Măsuri de urgență în Capitală împotriva poleiului: Peste 200 de puncte cu material antiderapant, instalate în sectoare
BreakingNews, 30 ianuarie 2026 15:40
În contextul avertizărilor meteorologice care anunță lapoviță, ninsoare și formarea ghețușului, serviciile municipale din Chișinău au instalat peste 200 de puncte temporare cu material antiderapant. Lăzile au fost amplasate strategic în toate sectoarele capitalei pentru a asigura o intervenție rapidă în zonele cu risc sporit de alunecare. Punctele de stocare se află în curțile blocurilor
Acum 10 minute
15:50
Un deținut din Penitenciarul nr. 13 a fugit astăzi, 30 ianuarie, în timp ce era escortat pentru audieri într-o cauză penală în care figurează. Polițiștii menționează că la moment sunt întreprinse toate acțiunile de localizare și reținere a deținutului. Totodată, conducerea Inspectoratului General al Poliției a dispus inițierea unei anchete de serviciu, pentru a se
Acum 30 minute
15:40
Acum 2 ore
14:40
Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, a adresat un mesaj de felicitare echipei Spitalului Clinic Municipal „Valentin Ignatenco", cu ocazia aniversării a 40 de ani de la fondarea instituției. Edilul a subliniat importanța strategică a acestui spital, care dispune de 294 de paturi și deservește anual zeci de mii de copii din municipiul Chișinău, suburbii
Acum 4 ore
13:50
VIDEO// Un copil de nici 3 ani a devenit oficial cel mai tânăr jucător de snooker din Cartea Recordurilor # BreakingNews
Jude Owens, un băiețel din Manchester, Marea Britanie, a devenit oficial cel mai tânăr posesor de recorduri mondiale în sporturile cu tacul. La vârsta de doar 2 ani și 302 zile, micuțul a reușit două execuții tehnice care i-au lăsat mască pe experți: o lovitură prin ricoșeu din mantinelă (bank shot) și introducerea a două
13:10
BREAKING NEWS: Alertă cu bombă la PTF Tudora. Activitatea punctului de trecere a fost suspendată # BreakingNews
O situație de urgență este în curs de desfășurare la punctul de trecere a frontierei Tudora, pe sensul de intrare în Republica Moldova. Activitatea postului a fost suspendată după ce, în bagajul unui cetățean ucrainean în vârstă de 63 de ani, a fost descoperit un obiect suspect, posibil un mecanism exploziv. Dispozitivul a fost depistat
13:00
Nicolae Margarint, Partidul Nostru, despre criza ghețușului: Guvernarea nu știe să comunice nici cu autoritățile locale, nici cu cetățenii # BreakingNews
Lipsa de coordonare și mesajele contradictorii ale autorităților centrale au generat confuzie și au afectat direct cetățenii în timpul crizei cauzate de intemperii, când drumurile naționale și trotuarele au devenit extrem de periculoase din cauza ghețușului. Declarația aparține deputatului Nicolae Margarint, care critică dur modul în care a fost gestionată situația la nivel național. Incapacitatea
12:50
Fracțiunea Mișcării Alternativa Națională (MAN) din Consiliul Municipal Chișinău a emis un comunicat prin care condamnă decizia consilierilor PAS de a organiza manifestații publice în locul participării la ședințele forului municipal. Reprezentanții MAN susțin că sala CMC este singurul loc legitim pentru dezbateri și propuneri privind problemele orașului, calificând declarațiile făcute în stradă drept „lipsite
12:00
Doi tineri din Ucraina, ambii cu vârsta sub 30 de ani, care au trecut granița în România prin Munții Maramureșului, au fost găsiți și salvați joi seara de echipele de intervenție, după ce au rămas blocați într-o zonă montană greu accesibilă. Aceștia au cerut ajutor după ce și-au pierdut orientarea și nu au mai reușit
Acum 6 ore
11:20
Incendiu la un centru psiho-neurologic din Tiraspol: 80 de persoane, evacuate de urgență după un scurtcircuit # BreakingNews
Momente de panică într-un centru psiho-neurologic din Tiraspol, unde un incendiu a izbucnit în zona administrativă a instituției. 80 de persoane, pacienți și personal medical, au fost evacuate de urgență după ce mai multe saltele au început să ardă mocnit, umplând clădirea cu fum dens. Incidentul a fost observat inițial de angajații auxiliari, care au
10:50
