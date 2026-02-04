Dan Perciun: actualizarea Codului Educației este necesară și vine în urma mai multor solicitări din sector și de la părinți
Provincial, 4 februarie 2026 12:40
Guvernul a aprobat, astăzi, proiectul de modificare a Codului Educației. Datorită actualizărilor va crește sprijinul pentru elevii cu dizabilități, copiii reveniți din diasporă, mai mulți tineri specialiști vor primi ajutor, iar accesul elevilor la o școală de calitate va fi îmbunătățit. „Actualizarea Codului Educației este necesară și vine în urma mai multor solicitări din sector și […] Post-ul Dan Perciun: actualizarea Codului Educației este necesară și vine în urma mai multor solicitări din sector și de la părinți apare prima dată în Provincial.
• • •
Acum 30 minute
12:40
Acum o oră
12:20
Primarul orașului Hâncești, Alexandru Botnari, se adresează părinților ai căror copii frecventează grădinițele din oraș, solicitând să fie informat în cazul în care li se cer contribuții financiare sau alte plăți suplimentare. „Stimați Hînceșteni care aveți copii la grădiniță, vin cu un apel către dumneavoastră sa fiu informat personal, îmi scrieți mesaj, aici, pe mesager […] Post-ul Primarul orașului Hâncești: semnalați orice plată nejustificată la grădinițe apare prima dată în Provincial.
12:20
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, împreună cu președinții legislativelor din Estonia, Letonia și Lituania, au efectuat o vizită în raionul Călărași. Oficialii s-au întâlnit cu primari, reprezentanți ai mediului de afaceri și membri ai comunității pentru a discuta despre parcursul european și reformele care au contribuit la dezvoltarea Statelor Baltice. În cadrul discuțiilor, Igor Grosu a […] Post-ul Vizită oficială în orașul Călărași: experiență baltică pentru dezvoltarea locală apare prima dată în Provincial.
12:10
Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului din Chișinău prezintă evidența statistică a copiilor cu statut adoptabil aflați în plasament la 02.02.2026. Așadar, în evidența municipalității se află 72 de copii (38 de fete și 34 de băieți) cu statut adoptabil, dintre care: -30 din cupluri de frați: 1 câte 4 copii, 4 câte 3 copii […] Post-ul 72 de copii din Chișinău așteaptă o familie iubitoare apare prima dată în Provincial.
Acum 2 ore
12:00
Guvernul inițiază reorganizarea Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” și înființează Societatea pe Acțiuni „Calea Ferată din Moldova – Pasageri și Marfă”, cu capital integral de stat. „Calea Ferată a însemnat o moștenire grea, cu datorii enorme, cu personal neajustat la realitățile curente. În sfârșit, după ce în ultimii ani s-au făcut lucruri amânate timp de […] Post-ul Reorganizare la CFM: statul separă infrastructura de serviciile de transport apare prima dată în Provincial.
12:00
Guvernul a aprobat crearea Centrului Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, în cadrul UTM # Provincial
Centrul Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul va deveni mai atractiv pentru studenți, iar pentru dezvoltarea și dotarea acestuia statul va aloca, timp de patru ani, cel puțin 10 milioane de lei anual. „Având în vedere provocările demografice, dar și cele pe care le are în prezent Universitatea din Cahul, această decizie vine tocmai să […] Post-ul Guvernul a aprobat crearea Centrului Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, în cadrul UTM apare prima dată în Provincial.
12:00
Direcția situații excepționale Bălți: sunt intensificate măsurile de prevenire a incendiilor pe fundalul creșterii alarmante a numărului de victime # Provincial
În contextul creșterii semnificative a numărului de decese provocate de incendii la nivel național, Direcția Situații Excepționale intensifică acțiunile de informare și instruire a populației privind respectarea regulilor de securitate antiincendiară. Potrivit datelor Ministerului Afacerilor Interne, de la începutul anului 2026, în Republica Moldova, în urma incendiilor au decedat 33 de persoane — de trei […] Post-ul Direcția situații excepționale Bălți: sunt intensificate măsurile de prevenire a incendiilor pe fundalul creșterii alarmante a numărului de victime apare prima dată în Provincial.
