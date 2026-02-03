Prețurile reale la apartamente vor fi publice: statul pregătește registrul imobiliar
Omniapres, 3 februarie 2026 10:20
Statul pregătește lansarea unui registru public al prețurilor locuințelor și a unui registru al agenților imobiliari certificați, măsuri prezentate drept un pas important pentru creșterea transparenței pe piața imobiliară. Autoritățile susțin că viitoarea platformă va permite cetățenilor să compare mai ușor ofertele reale și comisioanele practicate. Prețurile reale ale locuințelor vor fi publicate într-un registru […] The post Prețurile reale la apartamente vor fi publice: statul pregătește registrul imobiliar appeared first on Omniapres.
• • •
Alte ştiri de Omniapres
Acum 5 minute
10:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat un tarif mai mic la gazele naturale pentru consumatorii casnici, ceea ce înseamnă facturi mai reduse în perioada următoare. Noul preț reglementat este de 13,35 lei/m³ fără TVA, față de 15,50 lei anterior. Cu TVA inclus, consumatorii vor plăti 14,42 lei pentru un metru cub, comparativ cu […] The post Gazul se ieftinește: moldovenii vor plăti 14,42 lei/m³ cu TVA appeared first on Omniapres.
Acum 30 minute
10:20
Statul pregătește lansarea unui registru public al prețurilor locuințelor și a unui registru al agenților imobiliari certificați, măsuri prezentate drept un pas important pentru creșterea transparenței pe piața imobiliară. Autoritățile susțin că viitoarea platformă va permite cetățenilor să compare mai ușor ofertele reale și comisioanele practicate. Prețurile reale ale locuințelor vor fi publicate într-un registru […] The post Prețurile reale la apartamente vor fi publice: statul pregătește registrul imobiliar appeared first on Omniapres.
Acum 2 ore
09:40
Peste 39 de mii de persoane și-au cumpărat polița medicală în sumă fixă în luna ianuarie, anunță Compania Națională de Asigurări în Medicină. Majoritatea au beneficiat de facilități și au achitat 2 527 de lei, în timp ce aproximativ 300 de persoane au plătit costul integral al primei – 12 636 de lei. Reprezentanții instituției […] The post Peste 39 000 de persoane și-au cumpărat polița medicală în ianuarie la preț redus appeared first on Omniapres.
09:20
Pana majoră de curent din 31 ianuarie a afectat aproximativ 70% din teritoriul Republicii Moldova, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, explicând că incidentul a fost provocat de o combinație de factori tehnici și condiții meteo nefavorabile. Potrivit oficialului, sistemul electroenergetic al țării nu funcționează izolat, ci este interconectat cu rețelele din Ucraina și România, […] The post Ministrul Energiei explică blackout-ul: 70% din țară, afectată de avarii în lanț appeared first on Omniapres.
Acum 4 ore
07:10
Ziua vine cu vești bune pe plan financiar pentru multe zodii: intră bani din salarii, bonusuri sau colaborări, apar recompense pentru munca depusă și se pot face achiziții necesare pentru casă. Pentru unii nativi este momentul să-și stabilizeze bugetul, pentru alții – să decidă ce fac cu sumele strânse: investiții, economii sau mici plăceri care […] The post Horoscop 3 februarie 2026. Intră bani, apar recompense și se fac cumpărături importante appeared first on Omniapres.
Acum 24 ore
18:10
Începând cu 1 aprilie, venitul lunar minim garantat, indicatorul de bază pentru calcularea ajutorului social, va fi majorat prin indexare. Proiectul elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale prevede o creștere de 6,84%, corespunzătoare ratei anuale a inflației, scrie bani.md. După aplicarea indexării, venitul lunar minim garantat va constitui 1 869 de lei pentru un […] The post Venitul minim garantat crește din 1 aprilie: noi valori pentru ajutorul social appeared first on Omniapres.
