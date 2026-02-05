Atenție, șoferi! Deplasarea este imposibilă pe unele trasee din țară, în urma condițiilor de iarnă
Ziarul de Garda, 5 februarie 2026 10:50
Pe traseul M5, raionul Strășeni, camioanele sunt staționate pe acostament, fiind imposibilă deplasarea, iar pe traseul R6, a avut loc un impact, în urma căruia un șofer a decedat pe loc. Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, cu polei și ghețuș, iar traficul este îngreunat pe mai multe sectoare din nordul,...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 5 minute
11:10
Ghețușul a blocat intervenția pompierilor la Ulmu. În timpul deplasării, o autospecială a derapat și s-a lovit de un microbuz cu 23 de pasageri # Ziarul de Garda
Din cauza ghețușului, patru autospeciale ale pompierilor nu au ajuns la timp la fața locului pentru a stinge un incendiu în localitatea Ulmu. Mai mult, pe parcursul deplasării o autospecială de intervenție a derapat de pe traseu în apropiere de localitatea Ulmu și a ajuns pe acostament, iar un microbuz cu 23 de pasageri la...
Acum 15 minute
11:00
Macron a trimis în secret un emisar la Kremlin pentru a stabili un dialog cu Rusia # Ziarul de Garda
Președintele francez Emmanuel Macron l-a trimis la Moscova pe consilierul său diplomatic și aliatul său de lungă durată, Emmanuel Bonne, a relatat ziarul francez L’Express. Vizita a avut loc în aceeași zi în care Macron a anunțat că Europa se pregătește „la nivel tehnic” să reia discuțiile directe cu Rusia privind încheierea războiului din Ucraina....
Acum 30 minute
10:50
Atenție, șoferi! Deplasarea este imposibilă pe unele trasee din țară, în urma condițiilor de iarnă # Ziarul de Garda
Pe traseul M5, raionul Strășeni, camioanele sunt staționate pe acostament, fiind imposibilă deplasarea, iar pe traseul R6, a avut loc un impact, în urma căruia un șofer a decedat pe loc. Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, cu polei și ghețuș, iar traficul este îngreunat pe mai multe sectoare din nordul,...
10:50
LIVE/ Opoziția parlamentară vrea audierea lui Munteanu și Junghietu pe tema blackout-ului. Deputat socialist: „Bombardamentele au loc în capul vostru” # Ziarul de Garda
Deputații s-au întrunit joi, 5 februarie, în prima ședință plenară din acest an. Pe ordinea de zi sunt incluse 13 subiecte. Printre acestea se numără examinarea unei moțiuni simple asupra politicilor promovate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). UPDATE 10:38 Vasile Costiuc le-a propus colegilor examinarea unui proiect de lege privind cetățenia. Inițiativa a fost susținută...
Acum o oră
10:40
Pe 31 ianuarie 2026, la ora 10:40, o mare parte dintre consumatorii de energie electrică s-au pomenit fără curent. Dar, atenție, nu s-a deconectat nici măcar pentru o clipă Facebook-ul, Telegramul și TikTok-ul. Oricine a avut telefonul încărcat a putut naviga pe internet pentru a adresa întrebări și a căuta răspunsuri cu privire la situația...
10:30
Investitori prejudiciați într-un bloc din Chișinău: CNA desfășoară percheziții într-un dosar penal în care sunt vizați mai mulți administratori de insolvabilitate # Ziarul de Garda
Oamenii legii desfășoară acțiuni de urmărire penală la mai mulți administratori de insolvabilitate, precum și la sediul Uniunii Administratorilor Autorizați, într-un penal inițiat pe fapte de abuz în serviciu, care au dus la cauzarea unor prejudicii materiale în proporții deosebit de mari persoanelor ce au investit în construcția unui bloc locativ din municipiul Chișinău, informează...
10:20
Un bărbat, bănuit de implicare într-o schemă de migrație ilegală din Asia către UE, prin Turcia, a fost reținut # Ziarul de Garda
Un bărbat a fost reținut, fiind bănuit că ar fi implicat într-o schemă de migrație ilegală spre Uniunea Europeană a persoanelor din Asia, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Oamenii legii scriu că persoanele erau inițial transportate în Turcia, după care prin rute care ocoleau controlul de frontieră urmau să fie...
