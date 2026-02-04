Cel puţin doi tineri ucişi într-un atac cu drone ruseşti asupra Zaporojie
Alte unsprezece persoane au fost rănite în bombardamentele forţelor ruse din sudul Ucrainei.
Acum 2 ore
05:40
Acum 12 ore
21:10
Vicepremierul Mihai Popșoi a purtat discuții, la Bruxelles, cu cu comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius.
21:10
Angajat polonez de la Apărare, reținut sub suspiciunea de colaborare cu serviciile de informații rusești # Veridica.md
Ministerul precizează că nu sunt excluse și alte arestări.
20:30
„Este important ca europenii să-și restabilească propriile canale de discuții.”
Acum 24 ore
17:30
Pottivit autorităților dificultăți tehnice, logistice și condițiile meteorologice nefavorabile din toamnă au dus la întârzieri.
15:50
Ministerul Educației din R. Moldova a anunțat reduceri ale numărului de itemi și schimbări în evaluare pentru examenul de bacalaureat.
15:50
Unul din cei mai vocali opozanți ai regimului lui Vladimir Putin, acesta a murit în detenție, în februarie 2024.
15:40
Președinții parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania au transmis la Chișinău un mesaj ferm de susținere pentru parcursul european al R. Moldova, în cadrul deschiderii sesiunii parlamentare de primăvară.
14:40
Programul Tinere Talente al Fundaţiei Regale Margareta oferă 36 de burse artiştilor din cele două state românești # Veridica.md
În premieră, bursele 2026 se acordă şi pentru tineri cu vârsta între 18 şi 24 de ani care studiază arte vizuale sau muzică clasică în licee şi universităţi de profil din Republica Moldova.
13:50
Proprietarul X, Elon Musk, a fost convocat pentru audieri în luna aprilie.
13:40
Cetățean român, prins de polițiștii de frontieră cu o mașină furată din Marea Britanie # Veridica.md
Pretinde că intenţiona să o transporte în Ucraina, via Republica Moldova, pentru a fi vopsită la un cost mai redus.
12:50
Facilitatea se aplică permiselor emise după 1 ianuarie 2020.
12:20
Ministerul rus de Externe încearcă să-și ascundă înfrângerile militare de pe frontul din Ucraina, înlocuind realitatea cu "zgomot" diplomatic. În același timp, Moscova încearcă să exploateze situația din jurul Groenlandei, construind noi narațiuni propagandistice. Între timp, Lukașenko face din nou apel la Europa la „dialog”, al cărui conținut rămâne extrem de vag.
11:30
Șeful Serviciului de Informații Externe al Rusiei (SVR), Serghei Narîșkin, a făcut o declarație pentru agenția RIA cu privire la planurile viitoare ale Kremlinului în materie de politică externă și, în special, la negocierile pe tema Ucrainei. Declarațiile lui Narîșkin conțin, ca de obicei, o mulțime de clișee pe tema „politicii agresive a Occidentului colectiv”, însă există câteva aspecte care conturează foarte clar poziția Kremlinului în realitate:
11:30
Tot mai multe voci cer echipelor naționale să nu participe la CM organizat de SUA, Canada și Mexic în această vară.
11:20
Războiul și sancțiunile internaționale au împins economia Rusiei într-un declin care va continua și în viitor, potrivit mai multor analize făcute de presa rusă independentă. Tot de acolo aflăm cum pregătește FSB-ul oprirea tuturor comunicațiilor din țară.
11:10
Guvernul japonez a mobilizat armata pentru a veni în ajutorul populației.
11:10
Victor Chirilă: „Ucraina și Republica Moldova sunt astăzi cheia nu doar a securității, ci a existenței Uniunii Europene” # Veridica.md
Republica Moldova își va continua linia de politică externă axată pe securitate, pace și integrare europeană odată cu numirea noului său ambasador la Kiev, a declarat Victor Chirilă, înainte de preluarea mandatului de șef al misiunii diplomatice a Republicii Moldova în Ucraina. Într-un interviu pentru Veridica, Victor Chirilă a spus că tranziția de la postul de ambasador la București la cel de la Kiev reprezintă „o continuitate” a activității sale diplomatice și a subliniat că o prioritate-cheie a mandatului său va fi menținerea și aprofundarea climatului de încredere dintre Chișinău și Kiev, pe care l-a descris ca fiind în prezent la cel mai înalt nivel. Diplomatul a mai precizat că un alt obiectiv rămâne crearea condițiilor necesare pentru ca Republica Moldova să devină parte a Uniunii Europene.
10:50
Acestea urmează a avea loc pe 6 februarie în Turcia.
10:50
Prețul gazelor naturale scade cu mai mult de 2 lei, potrivit unei decizii a ANRE.
09:40
Sesiunea parlamentară începe cu vizita oficială a președinților parlamentelor din Statele Baltice.
09:40
Bill și Hillary Clinton au acceptat să fie audiați în fața Congresului în dosarul Epstein # Veridica.md
Cei doi soți riscau o pedeapsă de până la un an de închisoare.
