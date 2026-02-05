Echipele specializate de intervenție municipale și preturile activează în regim continuu pe întreg teritoriul Capitalei

10:10

Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în cazul unui bărbat în vârstă de 46 de ani, găsit vinovat de trafic de influență. Instanța de judecată l-a condamnat la 2 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis. Potrivit materialelor cauzei, în decembrie 2022, inculpatul, instructor auto la școala auto din […] Post-ul Un instructor auto, condamnat pentru trafic de influență: a cerut 1 000 de euro pentru un permis de conducere apare prima dată în Provincial.