10:20
LIVE/ Parlamentul s-a reunit în prima ședință lucrativă din 2026. Moțiunea simplă asupra politicilor MAIA, pe agendă # Ziarul de Garda
Deputații s-au întrunit joi, 5 februarie, în prima ședință plenară din acest an. Pe ordinea de zi sunt incluse 13 subiecte. Printre acestea se numără examinarea unei moțiuni simple asupra politicilor promovate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). Deși ședința era programată să înceapă la ora 10:00, aceasta a început cu o întârziere de 15...
Acum 2 ore
10:00
Începe a doua zi de negocieri dintre Ucraina și Rusia, mediate de Statele Unite, la Abu Dhabi. „Consultări trilaterale, lucru în grup și sincronizarea ulterioară a pozițiilor” # Ziarul de Garda
Astăzi, 5 februarie, începe a doua zi de discuții trilaterale dintre Ucraina și Rusia, mediate de Statele Unite, la Abu Dhabi, potrivit lui Rustem Umerov, șeful delegației ucrainene. „Lucrăm în aceleași formate ca ieri: consultări trilaterale, lucru în grup și sincronizarea ulterioară a pozițiilor”, a scris el. O sursă TASS a confirmat, de asemenea, începerea...
09:50
LIVE TEXT/ Armata rusă a ucis opt locuitori din regiunea Donețk și a rănit alți 21, anunță șeful Administrației Regionale. Război în Ucraina, ziua 1443 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:43 Armata rusă a ucis opt locuitori din regiunea Donețk și a rănit alți 21, anunță Vadim Filașkin, șeful Administrației Regionale Donețk. El a spus că, pe 4 februarie, armata rusă a ucis șapte persoane în localitatea Drujkivka și o persoană în Liman, în urma bombardamentelor. Filașkin a menționat că numărul total de victime...
09:30
A fi sau a nu fi cetățean al R. Moldova: între „Mi s-a furat un drept” și „O interpretare greșită sau insuficientă claritate a normei” # Ziarul de Garda
Situația tânărului de 20 de ani, născut în R. Moldova, care recent și-a îndeplinit serviciul militar și care ar fi fost declarat apatrid de instituțiile statului din motiv că nu și-a perfectat buletin de identitate până la vârsta de 18 ani, a scos la iveală faptul că situația este comună și pentru alți cetățeni ai...
09:20
Un lot de circa 21 de tone de carne de pui congelată a fost blocat la vamă. Analizele de laborator au confirmat prezența bacteriei „salmonella” # Ziarul de Garda
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că au blocat la frontiera de stat importul unui lot de 21 de tone de carne de pui congelată. Măsură a fost luată, după ce analizele de laborator au confirmat prezența bacteriei „Salmonella infantis”, informează sursa citată. ANSA scrie că inspectorii postului de inspecție la frontiera Leușeni au sechestrat...
Acum 4 ore
08:50
Polei, ceață densă pe traseele naționale și pietoni pe carosabil. Atenționările Poliției # Ziarul de Garda
Poliția informează că pe trotuare și carosabil s-a format polei, fapt ce îngreunează circulația și crește riscul producerii accidentelor și incidentelor. Pe unele trasee naționale circulația se desfășoară în condiții de ceață densă. Oamenii legii au atenționat pietonii să se deplaseze cu maximă prudență, doar pe trotuare și în spațiile destinate circulației pietonale. „Conducătorii auto...
08:40
R. Moldova și Emiratele Arabe Unite au semnat un Memorandum privind recunoașterea permiselor de conducere # Ziarul de Garda
Guvernul R. Moldova și Guvernul Emiratele Arabe Unite au semnat un Memorandum de Înțelegere privind recunoașterea reciprocă și preschimbarea permiselor de conducere, document care va facilita circulația cetățenilor celor două state, anunță Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Documentul prevede recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere valabile pentru cetățenii aflați temporar pe teritoriul celuilalt stat, precum și...
