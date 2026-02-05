(video) Chicu cere raport de la Guvernul Munteanu, la 100 de zile de mandat: Să vină în Parlament. Aici nu are cine să-i toarne apă în cap, îl vom trata cu respect
UNIMEDIA, 5 februarie 2026 12:30
Fostul premier Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului „Alternativa”, a cerut, în plenul Parlamentului, invitarea prim-ministrului pentru prezentarea unui raport privind primele 100 de zile de mandat ale Guvernului. „Nu văd niciun ulcior pe acolo, n-are cine să-i toarne apă în cap, și noi promitem că o să-l tratăm cu tot respectul”, a precizat Chicu în ședința din 5 februarie.
Consiliul Superior al Procurorilor s-a întrunit, astăzi, 5 februarie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 7 subiecte, inclusiv contestația înaintată de către avocatul Dimitrie Mereacre și Tatiana Răducanu împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică. Urmăriți ședința pe UNIMEDIA.
Junghietu, așteptat în Parlament. O moțiune împotriva „politicilor în domeniul energetic”, depusă de opoziție: „Oamenii, nevoiți să aleagă între plata facturilor și necesitățile de bază” # UNIMEDIA
Deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, a prezentat astăzi în Parlament moțiunea simplă inițiată de Partidul Nostru, Blocul „Alternativa” și Partidul Democrația Acasă, împotriva politicilor statului în domeniul energetic. Cuiumju a explicat că moțiunea survine ca răspuns la o gestionare defectuoasă a crizei energetice, în care cetățenii au fost puși să suporte costuri disproporționate pentru resursele energetice.
Petr Vlah, despre problemele legate de alegerile din Găgăuzia: Se impune instituirea unei platforme de discuţii # UNIMEDIA
Politicianul Petr Vlah consideră că este necesară instituirea unei platforme de discuții pe marginea alegerilor ce ar urma să aibă loc în Adunarea Populară a Găgăuziei și posibilele alegeri anticipate ale Bașcanului, din motiv că există mai multe neclarități.
(live/update) Deputații, în ședință. Chicu cere raportul premierului Munteanu la 100 de zile de mandat: „Nu are cine îi turna apă în cap” # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc într-o nouă ședință a Parlamentului astăzi, 5 februarie. Pe ordinea de zi figurează 13 proiecte, printre care și o moțiune simplă asupra politicilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.
(video) „Batjocură față de oameni”. Deputatul PAS, Radu Marian, a smuls una dintre facturile lipite în Parlament, în cadrul campaniei „Plătește tu”: Reacția opoziției # UNIMEDIA
Fracțiunea MAN a cerut, în debutul ședinței Parlamentului, scăderea tarifelor la energie și recalcularea facturilor pentru decembrie și ianuarie. Solicitarea a stârnit tensiuni, iar deputatul PAS, Radu Marian, a smuls unul dintre pancartele pe care erau imprimate facturi ale cetățenilor, lipite în sală în cadrul campaniei „Plătește tu”. Gestul a fost catalogat ca „batjocură față de oameni”.
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că „alegerile au trecut de mult, dar noul Parlament este încă departe de a răspunde nevoilor oamenilor”. Ea a amintit că, în ziua deschiderii noii sesiuni, le-a vorbit deputaților despre cele mai presante probleme, a căror rezolvare nu mai poate fi amânată, iar acum a venit cu „șapte întrebări care vor reprezenta pentru deputați un test al disponibilității lor de a lucra în interesul Moldovei”.
(video) Tensiuni în Parlament pe reevaluarea imobilelor: Batrîncea: Vom ajunge și la impozitarea oxigenului?! Grădinaru: Taxa nu e stabilită de Guvern, ci de APL # UNIMEDIA
Deputatul PSRM și vicepreședinte a Parlamentului, Vlad Batrîncea a cerut, în ședința din 5 februarie, audierea ministrului Finanțelor și a directorului general al Agenției de Geodezie, Cartografie și Cadastru, în legătură cu reevaluarea cadastrală în masă a bunurilor imobile, care a stârnit nemulțumiri în rândul cetățenilor. „Vom ajunge și la impozitarea oxigenului?!”, a întrebat Batrîncea.
Mai multe apartamente, vândute fără acordul investitorilor, în capitală: CNA a descins cu percheziții la sediul Uniunii Administratorilor Autorizați # UNIMEDIA
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Cișinău, desfășoară acțiuni de urmărire penală la mai mulți administratori de insolvabilitate, precum și la sediul Uniunii Administratorilor Autorizați. Acțiunile au loc în cadrul unui dosar penal inițiat pe fapte de abuz în serviciu, care au dus la cauzarea unor prejudicii materiale în proporții deosebit de mari persoanelor ce au investit în construcția unui bloc locativ din municipiul Chișinău.