11:20
Elevii din clasele I–VIII, din 25 de școli model din municipiul Chișinău, vor putea să își lase manualele și lucrurile personale la școală, odată cu instalarea a peste 2.000 de dulapuri achiziționate de Ministerul Educației și Cercetării. Fiecare dulap poate fi utilizat de șase copii, oferindu-le posibilitatea să își păstreze în siguranță cărțile și materialele […] Post-ul MEC dotează școlile din Chișinău cu dulapuri pentru rechizitele elevilor apare prima dată în Provincial.
Acum 4 ore
11:00
Primăria orașului Tabor din Republica Cehă donează Primăriei orașului Călărași un autobuz. Parlamentul va examina proiectul de lege privind importul mijlocului de transport cu scutire de drepturi vamale și fiscale. Autobuzul va fi utilizat pentru prestarea serviciului de transport rutier public pe teritoriul orașului și va fi transmis în gestiune Î.M. „Gospodăria Comunal-Locativă Călărași”. În nota de […] Post-ul Călărași va primi un autobuz donat din Cehia apare prima dată în Provincial.
10:50
Cu prilejul Zilei Mondiale de Luptă împotriva Cancerului, Primăria Chișinău subliniază importanța prevenției ca principal instrument în reducerea riscului de îmbolnăvire și în protejarea sănătății populației. La nivel local, municipalitatea promovează informarea și educarea populației, controalele medicale periodice și participarea la programele de screening, prin implicarea instituțiilor medicale, educaționale și comunitare. Totodată, sunt susținute inițiative […] Post-ul Primăria Chișinău promovează prevenția și screeningul în lupta împotriva cancerului apare prima dată în Provincial.
10:20
Polei și precipitații anunțate: CNMC mobilizează instituțiile pentru prevenirea situațiilor de risc # Provincial
În contextul prognozelor meteorologice pentru perioada 4-8 februarie 2026, caracterizate prin fluctuații între temperaturi pozitive și negative, cu risc sporit de precipitații și formare a poleiului, Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a convocat, la data de 3 februarie 2026, o ședință de coordonare cu instituțiile responsabile, în vederea prevenirii și gestionării potențialelor riscuri. […] Post-ul Polei și precipitații anunțate: CNMC mobilizează instituțiile pentru prevenirea situațiilor de risc apare prima dată în Provincial.
10:10
Un instructor auto, condamnat pentru trafic de influență: a cerut 1 000 de euro pentru un permis de conducere # Provincial
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în cazul unui bărbat în vârstă de 46 de ani, găsit vinovat de trafic de influență. Instanța de judecată l-a condamnat la 2 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis. Potrivit materialelor cauzei, în decembrie 2022, inculpatul, instructor auto la școala auto din […] Post-ul Un instructor auto, condamnat pentru trafic de influență: a cerut 1 000 de euro pentru un permis de conducere apare prima dată în Provincial.
10:10
Administraţia Națională a Drumurilor informează că circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții optime, specifice sezonului de iarnă, iar partea carosabilă este uscată pe întreg teritoriul țării. Conform datelor operative, în decursul ultimelor 24 de ore, echipele de drumari au desfășurat lucrări de combatere a lunecușului în zonele de Nord și Centru ale țării, […] Post-ul Măsuri de iarnă pe drumurile naționale: carosabil uscat și lucrări în desfășurare apare prima dată în Provincial.
09:10
Vineri, 30 ianuarie, la Casa de Cultură din municipiul Hîncești a avut loc Gala Laureaților, ediția 2025. Evenimentul a fost organizat de către Primăria municipiului Hîncești (primar Alexandru Botnari), pentru a-i premia pe cei care s-au remarcat pe parcursul anului trecut în domeniile învățământului, culturii și sportului. În cadrul evenimentului, fundașul echipei Petrocub, Ion Jardan, unul dintre laureații Superlativelor […] Post-ul Superlativele 2025. FMF a premiat laureații de la Petrocub apare prima dată în Provincial.
