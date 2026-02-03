După polei, gropile din Chișinău creează probleme șoferilor. Iată cum să le eviți
TVR Moldova, 3 februarie 2026 18:10
În această dimineață, șoferii care circulă pe șoseaua Muncești din Chișinău s-au confruntat cu gropi adânci și ambuteiaje în orele de vârf. Reporterul TVR Moldova, Alexandru Leahu, a fost la fața locului și a constatat că unele gropi ating între 15 și 20 de centimetri.
• • •
Alte ştiri de TVR Moldova
Acum 5 minute
18:30
Campania „Căldură pentru Ucraina”: ajută oamenii să supraviețuiască frigului și întunericului # TVR Moldova
A fost o nouă noapte de coşmar pentru ucraineni, care stau în frig şi întuneric în urma atacurilor lansate de rusi asupra infrastructurii energetice. Pentru copii şi bătrâni, lipsa căldurii poate fi fatală, în condiţiile în care temperaturile din locuinţe scad sub zero grade. Nici muncitorii nu pot repara liniile afectate. Toate eforturile le sunt zădărnicite de exploziile puternice. Urmăriţi un nou reportaj din cadrul campaniei de strângere de fonduri pentru a ajuta poporul ucrainean să depăşească situaţia grea în care se află.
Acum 30 minute
18:10
În această dimineață, șoferii care circulă pe șoseaua Muncești din Chișinău s-au confruntat cu gropi adânci și ambuteiaje în orele de vârf. Reporterul TVR Moldova, Alexandru Leahu, a fost la fața locului și a constatat că unele gropi ating între 15 și 20 de centimetri.
Acum o oră
17:40
Dezechilibrele hormonale, alimentația și stilul de viață sunt principalele cauze care duc la creșterea în greutate, mai ales în sezonul rece. Subiectul a fost discutat în această dimineață la emisiunea TeleMatinal, cu medicul endocrinolog Stela Vudu, care a explicat de ce iarna acumulăm mai ușor kilograme în plus și cum pot fi prevenite aceste probleme.
Acum 2 ore
17:10
CEDO condamnă Rusia pentru 'tratamente inumane' aplicate opozantului Aleksei Navalnîi # TVR Moldova
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat marți Rusia pentru 'tratamentele inumane' și 'detenția ilegală' aplicate opozantului Aleksei Navalnîi, critic al Kremlinului, la întoarcerea sa în țară în 2021, unde a murit trei ani mai târziu, relatează AFP.
16:50
Un polonez, parte a unui plan rus de asasinare a lui Zelenski, condamnat la închisoare # TVR Moldova
Cetăţeanul polonez Pawel K. (de 50 de ani) a fost condamnat marţi la trei ani şi şase luni de închisoare de un tribunal din oraşul Zamosc (sud-estul Poloniei) pentru colaborare cu serviciile secrete ruse într-un plan de asasinarea a preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit TVRINFO.RO.
16:40
Destinațiile turistice de la noi sunt pregătite să-și întâmpine vizitatorii, în noul sezon. An de an, gazdele vor să surprindă prin ospitalitate, gastronomie locală și servicii de calitate.
16:40
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a dispus retragerea de pe piață a două loturi ale apei de parfum „Adora Entourage”, produsă de S.A. „Viorica-Cosmetic”. În urma controalelor, specialiștii au depistat în compoziția produsului substanțe interzise, care încalcă normele de siguranță pentru produsele cosmetice plasate pe piață.
Acum 4 ore
16:20
Studiu GENDERDOC-M: Nouă din zece persoane LGBT+ au fost supuse violenței sau discriminării # TVR Moldova
Circa 90 la sută dintre persoanele care fac parte din comunitatea LGBT+ au fost supuse bullyingului sau abuzurilor fizice ori sexuale. Sunt rezultatele îngrijorătoare ale unui studiu prezentat astăzi de Centrul de Informații "GENDERDOC-M". Reprezentanţii organizaţiei cer societăţii să nu îi mai discrimineze pe cei care au o altă orientare sexuală, iar autorităţilor să ia măsuri pentru a-i proteja, dar şi să intervină mai eficient în caz de abuz.