(live/update) Deputații, în ședință: O moțiune simplă împotriva Ministerului Energiei, prezentată # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc într-o nouă ședință a Parlamentului astăzi, 5 februarie. Pe ordinea de zi figurează 13 proiecte, printre care și o moțiune simplă asupra politicilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.
Accident fatal la Orhei: Un șofer a decedat, după ce a pierdut controlul volanului, a lovit un camion, apoi s-a răsturnat într-un șanț # UNIMEDIA
Un grav accident rutier a avut loc astăzi pe traseul R-6, în localitatea Peresecina, raionul Orhei. Acesta s-a soldat cu decesul unui bărbat de 43 de ani.
(live/update) Deputații, în ședință: O moțiune asupra politicilor Ministerului Agriculturii, pe agendă # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc într-o nouă ședință a Parlamentului astăzi, 5 februarie. Pe ordinea de zi figurează 13 proiecte, printre care și o moțiune simplă asupra politicilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.
(foto) Imagini de la Ulmu, unde o autospecială IGSU s-a lovit cu un microbuz cu pasageri: Victimele, duse cu UTV-uri la ambulanțe, care nu au putut ajunge la accident # UNIMEDIA
La locul accidentului din apropierea localității Ulmu, raionul Ialoveni, a ajuns o ambulanță de tip victim multiple a Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD) al IGSU, pentru a sprijini medicii și a acorda îngrijiri victimelor.
(live) Deputații, în ședință: O moțiune asupra politicilor Ministerului Agriculturii, pe agendă # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc într-o nouă ședință a Parlamentului astăzi, 5 februarie. Pe ordinea de zi figurează 13 proiecte, printre care și o moțiune simplă asupra politicilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.
Avertisment al șefului ONU privind expirarea tratatului nuclear între SUA şi Rusia: „Un moment grav pentru pacea internațională” # UNIMEDIA
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a îndemnat miercuri Washingtonul şi Moscova să ajungă rapid la un acord privind un nou tratat de dezarmare nucleară, în contextul în care acordul existent expiră astăzi, marcând „un moment grav pentru pacea şi securitatea internaţională”, scrie digi24.ro.
SUA, UE și Japonia anunță un parteneriat strategic privind aprovizionarea cu minerale critice: Ce prevede acesta # UNIMEDIA
Statele Unite, Uniunea Europeană și Japonia au anunțat miercuri că realizează un parteneriat strategic care vizează ameliorarea aprovizionării cu minerale critice, esențiale în sectoare precum cel al construcției de automobile, al apărării și cel digital, relatează agențiile France Presse, citate de presa română.
Patru autospeciale IGSU, blocate de ghețuș, la Ulmu: Una dintre mașini a derapat și s-a lovit cu un microbuz cu pasageri. 5 persoane, rănite # UNIMEDIA
Patru autospeciale ale pompierilor nu au putut ajunge la un incendiu din localitatea Ulmu, raionul Ialoveni, din cauza poleiului și a ghețușului. Mai mult, una dintre mașini a derapat și s-a lovit cu un microbuz cu 23 de pasageri. Cinci persoane au suferit traumatisme ușoare, anunță IGSU.
(video) „Noi plătim, voi ne furați!” Partidul MAN, protest pe scările Parlamentului, cu facturi pentru gaz și lumină: „Țara trece la tizic, nu vă e rușine un pic?” # UNIMEDIA
Partidul Mișcarea Alternativă Națională (MAN) a organizat astăzi, 5 februarie, un flashmob în fața Parlamentului Republicii Moldova, acțiunea având loc în cadrul campaniei intitulate „Plătește tu”.
(live) CSP, în ședință: Contestația Tatianei Răducanu împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică, pe agendă # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor s-a întrunit, astăzi, 5 februarie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 7 subiecte, inclusiv contestația înaintată de către avocatul Dimitrie Mereacre și Tatiana Răducanu împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică. Urmăriți ședința pe UNIMEDIA.
Pe 5 februarie, istoria a fost marcată de recunoașterea guvernului Petru Groza de către marile puteri și de înființarea Muzeului Țăranului Român.
(video) Buzu, iritat la întrebarea despre oamenii care vor rămâne fără locuri de muncă, după lichidarea mai multor primării din satele mici. Ce a răspuns oficialul # UNIMEDIA
Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, s-a arătat iritat la întrebarea despre oamenii care vor rămâne fără locuri de muncă după lichidarea mai multor primării din satele mici. „Noi avem o primărie pentru a oferi cuiva un loc de muncă sau avem o primărie care trebuie să dezvolte?!”, a declarat acesta în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Realitatea.
Capricornii se confruntă cu schimbări majore, iar rutina Leilor a devenit prea previzibilă: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi promite revelații și transformări. Fiecare semn zodiacal va resimți influența astrelor într-un mod unic, reflectând arhetipurile astrologice.
