Poleiul creează haos pe drumuri: Trafic restricționat în nord, avarii la rețelele electrice și intervenții în teren
Radio Moldova, 4 februarie 2026 20:40
Poleiul format în urma condițiilor meteo din ultimele ore a creat dificultăți pe mai multe drumuri din Republica Moldova, în special în nordul țării. Circulația a fost îngreunată, iar în unele zone transportul de mare tonaj a fost restricționat temporar. În paralel, au fost înregistrate avarii la rețelele electrice, soldate cu deconectări parțiale ale consumatorilor.
• • •
Poleiul format în urma condițiilor meteo din ultimele ore a creat dificultăți pe mai multe drumuri din Republica Moldova, în special în nordul țării. Circulația a fost îngreunată, iar în unele zone transportul de mare tonaj a fost restricționat temporar. În paralel, au fost înregistrate avarii la rețelele electrice, soldate cu deconectări parțiale ale consumatorilor.
Freelancerii ies din zona gri: înregistrare online, impozit unic și protecție socială, din 2026 # Radio Moldova
Legea freelancerilor a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026 și începe deja să schimbe modul în care este reglementată munca independentă în Republica Moldova. Potrivit datelor prezentate de autorități, 916 persoane s-au înregistrat până în prezent în noul regim fiscal destinat antreprenorilor independenți.
Spicherii țărilor baltice, la Moldova 1: Extinderea UE este o „decizie politică”, iar R. Moldova și Ucraina trebuie să avanseze împreună # Radio Moldova
Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană (UE) nu este doar un proces tehnic de îndeplinire a capitolelor de negociere, ci o decizie politică, care ține de contextul geopolitic, de voința statelor membre și de capacitatea Chișinăului de a convinge că este pregătit să facă parte din proiectul european. Mesajul a fost transmis de președinții parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania, invitați ai emisiunii ÎN CONTEXT de la Moldova 1.
Constantin Starîș acuză guvernarea că ar pune politica externă înaintea problemelor cetățenilor. „Nu sunt fenomene separate”, spun experții # Radio Moldova
Deputatul Partidului Comuniștilor (PCRM), Constantin Starîș, acuză guvernarea R. Moldova că ar pune accent pe agenda externă în detrimentul problemelor interne ale țării. Politica externă și cea internă nu pot fi tratate ca fenomene separate, iar fără o relație apropiată cu Uniunea Europeană, R. Moldova n-ar fi făcut față crizelor generate de războiului dus de Federația Rusă împotriva țării noastre, comentează experții.
Ziua Cititului Împreună, celebrată la Chișinău: o poveste spusă cu emoție, în limba română # Radio Moldova
În prima zi de miercuri a lunii februarie marcăm Ziua Internaționala a cititului împreună cu voce tare. Este un eveniment global, la care participă cititori de toate vârstele din 170 de țări ale lumii. Și în țara noastră a fost celebrată puterea și frumusețea cuvântului rostit.
Autoritățile consolidează mecanismele de intervenție în cazul alertelor de mediu. Executivul a aprobat, în ședința din 4 februarie, crearea unei subdiviziuni speciale în cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului, cu activitate neîntreruptă.
Statul schimbă regulile privind calcularea impozitului pe avere: „În următoarele două-trei luni, vom publica propunerile” # Radio Moldova
Impozitul pe avere, care vizează proprietățile imobiliare de valoare mare, urmează a fi revizuit în cadrul noii politici fiscale, anunță ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță. Oficialul a precizat că modificările vor viza atât cotele de impozitare, cât și limitele și criteriile de aplicare, astfel încât sistemul să fie mai echitabil și adaptat realităților economice.
Calitatea motorinei, subiect de dispută politică: PSRM spune că șoferii au fost prejudiciați de calitatea motorinei. Autoritățile explică situația # Radio Moldova
Deputații PSRM Grigore Novac și Vladimir Odnostalco susțin că mai mulți șoferi din Republica Moldova au fost prejudiciați în ultimele săptămâni din cauza calității motorinei comercializate la unele stații PECO. Aceștia acuză lipsa unor controale eficiente și cer măsuri urgente, inclusiv despăgubiri pentru consumatori. În replică, autoritățile afirmă că situația este monitorizată, că au fost inițiate controale și că problema ar fi fost amplificată de geruri sub limitele unor clase de motorină de iarnă.