Acum 6 ore
08:40
Comisia Electorală Centrală, în cadrul ședinței de ieri, a stabilit data de 17 mai 2026 pentru desfășurarea alegerilor locale noi pentru funcția de primar în satul Plop, raionul Dondușeni și comuna Frumușica, raionul Florești, precum și desfășurarea referendumului local privind revocarea primarului satului Hăsnășenii Mari, raionul Drochia. Deciziile vin urmare a decesului primarului satului Plop, raionul Dondușeni […] Post-ul Alegeri locale noi în Plop și Frumușica, referendum local la Hăsnășenii Mari apare prima dată în Provincial.
Acum 24 ore
17:00
Ministrul Mediului s-a întâlnit cu directorii întreprinderilor silvice din întreaga țară # Provincial
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a avut astăzi o întrevedere cu directorii întreprinderilor silvice din întreaga țară, discuțiile fiind axate pe prioritățile sectorului silvic pentru anul 2026. În debutul ședinței, a fost prezentat noul director al Agenției „Moldsilva”, Nicolae Munteanu. În cadrul ședinței au fost abordate subiecte ce țin de reforma sistemului silvic, continuarea programului național […] Post-ul Ministrul Mediului s-a întâlnit cu directorii întreprinderilor silvice din întreaga țară apare prima dată în Provincial.
17:00
Elevii din clasele IX-XII sunt invitați să participe la concursul național EuroQuiz Moldova 2026, organizat de Biroul pentru Integrare Europeană, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării și Asociația de jocuri intelectuale din Republica Moldova. Scopul competiției este de a testa cunoștințele participanților despre parcursul european al Republicii Moldova și despre Uniunea Europeană, în general […] Post-ul Start înscrieri pentru EuroQuiz Moldova 2026 apare prima dată în Provincial.
16:50
Primăria Valea Culei ar însumă toate cele 7 primării existente, cu o populație totală de 4900 de cetățeni. Propunerea a fost expusă la întâlnirea cu toți primarii din zona Culei: Boghenii Noi, Măgurele, Sinești, Hârcesti, Condrătești, Năpădeni și Cornova. Despre aceasta a comunicat președintele raionului Ungheni, Dionisie Ternovschi, transmite PROVINCIAL. Potrivit lui, pentru a fi […] Post-ul Șapte localități din zona Culei ar putea forma o singură primărie apare prima dată în Provincial.
16:30
ADR Chișinău, vizită de lucru la Cluj-Napoca pentru preluarea bunelor practici europene # Provincial
În aceste zile, Sergiu Brînza, directorul ADR Municipiul Chișinău, se află într-o vizită de lucru la Cluj-Napoca. În acest context, a avut loc o vizită de lucru la Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, cu directorul Marcel Ioan Boloș, împreună cu o delegație a Republicii Moldova formată din deputați, reprezentanți ai Guvernului și primari ai suburbiilor […] Post-ul ADR Chișinău, vizită de lucru la Cluj-Napoca pentru preluarea bunelor practici europene apare prima dată în Provincial.
16:00
Primăria Bălți va verifica funcționalitatea sistemului de anunțare a stațiilor în transportul municipal # Provincial
În cursul acestei săptămâni, angajații Direcției gospodăriei comunale a Primăriei municipiului Bălți vor efectua verificări pentru a evalua funcționarea echipamentului și pentru a asigura informarea corectă a pasagerilor în timpul călătoriilor. Post-ul Primăria Bălți va verifica funcționalitatea sistemului de anunțare a stațiilor în transportul municipal apare prima dată în Provincial.
15:50
Federația Moldovenească de Fotbal a organizat ieri, 2 februarie, la stadionul Zimbru din Chișinău, un workshop despre rolul futsalului în formarea tinerilor fotbaliști, eveniment care face parte din programul de dezvoltare a fotbalului juvenil și școlar în cadrul implementării Strategiei de dezvoltare a FMF pentru perioada 2025–2030. Workshop-ul a fost susținut de lectorul UEFA, Raoni Medina, iar […] Post-ul Workshop FMF: futsalul, instrument cheie în dezvoltarea copiilor apare prima dată în Provincial.
