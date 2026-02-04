REGIUNEA TRANSNISTREANĂ/ Mai multe școli evacuate în urma unor alerte

Veridica.md, 4 februarie 2026 13:00

Potrivit unor canale de telegram locale din stânga Nistrului, ar fi existat amenințări că instituțiile ar fi minate.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Veridica.md

Acum 10 minute
13:10
Război în Ucraina: doi morți în Luganskul ocupat de ruși Veridica.md
Atacul ucrainean cu drone ar fi vizat un microbuz.
Acum 30 minute
13:00
REGIUNEA TRANSNISTREANĂ/ Mai multe școli evacuate în urma unor alerte Veridica.md
Potrivit unor canale de telegram locale din stânga Nistrului, ar fi existat amenințări că instituțiile ar fi minate.
Acum 2 ore
11:50
Cel puţin 17 persoane, ucise de atacurile israeliene în Gaza Veridica.md
Armata israeliană spune că a desfăşurat ”atacuri precise”, după ce ”teroriştii au deschis focul” asupra unor militari israelieni.
11:50
România: Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi a aprobat oferta educaţională şi condiţiile de admitere pentru anul universitar 2026-2027 Veridica.md
Românii de pretutindeni pot opta să studieze şi la extensiile din Bălţi şi Chişinău, Republica Moldova.
11:30
Congresul SUA a votat încheierea shutdown-ului bugetar Veridica.md
Blocajul unei părţi a administraţiei federale americane a survenit pe fondul neînţelegerilor privind finanţarea ICE.
11:30
Comisia juridică a Camerei Reprezentanţilor a Statelor Unite acuză Executivul comunitar că interferează în mod frecvent în alegerile naţionale din statele membre ale Uniunii Europene sau candidate la admitere Veridica.md
România și Republica Moldova sunt menționate printre ținte.
Acum 4 ore
11:00
Prețurile micșorate la gaze intră în vigoare de astăzi, 4 februarie Veridica.md
Decizia ANRE privind micșorarea tarifului la gaze a fost publicată în Monitorul Oficial,
10:40
„Republica Moldova nu e România, deocamdată. Dar Moldova e!” Veridica.md
În discuția despre perspectiva Reunirii s-a mai implicat o tabără, a „națiunii civice”, care consideră că tema respectivă îi „divizează” pe moldoveni, îi supără pe o parte din concetățenii noștri de altă etnie. Spre deosebire de socialiști și comuniști, ei nu au numit-o trădătoare pe Maia Sandu, dar au admonestat-o pentru că ar „destabiliza” și „polariza” societatea.
10:30
R. Moldova va primi 36,5 milioane de dolari din partea SUA pentru securitatea națională Veridica.md
Fondurile vor fi direcționate către domenii-cheie, inclusiv securitatea energetică, securitatea cibernetică, consolidarea rezilienței și alte priorități conexe securității naționale.
10:20
Rusia ia măsuri pentru a-și asigura securitatea și interesele în Arctica Veridica.md
Moscova susţine că acestea nu sunt îndreptate împotriva altor state și respectă pe deplin dreptul internațional.
10:10
Cum n-o dai! (21) - Presiunea! Veridica.md
„Cum n-o dai!” este un serial animat (stop-motion) creat de Micleușanu M. & Diafragma Studio
Acum 6 ore
07:40
Dronă iraniană Shahed, doborâtă de un avion de vânătoare american Veridica.md
Într-un incident separat, nave de război iraniene s-au apropiat de un petrolier american, cu intenţia de a-l captura.
Acum 8 ore
05:40
Cel puţin doi tineri ucişi într-un atac cu drone ruseşti asupra Zaporojie Veridica.md
Alte unsprezece persoane au fost rănite în bombardamentele forţelor ruse din sudul Ucrainei.
Acum 24 ore
21:10
R. Moldova caută sprijin european în domeniul securității Veridica.md
Vicepremierul Mihai Popșoi a purtat discuții, la Bruxelles, cu cu comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius.
21:10
Angajat polonez de la Apărare, reținut sub suspiciunea de colaborare cu serviciile de informații rusești Veridica.md
Ministerul precizează că nu sunt excluse și alte arestări.
20:30
Macron afirmă că „se pregătește” reluarea dialogului cu Putin Veridica.md
„Este important ca europenii să-și restabilească propriile canale de discuții.”
17:30
Lansarea liniei electrice Vulcănești–Chișinău, amânată până la sfârșitul lunii martie Veridica.md
Pottivit autorităților dificultăți tehnice, logistice și condițiile meteorologice nefavorabile din toamnă au dus la întârzieri.
15:50
Bacalaureatul 2026 va avea teste mai scurte și mai clare Veridica.md
Ministerul Educației din R. Moldova a anunțat reduceri ale numărului de itemi și schimbări în evaluare pentru examenul de bacalaureat.
