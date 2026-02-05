DEZINFORMARE: Chișinăul vrea să reintegreze Republica Moldova prin sancțiuni și strangularea economică a regiunii transnistrene
Veridica.md, 5 februarie 2026 10:40
Autoritățile de la Chișinău nu întreprind nicio acțiune pentru a soluționa conflictul transnistrean și vor să reintegreze Republica Moldova prin sancțiuni și strangulare economică a regiunii, susține așa-zisul ministrul de externe de la Tiraspol, Vitali Ignatiev.
• • •
Acum 30 minute
10:40
10:30
Președinta Maia Sandu a semnat decretele de numire a noilor Ambasadori în România, Ucraina, Franța și China # Veridica.md
Documentele fiind publicate în Monitorul Oficial.
Acum o oră
10:20
R.Moldova și Emiratele Arabe Unite au semnat un acord privind recunoașterea permiselor de conducere # Veridica.md
Permisele de conducere valabile vor fi recunoscute reciproc pentru cetățenii aflați temporar pe teritoriul celuilalt stat.
10:20
Comisia Europeană a început să efectueze misiuni tehnice în Afganistan pentru a pregăti returnarea migranților ilegali.
10:00
Școlile din Chișinău au fost închise temporar, iar autoritățile au mobilizat sute de utilaje și mii de angajați pentru a menține drumurile practicabile.
Acum 2 ore
09:50
În noaptea de marți, 3 februarie 2026, Rusia a atacat sistemul energetic din Ucraina cu 450 de drone și 70 de rachete, dintre care 32 erau balistice. Fără lumină, apă și căldură au rămas sute de blocuri de locuit din marile orașe ale Ucrainei.
Acum 4 ore
08:50
Țara se confruntă cu pene de curent tot mai dese și mai lungi.
Acum 24 ore
17:00
În acest dosar este învinuit fostul șef de stat, Igor Dodon, liderul PSRM. Procurorii susțin că acesta ar fi solicitat aproximativ un milion de dolari de la fostul lider democrat Vlad Plahotniuc.
16:40
Loturile de ajutor includ generatoare, transformatoare electrice și echipamente medicale.
16:30
La sosirea la tribunal, Nikola Selakovic, șef la Cultură, și alți trei inculpați au fost întâmpinați de zeci de protestatari care i-au huiduit și i-au numit „hoți”.
16:20
Evoluțiile negative vin pe fondul cotațiilor mai scăzute la țiței și a aprecierii rublei.
16:10
Au fost vizate site-uri ale ministerului italian de externe, dar și ale organizatorilor JO de la Milano-Cortina.
15:30
Rusia a amenințat că va continua ostilitățile în Ucraina, dacă autoritățile de acolo nu-i vor accepta condițiile # Veridica.md
Pe front, trupele de invazie și-au accelerat avansul în ianuarie, cucerind aproape de două ori mai mult teritoriu decât în luna precedentă.
14:00
Ucraina se declară interesată să aprofundeze cooperarea energetică cu România şi Republica Moldova # Veridica.md
Aceasta ar include mecanisme de răspuns la situaţii de urgenţă, echilibrarea transfrontalieră, creşterea fiabilităţii interconexiunilor şi protecţia coordonată a infrastructurii critice, inclusiv împotriva atacurilor cibernetice.
13:30
În eventualitatea unei situaţii de urgenţă pe teritoriul acestei ţări, cetăţenii români sunt sfătuiţi să apeleze 112, numărul unic de urgenţă în regatul din nordul Africii.
13:10
Atacul ucrainean cu drone ar fi vizat un microbuz.
13:00
Potrivit unor canale de telegram locale din stânga Nistrului, ar fi existat amenințări că instituțiile ar fi minate.
11:50
Armata israeliană spune că a desfăşurat ”atacuri precise”, după ce ”teroriştii au deschis focul” asupra unor militari israelieni.
11:50
România: Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi a aprobat oferta educaţională şi condiţiile de admitere pentru anul universitar 2026-2027 # Veridica.md
Românii de pretutindeni pot opta să studieze şi la extensiile din Bălţi şi Chişinău, Republica Moldova.
11:30
Blocajul unei părţi a administraţiei federale americane a survenit pe fondul neînţelegerilor privind finanţarea ICE.
11:30
Comisia juridică a Camerei Reprezentanţilor a Statelor Unite acuză Executivul comunitar că interferează în mod frecvent în alegerile naţionale din statele membre ale Uniunii Europene sau candidate la admitere # Veridica.md
România și Republica Moldova sunt menționate printre ținte.
11:00
Decizia ANRE privind micșorarea tarifului la gaze a fost publicată în Monitorul Oficial,
Ieri
10:40
În discuția despre perspectiva Reunirii s-a mai implicat o tabără, a „națiunii civice”, care consideră că tema respectivă îi „divizează” pe moldoveni, îi supără pe o parte din concetățenii noștri de altă etnie. Spre deosebire de socialiști și comuniști, ei nu au numit-o trădătoare pe Maia Sandu, dar au admonestat-o pentru că ar „destabiliza” și „polariza” societatea.
10:30
R. Moldova va primi 36,5 milioane de dolari din partea SUA pentru securitatea națională # Veridica.md
Fondurile vor fi direcționate către domenii-cheie, inclusiv securitatea energetică, securitatea cibernetică, consolidarea rezilienței și alte priorități conexe securității naționale.
