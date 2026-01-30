Măsuri de urgență în Capitală împotriva poleiului: Peste 200 de puncte cu material antiderapant, instalate în sectoare

11:40

Poliția Capitalei a demarat o anchetă după ce o persoană a fost lăsată fără economii de către infractori cibernetici care s-au dat drept reprezentanți ai unei companii de telefonie. Victima a raportat pierderea a peste 100.000 de lei în urma unei scheme de tip phishing bine orchestrate. Schema a început cu un apel telefonic prin … Articolul Peste 100.000 de lei sustrași prin metoda „Telecomunicații”: O nouă victimă a escrocilor în Capitală apare prima dată în BreakingNews.