost forţată să plece din apele teritoriale ale Regatului Unit după ce a ancorat în Canalul Bristol, [...] Articolul Provocare pe mare. O navă a Rusiei, staționare suspectă în apropierea unor cabluri submarine. A intervenit Marina britanică apare prima dată în DISINFO.MD.
04:20
Serghei Lavrov: Este nevoie de un regim ucrainean prorus pentru garantarea securităţii în Ucraina # DISINFO.MD
Rusia va lua în considerare garanții internaționale de securitate doar în cazul unei Ucraine care are relații prietenoase cu Moscova, a declarat, joi, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, citat de agenția Interfax, relatează Agerpres. Într-o intervenție susținută la Moscova, Lavrov a afirmat că autoritățile ruse nu cunosc detaliile eventualelor înțelegeri dintre Statele Unite și [...] Articolul Serghei Lavrov: Este nevoie de un regim ucrainean prorus pentru garantarea securităţii în Ucraina apare prima dată în DISINFO.MD.