Volodimir Zelenski acuză Rusia că a folosit „armistițiul energetic” pentru a-și întări arsenalul: „Au atacat în cele mai reci zile” # UNIMEDIA
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, acuză Rusia că a profitat de propunerile de pace ale Statelor Unite pentru a câștiga timp, a acumula rachete și drone și a lansa ulterior atacuri de amploare, chiar în cele mai reci zile de iarnă, scrie adevarul.ro.
(video) „Mulțumesc pentru tot!”. Ion Ceban, mesaj emoționant de ziua mamei sale, însoțit de imagini din copilărie. # UNIMEDIA
Consiliera municipală, Eugenia Ceban, mama primarului general de Chișinău, a împlinit 72 de ani. Cu acest prilej, Ion Ceban i-a transmis o felicitare, publicând pe rețelele de socializare un mesaj de apreciere adresat tuturor mamelor.
Aveți grijă la drum! Poleiul îngreunează circulația în capitală. Recomandările IGP pentru șoferi și pietoni # UNIMEDIA
Condițiile meteo nefavorabile din ultimele ore au dus la formarea poleiului pe trotuare și carosabil, îngreunând circulația în mai multe zone. Poliția Națională avertizează asupra riscului sporit de accidente și îndeamnă atât pietonii, cât și conducătorii auto, să manifeste prudență maximă.
Leul moldovenesc a înregistrat o întărire în raport cu euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
Efectele bombardamentelor rusești: Kievul va avea doar 4-6 ore de energie electrică pe zi în luna februarie # UNIMEDIA
Atacurile cu rachete rusești au avariat grav centralele electrice și instalațiile de înaltă tensiune, agravând deficitul de energie electrică din Kiev și impunând programe mai stricte de întrerupere a alimentării cu energie electrică, afirmă oficialii din domeniul energiei. Se preconizează că, în aceste condiții, Kievul va primi de la patru până la șase ore de energie electrică pe zi în luna februarie, anunță Kyiv Post, potrivit digi24.ro.
„Winter is coming”. Ruşii anunţă expirarea ultimului tratat nuclear cu SUA. Dmitrii Medvedev, mesaj cu referință la cunoscutul serial „Game of Thrones” # UNIMEDIA
Ultimul tratat major de control al armelor nucleare dintre Rusia şi SUA, cunoscut sub numele de New START, expiră joi, pe 5 februarie. Vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a scris pe X că este „prima dată din 1972” când cele două ţări nu au un tratat care să limiteze forţele nucleare strategice, scrie observatornews.ro.
Vreme de iarnă cu zăpadă și ploaie înghețată: Cum ne influențează condițiile meteo astăzi # UNIMEDIA
Astăzi, vremea în Chișinău se caracterizează prin condiții meteorologice tipice sezonului de iarnă, cu temperaturi scăzute și precipitații sub formă de zăpadă și ploaie înghețată.
Ultima oră! Școlile din Chișinău, din nou, închise: Elevii vor învăța online până la sfârșitul săptămânii, din cauza condițiilor meteo nefavorabile # UNIMEDIA
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că, s-a decis ca astăzi și mâine elevii să învețe online, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Totodată, se va dispune ca persoanele care pot lucra de la distanță să rămână, la fel, acasă.
Ministru sârb, judecat pentru un proiect imobiliar al ginerelui lui Donald Trump: Cum s-a ajuns la proces # UNIMEDIA
La Belgrad a început un proces în care ministrul culturii, Nikola Selakovic, şi alţi trei inculpaţi sunt judecaţi pentru presupuse ilegalităţi la aprobarea unui proiect hotelier al lui Jared Kushner, ginerele preşeditelui american Donald Trump, transmite AFP, preluată de presa română.
(video) 60% dintre primării ar putea fi absorbite în procesul de amalgamare administrativă. Precizările lui Buzu # UNIMEDIA
Secretarul general al Guvernului Republicii Moldova, Alexei Buzu, a fost întrebat câte primării ar urma să rămână în urma procesului de amalgamare administrativă. Potrivit acestuia, statisticile arată că aproximativ 60% dintre primăriile din Republica Moldova administrează localități cu o populație mai mică de 1.500 de cetățeni. „Noi nu credem că, pe termen lung, asemenea primării vor putea administra servicii, proiecte și programe la nivelul așteptărilor cetățenilor din acele comunități”, a precizat acesta, în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Realitatea.
Deconectări de lumină, mâine, în capitală și în mai multe localități din țară: Care sunt adresele vizate # UNIMEDIA
Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Premier Energy anunţă că joi, 05 februarie, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice.
