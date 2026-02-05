(video) Chicu cere raport de la Guvernul Munteanu, la 100 de zile de mandat: Să vină în Parlament. Aici nu are cine să-i toarne apă în cap, îl vom trata cu respect

19:40

MEC introduce, prin modificările la Codul Educației aprobate astăzi în ședința de Guvern, criterii clare pentru încetarea contractelor de muncă pe perioadă nedeterminată ale directorilor adjuncți din școlile din țară și obligativitatea desfășurării concursurilor publice pentru aceste funcții. „Vă imaginați că unii dintre ei deja au mai mult de 10 ani în funcție, iar alții și câte 20 de ani”, a menționat ministrul Dan Perciun, într-o conferință de presă.