15:40
Medicamente și mărfuri transportate ilicit, depistate și ridicate de Echipele Mobile ale Serviciului Vamal # Provincial
Ofițerii Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal au documentat recent două cazuri de încălcare a legislației vamale, vizând nedeclararea mărfurilor la frontieră și transportarea acestora fără acte de proveniență legală. Primul caz a avut loc în zona centrală a țării, în proximitatea localității Leușeni, unde un autocar de model Mercede Travego, condus de un conațional de […] Post-ul Medicamente și mărfuri transportate ilicit, depistate și ridicate de Echipele Mobile ale Serviciului Vamal apare prima dată în Provincial.
15:20
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a fost în vizită la Sîngerei. În ultimii ani, aici au fost investiți circa 140 de milioane de lei prin programele Satul European, alte 18 milioane pentru modernizarea instituțiilor medicale. În comuna Bălășești, spre exemplu, a fost renovat centrul comunitar și construite două stadioane. Școala din satul Flămînzeni a fost modernizată […] Post-ul Sîngerei modernizat prin programe europene apare prima dată în Provincial.
14:50
Încă 5 troleibuze articulate sunt puse, de astăzi, pe rutele din Chișinău. Anunțul a fost făcut de Primarul General, Ion Ceban, care a subliniat că, unitățile de transport sunt dotate cu podea joasă, rampă de acces pentru persoanele cu mobilitate redusă și au o capacitate mare de transport, de aproximativ 160–170 de pasageri. „Vehiculele au […] Post-ul (VIDEO) Încă 5 troleibuze articulate, puse pe rutele din Chișinău apare prima dată în Provincial.
14:50
În contextul înregistrării temperaturilor scăzute Inspectoratul General pentru Situații de Urgență recomandă cetățenilor să respecte următoarele măsuri pentru a se proteja și a evita incidentele. Siguranța în locuință: Verificați înainte de utilizare sursele de încălzire, cum ar fi sobele, cazanele și instalațiile electrice sau pe gaz. Asigurați-vă că sursele de încălzire sunt sigure și funcționale. […] Post-ul Recomandările salvatorilor IGSU pentru siguranță pe timp de ger apare prima dată în Provincial.
13:50
Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare au anunțat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, o serie de modificări privind examenul național de bacalaureat. Astfel, în comisiile republicane de evaluare vor putea fi antrenați profesori care au participat la sesiuni de formare și au obținut certificatul de „Evaluator național”. Totodată, […] Post-ul Bacalaureat 2026: teste mai scurte și mai accesibile pentru elevi apare prima dată în Provincial.
13:40
Zece persoane și patru firme care au înșelat mai mult de o sută de victime – condamnate pentru fraude # Provincial
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a 10 persoane – 6 bărbați, cu vârste între 38 și 53 de ani, și 4 femei, cu vârste între 43 și 51 de ani, găsite vinovate de comiterea infracțiunilor de escrocherie, trafic de influență, organizarea migrației ilegale. Pedepsele aplicate de instanță: Cinci inculpați au fost condamnați, pentru […] Post-ul Zece persoane și patru firme care au înșelat mai mult de o sută de victime – condamnate pentru fraude apare prima dată în Provincial.
13:40
Sâmbătă și duminică s-au jucat meciurile din cadrul turneului “Chișinăul de Seară”, ediția 2025-2026, juniori și copii. Vă prezentăm rezultatele înregistrate și clasamentele actualizate. U-11 (a.n. 2015) Etapa 9 FC Chișinău U11 – ȘSSF Nr 1 3-1 ȘS Măgdăcești – Gloria 1-2 Milsami – ACS Juniorul 4-0 Sporting – Getica 1-2 CSF Kids Codru – Costești […] Post-ul Turneul Chișinăul de Seară. Copii și juniori. Rezultatele meciurilor din weekend apare prima dată în Provincial.