17:30
Fostul primar al localității Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost adus astăzi, 2 februarie, în fața instanței în cătușe și escortat de forțele de ordine. Acesta este învinuit că a lovit mortal cu mașina un copil și ar fi părăsit locul tragediei. Apariția sa în instanță are loc la câteva zile după ce, pe 29 ianuarie, […] The post Nicanor Ciochină, prezentat în fața magistraților: este cercetat în două dosare penale appeared first on Omniapres.
17:00
Un bebeluș de două săptămâni, salvat de medicii de pe ambulanță la Fălești după ce s-a înecat cu lapte # Omniapres
O fetiță de doar două săptămâni a fost salvată de medicii de pe ambulanță, după ce s-a înecat cu lapte și a ajuns în stare critică. Cazul a avut loc în seara de 31 ianuarie, când părinții au sunat disperați la Serviciul 112, anunțând că bebelușul are dificultăți grave de respirație. Echipajul SAMU din Fălești […] The post Un bebeluș de două săptămâni, salvat de medicii de pe ambulanță la Fălești după ce s-a înecat cu lapte appeared first on Omniapres.
16:50
Un soldat ar fi dezertat în această după-amiază, în jurul orei 14:40, de pe teritoriul Unității Militare de pe strada Vasile Lupu 36 din sectorul Buiucani al capitalei, scrie PulsMedia.MD. Este vorba despre un soldat în termen, în vârstă de 18 ani, a cărui absență pe teritoriul Brigăzii Nr. 2 Infanterie Motorizată „Ștefan Cel Mare”, […] The post Un soldat în termen ar fi dispărut dintr-o unitate militară din Chișinău appeared first on Omniapres.
16:40
Vladimir Andronachi scapă de arest: fostul deputat PDM, eliberat din cauza unei greșeli a procurorilor # Omniapres
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, cercetat pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari, a fost eliberat sub control judiciar, după ce instanța a anulat arestul preventiv din cauza unei erori procedurale comise de acuzare. Judecătorii au constatat că demersul de prelungire a arestului a fost depus cu încălcarea termenului legal, potrivit TV8. Conform […] The post Vladimir Andronachi scapă de arest: fostul deputat PDM, eliberat din cauza unei greșeli a procurorilor appeared first on Omniapres.
15:50
Confuzia de la raft dintre unt, margarină și așa-numitele spread-uri a ajuns în atenția autorităților, după ce în spațiul public au apărut tot mai multe discuții despre etichete greu de citit și produse așezate în mod înșelător unele lângă altele. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor vine cu precizări clare: oamenii trebuie să știe exact ce […] The post Ce pui pe pâine fără să știi? Avertisment ANSA despre produsele care imită untul appeared first on Omniapres.
15:20
Temperaturile din februarie vor fi apropiate de normalul perioadei, însă luna ar putea aduce mai multe precipitații decât de obicei. Potrivit prognozei meteorologice pentru februarie 2026, elaborate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, valorile termice medii lunare sunt estimate să se încadreze în limitele climatologice specifice acestei perioade. Specialiștii indică faptul că temperatura medie a aerului […] The post Cum va fi vremea în februarie: temperaturi normale, dar mai multe precipitații appeared first on Omniapres.
14:40
VIDEO // Doi tineri, reținuți după ce au golit contul unei femei de peste un milion de lei # Omniapres
O femeie de 62 de ani din Chișinău a rămas fără un milion de lei după ce a fost victima unei escrocherii bine organizate. Suspecții ar fi pretins că oferă suport pentru remedierea unor defecțiuni ale rețelei de telecomunicații și, sub acest pretext, au reușit să obțină acces la contul bancar al victimei. Potrivit anchetatorilor, […] The post VIDEO // Doi tineri, reținuți după ce au golit contul unei femei de peste un milion de lei appeared first on Omniapres.
14:10
Autoritatea Națională de Integritate a emis un act de constatare pe numele fostei consiliere municipale și raionale din Edineț, Svetlana Panciuc, stabilind existența unei averi cu caracter nejustificat în valoare totală de peste 1,204 milioane de lei. Potrivit inspectorilor de integritate, diferența substanțială a fost constatată între averea deținută, veniturile obținute și cheltuielile realizate în […] The post ANI cere confiscarea a peste 1,2 milioane lei de la o fostă consilieră din Edineț appeared first on Omniapres.