08:30
StopFals: Un raport american provizoriu, prezentat ca „dovadă” de „cenzură” și „fraudare a alegerilor” # Ziarul de Garda
Politicieni, site-uri și pagini de social media (în special pro-Kremlin) au prezentat ca dovezi mai multe afirmații dintr-un raport interimar al Comisiei juridice a Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, care acuză Comisia Europeană de cenzură și presiune în alegerile din mai multe state europene, inclusiv R. Moldova și România. În realitate, afirmațiile din acest raport...
08:20
LIVE TEXT/ Ocuparea Donbasului va costa Rusia cel puțin doi ani și 800 de mii de soldați, declară Zelenski. Război în Ucraina, ziua 1443 # Ziarul de Garda
8:14 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski consideră că ocuparea Donbasului va costa Rusia cel puțin doi ani și 800 de mii de soldați, se arată într-un interviu acordat de președintele ucrainean canalului de televiziune francez France 2, citat de Le Monde. „Rusia vrea să părăsim tot Donbasul. Nu au obținut nicio victorie de la începutul acestui...
Acum 6 ore
07:00
Elevii din capitală vor învăța în regim online până la sfârșitul săptămânii, din cauza poleiului # Ziarul de Garda
Primarul capitalei a declarat că a fost luată decizia ca astăzi și mâine, 5-6 februarie, copiii să rămână acasă și să învețe online, „din cauza burniței continue și a fluctuațiilor de temperatură, în decurs de una-două ore se formează ghețuș chiar și pe straturile de amestec antiderapant deja împrăștiate”. Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a...
Acum 12 ore
22:20
LIVE TEXT/ Zelenski: ne așteptăm la un schimb de prizonieri cu Rusia în viitorul apropiat. Prizonierii noștri trebuie aduși acasă. Război în Ucraina, ziua 1442 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:10 În urma întâlnirilor trilaterale din Emiratele Arabe Unite, Ucraina se așteaptă la un schimb de prizonieri cu Rusia în viitorul apropiat, discuțiile urmând să continue mâine, 5 februarie, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. „A existat un raport din partea delegației noastre după întâlnirile de astăzi. Au existat, de asemenea, contacte între echipa...
Acum 24 ore
22:00
Axios: SUA refuză să poarte negocieri cu Iranul, după ce Teheranul a propus mutarea întâlnirii. „Vrem să ajungem rapid la un acord real, altfel oamenii vor începe să ia în considerare alte opțiuni” # Ziarul de Garda
Oficialii americani au refuzat să poarte negocieri cu Iranul, programate pentru 6 februarie, scrie Axios, citând oficiali americani. Acest lucru s-a întâmplat după ce Iranul a propus mutarea întâlnirii de la Istanbul în Oman, pentru a se concentra exclusiv pe programul nuclear al Iranului. Oficialii americani au respins această cerere, astăzi, 4 februarie. Un oficial...
21:40
Jeffrey Epstein a primit o viză rusească la invitația veteranilor FSB. În 2011, atunci când a solicitat viza pentru Rusia, Jeffrey Epstein a menționat organizația „Vîmpel”, cu sediul la Moscova, drept entitatea care îl invita. La acea vreme, în Rusia exista o singură organizație cu acest nume — Organizația Publică Internațională „Vîmpel”, scrie Novaya Gazeta...
21:30
Jeffrey Epstein a primit o viză rusească la invitația veteranilor FSB. În 2011, când a solicitat o viză pentru Rusia, Jeffrey Epstein a menționat organizația„Vîmpel” cu sediul la Moscova, care îl invita. La acea vreme, în Rusia exista doar Organizația Publică Internațională „Vîmpel” sub acest nume, scrie Novaya Gazeta Europa. „Vîmpel” este numele unității forțelor...
20:30
Poleiul a dus la ruperea conductorilor pe unele linii electrice. Șase localități au fost deconectate parțial. Specialiștii intervin la fața locului, declară ministrul Energiei # Ziarul de Garda
Precipitaţiile cu temperaturi negative din această seară au provocat polei, ducând la ruperea conductorilor pe unele linii electrice, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a făcut referire la informaţiile operatorilor sistemului de distribuţie a energiei electrice, conform cărora, la ora 18 erau deconectate parţial 6 localităţi cu un total de 2414 consumatori. Este vorba...