Republica Bulgaria se pregătește pentru ultimul pas al aderării la zona euro. Comisia pentru Protecția Consumatorilor (CPC) de la Sofia a reamintit că, începând cu data de 1 februarie 2026, euro va deveni singura monedă cu putere legală de plată pe teritoriul țării. Astfel, leva bulgărească va fi retrasă oficial din circulație, nemaiputând fi utilizată
10:10
Ofițerii de investigație și procurorii desfășoară percheziții într-un dosar ce vizează sustragerea și folosirea ilegală a unor informații care constituie secret comercial. Sunt vizate persoane care ar fi acționat în interes propriu sau în favoarea unor agenți economici, provocând un prejudiciu considerabil. La această oră, ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, împreună cu procurorii
10:10
Model de succes la Chișinău: Facilitățile oferite de CMDA care transformă startup-urile în afaceri profitabile # BreakingNews
Primăria Municipiului Chișinău continuă să transforme ideile tinerilor antreprenori în afaceri durabile prin intermediul Centrului Municipal de Dezvoltare a Antreprenoriatului (CMDA). Un exemplu de succes este platforma educațională YoungSMART, fondată de Mariana Manole, care a reușit să își extindă activitatea după ce a devenit rezidentă a Incubatorului Municipal de Afaceri (IMA). Sprijinul oferit de municipalitate
Acum 24 ore
17:00
Crimă șocantă în Capitală: Un bărbat dat dispărut a fost ucis și aruncat în Nistru de „prietenii” de pahar # BreakingNews
O alertă privind dispariția unui bărbat de 35 de ani din Chișinău s-a transformat într-o anchetă de omor deosebit de grav. Polițiștii sectorului Buiucani au stabilit că victima și-a găsit sfârșitul în locuința unui cunoscut, unde se afla împreună cu un grup de persoane. În urma unui conflict spontan, bărbatul a fost înjunghiat cu un
16:20
Funcționarii postului vamal Aeroport Chișinău au documentat două cazuri de nedeclarare a mijloacelor financiare la intrarea în Republica Moldova. Primul caz vizează un bărbat de 49 de ani, cetățean al Republicii Moldova, pasager al cursei Tel Aviv–Chișinău. În urma controlului vamal, asupra acestuia au fost depistați 16.720 de euro, sumă care nu a fost declarată
Ieri
15:10
Poliția despre osemintele de la Coșnița: Casa ar fi fost construită pe un fost cimitir # BreakingNews
Poliția din Dubăsari a oferit noi detalii despre osemintele umane găsite ieri, 28 ianuarie, în localitatea Coșnița, pe un șantier privat. Oamenii legii iau în calcul o variantă care ar putea explica descoperirea macabră: pe terenul respectiv ar fi existat, cu mult timp în urmă, un cimitir. Rămășițele au fost scoase la lumină de la
14:40
La data de 28 ianuarie, Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a pronunțat sentința în dosarul a doi ofițeri de investigații din cadrul Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, IGP al MAI, acuzați de comiterea infracțiunii de corupere pasivă. Instanța a dispus condamnarea unuia dintre inculpați la 7 ani de închisoare, dintre care 3 ani și 6
14:00
1.500 de oameni evacuați în Sicilia, după ce o porțiune din oraș s-a prăbușit în prăpastie # BreakingNews
Sute de familii din Niscemi au fost nevoite să-și părăsească locuințele în doar câteva minute, după ce o alunecare de teren a lăsat localitatea siciliană pe marginea unei prăpăstii. Experții avertizează că riscul unor noi prăbușiri este ridicat. Gaetano Ferrera a avut la dispoziţie doar câteva minute pentru a-şi aduna lucrurile din locuinţa sa, una
13:40
Renato Usatîi acuză autoritățile de „dublu standard” la tariful la gaz: „Banii pot fi luați retroactiv, dar întorși – nu?” # BreakingNews
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, acuză ANRE de manipulare a opiniei publice în subiectul tarifului la gaz. Într-o postare pe rețelele sociale, Renato Usatîi s-a arătat indignat de declarațiile făcute de șeful ANRE, Alexei Taran, care a respins ideea reducerii retroactive a tarifului. „Așa pot fi mințiți doar cetățenii Republicii Moldova! Banii pot fi luați
13:00