13:40
Consumatorii casnici ar putea plăti 14,42 lei pentru un metru cub de gaz, cu TVA inclus, dacă noul tarif propus va fi aprobat. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat proiectul de hotărâre după ce a analizat solicitarea depusă de Energocom privind ajustarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în contextul obligației de serviciu […] The post Consumatorii casnici ar putea plăti mai puțin pentru gaz: tarif redus cu peste 2 lei/m³ appeared first on Omniapres.
13:00
Statisticile din luna ianuarie arată o scădere a numărului de accidente rutiere grave în ultimii ani, însă fiecare caz înseamnă în continuare vieți schimbate în câteva secunde. În ianuarie 2026 au fost înregistrate 135 de accidente rutiere grave, mai puține decât în anii anteriori, potrivit datelor prezentate de Poliție. De exemplu, în 2017 se consemnau […] The post Bilanț rutier în ianuarie: 135 de accidente și 17 persoane decedate appeared first on Omniapres.
12:40
Echipele S.A. Drumuri intervin la această oră pe mai multe sectoare de drum național pentru remedierea și plombarea gropilor apărute în carosabil, în urma condițiilor meteo din ultima perioadă. Lucrări se desfășoară pe drumul M1, la kilometrul 41, precum și pe segmentul dintre kilometrii 64 și 65, în perimetrul localităților Condrița și Căpriana. De asemenea, […] The post Gropi apărute după vremea rea: drumarii intervin pe mai multe trasee appeared first on Omniapres.
12:00
Victoria Furtună critică finanțarea partidelor de la buget: „De ce acești bani nu se dau ca adaos la pensii” # Omniapres
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a publicat o postare dură în care critică alocarea banilor publici pentru finanțarea partidelor politice, în contextul dificultăților economice cu care se confruntă populația. Potrivit acesteia, decizia Comisiei Electorale Centrale din 27 ianuarie prevede alocarea a 66,6 milioane de lei din bugetul de stat pentru partidele politice în anul […] The post Victoria Furtună critică finanțarea partidelor de la buget: „De ce acești bani nu se dau ca adaos la pensii” appeared first on Omniapres.
11:30
Politicianul norvegian Arild Hermstad a anunțat că o propune pe președinta Republica Moldova, Maia Sandu, pentru Premiul Nobel pentru Pace, argumentând că aceasta se află „în prima linie a apărării democrației în Europa”. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Hermstad a menționat că Moldova a fost vizată de tentative documentate de interferență rusă în alegeri, […] The post Maia Sandu, nominalizată la Nobelul pentru Pace de un politician din Norvegia appeared first on Omniapres.
11:10
Există semnale pozitive din partea Chișinăului și Tiraspolului care ar putea crea premise pentru progrese în viitorul apropiat în procesul de reglementare a conflictului transnistrean. Despre aceasta a declarat asistentul adjunct al secretarului de stat al SUA, Christopher Smith, notează IPN. Oficialul american a subliniat că Statele Unite susțin o soluționare pașnică a conflictului și […] The post VIDEO // SUA văd premise pentru progrese în reglementarea conflictului transnistrean appeared first on Omniapres.
Ieri
10:30
Descinderi în Chișinău, Șoldănești și Rezina într-o schemă de eliberare ilegală a adeverințelor medicale pentru șoferi # Omniapres
Percheziții de amploare au loc astăzi în Chișinău, dar și în raioanele Șoldănești și Rezina, într-un dosar de corupție sistemică ce vizează eliberarea ilegală a certificatelor medicale necesare pentru șoferi. Acțiunile sunt desfășurate de Centrul Național Anticorupție și procurorii din cadrul Procuratura municipiului Chișinău. Ancheta vizează mai mulți membri ai Comisiei narcologice speciale, ai Comisiei […] The post Descinderi în Chișinău, Șoldănești și Rezina într-o schemă de eliberare ilegală a adeverințelor medicale pentru șoferi appeared first on Omniapres.