Ieri
12:20
Luni, 2 februarie curent, primara mun. Soroca, Lilia Pilipețchi, a participat la evenimentul de prezentare a rezultatele studiului privind factorii care influențează vaccinarea copiilor în comunitatea romă din Republica Moldova. Eveniment organizat de Ministerul Sănătății și UNICEF Moldova. Studiul arată că subimunizarea copiilor romi nu este determinată de atitudini antivaccinare, ci de factori sistemici precum […] Post-ul Rezultatele unui studiu despre vaccinarea copiilor romi, prezentate la Soroca apare prima dată în Provincial.
12:10
A fost aprobat noul tarif la gazele naturale – 14,43 lei per metru cub, ce va intra în vigoare din momentul publicării în Monitorul Oficial, informează PROVINCIAL. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), acest preț include toate componentele reglementate: costul de procurare a gazelor naturale, serviciile de transport și distribuție, cheltuielile de furnizare, precum și o […] Post-ul Noul tarif la gazele naturale – 14,43 lei per metru cub apare prima dată în Provincial.
12:00
Valentin Cebotari, consilier MAN, a declarat că socialiștii au chemat consilierii la discuții, însă la fracțiune nu era nimeni. Potrivit lui, nu are sens dialogul pe buget atâta timp cât aceștia părăsesc ședințele Consiliului Municipal. Cebotari a calificat situația drept „o bătaie de joc”, subliniind că scopul real este blocarea ședințelor. Totodată, acesta i-a invitat […] Post-ul Consilier MAN: discuțiile pe buget sunt mimate, ședințele sunt blocate apare prima dată în Provincial.
11:50
Aflată la ediția inaugurală, Futsal Superliga Junior, competiție organizată de Federația Moldovenească de Fotbal și dedicată copiilor U12 în cadrul implementării Strategiei de dezvoltare a FMF pentru perioada 2025–2030, se va desfășura pe parcursul a două zile, pe 3 și 5 februarie, la complexul sportiv Futsal Arena FMF din comuna Ciorescu. Toate meciurile vor fi transmise în […] Post-ul Turneul Futsal Superliga Junior începe pe 3 februarie apare prima dată în Provincial.
11:40
Igor Dodon: socialiștii sunt gata să voteze bugetul cu o singură condiție: o parte din mijloace trebuie direcționată pentru compensații destinate chișinăuienilor # Provincial
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), a desfășurat astăzi o ședință cu consilierii municipali ai PSRM, cu care a discutat despre situația din Consiliul Municipal Chișinău și din capitală, în ansamblu. „Din momentul în care Ion Ceban a obținut funcția de primar, cu sprijinul echipei noastre, am votat fără ezitare pentru toate inițiativele în […] Post-ul Igor Dodon: socialiștii sunt gata să voteze bugetul cu o singură condiție: o parte din mijloace trebuie direcționată pentru compensații destinate chișinăuienilor apare prima dată în Provincial.
11:40
Politiciana Irina Vlah afirmă că, sub pretextul reformelor, puterea ar putea încerca să lichideze raioanele și o parte din primării, or, Guvernul și deputații PAS se contrazic în declarații, confirmând cele mai îngrijorătoare temeri ale oamenilor. În context, ea s-a adresat secretarului general al Guvernului, Alexei Buzu, ca să spună adevărul despre planurile reale ale puterii. […] Post-ul Irina Vlah – adresare către Guvern: Se pregătește lichidarea raioanelor? apare prima dată în Provincial.
11:40
Constantin Cojocaru, laureat GALEX 2025 pentru contribuția la dezvoltarea bibliotecilor # Provincial
În cadrul Galei Laureaților Premiilor Naționale GALEX 2025, desfășurată la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Constantin Cojocaru, Primarul municipiului Edineț, a fost desemnat „Cel mai bun fondator de biblioteci” din Republica Moldova. Această distincție reprezintă o apreciere a eforturilor constante depuse pentru dezvoltarea infrastructurii culturale, modernizarea bibliotecilor și promovarea accesului la cunoaștere pentru toți cetățenii […] Post-ul Constantin Cojocaru, laureat GALEX 2025 pentru contribuția la dezvoltarea bibliotecilor apare prima dată în Provincial.