20:10
Citiți joi în ZdG: Prima sentință în dosarul „Metalferos”. Cazul Nicolae Pelin: de la spălare de bani la evaziune fiscală și eliberare de pedeapsă și Șase tineri decedați într-un accident rutier și patru ani de luptă pentru dreptate # Ziarul de Garda
ZdG dezvăluie, într-o nouă ediție a ziarului tipărit, detalii din prima sentință din dosarul „Metalferos”, pronunțată pe numele lui Nicolae Pelin într-un anonimat total, în vara anului 2025, de Judecătoria Chișinău. La rubrica Anchetă, aflați cum a ajuns inculpatul să fie eliberat de pedeapsă și detalii despre persoanele menționate de martorii audiați în instanță ca...
20:00
Poliția: în nordul țării carosabilul este acoperit cu polei, ceea ce generează riscuri majore pentru siguranța circulației rutiere # Ziarul de Garda
Poliția a informat că, în nordul țării, în urma condițiilor meteorologice nefavorabile, carosabilul este acoperit cu polei, ceea ce generează riscuri majore pentru siguranța circulației rutiere. „Pe traseul în direcția Gordinești-Edineț se circulǎ cu dificultate. Fiți prudenți”, a scris Poliția. În raionul Edineț, satul Gordinești, din cauza poleiului format pe partea carosabilă, circulația mijloacelor de...
19:30
Demisia membrului internațional Pierangelo Padova nu afectează evaluarea procurorilor în derulare, declară Comisia de evaluare. Motivul demisiei: constrângeri administrative în Italia # Ziarul de Garda
După ce membrul Comisiei de evaluare a procurorilor, Pierangelo Padova, și-a anunțat demisia din funcție, Comisia a precizat că motivul deciziei a fost determinat „exclusiv de constrângeri administrative din țara sa de origine, Italia”. La fel, Comisia de evaluare a procurorilor a scris că demisia membrului „nu afectează procedurile de evaluare în derulare” și că...
18:50
„Acest lucru ne transformă într-o țintă legală a Rusiei”. Mesajul alarmist al deputatului Vasile Costiuc și reacția autorităților cu privire la „fabrica de armament” # Ziarul de Garda
Astăzi, 4 februarie, pe pagina partidului parlamentar „Democrația Acasă” a fost publicat un video în care liderul partidului, deputatul Vasile Costiuc, a lansat mai multe declarații. Printre altele, el a afirmat că „ceea ce face astăzi guvernarea transformă statul R. Moldova și cetățenii săi într-o țintă legală a Rusiei, prin permiterea creării unei fabrici de...
18:10
Raportul SUA despre „cenzura UE” și implicarea în alegerile din R. Moldova: „Un text politic legat de disputa dintre UE și marile platforme tehnologice” # Ziarul de Garda
R. Moldova a fost menționată într-un raport al Comisiei juridice a Camerei Reprezentanților SUA, intitulat „Amenințarea Cenzurii străine: Campania Europei de cenzură a internetului global”. Potrivit descrierii raportului, acesta ar demonstra „modul în care Comisia Europeană a făcut presiuni în mod regulat asupra platformelor înaintea alegerilor naționale din statele membre ale UE pentru a dezavantaja...
17:20
Mai puține firme vor fi obligate să plătească TVA: plafonul ar putea să fie ridicat până la 3,2 milioane de lei # Ziarul de Garda
Plafonul de înregistrare TVA ar urma să fie majorat. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost examinat astăzi, 4 februarie, de Comisia pentru economie, buget și finanțe și va fi propus Parlamentului spre examinare, se arată într-un comunicat de presă emis de Parlament. Astfel, dacă inițiativa legislativă va fi aprobată, va fi majorat plafonul...