10:30
Un lot de 15 000 de kilograme de mărar proaspăt de import a fost reținut și distrus după ce analizele de laborator au indicat depășirea limitelor maxime admise de reziduuri ale pesticidului penconazol, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Potrivit instituției, substanța depistată poate prezenta un risc pentru sănătatea consumatorilor. Imediat după confirmarea rezultatelor de […] The post 15 tone de mărar de import, distruse după depistarea unui pesticid peste limită appeared first on Omniapres.
09:40
În perioada 2 – 4 februarie, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, efectuează o vizită de lucru la instituțiile Uniunii Europene cu sediul la Bruxelles, Regatul Belgiei. Vicepremierul Mihai Popșoi va avea discuții cu Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, vice-președinta Comisiei Europene, Kaja Kallas, comisarul european pentru apărare […] The post Mihai Popșoi merge la Bruxelles pentru consultări cu lideri ai instituțiilor europene appeared first on Omniapres.
09:10
În perioada 02–04 februarie 2026, între orele 08:00 și 16:00, va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală, anunță Primăria Chișinău. Măsura este aplicată de poliție în contextul vizitei oficiale la Chișinău a președinților de parlament din țările baltice, care urmează să aibă întrevederi la instituțiile de stat ale Republicii Moldova. […] The post Restricții în centrul capitalei și pe traseul spre aeroport, timp de trei zile appeared first on Omniapres.
07:10
Ziua de 2 februarie vine cu vești bune pe plan financiar pentru multe zodii. Se aprobă proiecte, se semnează contracte, intră bani din colaborări sau activități suplimentare și apar perspective clare de venit constant. Pentru unii nativi, este momentul să scape de presiunea ratelor și a cheltuielilor, iar pentru alții – să facă planuri mai […] The post Horoscop 2 februarie 2026. Contracte, bani în plus și decizii care aduc stabilitate appeared first on Omniapres.
1 februarie 2026
14:50
Școlile din municipiul Bălți vor continua procesul educațional în regim online pentru încă două zile, din cauza temperaturilor extrem de scăzute. Anunțul a fost făcut de primarul orașului, Alexandr Petkov, care a precizat că decizia a fost luată pentru a proteja sănătatea și siguranța elevilor, transmite Ziua.md. „Din cauza gerului puternic, am decis să prelungim […] The post Elevii din Bălți vor învăța online luni și marți, din cauza gerului appeared first on Omniapres.
14:40
Meteorologii au emis o avertizare cod galben de ger. Avertizarea vizează regiunea de nord și centru, până la raioanele Orhei și Călărași. În aceste zone, gerurile vor ajunge până la minus 20 de grade și mai puțin, mai ales noaptea și dimineața. Atenționarea va fi valabilă de la ora 20:00 a zilei de 1 februarie […] The post O nouă avertizare meteo: Două zile cu geruri de – 20 de grade appeared first on Omniapres.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:40
Un caz tragic a avut loc astăzi în localitatea Mateuți, raionul Rezina, unde o minoră în vârstă de 17 ani și-a pierdut viața după ce a căzut de la înălțime. Potrivit informațiilor preliminare, fata ar fi mers la plimbare într-o zonă stâncoasă de la marginea localității. La un moment dat, aceasta ar fi alunecat și […] The post Tragedie la Mateuți: o adolescentă de 17 ani a murit după ce a căzut de pe stâncă appeared first on Omniapres.
16:30
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu: Alimentarea cu energie electrică, restabilită în toată țara # Omniapres
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, anunță că procesul de restabilire a alimentării cu energie electrică a fost finalizat la nivel național, după incidentul produs anterior în cursul zilei. Potrivit oficialului, către ora 15:40 a fost încheiată restabilirea alimentării în sistemul de transport al energiei electrice, toate stațiile electrice de 110 kV fiind repuse sub tensiune. În […] The post Ministrul Energiei, Dorin Junghietu: Alimentarea cu energie electrică, restabilită în toată țara appeared first on Omniapres.