Un bărbat de 39 de ani a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis, după ce a fost prins de două ori la volan în stare de ebrietate avansată, deși nici măcar nu mai deținea permis de conducere. Sentința, pronunțată recent de instanța de judecată,
13:00
O zi obișnuită de muncă pe un șantier din localitatea Coșnița, raionul Dubăsari, s-a transformat într-o scenă de investigație criminalistică după ce mai multe rămășițe umane au fost găsite ieri, 28 ianuarie, în timpul unor săpături. Muncitorii care lucrau la fundația unei case au rămas șocați când, din pământul excavat, au început să apară un
12:20
„Rușine chiulangiilor!” – MAN a expus la „tabla de onoare” fotografiile consilierilor PAS și PSRM care fug de bugetul Capitalei # BreakingNews
Consilierii Mișcării Alternativa Națională (MAN) au organizat astăzi un flashmob de proporții în fața Primăriei Chișinău, chiar înainte de ședința Consiliului Municipal, pentru a demasca public ceea ce au numit „strategia de blocaj politic" aplicată de partidele PAS și PSRM. Sub privirile trecătorilor a fost expusă o așa-zisă „tablă de onoare" a fugarilor din CMC,
11:40
CNA și Procuratura Anticorupție au reținut un avocat din Ungheni într-un dosar de trafic de influență # BreakingNews
Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție informează despre reținerea unui avocat din municipiul Ungheni, într-o cauză penală pornită pe fapte de trafic de influență. Potrivit materialelor acumulate, bănuitul, acționând în calitate de avocat, ar fi pretins și primit de la o persoană mijloace bănești ce nu i se cuvin, în sumă totală de 5.000 de
11:10
Renato Usatîi, la APCE: Elveția este un model de stat de la care Moldova are ce învăța # BreakingNews
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, membru al delegației Parlamentului Republicii Moldova la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE), a avut, la Strasbourg, o întrevedere cu membri ai delegației Parlamentului Elveției la APCE. În calitate de președinte al Grupului parlamentar de prietenie și cooperare Moldova–Elveția, Renato Usatîi a discutat cu Marianne Binder-Keller, senatoare și membră
10:40
VIDEO// „Coboară pe pământ, clovnule!” – Soțul Anastasiei Nichita, reacție dură la adresa lui Crețu # BreakingNews
Luptătorul Valeriu Mircea, soțul campioanei olimpice Anastasia Nichita, a lansat un atac fără precedent la adresa actorului Emilian Crețu, după ce acesta din urmă a criticat public decizia sportivei de a renunța la mandatul de deputat. Deranjat de afirmațiile actorului, Mircea a postat un mesaj video în care folosește termeni duri, acuzându-l pe Crețu de
10:20
Un avion British Airways a aterizat la Londra după ce a pierdut o roată la decolarea din Las Vegas # BreakingNews
Un incident aviatic neobișnuit a avut loc luni, 26 ianuarie, implicând un Airbus A350-1000 al companiei British Airways. Aeronava, care efectua cursa de la Aeroportul Internațional Harry Reid din Las Vegas către Londra, a pierdut una dintre roțile trenului de aterizare posterior la scurt timp după ce s-a desprins de la sol. Imaginile video surprinse
09:50
Un bărbat de 35 de ani declarat dispărut în Capitală ar fi fost omorât. Polițiștii sectorului Buiucani au constatat că victima se afla la domiciliul unuia dintre cunoscuții săi, împreună cu alte persoane, iar între aceștia s-a iscat un conflict. Astfel, în timpul altercație, bărbatul ar fi fost lovit cu un obiect ascuțit în regiunea
28 ianuarie 2026
17:40
Captură de droguri și muniții la Rîșcani: Trei bărbați reținuți în urma unor percheziții de amploare # BreakingNews
Trei locuitori ai orașului Rîșcani, cu vârste de 44, 45 și 51 de ani, au fost reținuți de oamenii legii fiind bănuiți de implicare în trafic și consum de droguri pe teritoriul raionului. Reținerea este rezultatul unei operațiuni complexe desfășurate pe parcursul a trei luni de către polițiștii Inspectoratului Rîșcani, sub coordonarea procurorilor. Documentarea activității
16:40
Tragedie în Italia: O moldoveancă de 65 de ani, arestată pentru tentativa de omor a bătrânei de care îngrijea # BreakingNews