16:10
„Limba, simbol al identității și rezistenței”. Președinta Parlamentului Letoniei, la Chișinău # TVR Moldova
Președinta Parlamentului Letoniei, Daiga Mieriņa, a susținut un discurs în cadrul ședinței solemne a Parlamentului Republicii Moldova din trei februarie, subliniind rolul limbii în identitatea națională și evocând poezia „În limba ta” de Grigore Vieru ca simbol al rezistenței culturale.
15:50
Detalii despre șoferul care a călcat doi copii la Strășeni. Este sau nu angajat al Poliției? # TVR Moldova
Șoferul de 19 ani care a lovit cu mașina, luni seară, la Strășeni, doi copii – un băiat și o fată – pe trecerea de pietonia fost selectat pentru angajare, și nu este un polițist cu acte în regulă, au declarat pentru TVR Moldova un ofițer din cadrul Inspectoratului General al Poliției. Unul dintre cei doi copii a decedat după ce a fost transportat la spital.
15:40
SUA analizează crearea unui stoc strategic de minerale rare. România participă la reuniunea dedicată # TVR Moldova
Statele Unite își fac o rezervă strategică de elemente din pământuri rare, pentru a contracara dominația Chinei în acest domeniu. Anunțul a fost făcut de președintele Donald Trump.
15:30
Reprezentanții Republicii Moldova la Jocurile Olimpice de Iarnă au ajuns în Italia, țară gazdă a mareului eveniment sportiv, care va începe la sfârșitul acestei săptămâni. „Tricolorii" vor concura în două probe: biatlon și schi fond.
15:10
Scandal în familia regală a Norvegiei: Fiul lui Mette-Marit, judecat pentru viol, legături Epstein # TVR Moldova
Familia regală a Norvegiei traversează o perioadă stânjenitoare. Astăzi a început procesul fiului cel mare al prințesei Mette-Marit. Tânărul s-a prezentat în fața unui tribunal din Oslo pentru a răspunde la 38 de capete de acuzare care includ viol și acte de violență. Mama sa, printesa mostenitoare Mette-Marit, mai are un motiv de jenă: a fost menţionată în noua tranşă de documente despre finanţistul american Jeffrey Epstein care au fost făcute publice de autorităţile americane.
14:40
Rusia lovește din nou infrastructura energetică a Ucrainei: sute de mii de oameni fără curent # TVR Moldova
Rusia a reluat noaptea trecută atacurile masive asupra infrastructurii energetice a Ucrainei lăsând sute de mii de oameni fără curent electric şi încălzire. Cele mai grave consecinţe au fost raportate în oraşele Kiev, Harkov, Dnipro, Vinița și Odesa. Noile loviturile aeriene ruseşti au fost reluate după o scurtă pauză convenită între preşedinţii Statelor Unite şi Rusiei la sfârştul săptămânii trecute şi în ajunul unor noi negocieri trilaterale programate pentru mâine în Emiratele Arabe Unite.
Acum 6 ore
14:30
Credite garantate de până la 150.000 de euro: oportunitate pentru basarabenii cu cetățenie română # TVR Moldova
Un nou program în România de credite garantate.Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA şi Asociaţia de Microfinanţare lansează un produs de garantare pentru întreprinderile mici și mijlocii şi start-up-uri: credite garantate de până la 150.000 euro pentru investiţii, capital de lucru şi dezvoltarea afacerilor.
14:10
Spania va interzice accesul minorilor sub 16 ani la rețelele de socializare, iar platformele vor fi obligate să implementeze sisteme de verificare a vârstei, a declarat marți prim-ministrul Pedro Sanchez, anunțând mai multe măsuri pentru a garanta un mediu digital sigur, relatează Reuters.
13:40
„Mandat european de arestare”. Ce spune Chișinăul despre reținerea interlopului Ion Gușan la Londra # TVR Moldova
Ion Gușan, 54 de ani, liderul grupării criminale „Patron”, una dintre cele mai temute bande din Europa, a fost reținut în baza unui mandat european de arestare. Acesta fusese condamnat în Franța la zece ani de închisoare și amendat cu 300.000 de euro în urma unei operațiuni comune a ofițerilor moldoveni, francezi și români, a declarat pentru TVR Moldova purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului General al Poliței, Diana Fetco, pentru TVR Moldova.