15:50
CEDO condamnă Rusia pentru „tratamente inumane” aplicate lui Aleksei Navalnîi Veridica.md
Unul din cei mai vocali opozanți ai regimului lui Vladimir Putin, acesta a murit în detenție, în februarie 2024.
15:40
Statele baltice îndeamnă UE să accelereze aderarea R. Moldova Veridica.md
Președinții parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania au transmis la Chișinău un mesaj ferm de susținere pentru parcursul european al R. Moldova, în cadrul deschiderii sesiunii parlamentare de primăvară.
14:40
Programul Tinere Talente al Fundaţiei Regale Margareta oferă 36 de burse artiştilor din cele două state românești Veridica.md
În premieră, bursele 2026 se acordă şi pentru tineri cu vârsta între 18 şi 24 de ani care studiază arte vizuale sau muzică clasică în licee şi universităţi de profil din Republica Moldova.
13:50
Percheziții la sediul din Franța al platformei X Veridica.md
Proprietarul X, Elon Musk, a fost convocat pentru audieri în luna aprilie.
13:40
Cetățean român, prins de polițiștii de frontieră cu o mașină furată din Marea Britanie Veridica.md
Pretinde că intenţiona să o transporte în Ucraina, via Republica Moldova, pentru a fi vopsită la un cost mai redus.
Ieri
12:50
Moldovenii din Franța vor putea preschimba permisul de conducere fără examene Veridica.md
Facilitatea se aplică permiselor emise după 1 ianuarie 2020.
12:20
Rusia își ascunde înfrângerile din Ucraina și problemele economice – [PROFILAKTIKA] Veridica.md
Ministerul rus de Externe încearcă să-și ascundă înfrângerile militare de pe frontul din Ucraina, înlocuind realitatea cu "zgomot" diplomatic.   În același timp, Moscova încearcă să exploateze situația din jurul Groenlandei, construind noi narațiuni propagandistice. Între timp, Lukașenko face din nou apel la Europa la „dialog”, al cărui conținut rămâne extrem de vag.
11:30
Veridica.ro: Rusia amenință Europa cu rachetele Oreșnik Veridica.md
Șeful Serviciului de Informații Externe al Rusiei (SVR), Serghei Narîșkin, a făcut o declarație pentru agenția RIA cu privire la planurile viitoare ale Kremlinului în materie de politică externă și, în special, la negocierile pe tema Ucrainei. Declarațiile lui Narîșkin conțin, ca de obicei, o mulțime de clișee pe tema „politicii agresive a Occidentului colectiv”, însă există câteva aspecte care conturează foarte clar poziția Kremlinului în realitate:
11:30
Președintele FIFA cere europenilor să nu boicoteze Campionatul Mondial Veridica.md
Tot mai multe voci cer echipelor naționale să nu participe la CM organizat de SUA, Canada și Mexic în această vară.
11:20
Veridica.ro: Economia Rusiei, victimă a războiului declanșat de Putin în Ucraina Veridica.md
Războiul și sancțiunile internaționale au împins economia Rusiei într-un declin care va continua și în viitor, potrivit mai multor analize făcute de presa rusă independentă. Tot de acolo aflăm cum pregătește FSB-ul oprirea tuturor comunicațiilor din țară.
11:10
Ninsorile abundente au provocat moartea a 30 de persoane în Japonia Veridica.md
Guvernul japonez a mobilizat armata pentru a veni în ajutorul populației.
11:10
Victor Chirilă: „Ucraina și Republica Moldova sunt astăzi cheia nu doar a securității, ci a existenței Uniunii Europene” Veridica.md
Republica Moldova își va continua linia de politică externă axată pe securitate, pace și integrare europeană odată cu numirea noului său ambasador la Kiev, a declarat Victor Chirilă, înainte de preluarea mandatului de șef al misiunii diplomatice a Republicii Moldova în Ucraina. Într-un interviu pentru Veridica, Victor Chirilă a spus că tranziția de la postul de ambasador la București la cel de la Kiev reprezintă „o continuitate” a activității sale diplomatice și a subliniat că o prioritate-cheie a mandatului său va fi menținerea și aprofundarea climatului de încredere dintre Chișinău și Kiev, pe care l-a descris ca fiind în prezent la cel mai înalt nivel. Diplomatul a mai precizat că un alt obiectiv rămâne crearea condițiilor necesare pentru ca Republica Moldova să devină parte a Uniunii Europene.
10:50
Iranul, gata de negocieri cu SUA privind programul său nuclear Veridica.md
Acestea urmează a avea loc pe 6 februarie în Turcia.
10:50
Consumatorii din R. Moldova vor plăti mai puțin pentru gaze Veridica.md
Prețul gazelor naturale scade cu mai mult de 2 lei, potrivit unei decizii a ANRE.