17:20
Un membru al Comisiei de evaluare a procurorilor și-a prezentat demisia. „A devenit clar că procedurile birocratice naționale nu pot fi finalizate în termenul necesar” # Ziarul de Garda
Membrul Comisiei de evaluare a procurorilor, Pierangelo Padova, și-a depus cererea de demisie. Acesta a fost numit în funcție în iulie 2025. Padova a indicat în cererea de demisie că „au apărut obstacole insurmontabile (de nedepășit, n. red.) în legătură cu procesul de conformitate necesar. În special, a devenit clar că procedurile birocratice naționale nu...
17:10
ANSA: Anumite rase de câini considerate periculoase nu vor mai putea fi crescute în R. Moldova # Ziarul de Garda
Anumite rase de câini nu vor mai putea fi crescute în R. Moldova, se arată în noile reglementări din Legea privind protecția animalelor de companie, anunță miercuri, 4 februarie, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Noile prevederi vor intra în vigoare în septembrie 2027. „Republica Moldova face încă un pas decisiv spre alinierea la standardele...
17:00
LIVE TEXT/ Autoritățile din Franța vor furniza Ucrainei 150 de generatoare pe parcursul lunii februarie și o asistență financiară de 71 de milioane de euro. Război în Ucraina, ziua 1442 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:55 Autoritățile din Franța vor livra Ucrainei 150 de generatoare pe parcursul lunii februarie, precum și o asistență financiară de 71 de milioane de euro pe tot parcursul anului 2026. O declarație în acest sens a fost făcută de ministrul ucrainean al Energiei, Denîs Șmîhal. Oficialul ucrainean a avut o întrevedere cu ministrul-delegat pentru...
16:50
Instituțiile din subordinea Ministerului Mediului vor fi reformate. Va fi creată o instituție separată care va administra ariile naturale protejate # Ziarul de Garda
Guvernul a aprobat miercuri, 4 februarie, avizul la Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative din domeniul mediului, care prevăd reformarea instituțiilor din subordinea Ministerului Mediului. Astfel, patru instituții de mediu vor trece prin anumite schimbări. Potrivit Ministerului Mediului, documentul va crea un cadru normativ coerent și clar, care va permite reformarea Instituțiilor din...
16:50
Cum a fost eliberat din arest Vladimir Andronachi. Explicațiile procurorului de caz, acuzat că ar fi întârziat depunerea demersului # Ziarul de Garda
Vladimir Andronachi, unul dintre apropiații lui Vladimir Plahotniuc, a fost eliberat din arest la sfârșitul lunii ianuarie, fapt devenit cunoscut opiniei publice la începutul lunii februarie, după ce Curtea de Apel Centru a emis un comunicat în care procurorul Nicolae Busuioc, cel care instrumentează dosarul Andronachi, era acuzat că a înaintat un demers de prelungire...
16:40
„Lansez un apel urgent”. Papa Leon îndeamnă Rusia și SUA să reînnoiască ultimul tratat privind armamentul nuclear # Ziarul de Garda
Papa Leon a îndemnat miercuri, 4 februarie, liderii din Rusia și Statele Unite să reînnoiască ultimul lor tratat privind controlul armelor nucleare, New START, care limitează numărul armelor nucleare strategice desfășurate de fiecare țară, scrie Reuters. Leon, primul Suveran Pontif născut în Statele Unite, a declarat în cadrul audienței sale săptămânale de la Vatican că...
16:30
A doua rundă de negocieri dintre Ucraina și Rusia: Kremlinul afirmă că va continua „operațiunea militară specială” în Ucraina până când Kievul îi va accepta condițiile # Ziarul de Garda
A doua rundă de discuții trilaterale de la Abu Dhabi dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite pentru a pune capăt războiului Moscovei a început pe 4 februarie, a declarat negociatorul ucrainean Rustem Umerov, scrie presa ucraineană. Oficialii s-au reunit în Emiratele Arabe Unite pentru două zile de discuții, la doar o zi după ce Rusia a lansat...
16:10
IMM-urile vor fi sprijinite să ajungă pe piețele externe prin „Bridge Export”, anunță MDED # Ziarul de Garda
Guvernul anunță că a lansat programul „Bridge Export”, menit să ajute companiile moldovenești, în special întreprinderile mici și mijlocii, să ajungă mai ușor pe piețele externe. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) scrie că prin acest program, întreprinderile din R. Moldova vor putea participa la târguri internaționale, expoziții, misiuni economice și alte evenimente de afaceri...
