IPN | Agenda culturală | 4 februarie

Cetățenii moldoveni domiciliați în Franța vor putea, începând cu 1 martie, să își preschimbe permisul de conducere moldovenesc cu unul francez, fără a susține examene teoretice sau practice, transmite IPN.