09:40
Parlamentul Republicii Moldova deschide sesiunea de primăvară 2026 Veridica.md
Sesiunea parlamentară începe cu vizita oficială a președinților parlamentelor din Statele Baltice.
09:40
Bill și Hillary Clinton au acceptat să fie audiați în fața Congresului în dosarul Epstein Veridica.md
Cei doi soți riscau o pedeapsă de până la un an de închisoare.
09:30
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Ucraina sabotează negocierile de pace prin „atentate teroriste” Veridica.md
Armata ucraineană folosește „atentate teroriste” împotriva populației civile din Rusia pentru a bloca negocierile de pace, potrivit presei pro-Kremlin.
09:20
Trump cere Universității Harvard daune de un miliard de dolari Veridica.md
Liderul american acuză prestigioasa instituție de învățământ de antisemitism și părtinire.
2 februarie 2026
21:20
Gazul s-ar putea ieftini cu 2 lei Veridica.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică propune un tarif la gaz cu aproximativ un leu mai mic decât cel solicitat de Energocom.
21:10
Dodon amenință Guvernul Munteanu cu o moțiune de cenzură, chiar dacă n-are suficiente voturi în Parlament Veridica.md
PSRM acuză executivul că nu a făcut față crizelor și așteptărilor cetățenilor.
20:40
Estonia își va deschide o ambasadă la Chișinău Veridica.md
Decizia a fost confirmată de președintele Riigikogu, Lauri Hussar, aflat într-o vizită oficială la Chișinău alături de președinții Parlamentelor Letoniei și Lutuaniei.
18:50
Președinții parlamentelor Țărilor Baltice și-au început vizita oficială cu mesaje de susținere a integrării europene a R. Moldova Veridica.md
Șefii legislativelor din Estonia, Letonia și Lituania, se află în vizită la Chișinău. Marți, ei vor participa la ședința solemnă de deschidere a sesiunii de primăvară a Parlamentului.
14:50
Rusia țintește, mai nou, rețeaua feroviară a Ucrainei Veridica.md
Forțele Moscovei au atacat cu drone, astăzi, o locomotivă oprită într-o stație din regiunea Zaporojie.
14:20
Război în Ucraina: doi civili uciși în regiunea rusă de frontieră Belgorod Veridica.md
Compania energetică ucraineană DTEK a anunțat că invadatorii au atacat una dintre întreprinderile sale carbonifere din regiunea Dnipropetrovsk, pentru a doua oară în 24 de ore.
14:20
Cinci germani arestați, după ce au făcut contrabandă de 30 de milioane de euro către Rusia Veridica.md
Aceasta se află sub sancțiuni instituite de Uniunea Europeană, după ce a invadat Ucraina.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
Cum a crescut datoria de stat în 2025 şi ce ne aşteaptă în 2026? Veridica.md
Anul trecut datoria de stat internă şi externă a Republicii Moldova a înregistrat o creştere cu circa 11,38 miliarde lei. Pe 31 decembrie 2025 soldul datoriei de stat a constituit 132,78 miliarde de lei, la valoarea nominală.
12:20
Maia Sandu, propusă pentru Premiul Nobel pentru Pace, de un deputat norvegian Veridica.md
„Maia Sandu a avut un rol decisiv în oprirea încercărilor Rusiei de a distruge democrația moldovenească. De aceea, consider că ea merită Premiul Nobel pentru Pace”, a declarat Arild Hermstad.
12:20
Trump îl ameninţă cu acţiuni în justiţie pe prezentatorul premiilor Grammy Veridica.md
Preşedintele american a fost asociat, într-o glumă a lui Trevor Noah, cu agresorul sexual Jeffrey Epstein.
12:10
Tiraspolul va aplica măsuri mai dure împotriva persoanelor care critică regimul Veridica.md
Deși știrile despre consecințele condițiilor meteorologice dificile au dominat spațiul informațional din stânga Nistrului, au exista și alte evenimente care au fost reflectate de toate sursele din regiune. Este vorba de vizitele Delegațiilor SUA și UE, indicațiile lui Krasnoselski pentru „apărarea securității statului” și avariile în sectorul energetic.
11:20
DEZINFORMARE: Moscova respectă suveranitatea Republica Moldova și nu se amestecă în treburile ei interne Veridica.md
Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, trebuie acreditat, deoarece Moscova respectă suveranitatea Republicii Moldova și nu se amestecă în treburile sale interne, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.
11:10
Șeful diplomației moldovenești, în vizită de lucru la Bruxelles Veridica.md
Ministrul de Externe, Mihai Popșoi, va avea întrevederi cu reprezentanți de rang înalt ai instituțiilor Uniunii Europene și Parlamentului European.
11:00
SpaceX a restricţionat accesul Rusiei la sateliţii Starlink Veridica.md
Compania miliardarului american Elon Musk a luat această decizie la solicitarea Ucrainei.
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.