INTERVIU | Rodica Mândruța-Stratan: Diagnosticarea precoce a cancerului sporește șansele de vindecare # Radio Moldova
Republica Moldova se confruntă cu o creștere a numărului de cazuri noi de cancer, iar autoritățile își propun să stopeze această evoluție alarmantă prin extinderea programelor de prevenție și prin utilizarea tehnologiilor moderne, inclusiv a inteligenței artificiale. Prioritățile au fost comunicate de coordonatoarea Programului Național de Control al Cancerului, medicul Rodica Mândruța-Stratan, într-un interviu pentru Moldova 1.
Consiliul UE dă undă verde sprijinului financiar de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina # Radio Moldova
Consiliul Uniunii Europene a convenit asupra poziției sale privind cadrul juridic necesar pentru acordarea împrumutului de 90 de miliarde de euro Ucrainei, destinat pentru anii 2026 - 2027. Decizia pune în aplicare acordul anterior al Consiliului European și deschide calea pentru negocieri rapide cu Parlamentul European, astfel încât prima plată să poată fi efectuată la începutul celui de-al doilea trimestru al acestui an.
Pentru a fi în formă și a obține performanțe mari la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo, sportivii trebuie să se alimenteze bine, iar aceasta este una dintre responsabilitățile organizatorilor evenimentului. Aceștia promit că totul va fi la cel mai înalt nivel.
ASP neagă autorizarea vreunei activități de producere a armelor în Republica Moldova # Radio Moldova
Agenția Servicii Publice (ASP) respinge informațiile lansate de liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, potrivit cărora autoritățile ar fi permis, „în secret”, construirea unei fabrici de armament pe teritoriul Republicii Moldova. Instituția precizează că nu a eliberat nicio licență pentru producerea armamentului și că, în prezent, nu există nicio cerere activă depusă de vreun investitor.
Audierea martorilor acuzării în dosarul „Kuliok”: Diacov neagă, Carp invocă „acțiuni repetate” # Radio Moldova
Fostul președinte al Partidului Democrat (PDM), Dumitru Diacov, audiat în dosarul „Kuliok”, afirmă că nu îi este cunoscută încăperea în care au fost filmate imaginile apărute în spațiul public și că nu știe ce se afla în punga neagră transmisă de foștii săi colegi lui Igor Dodon.
„Ajutor la contor”: Peste 622.000 de familii vor primi compensații la căldură pentru luna ianuarie # Radio Moldova
Peste 622.000 de gospodării vor primi compensații la căldură pentru luna ianuarie, prin intermediul programului guvernamental „Ajutor la contor”, cu circa 4.000 mai multe decât în decembrie. Guvernul va aloca 469 de milioane de lei pentru plata acestor compensații.
Moldova trimite ajutor umanitar Ucrainei: Generatoare, echipamente medicale și autospeciale # Radio Moldova
Republica Moldova va transmite un nou lot de asistență umanitară către Ucraina, în contextul atacurilor constante asupra infrastructurii critice și al condițiilor meteorologice dificile, în semn de solidaritate și recunoștință pentru apărarea securității întregului continent european.
Banii obținuți din activități infracționale vor fi utilizați în beneficiul comunității. Guvernul a avizat, în ședința din 4 februarie, amendamentul propus la proiectul de lege privind valorificarea bunurilor confiscate, care introduce, pentru prima dată, un mecanism transparent de reutilizare socială și publică a activelor provenite din infracțiune.
Mihai Popșoi, la Bruxelles: Scoaterea trupelor ruse din R. Moldova, posibilă prin sprijin european și american, în contextul negocierilor de pace în Ucraina # Radio Moldova
Republica Moldova mizează pe crearea unei coaliții internaționale largi, cu sprijin european și american, pentru retragerea pașnică a trupelor ruse de pe teritoriul său, a declarat, la Bruxelles, viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe. Potrivit oficialului, Chișinăul poartă deja discuții cu partenerii externi pentru a fi pregătit să acționeze atunci când va apărea o fereastră favorabilă.
Autoritățile consolidează mecanismele de intervenție în cazul alertelor de mediu. Executivul a aprobat, în ședința din 4 februarie, crearea unei subdiviziuni speciale în cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului, cu activitate neîntreruptă.