O cetățeancă a Republicii Moldova, în vârstă de 65 de ani, a fost reținută de carabinierii italieni în localitatea Pesaro, fiind acuzată că ar fi agresat cu brutalitate femeia de care avea grijă. Victima, o italiancă de 83 de ani, se află în stare critică la spital, informează publicația locală il Resto del Carlino. Incidentul
16:10
Partidul Nostru demontează manipulările ANRE: Trebuia să reducă tariful la gaz în luna noiembrie sau cel târziu în decembrie! # BreakingNews
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) trebuia să se autosesizeze la sfârșitul lunii noiembrie sau cel târziu în decembrie pentru a ajusta tariful la gazele naturale, susține deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju. Astăzi, deputații Partidului Nostru au susținut un briefing în cadrul căruia au solicitat recalcularea facturilor la energie termică începând cu 1 ianuarie,
Mai mult de 2 zile în urmă
15:50
În această dimineață, în capitală, pe bulevardul Moscova, inspectorii de patrulare au stopat un automobil. M
13:20
Un bărbat și o femeie, cetățeni străini, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind suspectați că făceau parte dintr-o grupare specializată în contrabandă și comercializarea drogurilor prin aplicația Telegram. Cei doi ar fi acționat în Chișinău în calitate de depozitari și curieri. Potrivit Poliției, ofițerii Direcției Antidrog a INI, împreună cu procurorii din … Articolul Depozit de droguri într-un apartament din Chișinău apare prima dată în BreakingNews.
12:50
Curtea de Apel Chișinău a condamnat la 8 ani de închisoare un bărbat acuzat că a recrutat o femeie vulnerabilă pentru exploatare sexuală în Turcia. Instanța a admis apelul procurorilor, după ce prima instanță îl achitase pentru capătul de acuzare privind traficul de ființe umane. Procuratura de Circumscripție Chișinău a anunțat că instanța de apel … Articolul O moldoveancă fără adăpost, exploatată sexual în Turcia. Traficantul, condamnat apare prima dată în BreakingNews.
12:10
Îmbrânceli și altercații între credincioși au avut loc ieri, la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călărași, unde Poliția a intervenit pentru a asigura punerea în aplicare a unei decizii irevocabile a Curții Supreme de Justiție (CSJ) privind dreptul de folosință asupra lăcașului de cult. Polițiștii au fost prezenți pentru menținerea ordinii publice … Articolul VIDEO// Îmbrânceli între credincioși la Dereneu apare prima dată în BreakingNews.
11:50
Partidul Nostru va duce problemele cetățenilor din Anenii Noi în Parlament, pentru a identifica soluții # BreakingNews
Tarife tor mai mari, scumpirile produselor alimentare și costurile ridicate ale medicamentelor sunt principalele preocupări ale cetățenilor din raionul Anenii Noi. Aceste probleme au fost discutate în cadrul unei întâlniri cu Alexandr Berlinschii, deputat al Partidului Nostru, care a ascultat direct grijile oamenilor. La întâlnire a fost prezent activistul local al Partidului Nostru, Igor Curbet. … Articolul Partidul Nostru va duce problemele cetățenilor din Anenii Noi în Parlament, pentru a identifica soluții apare prima dată în BreakingNews.
11:30
Dosarul „Cocaina din televizor”: Organizatorul grupării, extrădat din Spania și trimis în judecată # BreakingNews
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a anunțat finalizarea investigațiilor și trimiterea pe masa magistraților a dosarului în care este vizat organizatorul unei scheme complexe de contrabandă cu droguri. Bărbatul, în vârstă de 31 de ani, originar din Rezina, a fost pus sub acuzare după ce în 2022 a orchestrat transportarea unei … Articolul Dosarul „Cocaina din televizor”: Organizatorul grupării, extrădat din Spania și trimis în judecată apare prima dată în BreakingNews.
11:30
O tragedie rutieră s-a produs marți seară pe traseul G88, în raionul Ungheni. Un bărbat și-a pierdut viața după ce a fost lovit în plin de un autoturism, în timp ce se deplasa pe partea carosabilă. Potrivit datelor preliminare oferite de Poliția din Ungheni, accidentul a avut loc pe segmentul de drum care leagă localitățile … Articolul O tânără de 22 de ani a lovit mortal un pieton în raionul Ungheni apare prima dată în BreakingNews.