13:40
Parlamentul Republicii Moldova s-a reunit astăzi în prima ședință plenară a anului 2026. Ziua a început cu o ședință solemnă, la care au participat președinții parlamentelor din Lituania, Estonia și Letonia. Oficialii baltici au transmis un mesaj de susținere pentru parcursul european al Republicii Moldova, subliniind importanța reformelor pentru continuarea procesului de aderare la Uniunea Europeană.
12:40
Guvernele și corporațiile europene se grăbesc să-și reducă expunerea la tehnologia americană, echipamentele militare și resursele energetice din SUA, pe fondul deteriorării relațiilor transatlantice, scrie publicația Politico.
Acum 8 ore
12:10
Două persoane au fost rănite în urma unor incendii produse în ultimele 24 de ore în raioanele Rezina și Edineț. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), ambii bărbați au suferit arsuri în timp ce încercau să stingă flăcările și să evacueze bunuri din zonele afectate.
12:10
Polițiști, cercetați pentru amenzi aplicate unor persoane care nici nu erau în Moldova # TVR Moldova
Doi angajaţi ai Inspectoratului Naţional de Securitate Publică sunt cercetaţi penal pentru falsificarea unor procese-verbale şi luare de mită.
12:10
Consumatorii racordați la sistemul centralizat de energie termică ar putea achita tarife mai mici în facturi. Directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Constantin Borosan, a declarat că furnizorii de energie termică pot depune în acest sens o cerere la Agenție până pe 5 februarie.
11:40
„Vot Tak. Moldova”. Polonia a lansat un program de știri online în română pentru cetățenii moldoveni # TVR Moldova
Europarlamentarul Siegfried Mureșan, președintele Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, anunță lansarea unui program de știri online în limba română de către postul public de televiziune din Polonia destinat cetățenilor Republicii Moldova care lucrează în Polonia. Programul intitulat „Vot Tak. Moldova” / „Așa e. Moldova” a fost lansată pe 2 februarie.
11:20
S.A. Loteria Națională a Moldovei anunță obținerea a două distincții importante în cadrul Blask Awards, competiție internațională care recunoaște performanța, leadershipul și bunele practici din industria de profil.
11:10
Estonia va deschide o ambasadă la Chișinău, care va deveni operațională în a doua jumătate a acestui an. Anunțul a fost făcut de președinții legislativelor din Estonia, Letonia și Lituania, alături de președintele Parlamentului, Igor Grosu, la Chișinău.
10:40
Judecătoarea care „a băgat spaima” în polițiști, interdicție de 5 ani să ocupe funcția de judecător # TVR Moldova
Fosta vicepreședintă a Judecătoriei Cimișlia, Sofia Ghidirim (Aramă) nu a promovat evaluarea externă, relatează „Ziarul de Gardă”. La ședința de astăzi, 3 februarie, membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au acceptat, cu un vot de 10 la 1, raportul Comisiei de evaluare externă a judecătorilor prin care a fost propusă nepromovarea judecătoarei. Cu un vot „contra” a venit membra CSM, Ioana Chironeț.
Acum 12 ore
10:30
Aprobat de ANRE: Tarife mai mici la gaze pentru consumatorii casnici. De când intră în vigoare? # TVR Moldova
Consumatorii casnici vor achita cu peste 2 lei mai puțin tariful pentru gazele naturale, în comparație cu actualul tarif. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat în cadrul ședinței de marți, 3 februarie, noul tarif.
09:50
Tentativă de contrabandă dejucată: Un tânăr a încercat să introducă ilegal în RM un lot de pesticide # TVR Moldova
Ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal au contracarat o tentativă de introducere frauduloasă a unui lot de comercial de substanțe chimice, pe teritoriul vamal al Republicii Moldova.
09:00
La prima ședință festivă, programată pentru astăzi, 3 februarie, vor participa președinții parlamentelor din statele baltice, aflați într-o vizită oficială de două zile, în R. Moldova.