Risc de formare a ghețușului pe drumuri: Meteorologii anunță vreme instabilă în următoarele zile # Radio Moldova
Drumurile din R. Moldova vor deveni, din nou, periculoase pentru șoferi și pietoni. Meteorologii au emis un Cod galben de polei și ghețuș, valabil pentru perioada 4 - 6 februarie.
Creșterea și reproducerea câinilor din rase catalogate drept potențial periculoase va fi interzisă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Prevederea se regăsește în Legea privind protecția animalelor de companie, iar noile prevederi vor intra în vigoare în septembrie 2027.
Schema „ruda implicată în accident” face noi victime la Chișinău: Prejudicii de 280 de mii de lei # Radio Moldova
Doi tineri cu vârste de 20 și 21 de ani din Comrat au fost reținuți și plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind bănuiți de comiterea a cel puțin două escrocherii în municipiul Chișinău, prin cunoscuta schemă „ruda implicată în accident”.
Circa 40% din consumul de gaze, asigurat de pe piața liberă. ANRE: Nu există premise pentru scumpiri ale tarifelor pentru consumatorii casnici # Radio Moldova
Piața gazelor din R. Moldova funcționează deja parțial în regim concurențial. Circa 70 de consumatori non-casnici mari, care concentrează aproximativ 40% din consumul total, au trecut pe piața liberă, iar din aprilie 2026 liberalizarea va fi aprofundată, a afirmat directorul Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în energetică (ANRE), Constantin Borosan, la emisiunea „Pe Față” de la Moldova 1, ediția din 3 februarie.
Reorganizarea școlilor și sprijin pentru elevi și profesori: Guvernul aprobă modificările Codului Educației # Radio Moldova
Instituțiile de învățământ frecventate de un număr redus de elevi vor fi reorganizate. Reforma anunțată de Ministerul Educației la sfârșitul anului trecut a fost aprobată de Guvern pe 4 februarie, prin modificări aduse Codului Educației.
Guvernul, la 100 de zile de mandat: Critici dure ale opoziției și aprecieri din partea majorității # Radio Moldova
Activitatea Guvernului este supusă primelor evaluări politice la aproape 100 de zile de la învestirea lui Alexandru Munteanu în funcția de premier. Opoziția critică Executivul pentru lipsa unui plan clar de acțiuni care să asigure creșterea economică promisă. De cealaltă parte, majoritatea parlamentară are contraargumente și este încrezătoare că Executivul condus de Munteanu va livra rezultatele scontate.
FC Barcelona nu a comis eroarea de a-și subestima adversara, precum rivala Real Madrid, în Cupa Spaniei. Formația „blau-grana” a învins cu 2-1 pe Albacete Balompie, echipă dintr-al 2-lea eșalon valoric al fotbalului spaniol, și s-a calificat în semifinalele Cupei Regelui.
„BRIDGE EXPORT”, programul prin care statul vrea să ducă firmele moldovenești pe piețele externe, lansat de Guvern # Radio Moldova
Guvernul vrea să ajute companiile moldovenești să treacă mai ușor granița cu produsele și serviciile proprii. În acest scop, a fost lansat Programul „BRIDGE EXPORT”, o inițiativă care promite sprijin concret pentru firme, în special cele mici și mijlocii (IMM), care au potențial de export, dar nu au resursele necesare pentru a se promova pe piețele externe.
„Învață în Moldova”: Universitățile autohtone reprezintă opțiuni competitive, echivalente celor din Vest, afirmă reprezentanții MEC # Radio Moldova
Cea de-a doua ediție a campaniei naționale „Învață în Moldova”, lansată de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), are scopul de a promova universitățile din țară ca opțiuni competitive, echivalente cu cele din Vest, afirmă secretara de stat Adriana Cazacu. Prin intermediul acesteia, autoritățile își propun să convingă absolvenții de licee, inclusiv pe cei olimpici, „vânați” de marile universități din lume, să rămână acasă pentru a-și continua studiile.
Atenție, șoferi! Poliția lansează „operațiunea telefonul”, care va dura până la sfârșitul lunii februarie # Radio Moldova
Polițiștii de patrulare vor intensifica, în perioada 5 - 28 februarie, acțiunile combatere a utilizării telefonului în timpul conducerii vehiculelor, una dintre cauzele frecvente ale producerii accidentelor.
