REGIUNEA TRANSNISTREANĂ/ Un nou val de alerte false cu bombă vizează școli și grădinițe din regiunea transnistreană
Veridica.md, 5 februarie 2026 15:30
Mesaje anonime au fost recepționate prin telegram la școli din Tiraspol, Bender și Slobozia.
Acum 5 minute
15:50
Azerbaidjan: închisoare pe viață pentru cinci lideri secesioniști armeni din Nagorno-Karabah # Veridica.md
Alți opt au primit pedepse cu detenție cuprinse între 15 și 20 de ani.
Acum 30 minute
15:30
REGIUNEA TRANSNISTREANĂ/ Un nou val de alerte false cu bombă vizează școli și grădinițe din regiunea transnistreană # Veridica.md
Mesaje anonime au fost recepționate prin telegram la școli din Tiraspol, Bender și Slobozia.
Acum o oră
15:10
21.000 de kg de carne de pui contaminată cu salmonella, blocată la frontiera R. Moldova # Veridica.md
Lotul a fost sechestrat la postul de inspecție de frontieră Leușeni.
15:00
Armata ucraineană susține că a efectuat o serie de atacuri „reușite” asupra unui loc de lansare a rachetelor balistice rusești # Veridica.md
Ținta ar fi fost poligonul de testare Kapustin Yar, din apropierea Mării Caspice.
Acum 4 ore
13:40
Documentul oferea o imagine detaliată a economiilor, forţelor armate, și resurselor țărilor străine.
13:20
Executivul de la Tirana a blocat accesul la TikTok în martie 2025, după un conflict pornit de pe această platformă și soldat cu moartea unui adolescent.
13:00
Kęstutis Budrys se va întâlni cu președinta Maia Sandu, prim-ministrul Alexandru Munteanu și ministrul de externe Mihai Popșoi.
12:50
Republica Moldova a început negocierile tehnice cu Uniunea Europeană pe Clusterul 1 – Valori fundamentale # Veridica.md
Progresele în statul de drept și justiție, prevăzute în Capitolele 23 și 24, sunt esențiale pentru avansul R. Moldova în procesul de aderare la UE.
12:40
Kievul și Moscova au calificat prima zi a discuțiilor drept „productivă și pozitivă”.
Acum 6 ore
11:50
Inițiativa va oferi inventatorilor și întreprinderilor din RM acces la un sistem unificat pentru protecția brevetelor în UE.
10:40
DEZINFORMARE: Chișinăul vrea să reintegreze Republica Moldova prin sancțiuni și strangularea economică a regiunii transnistrene # Veridica.md
Autoritățile de la Chișinău nu întreprind nicio acțiune pentru a soluționa conflictul transnistrean și vor să reintegreze Republica Moldova prin sancțiuni și strangulare economică a regiunii, susține așa-zisul ministrul de externe de la Tiraspol, Vitali Ignatiev.
10:30
Președinta Maia Sandu a semnat decretele de numire a noilor Ambasadori în România, Ucraina, Franța și China # Veridica.md
Documentele fiind publicate în Monitorul Oficial.
10:20
R.Moldova și Emiratele Arabe Unite au semnat un acord privind recunoașterea permiselor de conducere # Veridica.md
Permisele de conducere valabile vor fi recunoscute reciproc pentru cetățenii aflați temporar pe teritoriul celuilalt stat.
10:20
Comisia Europeană a început să efectueze misiuni tehnice în Afganistan pentru a pregăti returnarea migranților ilegali.
10:00
Școlile din Chișinău au fost închise temporar, iar autoritățile au mobilizat sute de utilaje și mii de angajați pentru a menține drumurile practicabile.
Acum 8 ore
09:50
În noaptea de marți, 3 februarie 2026, Rusia a atacat sistemul energetic din Ucraina cu 450 de drone și 70 de rachete, dintre care 32 erau balistice. Fără lumină, apă și căldură au rămas sute de blocuri de locuit din marile orașe ale Ucrainei.
08:50
Țara se confruntă cu pene de curent tot mai dese și mai lungi.
Acum 24 ore
17:00
În acest dosar este învinuit fostul șef de stat, Igor Dodon, liderul PSRM. Procurorii susțin că acesta ar fi solicitat aproximativ un milion de dolari de la fostul lider democrat Vlad Plahotniuc.
16:40
Loturile de ajutor includ generatoare, transformatoare electrice și echipamente medicale.
16:30
La sosirea la tribunal, Nikola Selakovic, șef la Cultură, și alți trei inculpați au fost întâmpinați de zeci de protestatari care i-au huiduit și i-au numit „hoți”.
16:20
Evoluțiile negative vin pe fondul cotațiilor mai scăzute la țiței și a aprecierii rublei.
16:10
Au fost vizate site-uri ale ministerului italian de externe, dar și ale organizatorilor JO de la Milano-Cortina.
Ieri
15:30
Rusia a amenințat că va continua ostilitățile în Ucraina, dacă autoritățile de acolo nu-i vor accepta condițiile # Veridica.md
Pe front, trupele de invazie și-au accelerat avansul în ianuarie, cucerind aproape de două ori mai mult teritoriu decât în luna precedentă.