11:20
Cinci pași simpli pentru a beneficia de regimul fiscal de antreprenor independent (freelancer) # Provincial
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a publicat Ghidul antreprenorului independent (freelancer), care descriu cinci pași care permit oricărui cetățean al Republicii Moldova să beneficieze de un regim fiscal nou. Odată înregistrat, antreprenorul independent: – poate începe imediat activitatea; – încasează venituri fără facturi, fără bonuri fiscale și fără contabilitate, atâta timp cât plățile sunt realizate […] Post-ul Cinci pași simpli pentru a beneficia de regimul fiscal de antreprenor independent (freelancer) apare prima dată în Provincial.
11:20
O femeie a fost salvată de pompieri în urma unui incendiu. Cazul a avut loc în seara zilei de 02 februarie 2026, într-o casă de locuit din municipiul Bălți. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 21:20. Potrivit informațiilor, vecinii au observat fum care ieșea din interiorul locuinței. La fața locului a intervenit […] Post-ul O femeie a fost salvată de pompieri în urma unui incendiu produs în municipiul Bălți apare prima dată în Provincial.
11:10
Profesia „SEO Specialist” este oficial recunoscută în Moldova! Cum am reușit acest lucru? # Provincial
Un moment istoric pentru comunitatea SEO din Moldova. O specialitate care timp de mulți ani a fost “invizibilă” din punct de vedere juridic este acum recunoscută oficial la nivel național, pentru angajatori, stat, instituții educaționale și piața muncii. Profesia “SEO Specialist” a fost inclusă oficial în Clasificatorul Ocupațiilor din Republica Moldova (CORM) cu codul 251316 […] Post-ul Profesia „SEO Specialist” este oficial recunoscută în Moldova! Cum am reușit acest lucru? apare prima dată în Provincial.
10:50
Administraţia Națională a Drumurilor informează participanții la trafic că drumurile naționale sunt practicabile, iar partea carosabilă este uscată pe întreg teritoriul țării, pe alocuri cu ghețuș în partea de nord. Drumarii continuă activitatea în teren, iar în decursul ultimelor 24 de ore au fost efectuate lucrări de patrulare, deszăpezire și combatere a lunecușului în zonele […] Post-ul AND: condiții bune de circulație pe drumurile naționale apare prima dată în Provincial.
10:50
Ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal au contracarat o tentativă de introducere frauduloasă a unui lot de comercial de substanțe chimice, pe teritoriul vamal al Republicii Moldova. Cazul a fost documentat după ce, pentru verificări, a fost stopat un mijloc de transport de model Renault Kadjar, în apropierea raionului Cimișlia, fiind condus de un bărbat […] Post-ul 500 de litri de substanțe chimice, depistați într-un autoturism la Cimișlia apare prima dată în Provincial.
10:50
Două persoane au suferit arsuri în urma unor incendii izbucnite în ultimele 24 de ore. Primul caz a fost înregistrat în dimineața zilei de 02 februarie 2026, într-o gospodărie din localitatea Sîrcova, raionul Rezina. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 04:27. Potrivit informațiilor, flăcările au cuprins un automobil parcat în curtea locuinței. […] Post-ul Incendii în Rezina și Edineț: două persoane rănite apare prima dată în Provincial.
10:40
Programul Buget Civil, ediția 2026, a fost lansat de Primăria Chișinău. Anunțul a fost făcut de către Primarul General, Ion Ceban, care a subliniat că, în continuare, cetățenii pot veni cu propuneri de proiecte și pot depune dosarul la primărie până la data de 28 februarie. Toate detaliile le găsiți pe site-ul oficial al Primăriei […] Post-ul (VIDEO) Programul Buget Civil – lansat de Primăria Chișinău apare prima dată în Provincial.
08:20
În perioada 12-17 martie, naționala feminină U16 a Moldovei va participa la un Turneu de Dezvoltare UEFA alături de reprezentativele similare ale Bosniei și Herțegovinei, Insulelor Feroe și Maltei. Toate meciurile se vor disputa la Centrul de pregătire al selecționatelor Moldovei de la Vadul lui Vodă, după următorul program: Joi, 12 martie 11:00. Moldova – Bosnia și […] Post-ul WU16. Moldova va găzdui un Turneu de Dezvoltare UEFA apare prima dată în Provincial.