16:00
LIVE TEXT/ Morți și răniți în urma atacurilor rusești la Zaporijjea și Drujkivka: „Toți vor răspunde”. Război în Ucraina, ziua 1442 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:51 Un atac cu drone rusești asupra orașului Zaporijjea, pe 3 februarie, a ucis doi tineri de 18 ani și a rănit cel puțin alte 20 de persoane, inclusiv patru copii. Incidentul a avut loc în jurul orei 18:00, provocând avarii unui bloc de locuințe cu mai multe etaje, unor magazine și mai multor...
15:50
Medicul, care a fost cercetat penal pentru violul a două fetițe și suspendat din funcție, și-a reînceput activitatea în decembrie # Ziarul de Garda
Medicul anesteziolog-reanimatolog Boris Meșteșug, care a fost cercetat penal pentru viol, răpire, tentativă de viol și satisfacerea poftei sexuale în formă perversă asupra a două fetițe de 10 și 12 ani, și-a reînceput activitatea pe data de 26 decembrie 2025, după ce pe 28 noiembrie a fost suspendat din funcție, au declarat pentru Ziarul de...
15:40
Medicul, cercetat penal pentru violul a două fetițe și suspendat din funcție, și-a reînceput activitatea în decembrie # Ziarul de Garda
Medicul anesteziolog-reanimatolog Boris Meșteșug, care a fost cercetat penal pentru viol, răpire, tentativă de viol și satisfacerea poftei sexuale în formă perversă asupra a două fetițe de 10 și 12 ani, și-a reînceput activitatea pe data de 26 decembrie 2025, după ce pe 28 noiembrie a fost suspendat din funcție, a declarat pentru Ziarul de...
15:20
Generatoare, echipamente medicale, produse alimentare și bunuri de primă necesitate – R. Moldova va acorda asistență umanitară Ucrainei # Ziarul de Garda
Guvernul anunță că va acorda asistență umanitară Ucrainei, în contextul atacurilor constante asupra infrastructurii critice, condițiilor meteorologice nefavorabile, dar și în semn de „solidaritate și recunoștință pentru apărarea întregului continent european împotriva agresiunii Federației Ruse de aproape 4 ani”, potrivit unui comunicat al Guvernului. Loturile de asistență umanitară includ mai multe bunuri materiale din domeniul...
15:10
VIDEO/ Mai mulți martori ai acuzării în dosarul „Kuliok”, printre care Lilian Carp și Dumitru Diacov, audiați în instanță. Replici aprinse între deputatul PAS și avocații lui Dodon: „Va fi cu un hoț mai puțin” # Ziarul de Garda
Magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ) au reluat cercetarea probelor în dosarul „Kuliok”, în care este judecat fostul președinte al R. Moldova Igor Dodon, actual deputat. În cadrul ședinței de judecată din 4 februarie, care s-a desfășurat în absența inculpatului, au fost audiați mai mulți martori ai acuzării, printre care deputatul PAS Lilian Carp și...
14:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis cod galben de polei și ghețuș, valabil începând cu miercuri, 4 februarie, de la ora 19:00 și până vineri, 6 februarie, ora 20:00. „Temperatura aerului în jur de 0°C și precipitațiile, predominant sub formă de ploaie, vor determina formarea poleiului și ghețușului”, potrivit SHS. În perioada 4–5 februarie,...
14:30
Zona de Securitate: Mai multe școli din regiunea transnistreană au fost evacuate în urma unor alarme false cu bombă # Ziarul de Garda
În cursul dimineții, la Tiraspol, Tighina/Bender și Slobozia a avut loc evacuarea în masă a elevilor și cadrelor didactice. Informația a fost comunicată de utilizatori ai rețelelor sociale și de sursele din regiune a redacției Zona de Securitate. „Motivul l-au constituit mesaje anonime privind presupuse minări. Lecțiile au fost întrerupte înainte de termen, copiii au...
