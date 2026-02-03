După polei, gropile din Chișinău creează probleme șoferilor. Iată cum să le eviți

22:00

Un accident rutier se poate produce într-o clipă, însă recuperarea se poate prelungi pentru ani întregi sau chiar o viaţă. O spun supraviețuitorii accidentelor grave, mulţi dintre care trebuie să o ia de la zero - să învețe din nou să vorbească, să gândească, să-și amintească cine sunt. Potrivit poliţiei, doar anul trecut, în Republica Moldova s-au produs peste 2.100 de accidente rutiere, iar mai mult de două mii de oameni s-au ales cu traumatisme.