Crește numărul cazurilor de gripă sezonieră, avertizează ANSP

Pe 31 ianuarie, zone din Republica Moldova au rămas fără curent electric timp de câteva ore, iar unii locuitori nu au mai avut nici căldură. Asta a adus un sentiment de panică și nesiguranță până când în case s-a aprins din nou lumina. Pentru ucraineni, lipsa de curent, de căldură și chiar de apă a devenit însă realitatea de zi cu zi.