14:00
Ucraina se declară interesată să aprofundeze cooperarea energetică cu România şi Republica Moldova # Veridica.md
Aceasta ar include mecanisme de răspuns la situaţii de urgenţă, echilibrarea transfrontalieră, creşterea fiabilităţii interconexiunilor şi protecţia coordonată a infrastructurii critice, inclusiv împotriva atacurilor cibernetice.
13:30
În eventualitatea unei situaţii de urgenţă pe teritoriul acestei ţări, cetăţenii români sunt sfătuiţi să apeleze 112, numărul unic de urgenţă în regatul din nordul Africii.
13:10
Atacul ucrainean cu drone ar fi vizat un microbuz.
13:00
Potrivit unor canale de telegram locale din stânga Nistrului, ar fi existat amenințări că instituțiile ar fi minate.
11:50
Armata israeliană spune că a desfăşurat ”atacuri precise”, după ce ”teroriştii au deschis focul” asupra unor militari israelieni.
11:50
România: Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi a aprobat oferta educaţională şi condiţiile de admitere pentru anul universitar 2026-2027 # Veridica.md
Românii de pretutindeni pot opta să studieze şi la extensiile din Bălţi şi Chişinău, Republica Moldova.
11:30
Blocajul unei părţi a administraţiei federale americane a survenit pe fondul neînţelegerilor privind finanţarea ICE.
11:30
Comisia juridică a Camerei Reprezentanţilor a Statelor Unite acuză Executivul comunitar că interferează în mod frecvent în alegerile naţionale din statele membre ale Uniunii Europene sau candidate la admitere # Veridica.md
România și Republica Moldova sunt menționate printre ținte.
11:00
Decizia ANRE privind micșorarea tarifului la gaze a fost publicată în Monitorul Oficial,
10:40
În discuția despre perspectiva Reunirii s-a mai implicat o tabără, a „națiunii civice”, care consideră că tema respectivă îi „divizează” pe moldoveni, îi supără pe o parte din concetățenii noștri de altă etnie. Spre deosebire de socialiști și comuniști, ei nu au numit-o trădătoare pe Maia Sandu, dar au admonestat-o pentru că ar „destabiliza” și „polariza” societatea.
10:30
R. Moldova va primi 36,5 milioane de dolari din partea SUA pentru securitatea națională # Veridica.md
Fondurile vor fi direcționate către domenii-cheie, inclusiv securitatea energetică, securitatea cibernetică, consolidarea rezilienței și alte priorități conexe securității naționale.
10:20
Moscova susţine că acestea nu sunt îndreptate împotriva altor state și respectă pe deplin dreptul internațional.
10:10
„Cum n-o dai!” este un serial animat (stop-motion) creat de Micleușanu M. & Diafragma Studio
07:40
Într-un incident separat, nave de război iraniene s-au apropiat de un petrolier american, cu intenţia de a-l captura.
05:40
Alte unsprezece persoane au fost rănite în bombardamentele forţelor ruse din sudul Ucrainei.
3 februarie 2026
21:10
Vicepremierul Mihai Popșoi a purtat discuții, la Bruxelles, cu cu comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius.
21:10
Angajat polonez de la Apărare, reținut sub suspiciunea de colaborare cu serviciile de informații rusești # Veridica.md
Ministerul precizează că nu sunt excluse și alte arestări.
20:30
„Este important ca europenii să-și restabilească propriile canale de discuții.”
17:30
Pottivit autorităților dificultăți tehnice, logistice și condițiile meteorologice nefavorabile din toamnă au dus la întârzieri.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:50
Ministerul Educației din R. Moldova a anunțat reduceri ale numărului de itemi și schimbări în evaluare pentru examenul de bacalaureat.
15:50
Unul din cei mai vocali opozanți ai regimului lui Vladimir Putin, acesta a murit în detenție, în februarie 2024.
15:40
Președinții parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania au transmis la Chișinău un mesaj ferm de susținere pentru parcursul european al R. Moldova, în cadrul deschiderii sesiunii parlamentare de primăvară.
14:40
Programul Tinere Talente al Fundaţiei Regale Margareta oferă 36 de burse artiştilor din cele două state românești # Veridica.md
În premieră, bursele 2026 se acordă şi pentru tineri cu vârsta între 18 şi 24 de ani care studiază arte vizuale sau muzică clasică în licee şi universităţi de profil din Republica Moldova.
13:50
Proprietarul X, Elon Musk, a fost convocat pentru audieri în luna aprilie.
13:40
Cetățean român, prins de polițiștii de frontieră cu o mașină furată din Marea Britanie # Veridica.md
Pretinde că intenţiona să o transporte în Ucraina, via Republica Moldova, pentru a fi vopsită la un cost mai redus.
12:50
Facilitatea se aplică permiselor emise după 1 ianuarie 2020.
12:20
Ministerul rus de Externe încearcă să-și ascundă înfrângerile militare de pe frontul din Ucraina, înlocuind realitatea cu "zgomot" diplomatic. În același timp, Moscova încearcă să exploateze situația din jurul Groenlandei, construind noi narațiuni propagandistice. Între timp, Lukașenko face din nou apel la Europa la „dialog”, al cărui conținut rămâne extrem de vag.