12:10
Ministerul Sănătății comunică că în urma deconectării avariate a sistemului electroenergetic, provocată de căderea de tensiune pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES, toate instituțiile medico-sanitare din regiunile afectate sunt conectate la generatoare electrice. Activitatea spitalelor, inclusiv a secțiilor critice, se desfășoară fără întreruperi, iar pacienții beneficiază de asistență medicală în condiții de siguranță. Operatorul sistemului […] The post Spitalele, rămase fără lumină, au fost conectate la generatoare appeared first on Omniapres.
11:20
Din cauza problemelor grave în reţeaua electrică din Ucraina, în dimineaţa zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, a căzut tensiunea pe linia de 400 kV Isaccea-Vulcăneşti-MGRES, provocând deconectarea avariată a sistemului electroenergetic, anunță Ministerul Energiei. Operatorul sistemului de transport a energiei electrice, Moldelectrica lucrează la remedierea situaţiei, în unele localităţi tensiunea deja fiind restabilită. The post Moldova a rămas fără lumină din cauza problemelor în rețeaua Ucrainei appeared first on Omniapres.
11:10
Deconectări de energie electrică în cea mai mare parte a Chișinăului. Primarul Ion Ceban a anunțat că, de urgență, au fost convocați responsabilii pentru a vedea situația și pentru a fi conectate generatoarele unde este necesar. “Rugăm de urgență să se autosesizeze poliția pentru a ieși în intersecții și a gestiona traficul unde nu funcționează […] The post Chișinăul și unele raioane au rămas fără energie electrică appeared first on Omniapres.
30 ianuarie 2026
18:10
Peste 1000 de arbori au fost tăiați ilegal la Ocolul Silvic Ghidighici, din cadrul Întreprinderii pentru Silvicultură Chișinău, potrivit rezultatelor unui control inopinat desfășurat de inspectorii de mediu. Verificările au fost dispuse de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, iar la acțiune au participat și inspectori din alte regiuni ale țării, pentru a evita posibile influențe locale. […] The post Peste 1000 de arbori tăiați ilegal la Ghidighici. Prejudiciu de peste 567 mii de lei appeared first on Omniapres.
17:20
Deținutul care a evadat în cursul zilei de astăzi, în timp ce era escortat la audieri, a fost reținut de poliție în sectorul Buiucani al capitalei. Tânărul, în vârstă de 22 de ani, era cercetat penal pentru furt, iar acum urmează să fie investigat și pentru evadare. Potrivit informațiilor oficiale, incidentul s-a produs în timpul […] The post Deținutul scăpat de sub escortă, găsit și reținut în sectorul Buiucani appeared first on Omniapres.
17:10
Dosarul Partidului „Moldova Mare” a ajuns la Curtea Constituțională: Furtună consideră că este o victorie a statului de drept # Omniapres
Curtea de Apel a admis demersul Partidului „Moldova Mare” privind verificarea constituționalității normei în baza căreia Ministerul Justiției solicită limitarea activității formațiunii politice. Subiectul urmează să fie examinat de Curtea Constituțională. Potrivit liderei partidului „Moldova Mare”, fostul procuror Victoria Furtună, instanța a considerat întemeiată sesizarea privind verificarea conformității cu Constituția a prevederii legale aplicate de […] The post Dosarul Partidului „Moldova Mare” a ajuns la Curtea Constituțională: Furtună consideră că este o victorie a statului de drept appeared first on Omniapres.
17:00
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) a intensificat controalele asupra calității produselor petroliere introduse pe piața Republicii Moldova, desfășurând verificări atât la punctele de trecere a frontierei, cât și în zonele de depozitare destinate circuitului comercial. Potrivit instituției, ieri, până târziu în noapte, inspectorii au efectuat acțiuni de supraveghere și […] The post Probe de carburanți colectate la frontieră și în Portul Giurgiulești appeared first on Omniapres.
16:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod galben de intensificări ale vântului pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea este valabilă din 30 ianuarie, ora 18:00, până pe 31 ianuarie, ora 13:00. Potrivit meteorologilor, în intervalul menționat vântul va sufla din nord, moderat, cu rafale ce pot atinge 15–18 metri pe secundă, în special în jumătatea […] The post Cod galben de vânt puternic în toată țara: viscol și vizibilitate redusă appeared first on Omniapres.
15:50
Suspiciunile privind prezența unui posibil mecanism exploziv în bagajul unui călător, la punctul de trecere a frontierei Tudora, nu s-au adeverit. Poliția Națională anunță că obiectul depistat nu prezintă pericol pentru cetățeni, fiind vorba despre un dispozitiv electronic confecționat artizanal. Incidentul a avut loc pe sensul de intrare în Republica Moldova, după ce un cetățean […] The post Alertă falsă la frontiera Tudora: obiectul suspect nu era exploziv appeared first on Omniapres.
15:20
Un deținut a reușit să fugă în timp ce era escortat pentru audieri, iar poliția este acum în alertă pentru a-l găsi. Potrivit informațiilor oferite de autorități, incidentul a avut loc astăzi, în timpul escortării unui deținut din Penitenciarul nr. 13. Bărbatul urma să fie audiat într-o cauză penală în care figurează, însă a reușit […] The post Alertă în Chișinău: un deținut a fugit de sub escorta poliției appeared first on Omniapres.
15:10
Ministrul energiei, Dorin Junghietu, susține că benzinăriile Lukoil din Moldova vor continua să funcționeze cel puțin până în luna aprilie, în baza unei licențe suplimentare emise de Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Trezoreriei SUA. Declarațiile au fost făcute în contextul negocierilor privind vânzarea activelor externe ale companiei ruse Lukoil, transmite IPN. Ministrul a […] The post Ministrul Energiei: Benzinăriile Lukoil vor funcționa cel puțin până în aprilie appeared first on Omniapres.
14:40
Piața imobiliară din Republica Moldova a înregistrat în 2025 cea mai puternică scădere din ultimii 15 ani, ajungând la un minim istoric al numărului de tranzacții. Datele au fost prezentate de expertul în politici economice Veaceslav Ioniță, de la IDIS „Viitorul”, în cadrul emisiunii „Analize economice cu Veaceslav Ioniță”. Potrivit acestuia, anul trecut au fost […] The post Apartamentele trag piața imobiliară în jos: 2025, cel mai slab an din ultimii 15 ani appeared first on Omniapres.
14:10
Carburanții se scumpesc din nou, iar șoferii resimt tot mai mult presiunea la pompă. Pentru perioada 31 ianuarie – 2 februarie 2026, prețurile maxime stabilite de ANRE au ajuns la 23,05 lei pentru un litru de benzină A95 și 19,92 lei pentru un litru de motorină. Doar față de ziua precedentă, benzina s-a majorat cu […] The post Lovitură pentru șoferi: benzina și motorina, din nou mai scumpe appeared first on Omniapres.
14:10
Igor Dodon, discurs la APCE: ”În prezent, Republica Moldova trăiește cea mai grea, cea mai dificilă, cea mai nenorocită perioadă din anul 1992 încoace” # Omniapres
„Cetățenii Republicii Moldova au impresia că Bruxelles-ul este la curent cu toate abuzurile PAS și ale Maiei Sandu, dar preferă o tăcere strategică”. Declarația a fost făcută în cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) de către Igor Dodon, președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), liderul fracțiunii parlamentare a formațiunii. Fostul șef de stat […] The post Igor Dodon, discurs la APCE: ”În prezent, Republica Moldova trăiește cea mai grea, cea mai dificilă, cea mai nenorocită perioadă din anul 1992 încoace” appeared first on Omniapres.