09:30
Armata ucraineană folosește „atentate teroriste” împotriva populației civile din Rusia pentru a bloca negocierile de pace, potrivit presei pro-Kremlin.
09:20
Liderul american acuză prestigioasa instituție de învățământ de antisemitism și părtinire.
Ieri
21:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică propune un tarif la gaz cu aproximativ un leu mai mic decât cel solicitat de Energocom.
21:10
Dodon amenință Guvernul Munteanu cu o moțiune de cenzură, chiar dacă n-are suficiente voturi în Parlament # Veridica.md
PSRM acuză executivul că nu a făcut față crizelor și așteptărilor cetățenilor.
20:40
Decizia a fost confirmată de președintele Riigikogu, Lauri Hussar, aflat într-o vizită oficială la Chișinău alături de președinții Parlamentelor Letoniei și Lutuaniei.
18:50
Președinții parlamentelor Țărilor Baltice și-au început vizita oficială cu mesaje de susținere a integrării europene a R. Moldova # Veridica.md
Șefii legislativelor din Estonia, Letonia și Lituania, se află în vizită la Chișinău. Marți, ei vor participa la ședința solemnă de deschidere a sesiunii de primăvară a Parlamentului.
14:50
Forțele Moscovei au atacat cu drone, astăzi, o locomotivă oprită într-o stație din regiunea Zaporojie.
14:20
Compania energetică ucraineană DTEK a anunțat că invadatorii au atacat una dintre întreprinderile sale carbonifere din regiunea Dnipropetrovsk, pentru a doua oară în 24 de ore.
14:20
Cinci germani arestați, după ce au făcut contrabandă de 30 de milioane de euro către Rusia # Veridica.md
Aceasta se află sub sancțiuni instituite de Uniunea Europeană, după ce a invadat Ucraina.
13:00
Anul trecut datoria de stat internă şi externă a Republicii Moldova a înregistrat o creştere cu circa 11,38 miliarde lei. Pe 31 decembrie 2025 soldul datoriei de stat a constituit 132,78 miliarde de lei, la valoarea nominală.
12:20
„Maia Sandu a avut un rol decisiv în oprirea încercărilor Rusiei de a distruge democrația moldovenească. De aceea, consider că ea merită Premiul Nobel pentru Pace”, a declarat Arild Hermstad.
12:20
Preşedintele american a fost asociat, într-o glumă a lui Trevor Noah, cu agresorul sexual Jeffrey Epstein.
12:10
Deși știrile despre consecințele condițiilor meteorologice dificile au dominat spațiul informațional din stânga Nistrului, au exista și alte evenimente care au fost reflectate de toate sursele din regiune. Este vorba de vizitele Delegațiilor SUA și UE, indicațiile lui Krasnoselski pentru „apărarea securității statului” și avariile în sectorul energetic.
11:20
DEZINFORMARE: Moscova respectă suveranitatea Republica Moldova și nu se amestecă în treburile ei interne # Veridica.md
Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, trebuie acreditat, deoarece Moscova respectă suveranitatea Republicii Moldova și nu se amestecă în treburile sale interne, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.
11:10
Ministrul de Externe, Mihai Popșoi, va avea întrevederi cu reprezentanți de rang înalt ai instituțiilor Uniunii Europene și Parlamentului European.
11:00
Compania miliardarului american Elon Musk a luat această decizie la solicitarea Ucrainei.
10:30
Sindicaliştii solicită condiţii de muncă semnificativ mai bune, ture mai scurte, şi bonusuri mai mari pentru munca de noapte şi weekend.
09:30
Securitatea energetică rămâne un pilon central al parteneriatului dintre Statele Unite și Republica Moldova, în contextul evoluțiilor regionale și al sancțiunilor impuse companiilor energetice rusești, a afirmat asistentul adjunct al secretarului de stat al SUA, Christopher Smith, care s-a aflat într-o vizită în R. Moldova.
Mai mult de 2 zile în urmă
06:30
Petr Pavel refuză numirea în guvern a unui controversat politician ceh.
05:20
Deţinut încă din 10 ianuarie, acesta risca o condamnare la moarte pentru propagandă împotriva regimului islamic și punerea în pericol a securității naționale.
1 februarie 2026
20:50
Atacul a avut loc la circa de 70 kilometri de linia frontului.
17:40
Un tânăr elvețian în vârstă de 18 ani a decedat la spitalul din Zurich pe 31 ianuarie.
16:40
Liderul suprem al Iranului avertizează SUA că orice conflict se va transforma într-un război regional.
16:30
Acestea vor începe miercuri, 4 februarie, la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite.
16:10
Vreme geroasă, cu temperaturi de -20 de grade se așteaptă în R. Moldova, până pe 3 februarie.
15:50
Săli de consultații devastate de explozie, geamuri sparte, mobilier distrus.
15:40
R. Moldova a reușit să-și acopere aproape în întregime consumul de energie din surse interne la o anumită oră din zi # Veridica.md
La o zi după blackoutul parţial, R. Moldova şi-a acoperit consumul de energie electrică prin generare din surse interne în proporţie de 94%, la ora 12.42.
13:40
Decizia va fi limitată doar la persoane și în condiții drastice.