11:20
Primăria Chișinău a anunțat că echipele specializate de intervenție activează în regim continuu pe întreg teritoriul municipiului, pentru a combate efectele poleiului și a asigura siguranța deplasării cetățenilor. Potrivit municipalității, muncitorii și utilajele speciale au fost direcționați cu prioritate către zonele care prezintă cel mai mare risc de accidentare, în baza unei evaluări constante a … Articolul Echipele municipale intervin non-stop pe străzile din Chișinău apare prima dată în BreakingNews.
10:50
Ion Ceban: „Vom ajuta toți primarii care au solicitat sprijin”. Municipalitatea livrează sare și nisip în țară # BreakingNews
Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, a anunțat că municipalitatea va oferi sprijin logistic și material localităților din suburbii, dar și mai multor raioane din țară care se confruntă cu dificultăți din cauza condițiilor meteo extreme. Decizia a fost luată în urma unei ședințe convocate în această dimineață cu primarii localităților componente ale municipiului Chișinău. … Articolul Ion Ceban: „Vom ajuta toți primarii care au solicitat sprijin”. Municipalitatea livrează sare și nisip în țară apare prima dată în BreakingNews.
10:40
Centrul Național Anticorupție, împreună cu procurorii Procuraturii municipiului Cahul, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar ce vizează corupția în rândul angajaților Serviciului Vamal. Șapte funcționari de la posturile vamale Leușeni–Albița și Cahul–Oancea au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind suspectați că ar fi pretins sume de bani de la transportatori. Conform anchetei, angajații … Articolul Șapte angajați vamali au fost reținuți fiind suspectați de corupție sistemică apare prima dată în BreakingNews.
27 ianuarie 2026
17:50
Emilian Crețu critică vedetele din Parlament după plecarea Anastasiei Nichita: „Următorul e Nicolae Botgros” # BreakingNews
Emilian Crețu a fost întrebat de un urmăritor ce părere are despre plecarea deputatei PAS Anastasia Nichita din Parlament, care a anunțat că renunță la mandat ieri, 26 ianuarie. „Din punctul meu de vedere, strategia actualei guvernări a funcționat, atunci când a invitat persoane publice ca să mobilizeze oamenii. Nu înțeleg de ce oamenii au … Articolul Emilian Crețu critică vedetele din Parlament după plecarea Anastasiei Nichita: „Următorul e Nicolae Botgros” apare prima dată în BreakingNews.
16:50
Procuratura municipiului Chișinău informează despre condamnarea unui bărbat de 47 de ani, găsit vinovat de comiterea a 7 episoade de escrocherie. Instanța l-a condamnat, pentru concurs de infracțiuni, la 12 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip închis și i-a interzis să ocupe funcții sau să desfășoare activități ce implică gestionarea bunurilor materiale și a … Articolul Escrocherii de milioane: 12 ani de închisoare pentru un bărbat din Chișinău apare prima dată în BreakingNews.
16:50
Un trecător a găsit în această dimineață o persoană inconștientă pe o stradă din sectorul Ciocana al municipiului Chișinău. La fața locului au intervenit polițiștii, care au putut doar să stabilească decesul persoanei. Oamenii legii au stabilit că victima este un bărbat în vârstă de 67 de ani. „La examinarea cadavrului de către medicul legist … Articolul Tragedie în sectorul Ciocana: Un bărbat de 67 de ani, găsit mort în plină stradă apare prima dată în BreakingNews.
16:50
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Larga, în conlucrare cu ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal, în cadrul unei misiuni de serviciu, desfășurate în localitatea Șirăuți, raionul Briceni, au stopat și au supus controlului un mijloc de transport de model Mercedes Sprinter, care se deplasa din Franța. Autovehiculul era condus de un … Articolul Mărfuri fără acte, depistate pe traseul național apare prima dată în BreakingNews.