13:40
FOTO // Anastasia Nichita, din Parlament direct în reclame? Postări promoționale după anunțul retragerii # Omniapres
Vicecampioana olimpică Anastasia Nichita, care a anunțat recent că renunță la mandatul de deputat PAS din Parlament, pare să fi revenit la promovarea unor branduri comerciale pe pagina sa de Instagram, unde în ultimele zile au apărut mai multe videoclipuri cu caracter publicitar. În postări, sportiva vorbește despre un brand cunoscut și menționează că a […] The post FOTO // Anastasia Nichita, din Parlament direct în reclame? Postări promoționale după anunțul retragerii appeared first on Omniapres.
13:40
Activitatea punctului de trecere a frontierei Tudora a fost suspendată, după ce în bagajul unui călător a fost depistat un obiect suspect, posibil un mecanism exploziv. Potrivit autorităților, incidentul a avut loc pe sensul de intrare în Republica Moldova. Un cetățean ucrainean, în vârstă de 63 de ani, care se deplasa cu automobilul personal, s-a […] The post Punctul de trecere Tudora, închis temporar după descoperirea unui dispozitiv exploziv appeared first on Omniapres.
13:40
Atenție, escroci: operatorul rus 1xBet folosește abuziv identitatea Loteriei Naționale pentru a se promova ilegal # Omniapres
Loteria Națională a Moldovei (LNM) anunță că, în ultima perioadă, au fost identificate în spațiul virtual mai multe pagini web și profiluri de social media neautorizate care utilizează în mod fraudulos identitatea vizuală, denumirea și însemnele oficiale ale instituției noastre. ”Aceste platforme nu sunt administrate de LNM, nu dețin autorizațiile legale necesare și sunt create […] The post Atenție, escroci: operatorul rus 1xBet folosește abuziv identitatea Loteriei Naționale pentru a se promova ilegal appeared first on Omniapres.
13:10
Șefa Delegației UE: Alegerile din Găgăuzia trebuie să fie corecte și fără influențe ilegale # Omniapres
Alegerile din Găgăuzia trebuie să se desfășoare într-un mod democratic, transparent și corect, în beneficiul cetățenilor regiunii, a declarat șefa Delegației Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piórko. Oficialul european a menționat în cadrul unei emisiuni de la Realitatea TV că autonomia se află într-un moment politic sensibil și a exprimat speranța că problemele existente vor […] The post Șefa Delegației UE: Alegerile din Găgăuzia trebuie să fie corecte și fără influențe ilegale appeared first on Omniapres.
12:40
Președinții parlamentelor din Statele Baltice vor efectua o vizită oficială în Republica Moldova, în perioada 2–4 februarie 2026. Președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar, Președinta Saeimei Republicii Letonia, Daiga Mieriņa, și Președintele Seimasului Republicii Lituania, Juozas Olekas, se vor afla în țara noastră la invitația Președintelui Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu. Luni, 2 februarie, […] The post Șefii legislativelor din Estonia, Letonia și Lituania, așteptați la Chișinău appeared first on Omniapres.
12:20
VIDEO // Fracțiunea Partidului Nostru contestă calculele Energocom: Tariful corect la gaze trebuie să fie de 13,8 lei # Omniapres
Tariful corect al gazelor naturale pentru consumatorii final trebuie să fie 13,8 lei pe metru cub, potrivit calculelor realizate de Fracțiunea parlamentară a Partidului Nostru. Deputatul Constantin Cuiumju, care deține o experiență profesională de peste zece ani în domeniu, a explicat că a efectuat calculele folosind prețurile medii ale gazului pe bursele europene. În 2025 […] The post VIDEO // Fracțiunea Partidului Nostru contestă calculele Energocom: Tariful corect la gaze trebuie să fie de 13,8 lei appeared first on Omniapres.
12:10
Grădinițele din municipiul Chișinău își vor desfășura activitatea astăzi, 30 ianuarie 2026, doar până la ora 16:00, în contextul prognozelor meteorologice nefavorabile anunțate pentru perioada 30 ianuarie – 2 februarie. Anunțul a fost făcut de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport (DGETS), care precizează că măsura are caracter preventiv, fiind luată din cauza riscului crescut […] The post Grădinițele din Chișinău vor lucra astăzi până la ora 16:00 appeared first on Omniapres.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.