Guvernul reorganizează Calea Ferată din Moldova: infrastructura, separată de activitatea comercială # Radio Moldova
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) va fi reorganizată prin separarea gestionării infrastructurii de activitatea comercială. În acest scop, Guvernul a aprobat, în ședința din 4 februarie, înființarea unei noi entități – Societatea pe Acțiuni Calea Ferată din Moldova „Pasageri și Marfă”, care va fi administrată de Agenția Proprietății Publice (APP).
Mai multe stimulente acordate de stat pentru tinerii absolvenți care se vor angaja în instituțiile de cultură # Radio Moldova
Programul guvernamental destinat tinerilor specialiști care aleg să profeseze în instituțiile culturale a fost extins de Guvern. Astfel, de indemnizații unice, cuprinse între 90.000 și 120.000 de lei, vor beneficia și absolvenții care se vor angaja în instituțiile teatrale concertistice și muzeele din capitală.
Un nou lot de lapte praf NAN 1 OPTIPRO, retras de la consumatori. Nestle extinde rechemarea inițiată în ianuarie # Radio Moldova
Un nou lot de lapte praf NAN 1 OPTIPRO este retras din comerț. Nestle România anunță extinderea rechemării de la consumatori a unui lot de formulă de lapte praf NAN 1 OPTIPRO 800 g, ca măsură de precauție și în strânsă colaborare cu autoritățile R. Moldova.
„Avem spitale publice care acordă servicii mai bune decât sectorul privat”: Scrisoarea pe care a primit-o premierul Munteanu # Radio Moldova
Spitalele publice din R. Moldova oferă servicii mai calitative decât instituțiile din sectorul privat. Concluzia îi aparține premierului Alexandru Munteanu, care a ținut să înceapă ședința Cabinetului de miniștri din 4 februarie citind dintr-o scrisoare pe care a primit-o în această dimineață la Guvern.
Rapid București a revenit pe primul loc în clasamentul Superligii românești de fotbal. Giuleștenii au învins în deplasare la Sibiu, pe FC Hermannstadt, cu 3:0 într-un meci contând pentru etapa a 25-a a campionatului.
Captură majoră în Italia: Fabrică clandestină de țigări, descoperită cu drone. Trei cetățeni moldoveni, cercetați # Radio Moldova
O amplă operațiune desfășurată în Italia a dus la descoperirea și confiscarea unei fabrici ilegale de țigări care ar fi generat câștiguri de aproximativ 120 de milioane de euro pe an. Autoritățile italiene au identificat și trei cetățeni ai Republicii Moldova, bănuiți de implicare în activitatea ilegală.
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul va fi integrată în Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM). Decizia a fost aprobată în ședința Guvernului din 4 februarie, după finalizarea procesului de consultări din ultimele luni.
Reforma administrației locale: Mai puține raioane și 320 de primării în proces de amalgamare # Radio Moldova
Numărul raioanelor din Republica Moldova va fi redus „semnificativ”, iar structura administrației publice locale urmează să fie reorganizată în profunzime, afirmă secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu. În prezent, 320 de primării sunt implicate în procesul de amalgamare voluntară, considerat de Guvern principalul instrument pentru consolidarea capacităților locale și accelerarea dezvoltării comunităților.
Ministrul Mediului, după tăierile ilicite de la Ghidighici: „Schimbăm regulile jocului în sistemul silvic. Vor urma cele mai dure decizii” # Radio Moldova
Cazul tăierilor ilegale din zona Ghidighici, suburbie a capitalei, a ajuns într-o etapă decisivă, după ce Ministerul Mediului a finalizat un control amplu desfășurat pe parcursul a mai bine de o săptămână. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, susține că rezultatele verificărilor sunt grave și vor fi transmise Procuraturii Generale, existând temeiuri pentru deschiderea a cel puțin două dosare penale.
Ministrul Jardan salută reluarea reparațiilor pe strada 31 August: „Ministerul Culturii este primul interesat de finalizarea lucrărilor” # Radio Moldova
Ministerul Culturii salută intenția autorităților municipale de a relua lucrările de reparație pe porțiunea de pe strada 31 August 1989 situată între străzile Mitropolit Bănulescu-Bodoni și Alexandr Pușkin, un segment transformat în șantier și abandonat timp de aproape trei ani.