15:20
VIDEO// Imagini cu dezastrul provocat de furtună în Sicilia și Sardinia. Pământul s-a rupt în două pe 2 km # BreakingNews
Guvernul Italiei a decretat stare de urgență pentru regiunile sale sudice după o furtună care a produs pagube uriașe. A promis ajutor financiar rapid pentru reconstruirea drumurilor și pentru companiile afectate. Autoritățile italiene estimează distrugerile la peste 1 miliard de euro. O primă alocare de 100 de milioane va răspunde urgențelor, a anunțat ministrul Protecției … Articolul VIDEO// Imagini cu dezastrul provocat de furtună în Sicilia și Sardinia. Pământul s-a rupt în două pe 2 km apare prima dată în BreakingNews.
14:20
Natalia Morari, interzisă în România până în 2030: Jurnalista a fost oprită la punctul de trecere Albița # BreakingNews
Jurnalista Natalia Morari nu a fost lăsată să intre pe teritoriul României, autoritățile de frontieră invocând motive ce țin de ordinea publică și securitatea națională. Morari nu a putut intra în România, fiind oprită la punctul de trecere a frontierei Albița, unde i-au fost prezentate documente oficiale ale Poliției de Frontieră Române care indică existența … Articolul Natalia Morari, interzisă în România până în 2030: Jurnalista a fost oprită la punctul de trecere Albița apare prima dată în BreakingNews.
14:00
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost recunoscut vinovat și condamnat la opt ani de închisoare cu executare în dosarul de îmbogățire ilicită și trafic de influență. Sentința a fost pronunțată marți, 27 ianuarie 2026, de magistratul Petru Păun, în lipsa inculpatului. Țuțu nu s-a prezentat în sala de judecată, acesta nefiind escortat de la … Articolul Constantin Țuțu a fost condamnat la opt ani de închisoare apare prima dată în BreakingNews.
13:00
Învățământ online în Chișinău până la finele săptămânii: Ion Ceban cere măsuri la nivel național # BreakingNews
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat că, din cauza condițiilor meteorologice severe și a riscurilor generate de polei, procesul educațional în instituțiile de învățământ din Chișinău se va desfășura exclusiv online până la sfârșitul acestei săptămâni. Decizia a fost luată pentru a asigura siguranța elevilor și a cadrelor didactice, evitând deplasările periculoase pe drumurile afectate … Articolul Învățământ online în Chișinău până la finele săptămânii: Ion Ceban cere măsuri la nivel național apare prima dată în BreakingNews.
12:20
Destinații noi din Moldova: Wizz Air anunță încă patru rute din Chișinău spre Germania, Grecia, Italia și Elveția # BreakingNews
Chișinău, 27 ianuarie 2026 – Wizz Air, lider pe piața aviatică din Europa Centrală și de Est, dar și din Republica Moldova, anunță lansarea a patru rute noi de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga”. Astfel, în acest an, pasagerii vor putea vizita insula Rodos din Grecia, orașul Rimini din Italia, numit și bijuteria Mării Adriatice, … Articolul Destinații noi din Moldova: Wizz Air anunță încă patru rute din Chișinău spre Germania, Grecia, Italia și Elveția apare prima dată în BreakingNews.
11:40
Peste 100.000 de lei sustrași prin metoda „Telecomunicații”: O nouă victimă a escrocilor în Capitală # BreakingNews
Poliția Capitalei a demarat o anchetă după ce o persoană a fost lăsată fără economii de către infractori cibernetici care s-au dat drept reprezentanți ai unei companii de telefonie. Victima a raportat pierderea a peste 100.000 de lei în urma unei scheme de tip phishing bine orchestrate. Schema a început cu un apel telefonic prin … Articolul Peste 100.000 de lei sustrași prin metoda „Telecomunicații”: O nouă victimă a escrocilor în Capitală apare prima dată în BreakingNews.
11:20
Condamnare pentru corupere electorală la Ștefan Vodă: O femeie va face închisoare pentru cumpărarea voturilor # BreakingNews
O femeie în vârstă de 58 de ani, originară din raionul Telenești, a fost condamnată la închisoare pentru coruperea alegătorilor în contextul alegerilor prezidențiale și al referendumului din octombrie 2024. Sentința a fost pronunțată pe 26 ianuarie 2026 de instanța de judecată, la solicitarea Procuraturii Căușeni, Oficiul Ștefan Vodă. Inculpata a primit o pedeapsă de … Articolul Condamnare pentru corupere electorală la Ștefan Vodă: O femeie va face închisoare pentru cumpărarea voturilor apare prima dată în BreakingNews.