14:10
A fost pornită o anchetă de serviciu pe cazul directoarei din Cahul, care i-a permis lui „Dima White” să intre în instituția de învățământ pe care o conduce. Dan Perciun: „Mă aștept să existe o sancțiune aplicabilă” # Ziarul de Garda
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, anunță că direcția de învățământ din Cahul a pornit o anchetă de serviciu pe cazul directoarei care i-a permis vlogger-ului „Dima White” să intre într-o instituție de învățământ din raionul Cahul, în timpul lecției, unde a mers pentru a oferi un telefon gratis unui elev. Declarațiile ministrului au fost...
13:20
Notele reintroduse în clasa a IV-a, mai mult sprijin pentru elevii cu dizabilități, iar profesorii pot primi până la 15 mii de euro: ce prevăd noile modificări ale Codului educației # Ziarul de Garda
Proiectul de modificare a Codului Educațional a fost aprobat miercuri, 4 februarie, în ședința Guvernului. Potrivit unui comunicat, în urma actualizărilor, va crește sprijinul pentru elevii cu dizabilități, copiii reveniți din diasporă, mai mulți tineri specialiști vor primi ajutor, accesul elevilor la o școală de calitate va fi îmbunătățit, iar cadrele didactice vor fi sprijinite...
13:10
Notele reintroduse în clasa a IV-a, mai mult sprijin pentru elevii cu dizabilități, iar profesorii pot primi până la 15 mii de euro: ce prevede noile modificări a Codului educației # Ziarul de Garda
Proiectul de modificare a Codului Educațional a fost aprobat miercuri, 4 februarie, în ședința Guvernului. Potrivit unui comunicat, în urma actualizărilor, va crește sprijinul pentru elevii cu dizabilități, copiii reveniți din diasporă, mai mulți tineri specialiști vor primi ajutor, accesul elevilor la o școală de calitate va fi îmbunătățit, iar cadrele didactice vor fi sprijinite...
12:30
DOC/ Guvernul inițiază reorganizarea Căii Ferate din Moldova. Procesul va fi coordonat de APP # Ziarul de Garda
A fost inițiată reorganizarea Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” și înființează Societatea pe Acțiuni „Calea Ferată din Moldova – Pasageri și Marfă”, cu capital integral de stat. Potrivit unui comunicat al Agenției Proprietății Publice (APP), măsura face parte din reforma sectorului feroviar și prevede separarea administrării infrastructurii de activitatea de transport. APP va...
12:20
Indemnizații unice pentru tinerii specialiști din domeniul culturii care se vor angaja în instituțiile din municipiul Chișinău în care fondatorul este Ministerul Culturii # Ziarul de Garda
Absolvenții instituțiilor de învățământ superior și profesional-tehnic cu profil artistic, care se vor angaja, conform repartizării, în municipiul Chișinău, vor beneficia de indemnizația unică de 90 sau 120 de mii de lei, în funcție de nivelul instituției absolvite, a anunțat miercuri, 4 februarie, Ministerului Culturii. Până acum, de această plată beneficiau doar cei repartizați în...
12:10
LIVE TEXT/ Armata lui Putin a lansat un atac cu drone asupra regiunii Odesa: cinci persoane rănite și două grădinițe avariate. Război în Ucraina, ziua 1442 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:07 Armata rusă a lansat un atac cu drone asupra regiunii Odesa. Șeful Administrației militare a orașului Odesa, Serhii Lisak, a precizat că cinci persoane au fost rănite în urma bombardamentelor rusești. „Patru persoane au primit ajutor la fața locului. Una s-a adresat medicilor. Starea tuturor persoanelor afectate este satisfăcătoare”, a scris Lisak într-o...
12:00
Maib – premiată de EMEA Finance pentru cea mai bună lansare de produs din Europa Centrală și de Est, pentru seria de carduri maib gama # Ziarul de Garda
Maib a fost desemnată de publicația internațională EMEA Finance drept câștigătoarea premiului pentru cea mai bună lansare de produs din Europa Centrală și de Est, pentru seria de carduri maib gama, o recunoaștere care confirmă capacitatea băncii de a dezvolta soluții relevante pentru clienți și aliniate celor mai bune practici regionale. Distincția reconfirmă poziția maib...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.