Pana de curent din 31 ianuarie a avut un impact economic redus. Premierul cere accelerarea lucrărilor la linia Vulcănești - Chișinău # Radio Moldova
Deconectările de energie electrică din 31 ianuarie au avut un impact economic redus, în mare parte pentru că incidentul s-a produs în weekend, când activitatea majorității întreprinderilor era limitată, iar intervenția autorităților a fost una rapidă și coordonată, susține premierul Alexandru Munteanu. Totodată, șeful Executivului afirmă că Guvernul depune eforturi pentru ca linia electrică de înaltă tensiune Vulcănești - Chișinău să fie pusă în funcțiune cât mai curând.
Revista presei internaționale | Perspective incerte pentru încheierea războiului ruso-ucrainean la noi negocieri trilaterale de pace mediate de SUA # Radio Moldova
Presa internațională analizează noua rundă de negocieri de pace dintre Ucraina și Rusia, care are loc azi și mâine în Emiratele Arabe Unite, cu medierea Statelor Unite. În paralel, publicațiile străine urmăresc implicarea Chinei ca susținător financiar al Rusiei și efectele epurărilor fără precedent din conducerea militară chineză asupra planificării armatei. Totodată, presa monitorizează evoluția importurilor de petrol rusesc de către India, în contextul presiunilor exercitate de Statele Unite. Agențiile internaționale de presă urmăresc îndeaproape și tensiunile din Orientul Mijlociu, unde regimul de la Teheran solicită schimbarea locului și formatului negocierilor cu SUA pe tema programului nuclear iranian, programate vineri la Istanbul.
Secretar de stat la Ministrul Energiei, responsabil de termoenergetică și gaze naturale, numit de Guvern # Radio Moldova
Guvernul a numit în funcție, pe 4 februarie, un nou secretar de stat la Ministerul Energiei, care va fi responsabil de domeniile termoenergetic, gaze naturale și eficiență energetică.
Rudele persoanelor care au suferit de cancer de colon pot beneficia gratuit de colonoscopie în R. Moldova # Radio Moldova
Renunțarea la fumat, la consumul de alcool și acceptarea vaccinărilor ar putea preveni între 25 și 30% dintre cazurile de cancer înregistrate în R. Moldova, susține directorul Institutului Oncologic, Ruslan Baltaga. Totodată, vizitele regulate la medicul de familie și investigațiile de rutină pot face diferența dintre boală și prevenție.
Revista presei | Modelul Estoniei, Letoniei și Lituaniei arată avantajele integrării europene pentru R. Moldova # Radio Moldova
Presa națională continuă să reflecte vizita efectuată la Chișinău de președinții parlamentelor statelor baltice, care au participat marți la deschiderea sesiunii parlamentare de primăvară. Reforma în domeniul administrației publice locale, dar și criza din sectorul imobiliar al R. Moldova, sunt alte subiecte abordate pe primele pagini ale publicațiilor naționale.
Gazele naturale se ieftinesc oficial. Tarifele reduse intră în vigoare din 4 februarie # Radio Moldova
Consumatorii casnici din Republica Moldova plătesc, începând de miercuri, 4 februarie, mai puțin pentru gazele naturale. Reducerea intră în vigoare odată cu publicarea deciziei Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) în Monitorul Oficial.
MAN cere audierea premierului în Parlament după incidentul energetic din 31 ianuarie # Radio Moldova
Deputații fracțiunii „Alternativa” cer prezența prim-ministrului Alexandru Munteanu la ședința Parlamentului din 5 februarie, pentru a raporta asupra incidentului din 31 ianuarie, care a lăsat o parte semnificativă a teritoriului Republicii Moldova fără energie electrică.
Semnal puternic de la Washington: SUA alocă 36.5 milioane de dolari pentru a spori securitatea R. Moldova # Radio Moldova
Republica Moldova primește din partea Statelor Unite ale Americii 36.5 milioane de dolari pentru securitatea națională, sumă prevăzută expres într-o lege federală americană, fapt fără precedent pentru statele din Europa de Est.
Delegație a Comisiei de la Veneția, la Chișinău pentru a se documenta vizavi de legea cu privire la combaterea corupției electorale # Radio Moldova
O delegație a Comisiei de la Veneția efectuează, în perioada 4 – 5 februarie, o vizită de documentare în Republica Moldova. Raportorii au programate discuții cu reprezentanții mai multor instituții ale statului pentru a pregăti avizul la Legea privind combaterea fenomenului corupției electorale.
