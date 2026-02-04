Statul schimbă regulile privind calcularea impozitului pe avere: „În următoarele două - trei luni, vom publica propunerile”

11:00

Presa internațională analizează noua rundă de negocieri de pace dintre Ucraina și Rusia, care are loc azi și mâine în Emiratele Arabe Unite, cu medierea Statelor Unite. În paralel, publicațiile străine urmăresc implicarea Chinei ca susținător financiar al Rusiei și efectele epurărilor fără precedent din conducerea militară chineză asupra planificării armatei. Totodată, presa monitorizează evoluția importurilor de petrol rusesc de către India, în contextul presiunilor exercitate de Statele Unite. Agențiile internaționale de presă urmăresc îndeaproape și tensiunile din Orientul Mijlociu, unde regimul de la Teheran solicită schimbarea locului și formatului negocierilor cu SUA pe tema programului nuclear iranian, programate vineri la Istanbul.