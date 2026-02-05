Un lot de circa 21 de tone de carne de pui congelată a fost blocat la vamă. Analizele de laborator au confirmat prezența bacteriei „salmonella”

10:20

Un bărbat de 46 de ani a fost condamnat la 2 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis pentru trafic de influență, anunță miercuri, 4 februarie, Procuratura Generală (PG). Potrivit unui comunicat, în decembrie 2022, bărbatul, instructor auto la școala auto din satul Coșnița, a pretins de la un bărbat 1000 de...