2 februarie 2026
17:10
Cu puțin timp în urmă, Poliția a înregistrat un caz, într-o localitate din centrul țării, cu implicarea unei minore de 9 ani, expusă unor presupuse acțiuni cu caracter sexual. Toate instituțiile abilitate se află la fața locului stabilind circumstanțele și oferind asistență copilei. Polițiştii s-au mobilizat și întreprind toate acțiunile pentru identificarea și localizarea bărbatului. […] Post-ul Poliția a inițiat investigații într-un caz grav cu implicarea unei minore apare prima dată în Provincial.
17:10
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră informează că, începând cu 02 februarie 2026, pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în zona de frontieră, se aplică restricții privind desfășurarea activităților de vânătoare și/sau reglementare numerică. Aceste măsuri sunt stabilite prin Ordinul Ministerului Mediului nr. 14 din 28 ianuarie 2026 și prevăd interzicerea vânătorii și/sau reglementării numerice, indiferent […] Post-ul Poliția de Frontieră anunță restricții pentru activitățile de vânătoare apare prima dată în Provincial.
16:50
Astăzi, 2 februarie 2026, la Primăria municipiului Edineț au avut loc audierile publice privind aplicarea la Programul Național „Servicii de creșe publice – Părinți angajați, copii la creșe”. La eveniment au participat părinți ai copiilor cu vârsta de 0-3 ani, interesați de înscrierea acestora la creșă, în scopul facilitării încadrării sau reîncadrării în câmpul muncii. […] Post-ul Consultări publice la Edineț pentru servicii de creșă dedicate părinților angajați apare prima dată în Provincial.
16:40
MEC lansează campania națională „Învață în Moldova”, dedicată elevilor claselor a XII-a # Provincial
Campania națională de promovare a studiilor universitare din Republica Moldova „Învață în Moldova” va avea loc și în acest an. Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu instituțiile de învățământ superior, organele locale de specialitate în domeniul învățământului și cu liceele din țară, a lansat astăzi programul celei de-a doua ediții a campaniei, iar primele […] Post-ul MEC lansează campania națională „Învață în Moldova”, dedicată elevilor claselor a XII-a apare prima dată în Provincial.
16:30
Buzu: Primăriile trebuie să treacă de la prestator de servicii, în special administrative, la centre de dezvoltare locală # Provincial
Consultările pentru reforma administrației publice locale continuă în format larg, prin întrevederi cu toate părțile interesate. Astăzi, la Parlament, viziunea reformei a fost discutată pe platforma Comisiei pentru administrație publică și dezvoltare regională. Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a vorbit despre cele trei obiective prioritare ale reformei – redimensionarea eficientă pe partea administrativ-teritorială; fortificarea capacităților […] Post-ul Buzu: Primăriile trebuie să treacă de la prestator de servicii, în special administrative, la centre de dezvoltare locală apare prima dată în Provincial.
16:30
Conform datelor statistice înregistrate, în luna ianuarie, numărul accidentelor rutiere cu consecințe grave a înregistrat o scădere constantă în ultimii ani. Astfel, în ianuarie 2026 au fost înregistrate 135 de accidente rutiere, mai puține comparativ cu anii precedenți, cele mai multe fiind raportate în 2017 – 192 de accidente. Referitor la consecințele acestora, se observă […] Post-ul Mai puține accidente și victime pe drumuri în luna ianuarie 2026 apare prima dată în Provincial.
15:50
Agenția Proprietății Publice (APP) a anunțat că procedura de expropriere a bunurilor de pe terenul destinat construcției noului sediu al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova se desfășoară în strictă conformitate cu cadrul legal și principiile de transparență administrativă. „Lucrările au fost declarate de utilitate publică de interes național în baza Acordului interguvernamental […] Post-ul APP clarifică exproprierea terenului pentru Ambasada SUA apare prima dată în Provincial.
