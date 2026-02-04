Dan Perciun: actualizarea Codului Educației este necesară și vine în urma mai multor solicitări din sector și de la părinți

13:40

Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a 10 persoane – 6 bărbați, cu vârste între 38 și 53 de ani, și 4 femei, cu vârste între 43 și 51 de ani, găsite vinovate de comiterea infracțiunilor de escrocherie, trafic de influență, organizarea migrației ilegale. Pedepsele aplicate de instanță: Cinci inculpați au fost condamnați, pentru […]