Magnatul american Elon Musk a catalogat miercuri drept un „atac politic” procedura judiciară franceză împotriva reţelei sale sociale X, al cărui sediu din Franţa a fost percheziţionat marţi, iar el a fost citat pentru un interogatoriu pe 20 aprilie, transmite agenţia EFE, citată de digi24.ro.
Atenție, șoferi! Poliția va intensifica controalele privind folosirea telefonului la volan. Care e perioada vizată # UNIMEDIA
Poliția Națională anunță că, în perioada 5–28 februarie, oamenii legii vor intensifica acțiunile de prevenire și combatere a utilizării telefonului în timpul conducerii vehiculelor.
(video) Tranzit prin Moldova spre România, contra 1000€. O reţea de migrație ilegală, care „ajuta” cetățenii străini, a fost destructurată de poliţişti. Un moldovean, reținut # UNIMEDIA
Oamenii legi au destructurat o rețea infracțională specializată în organizarea migrației ilegale a cetățenilor străini. Membrul coordonator al grupării, cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 26 de ani, a fost reținut în municipiul Chișinău, în timp ce intenționa să părăsească țara. Acesta avea rolul de a identifica și organiza transportarea migranților către zona de frontieră cu România, anunță Poliția de Frontieră.
Un judecător federal din Argentina a cerut oficial miercuri Statelor Unite extrădarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, arestat în ianuarie de forţele militare americane şi închis în prezent la New York, unde este judecat pentru trafic de droguri, transmite AFP, citată de hotnews.ro.
Poleiul a afectat rețeaua electrică: Peste 2400 de consumatori au rămas în beznă, din cauza condițiilor meteo # UNIMEDIA
Precipitaţiile cu temperaturi negative din această seară au provocat polei, ducând la ruperea conductorilor pe unele linii electrice. Potrivit informaţiilor operatorilor sistemului de distribuţie a energiei electrice, la ora 18 erau deconectate parţial 6 localităţi cu un total de 2414 consumatori, anunță Ministerul Energiei.
(video) „Business” agricol la Sadova: Un bărbat, bănuit de cultivarea cânepei și consum de droguri. Ce au descoperit oamenii legii în timpul perchezițiilor # UNIMEDIA
Un bărbat de 40 de ani este suspectat că ar fi cultivat plante de cânepă la domiciliul său și că ar fi consumat substanțe narcotice împreună cu alte persoane. Autoritățile au inițiat o cauză penală pe acest caz.
Un pensionar din Elveția a fost chemat în instanță după ce și-a cumpărat umbrele de pe Temu: Confuzia care i-a adus probleme # UNIMEDIA
Un pensionar de 71 de ani din Elveția s-a trezit în mijlocul unui caz juridic neașteptat, după ce a comandat trei umbrele de pe platforma online Temu. Totul a pornit de la dorința de a beneficia de livrare gratuită, care l-a determinat să adauge în coș și două praștii cu orteze pentru brațe, produse considerate ilegale în țară, scrie adevărul.ro.
Gata cu contractele „pe viață” ale directorilor adjuncți din școli: MEC introduce concursul obligatoriu pentru această funcție, la fiecare 5 ani # UNIMEDIA
MEC introduce, prin modificările la Codul Educației aprobate astăzi în ședința de Guvern, criterii clare pentru încetarea contractelor de muncă pe perioadă nedeterminată ale directorilor adjuncți din școlile din țară și obligativitatea desfășurării concursurilor publice pentru aceste funcții. „Vă imaginați că unii dintre ei deja au mai mult de 10 ani în funcție, iar alții și câte 20 de ani”, a menționat ministrul Dan Perciun, într-o conferință de presă.
(foto) Ion Jardan, desemnat cel mai bun fotbalist din raionul Hîncești. FMF a premiat laureații de la Petrocub # UNIMEDIA
Federația Moldovenească de Fotbal (FMF) a premiat laureații de la FC Petrocub. Evenimentul a avut loc la Casa de Cultură din municipiul Hîncești.
Ministrul Culturii din Serbia este judecat pentru implicarea sa într-un proiect controversat: Construcția unui „Trump Tower” în Belgrad # UNIMEDIA
Miercuri a început la Belgrad un proces în care ministrul Culturii, Nikola Selakovic, şi alţi trei inculpaţi sunt judecaţi pentru presupuse ilegalităţi la aprobarea unui proiect hotelier al lui Jared Kushner, ginerele preşeditelui american Donald Trump, transmite AFP, citată de digi24.ro.
Atenție, șoferi! Polei și ghețuș pe mai multe trasee din țară. Poliția: „Nu porniți la drum fără ca mașina să fie echipată corespunzător” # UNIMEDIA
Poliția anunță că, în urma condițiilor meteorologice nefavorabile, carosabilul este acoperit cu polei, ceea ce generează riscuri majore pentru siguranța circulației rutiere.