08:40
Bemol Retail, compania omului de afaceri azer Rafiq Aliyev, a îngropat securea războiului împotriva fostei sale surori, ICS Danube Logistics SRL, operatorul Portului Liber Internațional Giugiulești, proprietate în prezent a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Bemol Retail SRL a declarat pentru TVR Moldova că a ajuns la o înțelegere cu Danube Logistics, și-a retras plângerile, precum și a inițiat încetarea procedurile de executare silită. Demersul Bemol Retail se înregistrează în contextul negocierilor dintre BERD și Portul Constanța cu privire la vânzarea Portului Internațional Liber Giurgiulești.
Acum 24 ore
22:20
Temutul interlop, Ion Gușan, a fost prins la Londra, lângă Tower Bridge, după trei ani de urmărire # TVR Moldova
Ion Gușan, șeful uneia dintre cele mai temute bande din Europa, a fost capturat la Londra. În vârstă de 54 de ani, Ion Gușan fost scos din limuzina sa Mercedes Clasa S cu șofer de către ofițerii Agenției Naționale de Combatere a Criminalității, potrivit thesun.co.uk.
22:00
Un accident rutier se poate produce într-o clipă, însă recuperarea se poate prelungi pentru ani întregi sau chiar o viaţă. O spun supraviețuitorii accidentelor grave, mulţi dintre care trebuie să o ia de la zero - să învețe din nou să vorbească, să gândească, să-și amintească cine sunt. Potrivit poliţiei, doar anul trecut, în Republica Moldova s-au produs peste 2.100 de accidente rutiere, iar mai mult de două mii de oameni s-au ales cu traumatisme.
21:20
La Strășeni, o mașină a lovit doi copii pe trecerea de pietoni. Unul dintre ei a decedat # TVR Moldova
La Strășeni, un grav accident rutier s-a produs luni seară, în jurul orei 19:00, pe șoseaua Chișinău - Ungheni. Un tânăr de 19 ani, aflat la volanul unui Mercedes, a lovit doi minori care treceau regulamentar drumul, pe trecerea de pietoni.
21:10
Strășeni: Doi copii, loviți de un automobil pe trecerea de pietoni. Unul dintre ei a decedat # TVR Moldova
Un grav accident rutier s-a produ în această seară pe traseul R-1, km 22+500 m, în direcția spre Chișinău.
20:40
Ministerul Educaţiei şi Cercetării lansează campania naţională "Învaţă în Moldova", în parteneriat cu mai multe universităţi şi licee din Republica Moldova. Organizatorii îşi propun să promoveze instituţiile de învăţământ superior din ţară. În urma ediției precedente s-a înregistrat o creștere cu 11% a numărului de tineri admiși la studii în Republica Moldova, comparativ cu anul anterior. În prezent, șase din zece absolvenți de liceu aleg să își continue parcursul academic acasă.
19:40
La procesul lui Plahotniuc, Marian Lupu a vorbit despre activitatea lui politică, spune procurorul # TVR Moldova
Marian Lupu, fost președinte al Parlamentului de la Chişinău, a fost audiat ca martor în dosarul "Frauda Bancară" în care e judecat oligarhul Vladimir Plahotniuc. Lupu a venit singur în faţa instanţei deşi magistraţii ceruseră aducerea lui cu forţa. Şedinţa s-a desfăşurat în lipsa lui Plahotniuc, care se pregăteşte să facă declaraţii pentru prima dată în faţa completului de judecată.
19:30
Pe 31 ianuarie, zone din Republica Moldova au rămas fără curent electric timp de câteva ore, iar unii locuitori nu au mai avut nici căldură. Asta a adus un sentiment de panică și nesiguranță până când în case s-a aprins din nou lumina. Pentru ucraineni, lipsa de curent, de căldură și chiar de apă a devenit însă realitatea de zi cu zi.
19:20
Pe 31 ianuarie, zone din Republica Moldova au rămas fără curent electric timp de câteva ore, iar unii locuitori nu au mai avut nici căldură. Asta a adus un sentiment de panică și nesiguranță până când în case s-a aprins din nou lumina. Pentru ucraineni, lipsa de curent, de căldură și chiar de apă a devenit însă realitatea de zi cu zi.
19:00
Anchetă la Cahul după ce vloggerul Dima White, învinuit de trafic de copii, a filmat într-o școală # TVR Moldova
Poliţia a fost sesizată şi Direcţia Generală de Învăţământ din Cahul a început o anchetă internă după ce, săptămâna trecută, vlogger-ul Dima White, care riscă închisoare pentru pornografie infantilă și trafic de copii, a fost văzut la o şcoală din Cahul.
