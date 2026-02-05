12:20

Ministerul rus de Externe încearcă să-și ascundă înfrângerile militare de pe frontul din Ucraina, înlocuind realitatea cu "zgomot" diplomatic. În același timp, Moscova încearcă să exploateze situația din jurul Groenlandei, construind noi narațiuni propagandistice. Între timp, Lukașenko face din nou apel la Europa la „dialog”, al cărui conținut rămâne extrem de vag.