10:20
Moscova susţine că acestea nu sunt îndreptate împotriva altor state și respectă pe deplin dreptul internațional.
10:10
„Cum n-o dai!” este un serial animat (stop-motion) creat de Micleușanu M. & Diafragma Studio
07:40
Într-un incident separat, nave de război iraniene s-au apropiat de un petrolier american, cu intenţia de a-l captura.
05:40
Alte unsprezece persoane au fost rănite în bombardamentele forţelor ruse din sudul Ucrainei.
3 februarie 2026
21:10
Vicepremierul Mihai Popșoi a purtat discuții, la Bruxelles, cu cu comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius.
21:10
Angajat polonez de la Apărare, reținut sub suspiciunea de colaborare cu serviciile de informații rusești # Veridica.md
Ministerul precizează că nu sunt excluse și alte arestări.
20:30
„Este important ca europenii să-și restabilească propriile canale de discuții.”
17:30
Pottivit autorităților dificultăți tehnice, logistice și condițiile meteorologice nefavorabile din toamnă au dus la întârzieri.
15:50
Ministerul Educației din R. Moldova a anunțat reduceri ale numărului de itemi și schimbări în evaluare pentru examenul de bacalaureat.
15:50
Unul din cei mai vocali opozanți ai regimului lui Vladimir Putin, acesta a murit în detenție, în februarie 2024.
15:40
Președinții parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania au transmis la Chișinău un mesaj ferm de susținere pentru parcursul european al R. Moldova, în cadrul deschiderii sesiunii parlamentare de primăvară.
14:40
Programul Tinere Talente al Fundaţiei Regale Margareta oferă 36 de burse artiştilor din cele două state românești # Veridica.md
În premieră, bursele 2026 se acordă şi pentru tineri cu vârsta între 18 şi 24 de ani care studiază arte vizuale sau muzică clasică în licee şi universităţi de profil din Republica Moldova.
13:50
Proprietarul X, Elon Musk, a fost convocat pentru audieri în luna aprilie.
13:40
Cetățean român, prins de polițiștii de frontieră cu o mașină furată din Marea Britanie # Veridica.md
Pretinde că intenţiona să o transporte în Ucraina, via Republica Moldova, pentru a fi vopsită la un cost mai redus.
12:50
Facilitatea se aplică permiselor emise după 1 ianuarie 2020.
12:20
Ministerul rus de Externe încearcă să-și ascundă înfrângerile militare de pe frontul din Ucraina, înlocuind realitatea cu "zgomot" diplomatic. În același timp, Moscova încearcă să exploateze situația din jurul Groenlandei, construind noi narațiuni propagandistice. Între timp, Lukașenko face din nou apel la Europa la „dialog”, al cărui conținut rămâne extrem de vag.
11:30
Șeful Serviciului de Informații Externe al Rusiei (SVR), Serghei Narîșkin, a făcut o declarație pentru agenția RIA cu privire la planurile viitoare ale Kremlinului în materie de politică externă și, în special, la negocierile pe tema Ucrainei. Declarațiile lui Narîșkin conțin, ca de obicei, o mulțime de clișee pe tema „politicii agresive a Occidentului colectiv”, însă există câteva aspecte care conturează foarte clar poziția Kremlinului în realitate:
11:30
Tot mai multe voci cer echipelor naționale să nu participe la CM organizat de SUA, Canada și Mexic în această vară.
11:20
Războiul și sancțiunile internaționale au împins economia Rusiei într-un declin care va continua și în viitor, potrivit mai multor analize făcute de presa rusă independentă. Tot de acolo aflăm cum pregătește FSB-ul oprirea tuturor comunicațiilor din țară.
11:10
Guvernul japonez a mobilizat armata pentru a veni în ajutorul populației.
11:10
Victor Chirilă: „Ucraina și Republica Moldova sunt astăzi cheia nu doar a securității, ci a existenței Uniunii Europene” # Veridica.md
Republica Moldova își va continua linia de politică externă axată pe securitate, pace și integrare europeană odată cu numirea noului său ambasador la Kiev, a declarat Victor Chirilă, înainte de preluarea mandatului de șef al misiunii diplomatice a Republicii Moldova în Ucraina. Într-un interviu pentru Veridica, Victor Chirilă a spus că tranziția de la postul de ambasador la București la cel de la Kiev reprezintă „o continuitate” a activității sale diplomatice și a subliniat că o prioritate-cheie a mandatului său va fi menținerea și aprofundarea climatului de încredere dintre Chișinău și Kiev, pe care l-a descris ca fiind în prezent la cel mai înalt nivel. Diplomatul a mai precizat că un alt obiectiv rămâne crearea condițiilor necesare pentru ca Republica Moldova să devină parte a Uniunii Europene.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:50
Acestea urmează a avea loc pe 6 februarie în Turcia.
10:50
Prețul gazelor naturale scade cu mai mult de 2 lei, potrivit unei decizii a ANRE.
09:40
Sesiunea parlamentară începe cu vizita oficială a președinților parlamentelor din Statele Baltice.
09:40
Bill și Hillary Clinton au acceptat să fie audiați în fața Congresului în dosarul Epstein # Veridica.md
Cei doi soți riscau o pedeapsă de până la un an de închisoare.
09:30
Armata ucraineană folosește „atentate teroriste” împotriva populației civile din Rusia pentru a bloca negocierile de pace, potrivit presei pro-Kremlin.