18:40
Gazul s-ar putea ieftini cu 2,30 lei. Decizia finală a ANRE urmează să fie luată marți # TVR Moldova
Marți, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) decide cât vom plăti pentru gazele naturale în perioada următoare. Instituția a publicat astăzi tarifele luate în discuţie.
Ieri
18:10
Cetățenii R. Moldova stabiliți în Franța își vor putea preschimba permisul de conducere fără examene # TVR Moldova
Începând cu 1 martie, cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Franța vor putea să își preschimbe permisul de conducere moldovenesc cu unul francez, fără susținerea examenelor teoretice sau practice.
18:00
Caz şocant într-o localitate din centrul Republicii Moldova. Vă avertizăm, urmează informații cu impact emoțional. Potrivit poliţiei, o minoră în vârstă de nouă ani ar fi fost agresată sexual.
17:40
Incident şocant într-o localitate din centrul Republicii Moldova. Vă avertizăm, urmează informații cu impact emoțional. Potrivit poliţiei, o minoră în vârstă de nouă ani, ar fi fost agresată sexual.
17:40
Fostul primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, își va afla sentința pe 27 februarie # TVR Moldova
Fostul primar al comunei Boldureşti, raionul Nisporeni, Nicanor Ciochină, îşi va afla sentinţa în data de 27 februarie. Ciochină a fost judecat de accidentarea mortală a unui minor și fugă de la locul faptei. În acest dosar este judecat pentru complicitate şi un medic stomatolog.
17:30
Andronachi a fost eliberat în urma unei greșeli a procurorilor, spune Curtea de Apel Centru # TVR Moldova
Vladimir Andronachi a fost eliberat din arest preventiv și plasat sub control judiciar. Curtea de Apel Centru a respins, pe 2 februarie 2026, recursul Procuraturii Anticorupție împotriva unei încheieri a Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, din 23 ianuarie 2026.
17:20
Ministerul Sănătății cere suspendarea medicului din Șoldănești, reținut de CNA pentru corupție # TVR Moldova
Percheziţii derulate astăzi de ofițerii CNA și procurori la 30 de adrese din Chişinău, Șoldănești și Rezina, într-un dosar de corupție în care sunt vizaţi membrii mai multor comisii medicale și narcologice. Ei ar fi format o reţea care facilita ilegal eliberarea adeverinţelor necesare pentru permisele de conducere. Totul contra unor sume cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei.
17:10
Expert: Prețurile la imobile, menținute artificial de grupuri de interese. Nu se merită de investit # TVR Moldova
Piața imobiliară din Republica Moldova traversează o perioadă de blocaj fără precedent. Deși prețurile apartamentelor rămân la niveluri record, numărul tranzacțiilor s-a prăbușit considerabil. Analistul economic Marin Gospodarenco avertizează că actualele costuri de achiziție sunt exorbitante și nu reflectă realitatea economică a cetățenilor.
16:50
„Frații n-au ajutat și nici n-au încercat”: Fals pro-Kremlin despre pana de curent din 31 ianuarie # TVR Moldova
Mai multe surse pro-Kremlin au titrat că România nu a ajutat și nici nu a încercat să ajute Republica Moldova sâmbătă, 31 ianuarie, când aceasta a rămas fără electricitate timp de mai multe ore. În realitate, după problemele înregistrate pe linia electrică Isaccea–Vulcănești–MGRES–Chișinău, Republica Moldova a început să primească electricitate anume din România, prin cele patru linii care traversează Prutul, testate în noiembrie 2024, arată o analiză realizată de Stop Fals.
16:40
Judocanul Ciprian Gribineț a completat palmaresul Republicii Moldova cu o medalie de bronz de la Open-ul European, organizat în Bulgaria. Elevul lui Valeriu Duminică a concurat la categoria de 81 de kilograme.
15:50
Reabilitarea străzii 31 August 1989 din Chișinău începe curând, anunță primarul Ion Ceban. Autoritățile municipale urmează să lanseze licitația pentru desemnarea companiei care va executa lucrările. Costul total al proiectului depășește 30 de milioane de lei.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.